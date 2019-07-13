Кошмар на улице имени Венгера

сегодня, 16:15

Капитан сбежал с корабля, новички бегают еще быстрее, а «Соккер.ру» интересно, почему у «канониров» все валится из рук?

Когда-то Кэмпбелл пошел из «Тоттенхэма» в «Арсенал», чтобы добиться успехов. Был прозван «Иудой», но через 18 лет после его перехода восемнадцатилетний француз Вильям Салиба может выбрать «шпор», а не «канониров». Дожили до дня, когда французы не идут в «Арсенал». Можно ли падать ниже? Не удивительно, что Эду стал первым техническим директором лондонцев в истории – пора координировать работу тренера и скаутов.

Ведь конкуренты неприлично богатые, хотя не все одинаково успешные. С «Юнайтед» многое понятно, деньги есть – ума не надо. С «Челси» тоже – бан есть, а смекалка может выручить. У «Сити» и «Ливерпуля» сытое лето довольных жизнью. «Тоттенхэм» раскодировался – трансферного запоя не будет, но первые покупки после длительной засухи пошли. И Почеттино из-за Зидана и Сарри никуда не уедет, будет ждать увольнения Тухеля или Сульшера.

В таких условиях «Арсенал» - шестое колесо телеги, где нужно всего четыре, чтобы въехать в Лигу чемпионов. «Канониры» настолько невезучие, что даже в финале Лиги Европы путевку в главный турнир получить не смогли, хотя победа в Баку открыла путь к усилению состава. Но остались в турнире, который конторе с таким бюджетом не особо нужен, как и лучшим футболистам команды Унаи Эмери - без Мончи испанец явно не мастер крутых сделок.

Судите сами. У «Арсенала» есть правый латераль Бельерин – модель и футболист на полставки, но Эктор с радостью переберется в Мадрид, если Симеоне позовет в «Атлетико». Есть Обамеянг, и когда говорят о переходе форварда в «Юнайтед», то только уважение к клубу, в котором Пьер-Эмерик заиграл, и детские комплексы – речь о форварде, который не смог пробиться в основу «Милана», могут остановить габонца.

С другой стороны, уход из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед», в отличие от времен ван Перси, явно не повышение. Но сами «канониры» застряли между мирами. И внутри команды не все хорошо, ведь Косьельни – капитан «Арсенала», отказался лететь на предсезонный сбор в США , после чего 33-летнего защитника перевели в молодежный состав и оштрафуют, лишив статуса официального вожака.

Будем считать такой поворот локальным недовольством? Но если клуб не может поладить с капитаном, то это показатель для всех остальных. Серхио Рамос, как говорят в Испании, умудрился взять огромный кредит в банке, планируя начать строительный бизнес, но власти Мадрида запретили застраивать его район, поэтому защитник вынужден рассматривать предложение из Китая. Вот это – причина для ухода.

А Косьельни просто хочет в «Ренн», поскольку не уверен, что будет в основе обороны Лено. Эмери и его помощники из числа менеджеров «Арсенала» такие эпизоды должны раскусывать без труда, как кедровые орешки, но вместо этого получили глупый публичный скандал. Размолвка бьет и по без того слабым позициям «Арсенала» на трансфером рынке. Они уже пали почти так же низко, как «Манчестер Юнайтед».

Чтобы игрок «Кристал Пэлас» Заха перешел к «канонирам», надо немножко постоять на коленях, подняв над головой мешок с деньгами. В конце прошлого месяца «орлы» отказались от предложения в 40 млн фунтов, но теперь «Арсенал» предложит целых 70, а покупатель оценивает вингера ивуарийской сборной в 100 млн фунтов и не собираются получать разницу Чемберсами или Эль-Нени.

Не кажется ли вам, что «Арсенал» перестали уважать? Конец трансферного окна не продлили, снова надо совершить сделки до 17:00 по Гринвичу 8 августа. То есть у «канониров» остался всего месяц до дедлайна. И на данный момент они подписали только Габриэля Монтинелли – восемнадцатилетнего левого вингера из Бразилии, отпустив парочку ветеранов.

Если в прошлом сезоне подписали не только Суареса, но и тех, кто может приносить пользу – Торрейра, Лено, Сократис и Гендузи, то сейчас взяли паузу, словно снова Кронке не разрешает тратить деньги. Фанаты «канониров» будут настаивать, что состав уже под Лигу чемпионов? Мустафи – защитник мечты, Джака – лучший опорник АПЛ , а Айвоби и Мхитарян покажут то, что стеснялись показать в прошлом сезоне?

Нет, скорее Ляказетт и Обамеянг снова будут тянуть атаку, а Лено попытается выручать в защите. Хотя понятно, что порядок навести не сумели, о чем можно судить и по АПЛ , и по результатам финала Лиги Европы. Тот матч точно надломил морально, и хотя есть только парочка слабых позиций, как раз их не усиливают. Косьельни уходит, но разве «Арсенал» подписал защитника, который будет круче Мустафи и Сократиса?

Разве фланги обороны надежно закрыты, особенно если Бельерин отправится в Мадрид? В Мэйтленде-Найлзе можно увидеть своего Александера-Арнольда, но не похож состав «Арсенала» по именам и глубине на чемпионский. И на второй в АПЛ тоже не похож. Кроме того, проблема также в реализации потенциала приличных игроков. Ведь вспомните показательную историю Месута Озила.

В «Реале» тоже стоял, когда надо было прессинговать, а все попытки доказать, что немецкий чемпион мира много работает на поле – игра с цифрами в пользу бедных. Бедных на трофеи, как «Арсенал». Поэтому сейчас «Фенербахче» выпускает специальные обращения, где четко указывает – не может позволить Месута, поскольку его личные запросы и запросы «Арсенала» не втиснуть в турецкие возможности.

А запихнуть тридцатилетнего плеймейкера невероятного таланта в клуб из топ-5 у менеджеров «Арсенала» не получается. И все потому, что глобально клуб, построенный Венгером, давно не прибавлял. И не является трамплином по пути в чемпионские составы, как раньше. Просто вспомните тех, кто уходил за последние годы. Лукас Перес, Алексис Санчес, Подольски, Диаби, Жервиньо…

Только Щесны, Жиру и Окслейд-Чемберлен оказались в клубах со свежими трофеями, хотя не на первых ролях. А тот же Серж Гнабри заиграл в «Баварии» не из-за времени в «Арсенале». «Канониры» дают много денег – зарплаты в клубе высокие, за просмотр их матчей надо платить много фунтов – билеты дорогие, фанаты девяностых остались, хотя отношение их к клубу поменялось.

«Арсенал» давно боится критики – отсюда запрет каналу фанатов использовать бренд. И это лето показывает, что они понятия не имеют, как стать командой для борьбы за третье место. «Тоттенхэм» понимает, что делает, у «Челси» есть стратегия поведения и выбрали тренера, которого или проклянут, или полюбят по новому кругу. А «Арсенал» с «Манчестер Юнайтед» будут соревноваться за титул главных неудачников АПЛ .

«Канониры» тратят меньше денег, но они в тупике. Ни один директор и сам Эмери не могут обещать прорыв. А отходить от провалов в нынешнем состоянии не умеют, и если дела будут идти неудачно, то не сомневайтесь – Ляказетт и Обамеянг задумаются об уходе, Озила попытаются отдать хоть кому-то, но не получится, а Заха не станет новым Тьерри Анри, пусть ради него и обновят клубный трансферный рекорд.

Когда у тебя Торрейра и Гендузи в центре, Лено в воротах, а тройка атаки может состоять из Ляказетта, Обамеянга и Заха, то обязательно ждут успехи? Возможно, но это же «Арсенал». Клуб, где смотрят на финансовые показатели в первую очередь. По итогам прошлого финансового года «Арсенал» стал по доходам девятым на планете, выше «Ювентуса» и «Атлетико» с их финалами Лиги чемпионов.

Так что мнение поклонников клуба, которые с удивлением смотрят, как клуб вцепился в одного вингера, не заигравшего в юности в «Манчестер Юнайтед», никого не волнует. Пятое или шестое места в АПЛ позволяют зарабатывать 430 млн евро в год, так что все остальное владельцев «канониров» мало волнует. Допустили скандальный уход капитана, хотя Косьельни заслужил человеческое прощание.

Чех отказался перейти на управляющую должность в «Арсенале», поэтому возвращается в «Челси» - что показательно, ведь вратарь башковитый, с замашками менеджера. В «Арсенал» не посоветуют перейти ни одному футболисту, который имеет шансы заиграть в «Барселоне», «Реале», «Сити», «Ювентусе» или «Ливерпуле». Они выпали из списка тех, к кому мечтают присоединиться.

И денег, чтобы в наглом стиле вернуться в элиту, никто не выделит. «Арсенал» и так много потратил – почти полмиллиарда за пять лет, а получил пятую строчку в АПЛ и слитый финал Лиги Европы. Явно не те результаты, на которые рассчитывали, так что в ближайшем году трофейный голод амбициозных фанатов будут утолять голами дуэта в атаке. Работают примитивно – неудачную попытку вернуться в Лигу чемпионов объяснят ярким стилем игры.

Каких реформ вам еще не хватает? И так сильно повезло с покупкой Лено, а также с тем, что владельцы «Боруссии» Д и «Лиона» умеют убеждать своих звезд уходить за хорошие деньги в клуб без больших трофеев. С Заха будет такая же история – «Кристал Пэлас» никого не вынудит заплатить 70 млн фунтов, ведь это почти 78 млн евро, а «канониры» согласятся с условиями.

А если не срастется позже – уволят наставника и пригласят нового. И самой паузой объяснят отсутствие реальных перемен, которые позволили бы поставить «Арсенал» хотя бы на уровень «Тоттенхэма». То есть клуба с утраченным шансом на титул в сезоне до становления команд Клоппа и Гвардиолы, а также с финалом Лиги чемпионов.

«Арсенал» в матче подобного уровня играл в последний и единственный раз в 2006 году, а чемпионами Англии не были 15 лет. Параллельно АПЛ жутко разбогатела, вот и возникает вопрос, когда смотришь на уровень управления. Это Венгер и менеджеры той поры были такими крутыми, что становились в ряд с МЮ Фергюсона или просто уровень конкуренции был ниже? Когда подросли «Челси» и МС , «канонирам» нет места на Олимпе.

Пятнадцать долгих лет привели к отчаянным торгам с «Кристал Пэлас» за парня, который не самый стабильный игрок. Может выйти трансфер в стиле Мареза – дорогой вингер из середняка, который в большом клубе не стал лидером и безвылазно основным. А вот Бернарду Силва или Стерлинг в «Арсенал» не пошли бы. Что очевидно даже фанатам клуба, которые защищают любые просчеты руководства с патриотическим остервенением. Время идет, а никто не знает, как вернуть «Арсеналу» чемпионское достоинство. Потому и не спешат крутые новички в их состав.