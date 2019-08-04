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Страшная тайна российского судейства

вчера, 13:00

«Соккер.ру» устал не столько от ошибок арбитров – давно привычные, как от знаковой реакции на оные. 

Систему все устраивает

Старт сезона лишний раз напомнил, что наивность надо скрутить до нуля. А если допустить, что в вымышленной стране в футбольном арбитраже точечная коррупция – можно подкупить или иначе повлиять на работу конкретных рефери, то такими делами может заниматься только прокуратура. 

Никто не даст доступ к банковским счетам бабушек, на которых деньги и квартиры записаны, не разрешит прослушивать и взламывать телефоны – незаконно без санкций судов. Не говоря о том, что для расследования таких дел нужны годы и десятки молчаливых детективов. Впрочем, если комиссар Каттани на уровне второй лиги начнет копать, то ему позвонят сразу. 

Не факт, что следы вообще оставляют – всегда можно заключить через год контракт с фирмой жены рефери в этом вымышленном мире, и ни один суд ничего не докажет. Но куда важнее, что изнутри системы и не может быть запроса на правосудие. Жизнь по понятиям устраивает. Будете выделываться – раздерут стаей, правда - в связях. 

Понятия круче законов, ведь они для избранных. Официальная позиция РПЛ и РФС у нас есть. В российском судействе все законно, кристальная честность арбитров – константа. Работа у рефери тяжелая, ошибаются, поскольку «живые люди». Все совпадения случайны, а дальше - по тексту. 

Снизу ничего не изменить

Не разобрать черный замок с нижнего ряда камней – завалит. Предположим, журналист получил информацию из надежных источников. Представим, озвучит подозрения вслух. Потом ему сделают больно ударом острым предметом. Могут еще сбить машиной, угрожать родным, подбросить нечто в рюкзак. Вариантов масса, моська против слонов. Война будет короткой и бессмысленной. 

Уже проходили. Давным-давно один тогда еще наивный молодой человек ляпнул лишнее. А когда на его жизнь совершили покушение, хотя бы жалкого бойкота со стороны тогдашних СМИ главного подозреваемого не увидели. «Все за одного» не было, да и сейчас не будет. Также сложно припомнить акции протеста организованных фанатов против судейства. Но кто протестует против того, что сам одобряет? 

«Спартак», «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА получали дивиденды в форме очков в разные годы после грубых ошибок арбитров. Смешались лошади и проводницы, хрюшки и бакланы. Следовательно, фанаты учитывают и припоминают в спорах только ошибки не в их пользу. А вот серии ляпов ради интересов своих богатых клубов стыдливо игнорируют или еще хуже - оправдывают. 

«Все нечестные, кроме нас» - общий девиз. «А вот вас в 1814 году судьи тащили»… Получается, понятия устраивают и многих болельщиков. Буквально весной была колея «Локомотива» в ЛЧ. Теперь позорная печать у «Спартака». Дарим версию – это заговор, чтобы очернить доброе имя клуба. Раньше была дичь в пользу ЦСКА и «Зенита». Любителей случайностей не останавливает даже то, что футбол нередко наказывает хитрецов футбольными провалами.  

VAR напугал, но не сломал

Прямо сейчас разыграли комедию «не готовы к VAR», хотя год назад на чемпионате мира в России повторы уже были, технически оказались приспособлены арены ФНЛ, не только РПЛ. Сейчас рассказывают о тендере и ценах – завышая их в несколько раз в заявлениях, говорят о подготовке рефери – опять же, было несколько лет для обучения. 

Вся комедия разыграна, поскольку хотят понять, как оставить нынешнюю систему в силе, обманув VAR? Первые эксперименты видим – опытный судья подходит к монитору, смотрит очевидный повтор и принимает незаконное решение с каменным лицом. Пока выход видят в том, чтобы позорились арбитры. 

А когда будет VAR на всех матчах, то начнут ссылаться на то, что видео-ассистент не подсказал – якобы упустили эпизод. Также уже применяют удобный метод. Глава судейского корпуса отстраняет арбитра, не называя сроки дисквалификации. Это чтобы тихо вернуть его через 2-3 тура, когда пыль осядет. 

Повторы не внедрили с начала сезона, поскольку не уверены, что с ними можно продолжить линию, которая была всегда. Как только система адаптируется – будет вам и VAR, и дичайшие результативные ошибки в пользу богатых клубов, как заведено. Но, конечно же, все ляпы случайные. «Человеческий фактор», не забывайте.  

Плюс страх. Хватило бы духу у арбитра отменить гол Дзюбы, если бы Иванович с размаху ударил Вильену? Вряд ли. Ведь Безбородов не поставил пенальти в ворота «Спартака» в дерби. А его коллега Карасев испугался стать первым рефери, при котором «Оренбург» не отдал три пункта «Зениту». Не ноунеймы подставлялись, цвет судейского корпуса, между прочим. 

Арбитры против развития

Прокурорам, чиновникам РПЛ и РФС, журналистам и болельщикам не до бессмысленного риска во имя правосудия. Но систему могли подправить сами рефери. Егоров ведь правила знает, раз в сто лет вину признает. Но сейчас его, не исключено, сольют после дикого старта. Поставят кого-то хуже, но и сам Егоров особо не пытался менять подход. 

Ведь страшный «секрет» арбитров смежный с «секретом» футболистов. В спорт идут не только чтобы покрасоваться. Рефери не идут за официальной зарплатой, подозрительно долго соглашались с невысоким окладом, прямо как чиновники с копеечными зарплатами и подаренными яхтами. Зачем судье зарплата, если он творец истории? 

В футболе российские арбитры не ради мечты судить финалы еврокубков. Никто их туда не пустит. Нет, в футболе рефери, как и игроки, чтобы быть частью системы. В стае уютнее, Достоевский был прав – большинство боится свободы, ведь за нее нужно платить. Как система не обижает футболистов, неистово защищая лимит – новая  схема в интересах донных рыб, так редко убивает самых ловких и ушлых рефери. 

Все одинаковые, поэтому вместе комфортно. В РПЛ всегда оставляют «право на ошибку» своим. Места настолько теплые, что никто их терять не желает. И официальная позиция РФС и РПЛ озвучена давно, тактика выработана – признаются отдельные ошибки, кормят возмущенных костями. VAR ничего не изменит, те же итальянцы остаются собой с повторами. 

Ну, придется в 2020 году разок обидеть уважаемых людей, когда фол будет очевиднейшим. Так в следующем туре извинятся против «Уфы» или «Урала», но мало кто заметит. Ошибок арбитров на старте чемпионата столько, что объективно невозможно за всеми уследить. Скандалов такое количество, что происходит быстрое переключение внимания с одного на второй. 

Производится столько мусора, что с утилизацией не справляются. Люди привыкают к отсутствию правосудия, затем внедряется мысль «иначе не бывает». Некоторые незаконные действия вообще начинают оправдывать, если в пользу их команд. На десятый-двадцатый год легче махнуть рукой, чем наивно возмущаться. Неуязвимость старых традиций судейства в РПЛ как раз в том, что к этому все привыкли и смирились.   

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Дима Головашич
Дима Головашич ответил Так Себе Аналитик
   168 / 858
сегодня в 13:24
Я просто думаю, что, если бы Безбородов был предвзят, он просто Понсе бы не удалил). А тут он просто мог не увидеть.
Так он что у Жиго не увидел, что у Шунича - итог один.
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   211 / 858
вчера в 23:33
впервые поставил 5!!!! но статья впечатлила, не в рпл футбола
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Так Себе Аналитик
   468 / 858
вчера в 20:45
Молодые и не обласканные в первую очередь захотят выслужиться, так как у них нет еще репутации (того козыря, который они смогут предъявить, если один из власть имущих захочет их убрать).
Можно приглашать иностранных рефери, подчиняющихся только своему начальству. Но РФС на это не пойдет, потому что будет сложно влиять на результаты матчей.
Анатолий Шевченко
Анатолий Шевченко ответил Ваня лучший
   468 / 858
вчера в 20:33
Я не понимаю а зачем копья ломать? Давно известно, что самый действенный способ наказания экономический, те деньгами. После судейства Москалева, Левников, Карасева и Бедбородова о зарплате речи быть не должно. А всех этих судей, кроме лишения зарплаты можно ещё и штрафануть. Клубы штрафуют, можно и судей тем более, что то что делали Москалева, Левников, Красев и Безбородов это не ошибки, а преднамеренность
А если ошибки--- это пожелание власть имущих? Кто же их будет наказывать? И всегда можно сказать что наказали , но не наказывать.
kostjan 58
kostjan 58
вчера в 20:23
раньше как то иностранных судей привлекали.
За Спартак навсегда
За Спартак навсегда ответил parallels
вчера в 19:25
в общем, подводя итоги, можно сказать, что без расформирования спартака не обойтись, чтобы смыть это позорное пятно судейского произвола.
ты сам хоть понял, что написал - чучело?!
Гавроша
Гавроша
   34 / 858
вчера в 19:15
Ну бывают ошибки в пользу Зенита, но и часто против. Весной с тем же краснодаром играли, у них нужно было 2 игроков удалять, но ничего не было.

А есть отдельная история - это спартак, в чью пользу ошибаются гораздо чаще (уже 4 тура подряд) и только в его пользу.
Roger Young
Roger Young
   146 / 858
вчера в 17:09
Так и есть.

Большое спасибо за статью
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   197 / 858
вчера в 16:04
Чушь!
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 858
вчера в 16:03
Выводиз статьи : Краснодар должен быть гораздо сильнее, чтобы побеждать на распиле, а не пинять на судью. Быки не наиграли и на пол мяча.
Тоже и к динамикам, ну забейте вы штуки три с игры Спартаку и кто бы там смотрел на руки Жиго, но ведь не могут, и так везде. Разница в мяч у нас чемпионов назначает.
У нас футбола нет в стране, а нам хотят навязать судейский скандал, пыль в глаза. Зенит должен по пять банок забивать филиалам и три быкам, а когда футбола нет то падать есть куда, еще ниже, до безбородовых и прочих
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Je suis КСИР
   3 / 858
вчера в 16:03
Вадим Багров: "Предположим, журналист получил информацию из надежных источников. Представим, озвучит подозрения вслух. Потом ему сделают больно ударом острым предметом. Могут еще сбить машиной, угрожать родным, подбросить нечто в рюкзак. Вариантов масса, моська против слонов. Война будет короткой и бессмысленной." Хм. А давайте предположим, что ваш молодой наивный журналист получил платный заказ на чёрный пиар против клуба-конкурента. И принялся врать без фактов, а когда вранью решили помешать - журналист принялся жаловаться на угрозы и несправедливость? Чем это предположение менее логично Вашего? Вадим Багров, Вам, как уже не молодому и не наивному, следует уразуметь простую вещь: НЕЛЬЗЯ ПУБЛИЧНО ОЗВУЧИВАТЬ ПОДОЗРЕНИЯ ВСЛУХ, НЕ ИМЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Если ты такие подозрения озвучиваешь и не готов их подтверждать с фактами в руках - то ты подлец, клеветник и лжец. А не "борец за правду", как бы ты ни пытался рядиться в эту тогу. Что здесь сложного? Этому в институте журналистики не обучакют? У вас имеется могучий инструмент - вострое перо, подключённое к сайту с десятками тысяч читателей. И вы имеете возможность слегка приукрашать какой-то более милый вам клуб, слегка очерняя при этом его конкурентов. Знаете, арбитры РПЛ честнее Вас, Вадим Багров. Потому что их хотя бы публично контролируют с ВАР и наказывают за ошибки. Но не Вас. Разве не так?
Ваша удобная позиция, однако, имеет одну проблему - если в структуре коррупция, кумовство, если, например, судей покрывает руководство структуры, то официально будет покрываться любой беспредел (а, если говорить про РФС, там конфликт интересов на конфликте интересов, начиная от ответственного за платежные ведомости судей Гинера до сына главы РПЛ в "Спартаке" и многолетнем главе "Зенита" - главе РФС, при этом еще и являющимся главой одного из главных спонсоров "Зенита").

Многие годы журналисты были теми, кто вскрывали гнойники, до которых другие не могли добраться.

По вашему же мнению журналисты вообще не нужны - а какой смысл им делать расследования, когда все и так официально известно?
Багров-брат
Багров-брат ответил Ruslik1982
   91 / 858
вчера в 15:56
чемпионат и уровень команд начал скатываться на дно с момента когда Зенит вышел из пердива
Так вот с чем связано никчемность попыток "народных" вернуть "спартаковский" футбол...))) Логика на уровне!...)))
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   324 / 858
вчера в 15:55
На Украине лет 8назад поставили во главу судейства Коллину, со временем такой дикости стало меньше
Ваня лучший
Ваня лучший
   79 / 858
вчера в 15:54
Я не понимаю а зачем копья ломать? Давно известно, что самый действенный способ наказания экономический, те деньгами. После судейства Москалева, Левников, Карасева и Бедбородова о зарплате речи быть не должно. А всех этих судей, кроме лишения зарплаты можно ещё и штрафануть. Клубы штрафуют, можно и судей тем более, что то что делали Москалева, Левников, Красев и Безбородов это не ошибки, а преднамеренность
zzzzenittt
zzzzenittt
   601 / 858
вчера в 15:48
"с размаху ударил Вильену"...автор до свидания
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Виталий Козлов
   173 / 858
вчера в 15:41
Всех судей,и ихние начальство,поставить ,к стенке,и расстрелять,без суда и следствия.
Вон, глядите до чего наши журналисты доводят наивную и простодушную публику.
Je suis КСИР
Je suis КСИР
   173 / 858
вчера в 15:40
Вадим Багров: "Предположим, журналист получил информацию из надежных источников. Представим, озвучит подозрения вслух. Потом ему сделают больно ударом острым предметом. Могут еще сбить машиной, угрожать родным, подбросить нечто в рюкзак. Вариантов масса, моська против слонов. Война будет короткой и бессмысленной."
Хм.
А давайте предположим, что ваш молодой наивный журналист получил платный заказ на чёрный пиар против клуба-конкурента. И принялся врать без фактов, а когда вранью решили помешать - журналист принялся жаловаться на угрозы и несправедливость? Чем это предположение менее логично Вашего?
Вадим Багров, Вам, как уже не молодому и не наивному, следует уразуметь простую вещь: НЕЛЬЗЯ ПУБЛИЧНО ОЗВУЧИВАТЬ ПОДОЗРЕНИЯ ВСЛУХ, НЕ ИМЕЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Если ты такие подозрения озвучиваешь и не готов их подтверждать с фактами в руках - то ты подлец, клеветник и лжец. А не "борец за правду", как бы ты ни пытался рядиться в эту тогу.
Что здесь сложного? Этому в институте журналистики не обучакют?
У вас имеется могучий инструмент - вострое перо, подключённое к сайту с десятками тысяч читателей. И вы имеете возможность слегка приукрашать какой-то более милый вам клуб, слегка очерняя при этом его конкурентов.
Знаете, арбитры РПЛ честнее Вас, Вадим Багров. Потому что их хотя бы публично контролируют с ВАР и наказывают за ошибки.
Но не Вас.
Разве не так?
Виталий Козлов
Виталий Козлов
   664 / 858
вчера в 15:39
Всех судей,и ихние начальство,поставить ,к стенке,и расстрелять,без суда и следствия.
Дима Головашич
Дима Головашич ответил cska1948
   168 / 858
вчера в 15:18
Эта, ОДНА, но результативная ошибка, которая повлияла на результат матча. Достаточно одной такой ошибки, чтобы перечеркнуть всё хорошее, что было ДО. Разве ни так?
Смотри игры своей команды внимательно, чтобы не возникало таких претензий больше.
Ruslik1982
Ruslik1982
   167 / 858
вчера в 15:11
чемпионат и уровень команд начал скатываться на дно с момента когда Зенит вышел из пердива
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Сп62
   3 / 858
вчера в 15:05
По моему, на центральные матчи надо назначать не продвинутых судей, а молодых не обласканных и не соблазнённых славой. А их не мало и, самое главное, к ним почти нет претензий.
Молодые и не обласканные в первую очередь захотят выслужиться, так как у них нет еще репутации (того козыря, который они смогут предъявить, если один из власть имущих захочет их убрать).
Alean
Alean ответил Так Себе Аналитик
   768 / 858
вчера в 14:57
А вообще, как я уже пару раз писал, не надо искать страшных тайн в российском судействе, все логично, если в АПЛ, например, все решения на уровне Лиги, в том числе назначения судей, принимает совет клубов, где у каждого клуба по одному голосу. И если судья будет предвзят, его просто сбросят за борт. У нас в РФС формально принимает решение Исполком, в котором сидят вообще неизвестные люди (например, Лом-Али Ибрагимов, чем он известен? Википедия подсказывает: "В 2004—2005 годах — генеральный директор ФК «Терек». Тренер Владимир Косогов заявил, что Ибрагимов организовывал договорные победы для «Терека»"). Зачем в РФС 70-летний пенсионер-коррупционер? И таких там большинство) А затем, что за копейку он отдаст свой голос в пользу нужных людей при выборах. А реально всем рулят возглавляющие важные посты в РФС Миллер, Федун и Гинер. Галицкий тоже глава комитета, но по молодежи, вряд ли он будет шквариться. И хотите-не хотите, а все последние годы судейские скандалы всяко были связаны с судейством в сторону одного из этих клубов. Я не говорю тут, что "Зенит", "Спартак" или ЦСКА плохие, я говорю о том, что власть всегда портит людей, и, если нынешняя структура РФС дает все руководителям трех клубов для влияния на результаты, то надо ее менять. КС должны быть вправе иметь такое же влияние в РФС, как и ЦСКА, а "Урал" - такое же, как "Зенит". Для этого все нахлебники-пенсионеры из Исполкома РФС должны быть разогнаны, и от каждого клуба быть 1 голос. Это не решит проблему до конца, есть еще вечно катающий доги "Урал", спонсорские "филиалы" и т.п., но это будет первым важным шагом и обязательным для честного судейства. Пока нет равного влияния, судейство не будет честным в принципе.
Зря не перечислили ещё и Локомотив, в прошлом сезоне судьи их тащили, да и этот начался со странностями.
Не скажу что в матче Зенит-Краснодар подсуживали Зениту хоть и свистел, свистун чуть ли не в одну сторону (но тут ещё можно спорить), не то что в матче против Оренбурга.
НУ и жаль что не было VAR на матче Спартак-Динамо, Безбородов после вара вполне мог влепить пендель, ну а красную не давать в таком эпизоде было просто нельзя, она там железобетонная.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   47 / 858
вчера в 14:56
Все устали от продажного судейского корпуса федуна
cska1948
cska1948 ответил Сп62
   85 / 858
вчера в 14:51
По моему, на центральные матчи надо назначать не продвинутых судей, а молодых не обласканных и не соблазнённых славой. А их не мало и, самое главное, к ним почти нет претензий.
" к ним почти нет претензий" потому, что ПОКА они не чьи. Как только они станут чьими-то всё изменится и они станут как ВСЕ.
cska1948
cska1948 ответил Так Себе Аналитик
   85 / 858
вчера в 14:45
Я просто думаю, что, если бы Безбородов был предвзят, он просто Понсе бы не удалил). А тут он просто мог не увидеть.
Безбородов не идиот и прекрасно понимает, что есть моменты против которых НЕ попрёшь! Эпизод с Понсе один из них. Даже, если допустить, что он не видел захвата, то его не мог не видеть боковой судья. Четыре матча СпаМа и ЧЕТЫРЕ судейских скандала в его пользу! А это уже не "не увидеть", а СИСТЕМА!
parallels
parallels
   14 / 858
вчера в 14:42
в общем, подводя итоги, можно сказать, что без расформирования спартака не обойтись, чтобы смыть это позорное пятно судейского произвола.
ANDREY_BOY
ANDREY_BOY
   286 / 858
вчера в 14:35
Если кто не понял смысл текста то это отсылка к вчерашнему матчу зени с Краснодаром. Чемпионат только начался а судьишки уже в очереди стоят. Когда нибудь этот пректик газовый закроют. А вместе с ним закроют судей и всех причастных к этой господдержке.
Сп62
Сп62
   142 / 858
вчера в 14:30
По моему, на центральные матчи надо назначать не продвинутых судей, а молодых не обласканных и не соблазнённых славой. А их не мало и, самое главное, к ним почти нет претензий.
spartach091
spartach091
   86 / 858
вчера в 14:23
Эти так называемые ошибки проделки людей сверху. Если такое позволяется, то властьимущие и крутые пользуются этой лазейкой. Систему надо менять, а у нас в стране на уровне президента эта система сгнила, что говорить про рфс и судисполком? Вся страна завязана на откатах, взятках. Это как сказать доброе утро. Ничем не гнушаются. И видеть это противно, начиная от происходящего в стране, до футбола. Ну какому болельщику приятно, когда в матчах такое случается. И в матчах Спартака, зенита, цска, локо такие были "ошибки". Но почему-то эти клубы вспоминают ошибки не в свою пользу, вместо того чтобы бороться, они примкнули к этому делу.
Hypnoz
Hypnoz
   108 / 858
вчера в 14:15
Все видели, что Иванович завалил краснодарца ! Но, бомжи не могли проиграть. Всё как обычно, бомж за 45 млн. забить не может - судья поможет !
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