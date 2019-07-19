Все финалисты Кубка Африки (+ 5 лучших финалов)

Сегодня состоится 32-й по счету финал Кубка Африканских Наций. «Соккер.ру» рассказывает примечательные факты о предыдущих сражениях и вспоминает яркие финалы.
Итак, 32-й по счету финал Кубка Африки уже сегодня состоится в Каире, где, конечно, хотели бы сегодня вечером болеть за Мо Салаха и команду «фараонов», однако хозяева турнира рано прекратили борьбу за победу в домашнем турнире. Между тем, сборная Египта остается рекордсменом по числу участий в финальных матчах Кубка Африки – 9 раз они добирались до схватки за «золото», одержали 7 побед и дважды уступили. Впрочем, теми же девятью финалами может похвастаться и Гана, правда, побед у «черных звезд» меньше – только 4.
Для Алжира и Сенегала сегодняшний финал тоже не станет дебютным, хотя у этих команд до сегодняшнего вечера было всего лишь три захода на двоих. Алжир крупно проиграл в 1980-м Нигерии (0:3), а десять лет спустя в матче с тем же соперником завоевал свой первый и единственный трофей. Счет финального матча – 1:0, единственный гол в концовке первого тайма забил Шариф Уджани. Примечательно, что в полуфинале КАН-2019 алжирцы вырвали победу как раз у «Суперорлов».
Сенегал сыграет в финале всего лишь во второй раз в своей истории. Предыдущая попытка в 2002-м завершилась досадной неудачей: «львы Теранги» играли в финале против «неукротимых львов» Камеруна, основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти промахивались все, но камерунцы допустили на одну оплошность меньше – 3:2. КАН-2002 состоялся в начале года, а летом сборная Сенегала на чемпионате мира в Японии и Южной Корее добралась до четвертьфинала, повторив лучший результат, показанный африканской сборной на мундиале (Камерун-1990).
|#
|Команда
|Победы
|Поражения
|Всего финалов
|1
|Египет
|
1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 (7)
|
1962, 2017 (2)
|9
|2
|Гана
|
1963, 1965, 1978, 1982 (4)
|
1968, 1970, 1992, 2010, 2015 (5)
|9
|3
|Камерун
|
1984, 1988, 2000, 2002, 2017 (5)
|
1986, 2008 (2)
|7
|4
|Нигерия
|
1980, 1994, 2013 (3)
|
1984, 1988, 1990, 2000 (4)
|7
|
5
|Кот-д'Ивуар
|
1992, 2015 (2)
|
2006, 2012 (2)
|4
|6
|Замбия
|
2012
|
1974, 1994 (2)
|3
|7
|Судан
|1970
|
1959, 1963 (2)
|3
|8
|Тунис
|2004
|
1965, 1996 (2)
|3
|9
|ДР Конго
|1968, 1974 (2)
|-
|2
|10
|Алжир
|1990
|1980
|2 (+1)
|11
|Эфиопия
|1962
|1957
|2
|12
|ЮАР
|1996
|1998
|2
|13
|Марокко
|1976
|2004
|2
|14
|Республика Конго
|1972
|-
|1
|15
|Мали
|1972
|1
|16
|Буркина-Фасо
|2013
|1
|17
|Гвинея
|1976
|1
|18
|Уганда
|1978
|1
|19
|Ливия
|1982
|1
|20
|Сенегал
|2002
|1 (+1)
- Сборная Египта – единственная команда в Африке, которая выигрывала три подряд континентальных первенства (2006, 2008, 2010). Также удалось защищать титул, но всего один раз Гане (1963, 1965) и Камеруну (2000, 2002).
- Сборная Нигерии является рекордсменом Кубков Африки по числу финишей на подиуме (15). «Бронза» КАН-2019 стала для «Суперорлов» восьмой в истории, что тоже является рекордом.
- Финал прошлого розыгрыша Кубка Африканских Наций 2017 года Камерун – Египет стал первым за семь турниров финалом, в котором отличились обе команды (2:1). В половине из шести предыдущих решающих схваток одна из команд побеждала 1:0, в других трех матчах победитель определялся в сериях пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.
- Алжир и Сенегал уже встречались на групповой стадии нынешнего турнира. В том матче победу со счетом 1:0 одержала команда Рияда Мареза.
5 ярчайших финалов Кубка Африки
Казалось бы, Африка – родина бесшабашного футбола, но в финальные матчи КАН в последнее время получаются закрытыми и осторожными. В XXI веке лишь в двух из девяти финалов забивали обе команды (в обоих случаях счет 2:1), еще три матча завершились со счетом 1:0, в четырех случаях голов с игры не было! В общем, за интересными финалами отправляемся в исторические дебри. Но оно того стоит!
Финал КАН-1962. Эфиопия – ОАР (Египет) – 4:2 (овертайм)
Третий розыгрыш турнира подарил самый результативный финал в истории. ОАР – объединенная арабская республика, недолгое время существовавшее в середине XX века государственное образование, в которое входили Сирия и Египет. Египтяне выиграли два первых Кубка Африки, дошли до финала третьего турнира, но в финальном матче проиграли хозяевам эфиопам, которые дважды отыгрывались по ходу основного времени, а в овертайме забили решающие голы на 101-й и 117-й минутах.
Финал КАН-1965. Гана – Тунис – 3:2 (овертайм)
Три года спустя снова понадобилось дополнительное время, чтобы выявить сильнейшего. 2:2 в основное время, а на 96-й минуте герой матча Франк Одой (на его счету дубль) принес победу сборной Ганы.
Финал КАН-1972. Республика Конго – Мали – 3:2
Конголезские футболисты первыми пропустили в концовке первого тайма, но выдали ударную пятиминутку с 57-й по 62-ю минуту, в которые уместили три забитых мяча. Малийцы от этого шока отойти не сумели, хотя и отыграли один мяч.
Финал КАН-1974. Заир (ДР Конго) – Замбия – 2:2 (овертайм, победитель определился в переигровке)
Интереснейший финал состоялся в Каире. Заир (ныне демократическая республика Конго) и Замбия обменялись голами в основное время, а когда на 117-й минуте Ндай Муламба оформил дубль и сделал счет 2:1 в пользу Заира, казалось, что вот он новый чемпион. Однако замбийцы отыгрались на 120-й минуте. Впрочем, они только отложили приговор: два дня спустя состоялась переигровка, в которой Заир выиграл 2:0, причем снова оба мяча забил Ндай Муламба.
Финал КАН-2000. Камерун – Нигерия – 2:2 (4:3 по пенальти)
Лишь один из современных финалов КАН попал в подборку, но какой это был матч! В год Миллениума Камерун и Нигерия выдали чудо-матч. «Неукротимые львы» после получаса игры вели 2:0 благодаря голам Мбома и Это’О, однако голы нигерийцев на 45-й и 47-й минутах восстановили равновесие. С игры больше не забивали, следующие колыхания сетки состоялись в серии пенальти, где на один промах меньше допустили камерунцы – 4:3.
у цска всегда такие были,есть и будут!
Гинер знает где брать ребят на халяву
у цска всегда такие были,есть и будут!
Гинер знает где брать ребят на халяву