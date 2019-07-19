Все финалисты Кубка Африки (+ 5 лучших финалов)

сегодня, 19:00

Сегодня состоится 32-й по счету финал Кубка Африканских Наций. «Соккер.ру» рассказывает примечательные факты о предыдущих сражениях и вспоминает яркие финалы.

Итак, 32-й по счету финал Кубка Африки уже сегодня состоится в Каире, где, конечно, хотели бы сегодня вечером болеть за Мо Салаха и команду «фараонов», однако хозяева турнира рано прекратили борьбу за победу в домашнем турнире. Между тем, сборная Египта остается рекордсменом по числу участий в финальных матчах Кубка Африки – 9 раз они добирались до схватки за «золото», одержали 7 побед и дважды уступили. Впрочем, теми же девятью финалами может похвастаться и Гана, правда, побед у «черных звезд» меньше – только 4.

Для Алжира и Сенегала сегодняшний финал тоже не станет дебютным, хотя у этих команд до сегодняшнего вечера было всего лишь три захода на двоих. Алжир крупно проиграл в 1980-м Нигерии (0:3), а десять лет спустя в матче с тем же соперником завоевал свой первый и единственный трофей. Счет финального матча – 1:0, единственный гол в концовке первого тайма забил Шариф Уджани. Примечательно, что в полуфинале КАН-2019 алжирцы вырвали победу как раз у «Суперорлов».

Сенегал сыграет в финале всего лишь во второй раз в своей истории. Предыдущая попытка в 2002-м завершилась досадной неудачей: «львы Теранги» играли в финале против «неукротимых львов» Камеруна, основное и дополнительное время завершились со счетом 0:0, а в серии пенальти промахивались все, но камерунцы допустили на одну оплошность меньше – 3:2. КАН-2002 состоялся в начале года, а летом сборная Сенегала на чемпионате мира в Японии и Южной Корее добралась до четвертьфинала, повторив лучший результат, показанный африканской сборной на мундиале (Камерун-1990).

Все победители и финалисты Кубка Африканских наций # Команда Победы Поражения Всего финалов 1 Египет 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 (7) 1962, 2017 (2) 9 2 Гана 1963, 1965, 1978, 1982 (4) 1968, 1970, 1992, 2010, 2015 (5) 9 3 Камерун 1984, 1988, 2000, 2002, 2017 (5) 1986, 2008 (2) 7 4 Нигерия 1980, 1994, 2013 (3) 1984, 1988, 1990, 2000 (4) 7 5 Кот-д'Ивуар 1992, 2015 (2) 2006, 2012 (2) 4 6 Замбия 2012 1974, 1994 (2) 3 7 Судан 1970 1959, 1963 (2) 3 8 Тунис 2004 1965, 1996 (2) 3 9 ДР Конго 1968, 1974 (2) - 2 10 Алжир 1990 1980 2 (+1) 11 Эфиопия 1962 1957 2 12 ЮАР 1996 1998 2 13 Марокко 1976 2004 2 14 Республика Конго 1972 - 1 15 Мали 1972 1 16 Буркина-Фасо 2013 1 17 Гвинея 1976 1 18 Уганда 1978 1 19 Ливия 1982 1 20 Сенегал 2002 1 (+1)

- Сборная Египта – единственная команда в Африке, которая выигрывала три подряд континентальных первенства (2006, 2008, 2010). Также удалось защищать титул, но всего один раз Гане (1963, 1965) и Камеруну (2000, 2002).

- Сборная Нигерии является рекордсменом Кубков Африки по числу финишей на подиуме (15). «Бронза» КАН-2019 стала для «Суперорлов» восьмой в истории, что тоже является рекордом.

- Финал прошлого розыгрыша Кубка Африканских Наций 2017 года Камерун – Египет стал первым за семь турниров финалом, в котором отличились обе команды (2:1). В половине из шести предыдущих решающих схваток одна из команд побеждала 1:0, в других трех матчах победитель определялся в сериях пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время.

- Алжир и Сенегал уже встречались на групповой стадии нынешнего турнира. В том матче победу со счетом 1:0 одержала команда Рияда Мареза.

5 ярчайших финалов Кубка Африки

Казалось бы, Африка – родина бесшабашного футбола, но в финальные матчи КАН в последнее время получаются закрытыми и осторожными. В XXI веке лишь в двух из девяти финалов забивали обе команды (в обоих случаях счет 2:1), еще три матча завершились со счетом 1:0, в четырех случаях голов с игры не было! В общем, за интересными финалами отправляемся в исторические дебри. Но оно того стоит!

Финал КАН-1962. Эфиопия – ОАР (Египет) – 4:2 (овертайм)

Третий розыгрыш турнира подарил самый результативный финал в истории. ОАР – объединенная арабская республика, недолгое время существовавшее в середине XX века государственное образование, в которое входили Сирия и Египет. Египтяне выиграли два первых Кубка Африки, дошли до финала третьего турнира, но в финальном матче проиграли хозяевам эфиопам, которые дважды отыгрывались по ходу основного времени, а в овертайме забили решающие голы на 101-й и 117-й минутах.

Финал КАН-1965. Гана – Тунис – 3:2 (овертайм)

Три года спустя снова понадобилось дополнительное время, чтобы выявить сильнейшего. 2:2 в основное время, а на 96-й минуте герой матча Франк Одой (на его счету дубль) принес победу сборной Ганы.

Финал КАН-1972. Республика Конго – Мали – 3:2

Конголезские футболисты первыми пропустили в концовке первого тайма, но выдали ударную пятиминутку с 57-й по 62-ю минуту, в которые уместили три забитых мяча. Малийцы от этого шока отойти не сумели, хотя и отыграли один мяч.

Финал КАН-1974. Заир ( ДР Конго) – Замбия – 2:2 (овертайм, победитель определился в переигровке)

Интереснейший финал состоялся в Каире. Заир (ныне демократическая республика Конго) и Замбия обменялись голами в основное время, а когда на 117-й минуте Ндай Муламба оформил дубль и сделал счет 2:1 в пользу Заира, казалось, что вот он новый чемпион. Однако замбийцы отыгрались на 120-й минуте. Впрочем, они только отложили приговор: два дня спустя состоялась переигровка, в которой Заир выиграл 2:0, причем снова оба мяча забил Ндай Муламба.

Финал КАН-2000. Камерун – Нигерия – 2:2 (4:3 по пенальти)

Лишь один из современных финалов КАН попал в подборку, но какой это был матч! В год Миллениума Камерун и Нигерия выдали чудо-матч. «Неукротимые львы» после получаса игры вели 2:0 благодаря голам Мбома и Это’О, однако голы нигерийцев на 45-й и 47-й минутах восстановили равновесие. С игры больше не забивали, следующие колыхания сетки состоялись в серии пенальти, где на один промах меньше допустили камерунцы – 4:3.