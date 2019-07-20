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Сбитый летчик атакует! «Ростов» - фаворит против «Спартака»? 

сегодня, 13:00

Многие ставят на Карпина и его команду, а «Соккер.ру» смотрит на важную футбольную битву под разными углами. 

Карпин как тренер успешнее, чем Кононов?

«Сбитый летчик», как говаривал Федун, он же - Валерий Георгиевич Карпин, работает со своей командой из Ростове-на-Дону успешнее, чем главный тренер «Спартака» Кононов? В поисках ответа не нужно спрашивать мнение Червиченко или включать традиционное радио «Добрые ветераны „Спартака“ и их милые прогнозы». 

Взгляните на статистику. У Кононова в Москве за 250 дней уже 21 сыгранный матч, немало. Тасовал состав люто – 34 задействованных игрока за это время, выиграл 10 поединков – почти половину, было 4 мировых и 7 поражений – в каждом третьем матче. Среднее количество забитых мячей за поединок лишь на 0.14 больше среднего количества пропущенных, в атаке все уныло.   

Прямо скажем, не выдающийся результат со вторым по бюджету клубом страны и первым по популярности во многих регионах, невзирая на результаты последнего десятилетия. А что же Карпин и его середняк? Валерий Георгиевич работает вдвое дольше, в 47 матчах с «Ростовом» набрал 67 пунктов. У него было 14 поражений – чуть реже, чем в каждом третьем матче, сразу 16 ничьих – часто, и 17 побед. 

Разрыв между забитыми и пропущенными мячами у «Ростова» лучше, чем у «Спартака». Но средний показатель очков за игру – 1.43, тогда как у Олега Георгиевича - 1.62, на целых 12 % лучше. Формально «Спартак» чуть успешнее «Ростова». Но если посмотреть на игру «красно-белых», не забывая о разнице в амбициях и возможностях, то вывод прост: к равенству соперники ближе, чем к очевидному преимуществу «Спартака». 

Составы и тактика команд

В прошлом официальном поединке «Ростов» сыграл по схеме «3-1-4-2», а «Спартак» использовал тактику «4-4-2». Сейчас возможна игра Карпина в четыре защитника – «4-1-4-1», а вот Кононов настроен использовать схему «4-2-3-1», поскольку вряд ли классическая тактика обеспечит ему надежность в центре поля. Или перейдут на «4-3-3»? 

Ведь экс-спартаковцы Еременко и Попов настроены успешно сыграть против бывшего клуба, Гацкан (еще один неудавшийся игрок «красно-белых») может выйти на замену в центр поля в прощальной игре за «Ростов», да и у Норманна все в порядке. Поэтому Фернандо и Зобнин после матча с «Сочи», когда наспех собранный состав новичка РПЛ рвал «красно-белых» в опорной зоне, не имеют права оставаться без поддержки.

С другой стороны, Джано, Бакаев и Ломовицкий не впечатлили в первом туре, а заменить их особо некем, чтобы получить реальное усиление атаки. Пожалуй, лишь линия обороны терпимо справлялась с частыми атаками «Сочи» - допускали ошибки, но не роковые. Максименко, Жиго и Джикию ждем в основе, как и Рассказова и Айртона. В стартовом составе «Спартака» можем не увидеть ни одной перемены после первого тура.

Разве что Понсе найдется место с первых минут. Хотя вряд ли, скорее могут поставить на Ханни под нападающим вместо Джано – бывшего игрока клуба Карпина. У «Ростова» все в обойме, Шомуродов, Байрамян и Ионов готовы появиться с первых минут. Чернов и Козлов – фланги «желто-синих», от которых сегодня многое зависит. А в центре обороны собираются сыграть Сигурдссон и Чистяков. У Карпина даже люди на скамейке, которые могут оживить игру, имеются – Логашов, Зуев, Гацкан или Сигурдарсон. 

Ориентировочные составы

«Ростов» (4-1-4-1): Песьяков – Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов – Норманн – Ионов, Попов, Еременко, Байрамян - Шомуродов. 
«Спартак» (4-2-3-1): Максименко – Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон – Фернандо, Зобнин – Бакаев, Ханни (Джано), Ломовицкий – Луис Адриано (Понсе).

Любопытные факты накануне важной встречи

- бывший тренер «Спартака» Карпин против родной команды сыграл уже три раза. Было поражение год назад и две победы – в Москве 1:0 и в Ростове-на-Дону 2:1 в середине апреля; 

- в первом туре «Оренбург» нанес по воротам «Ростова» 11 ударов, а команда Карпина ответила 12. Тогда как «Сочи» сумел 16 раз пробить в направлении ворот Максименко, а у фаворита из Москвы всего 15 ударов. Защита как система не порадовала; 

- «Спартак» забил на 92-й минуте и сделал это защитник Жиго. У «Ростова» далеко не все удары против «Оренбурга» точные – 4 раза попали в створ ворот Довбни, но реализация лучше – Шомуродов и Ионов забили по мячу. Пусть Песьяков в ответ пропустил, но победу южане не потеряли; 

- встречаются команды с большим процентом брака в передачах – под 25 %. Очевидно, что если Карпин прикажет своим, то «Спартак» специально получит мяч. Ведь у них есть проблемы с продвижением к чужим воротам и единоборствами, в которые «Ростов» пойдет по традиции, работая на контратаках; 

- против «Оренбурга» ростовчане разыграли 10 комбинаций с ударами, как и «Спартак» против «Сочи». Но если посмотрите на авторство, то 5 моментов создал опорник Фернандо, а у «Ростова» игра поднята повыше – Еременко и компания порадовали, хотя Попов промолчал по пункту подачи снарядов; 

- у легенды «Ростова» и РПЛ Александра Гацкана сегодня последняя игра за клуб, где выступал одиннадцать лет и сыграл более трех сотен поединков. Его уже ждут в Самаре в «Крыльях Советов», но сегодня должен выйти на поле хотя бы на замену, чтобы получить овации заполненных трибун и принять участие в крутом поединке; 

- «Ростов» обыграл «Спартак» во время спарринга в Австрии, но вряд ли та игра актуальна. А вот что дома в РПЛ не уступали «Зениту» и «Краснодару», хотя и проиграли 1:2 «Локомотиву» - важная деталь. Кстати, до этого долго не проигрывали на новой арене – трибуны им помогают частенько. Сегодня ждут больше 30 тысяч фанатов; 

- после победы «Спартака» над «Сочи» глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров признал, что гол Жиго забит с нарушением правил, соперников нельзя хватать в верховой борьбе. С учетом, что там и повод для пенальти в ворота Максименко можно было найти до перерыва, и по карточкам вопросы, то судейство признали «очень неудачным» – Москалева отстранили; 

- как обычно, куда важнее оценивать домашние матчи южан против статусных соперников, нежели выездные игры, где они выступают не так удачно. В пяти последних битвах в Ростове-на-Дону хозяева не проигрывали «Спартаку». Более того, были победы 2:1, 2:0 и 3:0, затем ничья 2:2, а о последней победе сказано выше – 2:1. Четыре победы в пяти играх – солидная заявка на набранные очки. 

Прогноз «Соккер.ру»: может быть, ничья с голами? Выберем такую развязку на прогноз – 1:1. Но если «Спартак» вдруг преобразился за неделю на ровном месте и без видимых для этого веских причин – получат сложную победу над «Ростовом», который никого в родных стенах не боится и с 2013 года «Спартаку» не проигрывал. 

Но если Кононов не сделал глубоких тактических выводов после провальной игры с «Сочи», а у команды Карпина пойдет привычная бойкая – увидите пятую победу «Ростова» в шести последних домашних матчах против «Спартака». Называть южан «безусловным фаворитом» можно только в поисках хайпа, но у хозяев есть все для победы – очевидно каждому.   

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   6 / 789
сегодня в 13:42
Хорошая статьяно не понравилась концовка, "провальной" игра с сочи не была, две сырые команды играли в бей беги, без провала
Leningrad 84
Leningrad 84
   83 / 789
сегодня в 13:38
Как бы Горин со своими пупсиками не пыжился, Ростов с Карпиным на данный момент - однозначно фаворит по всем параметрам. И ничьей точно не будет. При объективном судействе влетит Спартак по полной схеме.
МКС
МКС
   106 / 789
сегодня в 13:29
Вот обыграют будете говорить об авиации

А пока - пустые слова

Написали бы луче о феерии цска в Оренбурге
Bullкин
Bullкин
   414 / 789
сегодня в 13:25
    parallels
    parallels
       7 / 789
    сегодня в 13:08
    а луиска выйдет?
    Бабка в кедах
    Бабка в кедах
       214 / 789
    сегодня в 13:05
    В этом поединке аутсайдер Спартак.
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