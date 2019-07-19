ГлавнаяНовости

«Локомотив» продлил контракт с Гильерме на три года

вчера, 17:32

Пресс-служба «Локомотива» объявила о продлении контракта с голкипером Гильерме. Срок соглашения рассчитан на три года.

Ранее ходили слухи о том, что Гильерме может продолжить карьеру в «Спартаке».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Официально«Торино» продлил контракт с основным защитником
Вчера, 21:45 Комментарии1
Он остается! А собирался ли уходить?
Вчера, 21:00Александр Чистяков в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Клопп: «Я не покину „Ливерпуль“ до истечения срока контракта»
Вчера, 06:54 Комментарии20
ОфициальноЕрохин продлил контракт с «Зенитом»
18 июля ФотоКомментарии16
ОфициальноГацкан уходит из «Ростова»
17 июля Комментарии28
Фернандеш: «Я сейчас не в Москве»
17 июля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 796
вчера в 23:09
Удачи аргентинцу
minai
minai ответил 4RT
   197 / 796
вчера в 23:00
Теперь плацкарт подорожает
На крышах вагонов терь будем ездить. Зато недорого.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   223 / 796
вчера в 22:49
...ну слава БОГУ ! ........а то в Спартак..........
beefs
beefs
   114 / 796
вчера в 22:20
Утка не удалась, зато повеселились в обсуждении...
MAUS
MAUS ответил Ваня лучший
   118 / 796
вчера в 21:47
Наивный, никуда он не собирался. Это была инфа для стимулирования Локо с целью заключения нового контракта на его условиях. Что касается Зенита, то там из вратарей сборной делают сначала ладыгина, а теперь лунева. Неужели Крицюк клюнет на этого дохлого червя.?
деньги не пахнут, так что если проект позовет Крицюка, то он может и поменять одну лавку на другую, но на более выгодных условиях!
А насчет Гили, где он оторвал больше по новому контракту от Паравозников?
Масс-медиа, наоборот сообщают что понижение в 600 тыс.
Морозовский
Морозовский
   3 / 796
вчера в 20:45
Следующим шагом россиянина Гильерме будет шантаж в сборной России!
Бутсы
Бутсы ответил Паровозов
   34 / 796
вчера в 20:43
Сказал за себя, многие так не думают.
Так думают практически ВСЕ. И не надо строить себе иллюзий. На фоне тупорылых покупок Цорна - главная была бы покупка вашего воротчика.
Паровозов
Паровозов ответил Бутсы
   277 / 796
вчера в 20:40
Когда я прочитал эту новость я три раза перекрестился, чур меня! Ваш кипер нам и даром не нужен.
Сказал за себя, многие так не думают.
Бутсы
Бутсы ответил Паровозов
   34 / 796
вчера в 20:34
Наконец-то закончилась эпопея, Гиля паровоз, а спартачок пускай дальше наслаждается игрой своих мега вратарей.
Когда я прочитал эту новость я три раза перекрестился, чур меня! Ваш кипер нам и даром не нужен.
holms918
holms918
   527 / 796
вчера в 20:27
Всё правильно сделали.
Kresi frok
Kresi frok
   243 / 796
вчера в 20:22
если локомотив продлил его на своих условиях, то почему бы нет! А так, можно было скинуть этот баласт.
Паровозов
Паровозов
   277 / 796
вчера в 20:22
Наконец-то закончилась эпопея, Гиля паровоз, а спартачок пускай дальше наслаждается игрой своих мега вратарей.
Правдин Семён
Правдин Семён
   83 / 796
вчера в 20:16
Чего и следовало ожидать. Даже рад за Локо.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 796
вчера в 20:09
Тарасовский халяльный проект остался без нормального вратаря, на потеху всей стране!
4RT
4RT
   196 / 796
вчера в 20:04
Теперь плацкарт подорожает
Крутой камерунец
Крутой камерунец
   23 / 796
вчера в 19:42
бокал

ога. и такие как шишкин,торбинский,сычев,цимбаларь и другие - иуды? тебе то вообще какое дело?ты из другой России,и врядли то локомотив видел вживую..
spartach091
spartach091
   61 / 796
вчера в 19:39
Гиля слухи с агентом кинули, пожирнее контракт выбили
SHMEL
SHMEL
   121 / 796
вчера в 19:13
Оказалось просто набивал цену...Молодец,выжал для себя максимум.
VIPded
VIPded
   47 / 796
вчера в 19:01
Обломались мешки...)))
амурец
амурец
   94 / 796
вчера в 18:51
Ну и правильно
Caniggia
Caniggia
   65 / 796
вчера в 18:44
Никуда он с паровоза не сдриснет, лимитчик хренов.
Levadia
Levadia ответил Великолепный
   343 / 796
вчера в 18:43
Зато контракт на три года!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил MAUS
   55 / 796
вчера в 18:39
Гиля то в Спартак и не собирался, это 100% утка была. ибо зачем ему возможная ЛЕ , против гарантированной ЛЧ- а вот кто готов был ему 16 лямов отвалить - мы все знаем, это ФК Газ-проект!
Наивный, никуда он не собирался. Это была инфа для стимулирования Локо с целью заключения нового контракта на его условиях. Что касается Зенита, то там из вратарей сборной делают сначала ладыгина, а теперь лунева. Неужели Крицюк клюнет на этого дохлого червя.?
Великолепный
Великолепный ответил Levadia
   126 / 796
вчера в 18:38
Уломал он их таки.
Стала известна зарплата голкипера «Локомотива» Гильерме по новому контракту. Годовой оклад футболиста по новому соглашению будет составлять 2,3 млн евро.

Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
Levadia
Levadia
   343 / 796
вчера в 18:38
Уломал он их таки.
Бабушка Маня
Бабушка Маня
   376 / 796
вчера в 18:37
Не сомневались
MAUS
MAUS
   118 / 796
вчера в 18:31
    MAUS
    MAUS
       118 / 796
    вчера в 18:26
      mangoх12
      mangoх12 ответил Faustello
         22 / 796
      вчера в 18:25
      Покапризничал и будет )))
      бабцов себе поднял слегка прикрывшись Федуном , Кикнадзе капитуоипрвал
      FROLL 001
      FROLL 001
         16 / 796
      вчера в 18:20
      Чуть было не угробил карьеру, подписав контракт со свиньями. Гыгыгы
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100