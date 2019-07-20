Канувшие в лету

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«Соккер.ру» рассказывает о недолгой истории «Асмарала».

Летом 1990 года на футбольной карте СССР появилась команда с необычным названием – «Асмарал». Первый частный в Союзе клуб, возникший на месте московского коллектива второй лиги «Красная Пресня», сразу привлёк внимание прессы. Вскоре многие любители футбола узнали в лицо владельца «первого капиталистического клуба» и поняли, что таится за странным названием.

Асиль, Мариам, Алан

Владельцем оказался предприниматель Хуссам Аль-Халиди. Уроженец Ирака, подданный Великобритании, большую часть жизни проведший в СССР . Невысокий человек с чёрными усами говорил по-русски без акцента. Загадочное слово Асмарал было сложено из первых букв имён владельца – дочерей Асиль и Мариам, а также сына Алана. Хуссам Аль-Халиди был открыт для прессы. И в каждом интервью он говорил о своих грандиозных планах. Сначала к амбициям «Асмарала» относились со скепсисом. Но московский коллектив выиграл в 1990 году зональный турнир во второй лиге и шагнул в «буферную» лигу. Главным тренером стал Владимир Григорьевич Федотов, который бы не пошёл абы куда. Летом 1991 года «Асмарал» провёл турнир на московском стадионе «Динамо», где он нанёс поражение «Торпедо» в полуфинале, но в финале уступил столичному «Динамо».

Как вы уже успели прочитать, «Асмарал» возник не на пустом месте. Команда «Красная Пресня», созданная в конце 70-х, была дочерней командой «Спартака». Здесь проходили обкатку Сергей Родионов, Александр Мостовой, Василий Кульков. Тут начиналась тренерская биография Олега Романцева и Георгия Ярцева. Были у «Пресни» свои болельщики и их любимцы. Например, вратарь-бомбардир Валерий Фурцев, забивавший со штрафных и с пенальти лет за десять до Хосе Луиса Чилаверта. В 1986 году пресненцы под руководством Романцева выиграли зональный турнир, но в первую лигу не прошли, сорвались в финальной пульке. Однако напоследок «прихлопнули» кировобадский «Кяпаз» с результатом 9:2. В 1988 году Олег Иванович вместе с Фурцевым и Кульковым отправились в Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Команду возглавил коренной пресненец, бывший нападающий московского «Динамо» и «Пахтакора» Андрей Якубик. Но затем «Красная Пресня» стала подшефным коллективом таксопарка, у которого хронически не хватало средств. Поэтому приход Аль-Халиди в какой-то степени выручил клуб и дал ему надежду на будущее. Но связи со «Спартаком» оборвались. «Асмарал» пустился в самостоятельное плавание.

Гигантский прыжок

В 1991 году «Асмарал» стал победителем группы «Центр» буферной зоны второй лиги. В тяжёлой борьбе москвичи сумели опередить самарские «Крылья Советов» и завоевали путёвку в первую лигу. Были и необычные результаты. Например, команду «Лори» из армянского города Кировакан подопечные Федотова разгромили с результатом 14:0.

Хуссам Аль-Халиди договорился с Константином Бесковым. Знаменитый тренер должен был возглавить «Асмарал» в первой лиге и вывести его в высшую. Владимир Федотов оставался помощником Константина Ивановича, своего тестя. Но в элиту первый частный клуб пробился раньше, чем планировал. Распался Советский Союз, а вслед за ними и единый чемпионат СССР . В российскую высшую лигу вошли клубы союзных высшей и первой лиг, неудачники первой лиги, среди которых был «Зенит», а также сильнейшие команды второй лиги – «Асмарал», «Крылья Советов» и «Океан» из Находки. Вот так, нежданно-негаданно первый частный клуб преодолел за полтора года дистанцию огромного размера.

Ещё в 1991 году в «Асмарал» пришёл сам Юрий Гаврилов. После прихода Бескова Юрий Васильевич остался в команде, несмотря на возраст – в мае 1992 года ему исполнялось 39, а также на давний конфликт с Константином Ивановичем. Ведь именно Бесков, будучи тренером «Спартака», отказался от Гаврилова. Но старые обиды забылись. Опытнейший полузащитник стал ключевой фигурой в «Асмарале» и главным проводником тренерских идей.

Пополнили команду три игрока владимирского «Торпедо» - соперника москвичей по буферной зоне. Защитник Максим Путилин, полузащитник Игорь Асланян и нападающий Владислав Хахалев очень быстро нашли себя в новом коллективе.

Сам же коллектив выглядел так. Перед началом сезона первым номером считался Александр Шишкин (не путать с Юрием Шишкиным) – во времена Бескова третий вратарь «Спартака». Но ещё весной Константин Иванович сделал неожиданный выбор в пользу Алексея Шиянова. 18-летний голкипер напоминал ему и внешне, и по манере игры Рината Дасаева. Также входили в обойму Павел Радишевский и Альгимантас Бряунис. В обороне собрались уже упомянутый Максим Путилин, а также Игорь Макаров, Андрей Новгородов и Сергей Шульгин – в прошлом футболисты «Локомотива», «Динамо» и «Спартака» соответственно.

В резерве бывший динамовец Владимир Фомичёв, будущий динамовец Александр Точилин, сыгравший несколько встреч за «Спартак» Валерий Шикунов и пришедший из «Днепра» Сергей Мамчур. В средней линии - Игорь Асланян, воспитанник «Спартака» Глеб Панфёров, Юрий Гаврилов и пресненский Денис Клюев. Ещё один пресненец Михаил Зуденков, а также торпедовцы Михаил Гремяцкий с Дмитрием Краушем составляли резерв. В атаке компанию Владиславу Хахалеву составили известный по выступлениям за столичные «Локомотив» и «Динамо» Кирилл Рыбаков, а также Андрей Губернский - лучший бомбардир команды в первой лиге. Позже к ним присоединился Василий Сторчак, поигравший за «Днепр» и запорожский «Металлург».

Успех и головокружение

На первом этапе «Асмарал» попал в группу В, где его соперниками стали «Спартак», «Торпедо», «Ротор», «Зенит», «Ростсельмаш», «Крылья Советов», «Шинник», нижегородский «Локомотив» и «Кубань». В финальную пульку выходили четыре лучших коллектива, остальные шесть продолжали борьбу за выживание с шестью слабейшими командами группы А.

Хуссам Аль-Халиди не остановился на одной команде. Была организована дочерняя команда второй лиги «Пресня», появились «Асмаралы» в Кисловодске и Петрозаводске. Возможно, эта гигантомания стала одной из причин финансового краха клуба. Но в «Пресне», а потом в Петрозаводске делал свои первые шаги в чемпионате России воспитанник луганского футбола Сергей Семак. Сергей Богданович поиграл и в первом «Асмарале», но уже в 1993 году.

По ходу сезона москвичи пытались укрепить ряды. Летом должны были приехать два одессита – Юрий Никифоров и Илья Цымбаларь, а также два киевских динамовца – Андрей Гусин и Сергей Ребров. Но переходы не состоялись. Аль-Халиди стало не хватать денег.

Но весной 1992 года «Асмарал» чувствовал себя вполне прилично. В первом же матче он нанёс болезненное поражение «Зениту» в Ленинграде – 4:2. Три мяча из четырёх забили новички из Владимира – Путилин, Хахалев и Асланян. Затем в Самаре были обыграны «Крылья» - 2:1.

Московская премьера оказалась не столь удачной - ничья с «Локомотивом», проигрыш «Шиннику». Зато из Ростова команда вернулась с двумя очками. Прекрасно действовал Гаврилов, исправно забивали Губернский и Рыбаков, очень приятное впечатление оставляла игра юного вратаря Шиянова.

«Асмарал» освоился в элите. Обыграно «Торпедо». Затем был дан бой «Спартаку». «Красно-белые» долго уступали в счёте после гола Рыбакова и были рады мячу Юрия Петрова, сравнявшего счёт – 1:1. Команда Бескова шла второй и не собиралась отступать. В Ярославле москвичи взяли реванш у «Шинника» 3:0, затем с результатом 3:1 была обыграна «Кубань». Дубль Рыбакова помог во второй раз обыграть «Торпедо». Этот проигрыш закрыл перед автозаводцами дорогу в большую восьмёрку.

Борьба за первое место была проиграна. Во втором круге «Спартак» уверенно разобрался с командой своего бывшего тренера – 5:1. Но пресненцы быстро отошли от проигрыша и разгромили «Зенит» 8:3. «Асмарал» занял второе место, уступив «Спартаку» лишь два очка.

Если бы пришли Никифоров с Цымбаларём или Гусин с Ребровым, то можно было бы замахнуться на большее. Но усиление не последовало. На старте второго этапа «Асмарал» был бит последним чемпионом СССР ЦСКА 1:4. Затем три безответных мяча в ворота Шиянова отправил столичный «Локомотив». Московское «Динамо» же разорвала пресненцев в клочья - 6:1. Зато владикавказскому «Спартаку» подопечные Константина Бескова дали бой – 3:3. После чего «Асмарал» снова показал, что с ним нужно считаться. «Локомотив» Юрия Сёмина покинул поле побеждённым со счётом 1:4. Но в Владикавказе москвичи проиграли будущим серебряным призёрам 0:3, а после проигрыша «Динамо» 1:3 «Асмарал» занял итоговое седьмое место. Неплохо для дебютанта, но концовка была смазана.

Однако развитие не последовало. Напротив, клуб стал двигаться в обратном направлении. Зимой из-за конфликта с владельцем покинул «Асмарал» Константин Бесков. Вслед за ним ушли Владимир Федотов и Юрий Гаврилов. Команда стала потихоньку разбегаться. Рыбаков, Асланян, Путилин, Губернский, Клюев. Выяснилось, что у Аль-Халиди кончились деньги. Закрытие филиалов в Кисловодске и Петрозаводске ситуацию не спасло. Многие игроки заметно сдали или перестали прогрессировать. Юный Сергей Семак старался, но что он мог сделать.

Московской публике «Асмарал» тоже был не нужен. Посмотрев на него, как на диковинку, любители футбола остыли. Своими болельщиками клуб так и не обзавёлся. На матчи приходило несколько сот человек. А тут ещё кровавые события октября 1993 года в Москве. Стадион был расположен рядом с Белым домом, а на арене содержались задержанные защитники российского парламента. Некоторые из них погибли или исчезли без вести.

В итоге «Асмарал» с треском вылетел из высшей лиги, потом из первой. Затем и вовсе обанкротился и прекратил существование. Хуссам Аль-Халиди бесследно исчез во время поездки в Ирак. Так закончилась короткая, но яркая история амбициозного московского клуба. Попытки возродить «Пресню», как профессиональный клуб, оказались пока бесплодны.

Однако «Асмарал» подарил нашему футболу Сергея Семака. Денис Клюев стал чемпионом Бельгии в составе «Лирса». Алексей Шиянов стал отличным детским тренером, а Андрей Губернский сделал немало для развития мини-футбола в нашей стране. Значит, клуб с причудливым именем существовал не напрасно.