«Локо» - фаворит. О стартовавшем сезоне РПЛ

сегодня, 13:18

Есть мнение, что команда Юрия Сёмина станет главным фаворитом нового чемпионата. Блогер «Соккер.ру» Дмитрий Куратник делится соображениями.

Глядя на то, как Юрий Сёмин неистовствует на тренерской скамейке во время матчей, как он буквально по каждому мало-мальски спорному эпизоду принимается апеллировать к резервному арбитру, как выражает свои эмоции после крупных побед, сложно поверить, что ему уже перевалило за семьдесят. Вроде бы и возраст, и былые заслуги дают Юрию Палычу полное право уйти на покой и почивать на лаврах, как это уже давно сделали его более молодые друзья-соперники – Олег Романцев и Валерий Газзаев. Но Сёмин по-прежнему живёт, дышит футболом, не мысля себя за его пределами. Во многом именно этим и объясняются успехи «Локомотива» последних лет, после очередного пришествия Палыча, когда «железнодорожники» каждый год берут по трофею. И сколько бы ни говорили, что методы Сёмина устарели, что пора бы уж, как говорится, дать дорогу молодым, уходить на пенсию он пока явно не собирается. И правильно делает. Его результаты – лучший ответ всем критикам и недоброжелателям.

Если говорить о фаворитах стартовавшего накануне чемпионата, то сегодня на первое место в этом виртуальном перечне я бы поставил именно «Локомотив». Во всяком случае, к старту сезона «железнодорожники» подходят в полной боевой готовности. Об этом говорит и прекрасное физическое состояние, и налаженные игровые связи. Всё это мы могли лицезреть неделю назад в матче за Суперкубок, где «Локо» играл лучше «Зенита» и заслуженно победил.

В это межсезонье команда значительно омолодилась, а роли лидеров прочно застолбил за собой суперталантливый молодняк собственного производства – братья Миранчуки и Баринов. Обнадёживает и то, что Фёдор Смолов, похоже, постепенно выходит из затянувшейся почти на год хандры и вновь обретает былую уверенность. Есть, конечно, в стане «железнодорожников» и проблемы – трения между тренером и руководством, которые с заменой Ильи Геркуса на Василия Кикнадзе не исчезли, как многие предполагали. Есть некоторая кадровая неопределённость, связанная с фигурами Гильерме и Мануэла Фернандеша. Но, по большому счёту, для такого зубра, как Сёмин, за без малого 40 лет тренерской деятельности повидавшего всё что можно в футболе, все эти неприятности – мелочи жизни. Обычный рабочий процесс, не более того. В целом же сегодня «Локо» по всем параметрам видится мне самой крепкой и стабильной командой, без очевидных слабых мест. Разве что длину скамейки можно бы немного увеличить, ну и, понятно, ещё 1-2 игрока высокого класса клубу бы не повредили, о чём говорит и сам Сёмин.

По логике вещей, фаворитом номер 1 на автомате должен считаться действующий чемпион «Зенит». Да и по своим финансовым возможностям питерцы далеко впереди всех остальных команд РПЛ . Понятно, что «Зенит» - априори один из претендентов на титул, но во первых строках в этом смысле я бы его не называл. Прошлый сезон был дебютным во главе команды для Сергея Семака, которому предстояло разгребать завалы, оставшиеся от предыдущих тренеров, которые на протяжении трёх сезонов не могли не то что сделать «Зенит» чемпионом, но даже вывести его в Лигу чемпионов. Семак же с ходу сделал то, чего от него мало кто ожидал. Хотя здесь можно вспомнить, что первый, летне-осенний отрезок сезона, питерцы прошли весьма неровно, и ушли на зимнюю паузу лишь на очко опережая ближайшего преследователя – «Краснодар».

И далеко не факт, что «Зенит» смог бы удержать лидерство, если бы не сделанные зимой приобретения – Азмун, Ракицкий и Барриос. Все трое идеально вписались в коллектив и внесли свой огромный вклад в долгожданное на берегах Невы золото. Но второй сезон всегда сложнее первого. Массимо Каррера не даст соврать. Никаких скандальных историй, подобных спартаковским, в стане «Зенита» пока нет и близко, а внутриклубные позиции Семака после чемпионства заметно окрепли. Но лёгкой жизни у Сергея Богдановича и его команды точно не будет. В Суперкубке «Зенит» выглядел неважно, но это не показатель. Сезон длинный, по его ходу возможны как спуски, так и подъёмы. Важнее всего, кто сможет пройти эту дистанцию с максимальными потерями. Конкуренция в нашем чемпионате нынче весьма высока, и уже один тот факт, что за последние четыре года в нём были четыре разных чемпиона, ставит новый триумф питерцев под большой вопрос. Взобраться на вершину, как известно, легче, чем на ней удержаться.

Кого ещё можно причислить к фаворитам чемпионской гонки? По большому счёту, «на арене всё те же» - ЦСКА , «Краснодар», «Спартак». Армейцы слабо провели товарищеский турнир в Австрии, но делать из этого трагедию в их рядах никто не стал. И это правильно, ибо результаты предсезонных матчей никогда не являлись показательными. И не только результат, но и качество игры. Минувшей зимой «Спартак» рвал и метал на турнире в Катаре, а «Зенит», напротив, выглядел крайне невзрачно. А что в итоге: «Зенит» - чемпион, а красно-белые скоро стартуют в квалификации Лиги Европы. Вот и весь сказ. Понятно, что у ЦСКА сейчас очень много проблем, в том числе кадровых, и Виктору Ганчаренко придётся изрядно поломать голову над их решением. Но если уж в прошлом сезоне, когда армейцы потеряли весь многолетний костяк и когда им предрекали уверенную борьбу за выживание, они умудрились пройти сезон достойно, дважды в Лиге чемпионов обыграв мадридский «Реал» (правда, в итоге заняв последнее место в своём квартете), то с нынешними проблемами они и вовсе должны справиться если не играючи, то спокойно.

Большое подспорье в этом смысле то, что удалось сохранить Николу Влашича, вокруг которого в этом сезоне, по всей видимости, будет строиться вся креативная игра армейцев. Плюс Фёдор Чалов, ставший лучшим бомбардиром минувшего первенства. В общем, проблем много, но и поводы для оптимизма также в наличии. И побороться за место в тройке команде Ганчаренко вполне по силам. Хотя чисто гипотетически нельзя исключать и какого-то более-менее серьёзного провала, что вытекает из молодости команды и ряда очевидных кадровых слабостей. Здесь очень многое будет зависеть от тренерского искусства, и Виктору Михайловичу можно только пожелать удачи и стойкости духа.

«Краснодар», напротив, на кубке канала «Матч Премьер» выиграл все три встречи и заслуженно взял трофей. Вообще, нельзя не отметить работу Мурада Мусаева, при котором «Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов, пусть пока только в квалификацию (хотя, справедливости ради, можно отметить, что «быки» уже занимали третье место при Олеге Кононове, но тогда эта строчка давала пропуск лишь в Лигу Европы). Сезон для «быков» будет непростым, особенно если команда попадёт в групповой этап ЛЧ , что на фоне ограниченного состава может привести к большим проблемам в чемпионате. Кадровая ситуация у «быков» непростая – ушли Каборе и Перейра, травмированы Газинский и Классон. Пришедшие летом новички пока, по большому счёту, остаются загадкой. В любом случае, им потребуется время на адаптацию к новому чемпионату и новой команде. Поэтому рискну предположить, что поначалу «быков» будет довольно прилично лихорадить. Этот сезон станет весьма жёсткой проверкой для молодого тренера, который, к тому же, лишился проверенного помощника в лице Олега Фоменко. Если он её выдержит, то мы можем получить нового топ-тренера, что для нашего футбола будет только в плюс.

В «Спартаке» сейчас внешне всё благополучно. Судя по кадрам с последних тренировок, атмосфера в коллективе позитивная, и работа идёт весьма плодотворно. С исчезновением перманентного раздражающего фактора в лице Глушакова напряжённость вокруг «Спартака» должна пойти на убыль, что даст возможность для нормальной плодотворной работы.

Олег Кононов – интересный, самобытный тренер со свои почерком, но невозможно эффективно работать, постоянно находясь на пороховой бочке. Между тем, именно в таких условиях Кононов пребывал последние полгода. Теперь должно стать полегче. Сменивший Глушакова в роли капитана Джикия пользуется огромной любовью и авторитетом как в болельщицкой среде, так и внутри коллектива. Это тоже в плюс. Но перспективы красно-белых в новом сезоне всё равно туманны. Кононов пытается прививать команде так называемый «спартаковский футбол», но в матчах со сколько-нибудь серьёзными соперниками его эффективность, как правило, невысока. Что было видно в Австрии, скажем, в матче с «Ростовом».

В «Спартаке» явный дефицит ярких, харизматичных исполнителей вроде Ильи Цымбаларя или Фёдора Черенкова, о котором в эти дни выходит книга Игоря Рабинера. Хотя исполнителей с таким божественным даром нынче нет, пожалуй, нигде в мире, в России уж точно. Нынешнему «Спартаку» не помешал бы игрок хотя бы уровня Романа Ерёменко или бразильца Алекса времён Валерия Карпина. В этом смысле слегка обнадёживает уверенная игра на австрийских сборах Зелимхана Бакаева, взявшего себе десятый номер, что предполагает исполнение определённой роли на поле и определённый уровень ответственности. В идеале в лице Бакаева красно-белые могут обрести фигуру, которая будет вести игру команды в атаке, определять её лицо. Получится ли? Кто бы сейчас мог ответить на этот вопрос. Но предпосылки для этого есть.

Вообще говоря, «Спартак» - настолько непредсказуемая команда, что делать какие-то прогнозы относительно её возможного выступления – дело неблагодарное. Она сама не знает, чего от неё ожидать. Понятно, что у красно-белых достаточно много «узких» мест во всех линиях – от вратарской до линии атаки. Но если в обороне и средней линии худо-бедно есть определённый костяк и качественный уровень, то с атакой всё гораздо сложнее. Собственно, проблемы с созидательной игрой у «Спартака» начались давно, после ухода Промеса. И весь минувший сезон они оставались на повестке дня.

Лидеры чемпионского сезона – Луис Адриано и Зе Луиш – смотрелись в большинстве случаев неубедительно, Софьян Ханни так и не смог толком реализовать свой потенциал, ну а Педро Роша войдёт в историю «Спартака» как один из самых неудачных трансферов команды. Теперь Зе Луиш ушёл, а заменить его призван Эсекель Понсе, принадлежавший «Роме», но так в ней и не сыгравший. Это игрок определённых навыков и умений, но принесёт ли он команде ощутимую пользу, сравнимую с той, что принесли Адриано и Зе Луиш в лучшие годы, сказать сложно. Для «Спартака» сейчас главное – сбить градус общественной истерии вокруг себя (что отчасти уже удалось) и планомерно работать над построением новой, заметно омолодившейся команды. Хочется пожелать успехов лично мне симпатичному Олегу Кононову в этом нелёгком деле.

Предстартовые расклады таковы, что пять первых мест будут в итоге распределены между вышеназванными мной командами. Я глубоко сомневаюсь, что кто-то со стороны сможет вмешаться в этот междусобойчик. Тульский «Арсенал» провёл прекрасный сезон, но летом потерял всех лидеров, и бороться за еврокубки тулякам будет сложно. То же самое касается «Оренбурга». «Ростов» Валерия Карпина – боевая, крепкая, обученная команда, способная покусать любого гранда. Но объективно у ростовчан слишком мало кадровых ресурсов, чтобы вдолгую на равных бороться с «великолепной пятёркой». Ударное межсезонье провело «Динамо», где явно нацелились на строительство амбициозной команды, способной решать большие задачи. И в перспективе динамовцы могут стать конкурентом за место в еврокубках. Но здесь и сейчас – едва ли. «Рубин» и вовсе переживает смутные времена, и здесь уже не до жиру. Настоящее казанцев довольно безрадостно. А будущее покрыто густым туманом. «Ахмат» уже долгие годы обретается где-то на подступах к высшим местам, но сделать большой шаг вперёд не может. Или не слишком хочет. В этом смысле приход Глушакова едва ли принципиально изменит ситуацию – потолком грозненцев выглядит шестое, «предъеврокубковое» место.

Интересна судьба новобранцев нашего футбольного бомонда. «Сочи» Александра Точилина по именам укрепилось весьма прилично, но ещё неизвестно, удастся ли из этой разношёрстной банды собрать единый крепкий коллектив, который будет способен цепляться хотя бы за переходные матчи. «Тамбов» обошёлся без громких трансферов, и эта команда пока на бумаге выглядит слабейшей из всех участников РЛЛ. Да и фигура главного тренера не внушает большого доверия. Но реальность иногда опровергает мрачные прогнозы, так что «будем посмотреть».

Ну а пока поздравляю всех со стартом нового чемпионата, который, я уверен, получится весьма интересным. Во всяком случае, все основания для таких предстартовых ощущений есть.