«Локомотив» продлил контракт с Гильерме на три года

Пресс-служба «Локомотива» объявила о продлении контракта с голкипером Гильерме. Срок соглашения рассчитан на три года.
Ранее ходили слухи о том, что Гильерме может продолжить карьеру в «Спартаке».
Пресс-служба «Локомотива» объявила о продлении контракта с голкипером Гильерме. Срок соглашения рассчитан на три года.
Ранее ходили слухи о том, что Гильерме может продолжить карьеру в «Спартаке».
А насчет Гили, где он оторвал больше по новому контракту от Паравозников?
Масс-медиа, наоборот сообщают что понижение в 600 тыс.
А насчет Гили, где он оторвал больше по новому контракту от Паравозников?
Масс-медиа, наоборот сообщают что понижение в 600 тыс.
ога. и такие как шишкин,торбинский,сычев,цимбаларь и другие - иуды? тебе то вообще какое дело?ты из другой России,и врядли то локомотив видел вживую..
ога. и такие как шишкин,торбинский,сычев,цимбаларь и другие - иуды? тебе то вообще какое дело?ты из другой России,и врядли то локомотив видел вживую..
Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
Ранее Гильерме зарабатывал 2,9 млн евро в год.
ибо зачем ему возможная ЛЕ , против гарантированной ЛЧ- а вот кто готов был ему 16 лямов отвалить - мы все знаем, это ФК Газ-проект!
ибо зачем ему возможная ЛЕ , против гарантированной ЛЧ- а вот кто готов был ему 16 лямов отвалить - мы все знаем, это ФК Газ-проект!
теперь очередь за Крицюком!
будет это клубишко позориться в ЛЧ с Луневым!
теперь очередь за Крицюком!
будет это клубишко позориться в ЛЧ с Луневым!