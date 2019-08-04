Хусаинов обвинил арбитров матча «Зенит» - «Краснодар» в коррупции

Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил работу судейства в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар».

В концовке встречи, перед забитым голом «Зенита», Иванович в центре поля сфолил на игроке «Краснодара». Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитать. Но это же Леша Еськов… Почему не подсказал VAR ? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА — «Локо». Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А в точно таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция!