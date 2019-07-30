«Реал» Мадрид – «Тоттэнхем»: прогноз и ставки от букмекерской конторы Pinnacle

вчера, 09:14

«Реал» Мадрид

Пока неудачно выглядят «сливочные» в предсезонной подготовке. Команда проиграла «Баварии» и «Атлетико» Мадриду 1:3 и 3:7 соответственно. Удалось только в серии послематчевых пенальти переиграть «Арсенал» со счетом 3:2.

На лицо очень сереьзные проблемы в обороне у подопечных Зидана. Двенадцать пропущенных мячей даже за три товарищеских игры — это очень много. Важно попытается до старта соревнований изменить хотя бы что-то до старта официальных матчей.

«Тоттэнхем»

Подопечные Маурисио Почеттино попробует прибавить в стабильности. Чувствуется, что у этого коллектива действительно солидный потенциал. Если бы не травмы в прошлом сезоне, то вполне можно было бы претендовать на улучшение своих результатов.

«Тоттэнхем» в рамках предсезонной подготовки сумел переиграть «Юве» (3:2), но оказался слабее «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Котировки букмекерской конторы Pinnacle на матч «Реал» Мадрид – «Тоттэнхем»:

«Реал» Мадрид – 2,15

Ничья – 3,90

«Тоттэнхем» – 2,95

Интересные факты об игре

«Реал» уступил в 4 из 5 последних играх

«Тоттэнхем» проиграл в 5 из 8 последних поединках

«Сливочные» были сильнее в 3 из 5 последних играх с «Тоттэнхемом»

Прогноз

Мы считаем, что нас ждет крайне упорное противостояние, в котором наконец-то мы увидим хотя бы определенные улучшения в игре «Реала». Зидан сделает ставку на оборону, поэтому наверняка мы увидим, как можно меньше атак со стороны обеих команд, что наверняка отразится на итоговом результате противостояния. Мы предлагаем ставку на итоговый тотал меньше 3 голов. В букмекерской конторе Pinnacle текущий исход можно сыграть с коэффициентом 1,75.