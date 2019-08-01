«Арсенал» зажат в угол

вчера, 13:15

Россия рискует в самом начала августа остаться без одного из еврокубковых бойцов. «Соккер.ру» - о предстоящей встрече «Арсенала» и «Нефтчи».

Выход тульской команды в Лигу Европы стал по-настоящему историческим событием. В конце прошлого сезона, когда это случилось, мало кто задумывался, как «Арсенал» с этим будет разделываться, стартуя из глубины квалификации. И уже первая преграда стала очень сложной. «Арсенал», который демонстрировал очень атакующий яркий футбол, не смог на своем поле порадовать болельщиков и уступил бакинскому «Нефтчи» со счетом 0:1.

Сам по себе счет не совсем катастрофический, рабочий. Главное, что нужно сделать тулякам – это проявить свое атакующее нутро. Сейчас «Арсенал», пожалуй, в самом непростом положении из всех команд российской лиги. Поскольку ему первому приходится вступать в битву на несколько фронтов. Положение осложняет то, что туляки претерпели перестройку после удачного минувшего сезона. Им нужно выстраивать новые связи, не обладая какими-то выдающимися ресурсами. К тому же тульская команда не обладает достаточным опытом для таких игр, хотя в клубе никто не унывает и не жалуется, понимая, что стремление в еврокубки сопряжено с таким графиком. Если бояться его, то незачем вообще лезть в Европу.

Максим Беляев (защитник «Арсенала»):

Мы на сборах играли в таком же графике, причем в такую же жару, которая на данный момент стоит в Баку. Мы знали, что нам предстоит играть в таком графике. Так что для меня лично это не является проблемой, мы были готовы к этому.

Нужно иметь в виду, что при всех сложностях для «Арсенала» и сам «Нефтчи» не может похвастаться выдающимися показателями, ресурсами. Конечно, само по себе имя вызывает отклик, какой-то привет из великого прошлого азербайджанского клуба. Однако современное его состояние не создает ощущения чего-то грозного и непосильного для «Арсенала».

Слова

Игорь Черевченко (главный тренер «Арсенала»):

Мы готовимся к матчу в том же составе, что и к встрече с «Ростовом». Никаких потерь нет. Конечно, погодные условия оставят отпечаток на предстоящей игре. Но приезжать заранее для адаптации, я считаю, в данном случае не имело смысла. Трагедии не будет. Жизнь продолжается. В футболе все бывает. Кто-то сильнее, кто-то слабее. А то, что проиграли два матча, конечно, это неприятно. Особенно, уступать дома. Но это надо пережить. Как говорил хороший английский тренер, не буду называть фамилию: «Если из каждого поражения делать трагедию – меня хватило бы на один год».

Роберто Бордин (главный тренер «Нефтчи»):

Ответный матч будет тяжелее первой игры, ведь «Арсенал» будет действовать напористее в атаке в попытке отыграться. Но мы не будем отсиживаться в обороне, играя на удержание счета, и постараемся показать свой футбол. Не стоит забывать, что команда играет в РПЛ , в сильном чемпионате. Это сильная команда, которая показала свой уровень в первом матче. Так что не считаю, что «Нефтчи» имеет преимущество. Мы понимаем, что нас ждет трудная игра.

Определяющими в игре будут несколько факторов. Нехватка опыта на «Арсенале» уже сказалась. Но нынешний «Нефтчи» нельзя назвать сильно более опытным – статус разве что чуть иной. Разница в графике тоже не имеет однозначной трактовки. С одной стороны у «Нефтчи» больше времени на подготовку, команда готовится в недельном стабильном цикле, имеет больше возможностей разобрать оппонента.

Именно это, кстати, стало определяющим в победе над «Арсеналом» в первой игре – бакинцы хорошо подстроились под манеру игры туляков, организовали грамотно прессинг и слаженно действовали в обороне. Если бы игра завершилась нулевой ничьей, вряд ли «Нефтчи» расстроился бы. Но гостям тогда повезло увезти и победу. «Арсенал» же натолкнулся на такую подготовку против себя чуть ли не впервые. Поэтому и уткнулся в стену.

С другой стороны, если искать плюсы в графике туляков, которые вовлечены в разборки в чемпионате России, то это игровой ритм. «Арсенал» должен быть разогнанным. Правда, это плюс менее значимый, чем то преимущество, которое за счет графика получает «Нефтчи» в плане подготовки. Тулякам приходится думать и о внутренней арене, где не все ладно.

Там они проявляют себя снова с атакующей стороны, в двух последних турах забили пять мячей, однако пропустили столько же – и это тревожно. Если им раскрепоститься в Баку и выдать свой стандартный матч, то забить они смогут. Но и пропустят почти наверняка. И здесь уже вопрос психологической устойчивости и реализации. К последнему у «Арсенала» были вопросы. Что касается устойчивости, то здесь бы помогли болельщики, но их ожидается очень мало в Азербайджане, зато местная публика наверняка очень горячо будет болеть за своих.

И тулякам важно не дрогнуть. Немаловажен климатический фактор. О нем упомянул и Черевченко. «Арсеналу» будет тяжело вкатываться в игру, большие проблемы могут возникнуть в конце встречи – из-за накопленной усталости и погоды. Возможности приехать пораньше и подготовиться у туляков не было. В целом большая часть факторов говорит в пользу «Нефтчи». «Арсеналу» терять нечего, он должен броситься в открытый футбол. Но в обмене уколами сохранить оборону без пробоин будет тяжело. Как и выстоять в концовке, если «Нефтчи» придется устроить прессинг или навал.