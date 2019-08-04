Хусаинов обвинил арбитров матча «Зенит» - «Краснодар» в коррупции

Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судейства в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар».
В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов… Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА — «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!
Что - то после матча Сочи Спартак даже писка не слышно было!!
Уж кто бы говорил!!!!
Что - то после матча Сочи Спартак даже писка не слышно было!!
Уж кто бы говорил!!!!
В Италии Ювентус даже не пощадили, а Зенит нам тем паче не жалко!)))
В Италии Ювентус даже не пощадили, а Зенит нам тем паче не жалко!)))
Вот потому и бывший.
Вот потому и бывший.
Вспомни финалЛЧ, пена на второй минуте, левейшая
Вспомни финалЛЧ, пена на второй минуте, левейшая