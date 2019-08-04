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Хусаинов обвинил арбитров матча «Зенит» - «Краснодар» в коррупции

сегодня, 12:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судейства в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар».

В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов… Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА — «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!

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Все комментарии
Gloomy59
Gloomy59
   712 / 848
сегодня в 14:07
Теперь у болельщиков всей России есть праздник - святой и безгрешный Хусаинов дал оценку работе судей!!!!!!!
Что - то после матча Сочи Спартак даже писка не слышно было!!
Уж кто бы говорил!!!!
ziborock
ziborock
   14 / 848
сегодня в 14:06
Пора Зенит за коррупцию в ФНЛ отправлять! Благо Зенит-2 им там уже место освободил!
В Италии Ювентус даже не пощадили, а Зенит нам тем паче не жалко!)))
nikot
nikot
   264 / 848
сегодня в 14:02
Судьи купленные,у этого клуба-недоразумения!
Армейская душа
Армейская душа ответил Владимир_Спартак
   38 / 848
сегодня в 14:02
Душа твоя ни как не моймет, что Спартак это Народная команда и народ любит эту команда. И если идут ошибки в нашу пользу, то это от любви, а у вас все за бабло. 😀. Вот в чем разница. Вон бомжи вчера забили гол и спасли одно очко. Но судья не свиснул и не увидел нарушения, которое было в середине поля.... 😁 😁 😁 😁
Ты эти мантры перед сном повторяй чаще. В очередной раз убеждаюсь, что не зря спартачей сектой называют - все признаки этого присутствуют
mamba9090909
mamba9090909
   322 / 848
сегодня в 14:00
"Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судейства........."
Вот потому и бывший.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил 25процентный клоун
   452 / 848
сегодня в 13:59
Друг, я об этом много писал, это не заговор, это колбасу тащили два годав ЛЧ за уши. Вспомни финалЛЧ, пена на второй минуте, левейшая
Сложно доказать, фифа такая же мутная структура. Левая пенка в стартовом отрезке это што ле приговор.
dzvinka
dzvinka
   78 / 848
сегодня в 13:59
13 RUS
13 RUS
   116 / 848
сегодня в 13:59
Кому как,мне лично стыдно за спартак...
С детства за Тун
С детства за Тун ответил Владимир_Спартак
   15 / 848
сегодня в 13:58
Душа твоя ни как не моймет, что Спартак это Народная команда и народ любит эту команда. И если идут ошибки в нашу пользу, то это от любви, а у вас все за бабло. 😀. Вот в чем разница. Вон бомжи вчера забили гол и спасли одно очко. Но судья не свиснул и не увидел нарушения, которое было в середине поля.... 😁 😁 😁 😁
Чего ты несешь? Народ презирает тарасовку за регулярные подкупы судей.
Крутой камерунец
Крутой камерунец ответил parallels
   30 / 848
сегодня в 13:57
бугага!
а твой бомж-соратник тут утверждает что хусаинов молчит про Спартак)))ты ему это тыкни,бугага!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил 25процентный клоун
   3 / 848
сегодня в 13:57
А я тебе так скажу, вот если бы Динамо могло само забить гол с игры, то и пену им можно было бы дать за труд. Но подарить пену ни за что это не по футбольному закону, а он есть. Руки Жиго мы все видели, но и все видели бессовесно простые удары Панченко, не наигпали динамики на пену
А я и не говорю, что "Динамо" наиграло на победу и даже не говорю (в другой ветке), что судью нужно обязательно казнить за этот момент)
NGYRZ
NGYRZ
   42 / 848
сегодня в 13:56
Если бы Еськов отменил этот гол, он бы закончил карьеру, после этого матча.
parallels
parallels
   16 / 848
сегодня в 13:53
позор свинякам!
parallels
parallels
   16 / 848
сегодня в 13:53
бугага!
parallels
parallels ответил Garrincha58
   16 / 848
сегодня в 13:53
и де такую рожу нашёл?
тыкнул в его фамилию в новости.
Сп62
Сп62
   125 / 848
сегодня в 13:53
Всё по Марксу. При капитализме и должен править капитал.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   226 / 848
сегодня в 13:51
Не было там фола, игрок Краснодара сам свалился!
Garrincha58
Garrincha58 ответил parallels
   203 / 848
сегодня в 13:50
поциэнт собственной персоной
и де такую рожу нашёл?
CSKA2012
CSKA2012
   104 / 848
сегодня в 13:50
Так и есть , даёшь разберательство в стиле итальянского скандала 2006, в пердив этот Зенит ))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 848
сегодня в 13:49
Почему Хусаинов не кричит о коррупции, когда вся страна видит что спартак тащат судьи, а Жиго в наглую валит всех в чужой и своей штрафной?!
parallels
parallels
   16 / 848
сегодня в 13:45
поциэнт собственной персоной
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   24 / 848
сегодня в 13:44
Не было там нарушения. Смуглый бычок сам споткнулся.
Артемкa
Артемкa
   196 / 848
сегодня в 13:43
коррупционер обвинил коррупционера в коррупции
25процентный клоун
25процентный клоун ответил NEADEKVAT
   7 / 848
сегодня в 13:43
Друг, я об этом много писал, это не заговор, это колбасу тащили два годав ЛЧ за уши.
Вспомни финалЛЧ, пена на второй минуте, левейшая
311
311
   67 / 848
сегодня в 13:43
Хусаинов всю карьеру топил за свиней, много нефтяных долларов заработал, теперь других учит работать!)
ziborock
ziborock
   14 / 848
сегодня в 13:43
Ни одной игры у Зенита без ошибок судей в их сторону!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Армейская душа
   75 / 848
сегодня в 13:43
Душа твоя ни как не моймет, что Спартак это Народная команда и народ любит эту команда. И если идут ошибки в нашу пользу, то это от любви, а у вас все за бабло. 😀. Вот в чем разница. Вон бомжи вчера забили гол и спасли одно очко. Но судья не свиснул и не увидел нарушения, которое было в середине поля.... 😁 😁 😁 😁
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил 25процентный клоун
   452 / 848
сегодня в 13:41
Однажды в наши ворота нарисовали пену на энфилде и мы получили семь, я считаю это было мерзко, наз вскрыли левой пеной
Угу, заговор в Фифа против величайшей тимы))
JackNorz
JackNorz
   307 / 848
сегодня в 13:39
Бенефис Еськова состоялся на матче открытии газовой арены. С тех пор Еськов является приспешником "империи зла"
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Так Себе Аналитик
   7 / 848
сегодня в 13:36
Однажды в наши ворота нарисовали пену на энфилде и мы получили семь, я считаю это было мерзко, наз вскрыли левой пеной
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