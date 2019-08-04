«Зенит» не проиграл «Краснодару» и невезению

вчера, 00:30

Две самые качественные команды лиги сыграли между собой. «Соккер.ру» фиксирует запоминающуюся развязку.

«Ростов», «Рубин» и «Урал» скорее симпатичные, чем самые качественные в РПЛ по игре в футбол в 2019 году. Это конкретно Роман Еременко великолепный и радует остротой футбольного ума на старте чемпионата. Но симпатичные герои нового сезона РПЛ не могут поставить себя выше «Зенита» и «Краснодара».

Также можно назвать качественной командой «Локомотив». Но банда тренера Семина как группа, что собирает аншлаги, играя лишь старые хиты. Как только соперники требуют нечто новое, то ничего предоставить, кроме голов Хеведеса или Крыховяка на последних минутах. Нехватка запасного плана их подводит накануне ЛЧ .

ЦСКА , «Спартак» и «Динамо» могут стать качественными командами в недалеком будущем, но пока объективно такими не являются, если начать сравнивать на дистанции. А «Зенит» с Малкомом и без него – сильная команда опытных исполнителей, как и «Краснодар». Только там уже сплав молодых и возрастных, Берга и Игнатьева, Мартыновича и Сафонова.

И вот когда мощные соперники сошлись, то увидели нечто вроде стартового матча плей-офф ЛЧ , когда соперники понимают, что близки по возможностям, и поэтому не слишком сильно рискуют. Пока не случается нечто, что заставляет двигаться иначе. У «быков» впереди матч против «Порту» - не могли отдавать все силы, ведь долго шли к дебюту в ЛЧ .

Поэтому «Зенит» и смог перехватить инициативу, а поскольку Жирков стал локомотивом атак, а хитрый Азмун привычно искал удачную позицию у чужих ворот, то у хозяев получалось держать темп. «Краснодару» же были нужны освежающие, как летная гроза, замены, однако мало что получалось в атаке даже после выхода джокеров.

Статистика показывает, в каком направлении шла игра, и чего соперникам не хватило, чтобы на табло был другой счет.

Цифровое измерение поединка

15 ударов нанес «Зенит». Это ровно в три раза больше, чем «Краснодар». Пять выстрелов дошли до Сафонова, еще четыре заблокировали защитники, и только шесть ударов мимо цели. Неплохо пристреливались, заметно опередив соперника.

1 меткий выстрел у «Краснодара». Цифра, которая должна огорчать Мусаева, ведь у его команды столько прекрасных атакующих исполнителей. Но единственный раз попали в створ на последних секундах, когда Рамирес пробил со штрафного в руки Лунёву. Автогол в эту статистику не включен.

22 фола у «быков» в гостях. «Краснодар» не из тех, кто часто нарушает правила, но на определенном отрезке матча – во втором тайме, разница была почти трехкратной. Потом «Зенит» добрал нарушений, общий счет стал 11:22, но двукратный перевес техничных гостей подсказывает, что игра у них не получалось.

24 выноса от ворот Сафонова. Против всего 11 ударов на отбой у «Зенита». Как видите, хотя «Краснодар» навязывал борьбу – и отборы были, и перехваты, и наверху нормально боролись, чаще без мяча были именно гости. «Зенит» браковал передачи, а Малком не смог выполнить голевой пас в одной из контратак, но «быков» в РПЛ мало кто может заставить играть от обороны и без ударов в створ. А «Зенит» смог.

Герой решающего эпизода. Артем Дзюба

Сохранил силы, чтобы в концовке открыться, убежать, сыграть максимально технично. Несколько сантиметров ниже – мяч бы задел голову Сафонова, но Артем пробил точно над ушами голкипера, который зря подсел под мяч – не рассчитал, не повезло. Как и Лунёв, когда зачем-то заметно вышел из ворот на навес. Впрочем, даже если бы стоял по центру, то мог не отразить удар Сантоса. Так что не голкиперы сегодня герои. И хотя можно персонально отметить Барриоса, Жиркова и Спайича, без гола Дзюбы «Зенит» потерпел бы домашнее поражение.

Был ли фол на Вильене?

Речь об эпизоде перед голом Дзюбы. Не было, хотя один из комментаторов и пробовал разглядеть контракт ноги Ивановича и Вильены. Но у этого эпизода была начальная фаза, когда голландец уже начал валиться без чужой помощи, а серб всем своим видом показывал – правила не нарушаю. Это не фол со стороны игрока «Зенита», как попадание мяча в руку Ракицкого, которую тот спрятал за спиной – не пенальти. Не стоит всюду искать ошибки арбитров на том основании, что их в целом в РПЛ много.

Ничья намекает, что «Зенит» защитит титул?

Сейчас команда Семака, судя по действиям в этом календарном году, будет дальше от глупых поражений от середняков, чем раньше. Потом вмешается Лига чемпионов, но они уже почувствовали вкус чемпионского блюда и отказываться от него не хотят.

«Зенит» объективно ожил и усилился. Сантос, Барриос, Ракицкий, Сутормин, Азмун, Малком и еще один «новичок под Лигу чемпионов», если найдут – сразу семь человек, две трети стартового состава. Добавьте Оздоева, который осенью не играл в основе «Зенита» - увидите команду, созданную сейчас.

У «Краснодара» похожее оправдание огрехам в августе, но тут и травмы, и новички, и важность момента. Команда держится достойно, смотрится неплохо, хотя «быкам» не хватает как раз бычьего напора. Порой у коллектива Мусаева классическое горе от ума – слишком опасаются совершить ошибку. Даже когда улыбнулась удача, то не сумели банально отбиться.

«Зенит» сегодня порой летел, а у «Краснодара» в целом не получалось. Приходится признать, что наши прогнозы, как и ставки большинства читателей, пока работают. Команда Семака – однозначный кандидат в чемпионы, а «Краснодару» для начала надо выиграть конкурс претендентов ближе к зиме. А пока ничья с голом на 91-й минуте, и 54 тысячи зрителей скорее довольны, чем разочарованы.

Чемпион показал качественный футбол на протяжении матча, а «Краснодар» ему соответствовал моментами, очевидно не рисковал атаковать большими силами и не хотел уступать в гостях. Если «Зенит» не вернется к осечкам против середняков, когда сезон будет в разгаре, то никто не сможет финишировать выше, собирая очки намного чаще.

С другой стороны, имеем представление, каков «Зенит» в лучшем состоянии, а вот ЦСКА , «Локомотиву», «Спартаку» и «Краснодару», как и «Динамо» или «Ростову», никто не мешает прибавить и коллективными усилиями создать чемпионскую интригу, покусывая чемпиона хотя бы в домашних матчах. Но пока «Зенит» в полном порядке, как и Дзюба – великий уравнитель вечера.

А вот «Краснодар» объективно не может положиться на сыгранность – отсюда отсутствие традиционных пасов низом и ярких комбинаций, и заметно нервничают, ведь впереди встреча с «драконами», в которой желаем «быкам» показать лучшие качества и сыграть ярче, чем сегодня.

«Зенит» в этот вечер сначала упустил два очка и победу, ведь Дзюба мог забить победный мяч раньше, головой, и по такой игре «Краснодар» вряд ли смог бы отыграться. А затем «Зенит» вернул себе один пункт, рискуя получить дырку от бублика. Нет сомнений, что «быки» признают, что им повезло – с чем тут спорить, а вот Семаку, наверное, обидно.

Имели преимущество, соперник за полтора часа ни разу не попал в створ ворот, вплоть до добавленного времени, сыграв не лучшим образом, а в итоге получили только ничью. В матче везения «Краснодара» против Дзюбы счет 1:2 в пользу удачи – помним промах головой, но на табло 1:1, что не назвать логичным итогом. «Быки» уступали и не наиграли на гол, но и так в футболе бывает.

Будем считать, что судьба подарила «Краснодару» намек – смогут в этом сезоне отбирать очки у «Зенита», в отличие от прошлого. Хотя должны заметно прибавить до второго круга, чтобы претендовать на нечто большее, чем ничья после автогола соперника.