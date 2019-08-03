Дерби самоопределения

вчера, 10:45

Историческое противостояние на этот раз имеет дополнительные контексты. «Соккер.ру» - о предстоящем сражении «Спартака» и «Динамо».

История с переносом

Матч между «Спартаком» и «Динамо» мог не состояться сегодня. По желанию МВД – полицейские ресурсы, которые обычно задействованы на таких матчах, планировалось перебросить на контроль митинга в Москве. По данным ряда СМИ , этот вопрос обсуждался 30 июля в МВД . А 31 июля МВД , РПЛ и представители клубов провели совещание по этой теме, где было принято решение не переносить встречу. Это было сделано по настоянию клубов и РПЛ – они посчитали, что перенос нанесет удар по их репутации, а ощутимых плюсов это не даст – в клубах верят в болельщиков, в их разумное поведение.

К тому же движения по поводу переноса начались слишком поздно. Без форс-мажоров переносить матчи можно не позднее, чем за десять дней. К тому же «Спартак» уже на следующей неделе вступает в еврокубковую кампанию – не до переносов. По опыту прошлого года можно сказать, что на матче будет задействовано около двух тысяч сотрудников полиции и Росгвардии – это такой стандарт для московского дерби, которое относится к матчам повышенного риска.

Положение дел

С самого старта сезона и «Спартак», и «Динамо» оказались под давлением критики. Жизнь с ней – дело привычное для этих клубов, поэтому очная их встреча создаст дополнительную волну интереса и потенциал для накатывания новой волны негатива. Обе команды находятся в состоянии суперпозиции, могут качнуться как на повышение, так и на понижение. Потому что в трех первых турах они добились трех разных исходов. «Динамо» стартовало с ничьей с «Арсеналом» (1:1), потом проиграло дома «Рубину» (0:1), после чего уже зашептались об отставке Дмитрия Хохлова. Прикрыть разговоры удалось победой над «Уралом» (2:0).

Очень своевременной победой перед серией матчей со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом», а то теоретически светило динамовцам шесть туров пройти без побед – и это нанесло бы удар по Хохлову совершенно точно. А вот у «Спартака» движение по нисходящей. Началось все с победы над «Сочи» (1:0), потом была ничья с «Ростовом» (2:2), а в последнем туре красно-белые умудрились проиграть «Тамбову» (0:2).

Так что давление на спартаковцев и Олега Кононова сейчас ощутимо сильнее. К тому же «Спартак» проводит какую-то судорожную перестройку прямо по ходу сезона, что выглядит нелогично и запоздало, а вместе с тем и жутко интригует, поскольку рушатся основы прошлой команды, спешно возводятся новые схемы – а ведь для их работы нужна отладка механизма. Но какое там, когда такая увлеченность куплей-продажей.

Ориентировочный состав «Спартака»: Максименко, Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Джано, Мирзов, Понсе.

Ориентировочный состав «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Рыков, Морозов, Юсупов, Каборе, Шимански, Панченко, Жоаозиньо, Шейдаев.

Издержки перестройки на ходу в том, что сразу включить в состав новичков, даже очень качественных, достаточно проблематично. Например, Ларссона красно-белые еще не успели заявить, так что в атаке придется обходиться только Понсе и надеяться, что скептические взгляды на его способности сменятся на более оптимистичные.

Зато может сыграть Андре Шюррле. Правда, тоже вопрос, в какой немец форме. Но эффект его появление какой-то создало бы. В нынешних условиях «Спартаку» и остается надеяться на всякие внешние эффекты разве что. У «Динамо» в похожем подвешенном состоянии находится Нжие, который еще ни разу не сыграв, успел отметиться яркими неоднозначными высказываниями.

Так что с точки зрения раскрытия новичков матч имеет дополнительную интригу. Она добавляется к загадке вокруг судеб главных тренеров и вообще положения клубов в турнирной таблице – пока же они зависают в середине ее, а расслоение постепенно растет.

Матч будет во многом ключевым для главных тренеров обеих команд, даже в том случае, если решение не будет принято непосредственно после игры. Скорее всего, так и получится. Но любое решение об отставке не принимается спонтанно. Для этого нужны поводы, нужно их накопление, нужен момент, когда они перерастут критическую массу – тогда тренер вылетает.

И матч «Спартака» с «Динамо» станет весомым поводом в наборе для руководства обоих клубов. Поскольку само по себе это противостояние очень яркое и самобытное, независимо от положения дел в турнирной таблице. Там в последние годы «Динамо» и «Спартак» переживали совсем разные события, но к нынешней встрече подходят одинаково неустроенными. Только различается скорость процессов.

«Динамо» ведь тоже в состоянии перестройки, в состоянии строительства, но оно пребывает в нем уже несколько лет – это такой затянувшийся процесс, который развивается уже сам в себе, словно не имеет цели. Поэтому «Динамо» и болтается где-то в середине таблицы, даже в нижней ее части почаще. У «Спартака» процессы протекают более живо и стремительно. Но сути это не меняет – клуб тоже в режиме перестройки.

И пусть результаты в последние годы лучше, чем у «Динамо» - уровень запросов и скорость реакции на минимальную осечку тоже велики. Иногда кажется, что непропорционально велики. Но с этим остается только мириться. Прошлый сезон в этом противостоянии закончился победой «Спартака» в двух матчах: 1:0 и 2:1. В позапрошлом суммарно успешнее было «Динамо»: 2:2 и 1:0. Новая серия несет новые интриги.