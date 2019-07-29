«Рубин» - «Ахмат»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Рубин»
Подопечные Романа Шаронова приятно удивляют качеством своей игры. Несмотря на то, что практически весь состав команды и главный тренер покинули команду новые ребята не ударили в грязь лицом.
Коллектив из Казани уже сумел отобрать очки у «Локомотива» и сенсационно в меньшинстве победил московское «Динамо». «Рубин» играет с полной самоотдачей и желанием. Игра команды заслуживает исключительно самых лестных отзывов.
«Ахмат»
В прошлом сезоне подопечные Рашида Рахимова делали ставку на попадание в еврокубки, но добиться поставленных целей не сумели. «Волкам» в межсезонье удалось сохранить костяк команды, проведя исключительно точечное усиление.
«Ахмат» в первом туре обыграл «Краснодар», но далее последовало обидное поражение от «Урала» (0:3). Совершенно ничего не получалось у команды в тот вечер. Теперь нужно попытаться реабилитироваться, избегая всевозможных неточностей при переходе из обороны в атаку.
Котировки букмекерской конторы Pinnacle на текущую встречу:
Победа Рубина – 2,53
Ничья – 3,05
Победа Ахмата – 3,05
Интересные факты об игре
- «Рубин» выиграл 1 из 5 последних поединков
- Коллектив из Казани не пропускал только в 1 из 5 последних матчей
- «Ахмат» выиграл 7 из 9 последних поединков
Прогноз
«Ахмат» однозначно является домашней командой. «Рубин» попытается на кураже продлить свои удачные результаты. Видно, что команда находится в отличной физической форме. Единственное в атаке пока чувствуется нехватка взаимопонимания.
Ожидаем, что нас ждет крайне упорное противостояние, в котором никто не будет уступать. Фора на гостей с нейтральной форой 0 выглядит весьма логичным решением для ставки. Все-таки класс «Ахмата» выше и после обидного поражения от «Урала» подопечные Рахимова должны стремится сделать все, чтобы реабилитироваться перед своим соперником. В букмекерской конторе Pinnacle подобный исход можно сыграть с коэффициентом 2,26.