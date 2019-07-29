«Рубин» - «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 07:56

«Рубин»

Подопечные Романа Шаронова приятно удивляют качеством своей игры. Несмотря на то, что практически весь состав команды и главный тренер покинули команду новые ребята не ударили в грязь лицом.

Коллектив из Казани уже сумел отобрать очки у «Локомотива» и сенсационно в меньшинстве победил московское «Динамо». «Рубин» играет с полной самоотдачей и желанием. Игра команды заслуживает исключительно самых лестных отзывов.

«Ахмат»

В прошлом сезоне подопечные Рашида Рахимова делали ставку на попадание в еврокубки, но добиться поставленных целей не сумели. «Волкам» в межсезонье удалось сохранить костяк команды, проведя исключительно точечное усиление.

«Ахмат» в первом туре обыграл «Краснодар», но далее последовало обидное поражение от «Урала» (0:3). Совершенно ничего не получалось у команды в тот вечер. Теперь нужно попытаться реабилитироваться, избегая всевозможных неточностей при переходе из обороны в атаку.

Котировки букмекерской конторы Pinnacle на текущую встречу:

Победа Рубина – 2,53

Ничья – 3,05

Победа Ахмата – 3,05

Интересные факты об игре

«Рубин» выиграл 1 из 5 последних поединков

Коллектив из Казани не пропускал только в 1 из 5 последних матчей

«Ахмат» выиграл 7 из 9 последних поединков

Прогноз

«Ахмат» однозначно является домашней командой. «Рубин» попытается на кураже продлить свои удачные результаты. Видно, что команда находится в отличной физической форме. Единственное в атаке пока чувствуется нехватка взаимопонимания.

Ожидаем, что нас ждет крайне упорное противостояние, в котором никто не будет уступать. Фора на гостей с нейтральной форой 0 выглядит весьма логичным решением для ставки. Все-таки класс «Ахмата» выше и после обидного поражения от «Урала» подопечные Рахимова должны стремится сделать все, чтобы реабилитироваться перед своим соперником. В букмекерской конторе Pinnacle подобный исход можно сыграть с коэффициентом 2,26.