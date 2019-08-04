Страшная тайна российского судейства

вчера, 13:00

«Соккер.ру» устал не столько от ошибок арбитров – давно привычные, как от знаковой реакции на оные.

Систему все устраивает

Старт сезона лишний раз напомнил, что наивность надо скрутить до нуля. А если допустить, что в вымышленной стране в футбольном арбитраже точечная коррупция – можно подкупить или иначе повлиять на работу конкретных рефери, то такими делами может заниматься только прокуратура.

Никто не даст доступ к банковским счетам бабушек, на которых деньги и квартиры записаны, не разрешит прослушивать и взламывать телефоны – незаконно без санкций судов. Не говоря о том, что для расследования таких дел нужны годы и десятки молчаливых детективов. Впрочем, если комиссар Каттани на уровне второй лиги начнет копать, то ему позвонят сразу.

Не факт, что следы вообще оставляют – всегда можно заключить через год контракт с фирмой жены рефери в этом вымышленном мире, и ни один суд ничего не докажет. Но куда важнее, что изнутри системы и не может быть запроса на правосудие. Жизнь по понятиям устраивает. Будете выделываться – раздерут стаей, правда - в связях.

Понятия круче законов, ведь они для избранных. Официальная позиция РПЛ и РФС у нас есть. В российском судействе все законно, кристальная честность арбитров – константа. Работа у рефери тяжелая, ошибаются, поскольку «живые люди». Все совпадения случайны, а дальше - по тексту.

Снизу ничего не изменить

Не разобрать черный замок с нижнего ряда камней – завалит. Предположим, журналист получил информацию из надежных источников. Представим, озвучит подозрения вслух. Потом ему сделают больно ударом острым предметом. Могут еще сбить машиной, угрожать родным, подбросить нечто в рюкзак. Вариантов масса, моська против слонов. Война будет короткой и бессмысленной.

Уже проходили. Давным-давно один тогда еще наивный молодой человек ляпнул лишнее. А когда на его жизнь совершили покушение, хотя бы жалкого бойкота со стороны тогдашних СМИ главного подозреваемого не увидели. «Все за одного» не было, да и сейчас не будет. Также сложно припомнить акции протеста организованных фанатов против судейства. Но кто протестует против того, что сам одобряет?

«Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА получали дивиденды в форме очков в разные годы после грубых ошибок арбитров. Смешались лошади и проводницы, хрюшки и бакланы. Следовательно, фанаты учитывают и припоминают в спорах только ошибки не в их пользу. А вот серии ляпов ради интересов своих богатых клубов стыдливо игнорируют или еще хуже - оправдывают.

«Все нечестные, кроме нас» - общий девиз. «А вот вас в 1814 году судьи тащили»… Получается, понятия устраивают и многих болельщиков. Буквально весной была колея «Локомотива» в ЛЧ . Теперь позорная печать у «Спартака». Дарим версию – это заговор, чтобы очернить доброе имя клуба. Раньше была дичь в пользу ЦСКА и «Зенита». Любителей случайностей не останавливает даже то, что футбол нередко наказывает хитрецов футбольными провалами.

VAR напугал, но не сломал

Прямо сейчас разыграли комедию «не готовы к VAR », хотя год назад на чемпионате мира в России повторы уже были, технически оказались приспособлены арены ФНЛ , не только РПЛ . Сейчас рассказывают о тендере и ценах – завышая их в несколько раз в заявлениях, говорят о подготовке рефери – опять же, было несколько лет для обучения.

Вся комедия разыграна, поскольку хотят понять, как оставить нынешнюю систему в силе, обманув VAR ? Первые эксперименты видим – опытный судья подходит к монитору, смотрит очевидный повтор и принимает незаконное решение с каменным лицом. Пока выход видят в том, чтобы позорились арбитры.

А когда будет VAR на всех матчах, то начнут ссылаться на то, что видео-ассистент не подсказал – якобы упустили эпизод. Также уже применяют удобный метод. Глава судейского корпуса отстраняет арбитра, не называя сроки дисквалификации. Это чтобы тихо вернуть его через 2-3 тура, когда пыль осядет.

Повторы не внедрили с начала сезона, поскольку не уверены, что с ними можно продолжить линию, которая была всегда. Как только система адаптируется – будет вам и VAR , и дичайшие результативные ошибки в пользу богатых клубов, как заведено. Но, конечно же, все ляпы случайные. «Человеческий фактор», не забывайте.

Плюс страх. Хватило бы духу у арбитра отменить гол Дзюбы, если бы Иванович с размаху ударил Вильену? Вряд ли. Ведь Безбородов не поставил пенальти в ворота «Спартака» в дерби. А его коллега Карасев испугался стать первым рефери, при котором «Оренбург» не отдал три пункта «Зениту». Не ноунеймы подставлялись, цвет судейского корпуса, между прочим.

Арбитры против развития

Прокурорам, чиновникам РПЛ и РФС , журналистам и болельщикам не до бессмысленного риска во имя правосудия. Но систему могли подправить сами рефери. Егоров ведь правила знает, раз в сто лет вину признает. Но сейчас его, не исключено, сольют после дикого старта. Поставят кого-то хуже, но и сам Егоров особо не пытался менять подход.

Ведь страшный «секрет» арбитров смежный с «секретом» футболистов. В спорт идут не только чтобы покрасоваться. Рефери не идут за официальной зарплатой, подозрительно долго соглашались с невысоким окладом, прямо как чиновники с копеечными зарплатами и подаренными яхтами. Зачем судье зарплата, если он творец истории?

В футболе российские арбитры не ради мечты судить финалы еврокубков. Никто их туда не пустит. Нет, в футболе рефери, как и игроки, чтобы быть частью системы. В стае уютнее, Достоевский был прав – большинство боится свободы, ведь за нее нужно платить. Как система не обижает футболистов, неистово защищая лимит – новая схема в интересах донных рыб, так редко убивает самых ловких и ушлых рефери.

Все одинаковые, поэтому вместе комфортно. В РПЛ всегда оставляют «право на ошибку» своим. Места настолько теплые, что никто их терять не желает. И официальная позиция РФС и РПЛ озвучена давно, тактика выработана – признаются отдельные ошибки, кормят возмущенных костями. VAR ничего не изменит, те же итальянцы остаются собой с повторами.

Ну, придется в 2020 году разок обидеть уважаемых людей, когда фол будет очевиднейшим. Так в следующем туре извинятся против «Уфы» или «Урала», но мало кто заметит. Ошибок арбитров на старте чемпионата столько, что объективно невозможно за всеми уследить. Скандалов такое количество, что происходит быстрое переключение внимания с одного на второй.