Чемпионский матч. Финал РПЛ уже сегодня!

вчера, 12:30

На арене «Санкт-Петербург» сегодня определяют чемпиона России по футболу? «Соккер.ру» оценивает козыри претендентов.

«Краснодар» по качеству футбола в прошлом сезоне не уступал ни одной команде РПЛ , почти всех превзошел. Более того, проигрывал по показателям только одному чемпиону за последние пять лет – «Зениту» времен Халка и Данни.

Тренер без лицензии Мурад Мусаев, в составе которого 16 мячей из 55 в чемпионате забили юные воспитанники клуба – Сулейманов, Игнатьев и Уткин, а молоденький вратарь Сафонов сделал за 14 игр 48 сэйвов, уделал почти всех.

Да, его обошли в таблице Семак и Сёмин, но не из-за качества футбола «быков». Причина другая – личные встречи. Это братья Миранчуки сейчас могли переживать накануне матчей с «Порту», если бы не знаменитый левый пенальти в игре с «быками».

И хотя «Зенит» оторвался от южан на восемь пунктов, в день очного матча в Краснодаре разрыв был шесть пунктов. И оставалось сыграть 7 матчей. Победа «быков» означала бы борьбу за титул до конца, но гости вырвали три очка и убили мотивацию соперника.

Дзюба тогда выиграл по делу и в красивейшем матче с голами – счет 2:3. Однако если смотреть с точки зрения «Краснодара», то им банально не хватило правильной игры с прямыми конкурентами и парочки побед над середняками. Сегодня первая попытка все исправить, и самое время напомнить аргументы каждой из сторон.

За северян. «Зенит» сохранил форму

Весенний вариант команды Семака от летней сборки пока почти ничем не отличается. Те же «4-4-2» с переходом на «4-4-1-1» и «4-3-3» по ситуации. Ракицкий и Иванович в центре защиты, Оздоев и Барриос – основные центральные, Дзюба и Азмун – пара форвардов. «Зенит» понятный для себя, что важно, и хотя на старте сезона они обычно набирают очки, не показывая сказочный футбол – это уже традиция, сегодня чемпионская команда играет против обновленной. С Малкомом или без, «Зенит» - чемпион страны.

За южан. Понимание важности момента

В «Краснодаре» все проанализировали и понимают, что в сложившейся ситуации – когда вылетели в лазарет или ушли игроки основы, будет сложно пройти старт сезона без потерь. Морально-волевые качества выходят на первый план, как и индивидуальные ходы. Без успешной игры в Санкт-Петербурге сложно мечтать о крутом домашнем матче против «Порту», тем более, игра уже в среду. Пора собраться, показать максимум и порадовать всех, кто за чемпионскую интригу. Тот случай, когда болеть против команды Семака будет больше людей, чем отдельно за «Зенит» или «Краснодар».

За северян. Перестановки у «быков»

Не только за счет ухода Каборе и Перейры, а также травм Газинского и Классона. Стоцкий, Рамирес и Скопинцев – варианты слева. Кабелья выйдет погулять? Снова выбор. Поскольку Смольников и Шатов «частично готовы», как сказал Семак, а Дзюба работает в штатном режиме – хотя переживали о его форме, то у «Зенита» может не быть ни одной существенной потери. Сутормин только присматривается к новой команде, как и Сантос, но даже если оба появятся в основе, а Терентьев подменит Смольникова на правом фланге, то по новизне победит «Краснодар». Всегда есть опасность, что сыгранные перебегают несыгранных.

За южан. Легкий календарь «Зенита»

Оценки чемпиона смазаны тем, что играли против клубов, у которых не было шансов на победу. «Тамбов» брыкался, что похвально, но ведь проиграл в итоге. А вот «Сочи» и «Оренбург» вряд ли в этом сезоне и ближайших обыграют «Зенит». Но вспомните сэйвы Лунева в Оренбурге. Даже когда лидер не сомневается в результате, есть и вопросы к арбитрам, а также неудачные отрезки по ходу матчей. Например, как с «Локомотивом» в Суперкубке. Как только серьезный соперник включился – чемпионский блеск затмили с легкостью. Не исключено, что «Зенит» в приличной форме, но необходимо это проверить с «Краснодаром» - серьезным оппонентом.

За северян. Результаты очных поединков

Трио дебютировавших новичков «Краснодара» может сыграть с первых минут, Кабелья и Берг рвутся в бой, однако добрый десяток игроков в команде не с этого лета. Вот и получается, что печать поражений от «Зенита» на всех – от Игнатьева до Сафонова, от Мартыновича до Вандерсона. Оба матча прошлого сезона были знаковыми и завершились неудачно. После первого Мамаев и Кокорин отправились по маршруту Радищева и загремели в тюрьму, а вторая дикая игра обеспечила «Зениту» выход на чемпионскую дорогу. Из 16 очных матчей «быки» выиграли всего 3, а в 10 случаях проиграли. Разгромы прошлого забыты, но победу в один мяч «Зенит» вырвать может.

За южан. Давние привычки «Зенита»

Во-первых, «Зенит» Семака частенько проигрывает всем подряд, пусть не сбивают результаты против «Сочи» и «Оренбурга». Из 50 матчей тренер уступил в 14, но всего 6 раз сыграл вничью, что и обеспечивает 6 побед в каждых 10 играх в среднем, но почти по одному поражению в каждом третьем случае. Учтите, что 14 оплеух были не всегда от прямых конкурентов. Во-вторых, у чемпиона есть также привычка уступать «Краснодару» именно дома. Из 8 гостевых матчей уступили в одном, а в 4 последних домашних – дважды. Поражение «Зенита» с вратарем, который может ошибиться, с немолодыми центрбеками и не вышедшими на пик формы хавбеками, возможно. Не верите – спросите у Алексей Миранчука.

Мнение читателей. «Краснодар» сможет остановить «Зенит»?

Если Семак выигрывает, то получает не просто три пункта в таблицу, а фиксирует чемпионский вес. «Зенит» готовился к «Краснодару» с удобными для себя соперниками, так что сегодня фактически официальный старт большого сезона в чемпионате.

«Горожане» тоже команда уровня группы Лиги чемпионов, где «Зенит» сыграет впервые за много лет. Если увидим, что подопечные Семака пока не готовы держать темп и переигрывать такие команды, как у Мусаева и Сёмина, то появится маленький шанс на серьезную чемпионскую интригу.

А вот если «Краснодар» разочарует себя и поклонников жаркой борьбы за титул, то уже в августе «Зенит» получит то, что не купишь за деньги. И то, чего им не хватало годами. Уверенности в успехе. Сегодня и ее разыграют на арене «Санкт-Петербург», так что это точно личный финал, невзирая на четвертый тур.

Из восьми пунктов отрыва Семака от Мусаева шесть «Зенит» получил в очных матчах. Свой тест на зрелость чемпионы прошли, сегодня очередь «Краснодара» - за пять дней многое узнаем о возможностях северян. Сегодня каждая деталь важна: трибуны, действия голкиперов, арбитров, состояние Дзюбы, индивидуальная готовность Вильены, Намли, Берга и Кабельи.

«Зенит», хотя чуть позже в составе возможны знаковые бразильские изменения – Сантос слева, а Малком на другом фланге, если впишутся в лимит, плюс-минус такой, как был. Говорят о еще одном новичке уровня ЛЧ , но структуру игры сохранят. А вот «Краснодар» немного меняется, сейчас он уже другой. Вильена бьет и играет вразвалочку, Берг не как Ари и Игнатьев, Намли не Перейра и не Классон, а Камболов не Каборе.