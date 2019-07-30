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Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в игре с «Зенитом»

сегодня, 16:30
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Арбитр Сергей Карасёв высказался о своей работе в матче 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

В матче «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды.

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Все комментарии
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   157 / 806
сегодня в 19:15
Оренбург собрался подавать на зенит бумаги,но все знают кто там сиди и что будет!
Просто стыдно!((( Они уже в наглую обнаглели(!
311
311
   42 / 806
сегодня в 19:12
Вот сейчас полегчало Оренбургу! Что ж ты раньше молчал?)
oFANATo
oFANATo
   86 / 806
сегодня в 19:07
А кто очки вернёт Оренбургу. Ах да в РФС же Дюков всем заправляет, а судьи под Миллером ходят, значит никто не вернёт.
VV V
VV V
   115 / 806
сегодня в 19:04
Серёжа теперь 0,5 % процента получит государственных акций Газпрома и очень безбедная старость обеспечена ему, детям, внукам, женам и всем родственникам.
Чист
Чист ответил smiliel
   730 / 806
сегодня в 19:02
Он извиняется, блин! Пусть лучше скажет, когда судить то будет нормально? У него постоянные косяки, причём грубейшие! Почену FIFA не отстранит его от судейства матчей за систематические судейские ошибки? И ещё пусть скажет, сколько ему заплатили за судейсто в пользу болотных. Стыдно уже смотреть на этот беспредел!
в Евро что то такие ошибки не совершает там нет Миллеров и Гимлеров
Чист
Чист
   730 / 806
сегодня в 19:00
до чего жто надоело - ошибки
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил smiliel
   157 / 806
сегодня в 18:59
Он извиняется, блин! Пусть лучше скажет, когда судить то будет нормально? У него постоянные косяки, причём грубейшие! Почену FIFA не отстранит его от судейства матчей за систематические судейские ошибки? И ещё пусть скажет, сколько ему заплатили за судейсто в пользу болотных. Стыдно уже смотреть на этот беспредел!
Ну явно ни копейкой,чемодан зелени минимум!!
smiliel
smiliel
   723 / 806
сегодня в 18:52
Он извиняется, блин! Пусть лучше скажет, когда судить то будет нормально? У него постоянные косяки, причём грубейшие! Почену FIFA не отстранит его от судейства матчей за систематические судейские ошибки?
И ещё пусть скажет, сколько ему заплатили за судейсто в пользу болотных. Стыдно уже смотреть на этот беспредел!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ ответил grazie100
   157 / 806
сегодня в 18:52
Ваш цирковые выступления в Сочи и в Тамбове и в Ростове - лучшие
Ваши цирковые выступления - весь чемпионат. И об этом знает вся страна!
Липовый Чемпион! ха ха ха ха
В России полночь
В России полночь ответил zenit_forever2014
сегодня в 18:49
Приведи точный пример матча и железнобетонную ошибку... я трупы не копаю....нас в прошлом году этот Карасёв пытался убить в матче с Краснодаром...в отличие от тебя я не подозреваю не подкуп и никакие договорённости...просто Карасёв резко начал извиниться...вот и не понимаю почему нельзя было ввести эту замечательную традицию пару месяцев назад.
Со стороны!! Смешно читать)) Так убил? Или чуть не убил? Вы питерские.. такие смешные)))
FROLL 001
FROLL 001 ответил grazie100
   3 / 806
сегодня в 18:48
Ваш цирковые выступления в Сочи и в Тамбове и в Ростове - лучшие
cska1948
cska1948 ответил zenit_forever2014
   29 / 806
сегодня в 18:45
Ныть...ты прикалываешься....очень надеюсь, что это больше не будет...Я счастлива, что Семак и в прошлом году практически ничего не говорил о судьях...надеюсь продолжит в том же духе....меня просто стебёт...как все умалчивают по голу Ерохи....эпизод с Барри и увеличили и рассмотрели со всех сторон....а по голу Ерохи ни слова...при чём в инете есть лишь один повтор из-за ворот, который говорит об ошибки судьи...под комментарии Нагучева, который говорит, что руки не было...
Посмотрел я этот эпизод. Мяч ударяется в правый бок Ерохина выше пояса и скорее всего в руку. Посмотрите на это внимательно. И потом, этот эпизод произошёл в конце матча при 2:0 в пользу Зенита, когда итог игры уже был всем ясен. А вот липовый пенальти и не назначенный пенальти в ворота Зенита существенно повлияли на конечный результат. Но если допустить , что гол Ерохина был правильный, предложу Вам для размышления такой вариант. Карасёв, понимая что преимущество Зенита, в один мяч, слишком зыбкое высасывает из пальца пенальти и затем не ставит очевидный пенальти в ворота Зенита. Результат достигнут! А чтобы подсластить Оренбургу пилюлю не засчитывает гол Ерохина, ведь результат и так всем понятен. Разве не логично?
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил морозз
   105 / 806
сегодня в 18:39
Во блин, что то бомжи молчат так мужественно и их клевреты кони тоже! Устроили компании по дискредитации Спартака и в тихушку подключив весь питерский РФС и не менее питерский судейский корпус спокойно рвут руками этих коррупционеров все остальные команды! Пропал российских футбол, газово-конское облако медленно опустилось на футбольные поля России!
Саныч, "империя зла" наступает?
Faustello
Faustello
   2 / 806
сегодня в 18:37
Все эти слова Карась произнёс лёжа в шезлонге на Мальдивах, лениво ковыряя клешнёй лобстера в ведре с чёрной икрой и икая после холодного махито ))
grazie100
grazie100 ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   528 / 806
сегодня в 18:37
Ваш цирковые выступления в Сочи и в Тамбове и в Ростове - лучшие
RIR68
RIR68
   177 / 806
сегодня в 18:33
и, главное, деньги возвращать не нужно. у Газпрома украл, Газпрому вернул)))
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс ответил 25процентный клоун
   56 / 806
сегодня в 18:23
А причём тут го ерохина если речь идёт о конкретных жалобах Оренбурга?))))) илизенит жалобу накатал тоже? вам то на что жаловаться?)))) но понимаю, поныть хочется
Гол Ерохи отменили в панике, ведь играя за Ростов он присовывал реЗИНовой Зине)
ДСА
ДСА
   189 / 806
сегодня в 18:07
Очки верни!
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   157 / 806
сегодня в 18:04
Даешь бомжам сразу чемпионство и не смотреть на этот ЦИРК?
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил 25процентный клоун
   103 / 806
сегодня в 17:57
А причём тут го ерохина если речь идёт о конкретных жалобах Оренбурга?))))) илизенит жалобу накатал тоже? вам то на что жаловаться?)))) но понимаю, поныть хочется
Ныть...ты прикалываешься....очень надеюсь, что это больше не будет...Я счастлива, что Семак и в прошлом году практически ничего не говорил о судьях...надеюсь продолжит в том же духе....меня просто стебёт...как все умалчивают по голу Ерохи....эпизод с Барри и увеличили и рассмотрели со всех сторон....а по голу Ерохи ни слова...при чём в инете есть лишь один повтор из-за ворот, который говорит об ошибки судьи...под комментарии Нагучева, который говорит, что руки не было...
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   17 / 806
сегодня в 17:56
Мне очень понравился гол Ерохина.
Почему Карась не извиняется перед болельщиками Зенита и самим Сашей за то, что чистый гол был отменен?
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   157 / 806
сегодня в 17:53
Бомжи сразу приутихли со своими конскими друзьями,А Карасеву вручить медаль "ГАЗПРОМ" и отправить на мальдивы,в купленный миллером особняк на отдых на пару месяцев!!
Санчо Панса
Санчо Панса
   112 / 806
сегодня в 17:47
Не надоело уже, Сергей? Не в первый раз такое за тобой водится! Давай - ка посерьезнее, иначе будешь сослан судить матчи ФНЛ)
морозз
морозз
   15 / 806
сегодня в 17:47
Во блин, что то бомжи молчат так мужественно и их клевреты кони тоже! Устроили компании по дискредитации Спартака и в тихушку подключив весь питерский РФС и не менее питерский судейский корпус спокойно рвут руками этих коррупционеров все остальные команды! Пропал российских футбол, газово-конское облако медленно опустилось на футбольные поля России!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил zenit_forever2014
   21 / 806
сегодня в 17:42
А причём тут го ерохина если речь идёт о конкретных жалобах Оренбурга?))))) илизенит жалобу накатал тоже? вам то на что жаловаться?)))) но понимаю, поныть хочется
Эдгар Давидс
Эдгар Давидс
   56 / 806
сегодня в 17:40
реЗИНовый позорник.
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 806
сегодня в 17:38
Это позор футбола
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   157 / 806
сегодня в 17:32
Ну че там зенит зулуса будет пописывать?
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   240 / 806
сегодня в 17:27
Фердун обещал москалева сделать судьей года.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Казанский
   103 / 806
сегодня в 17:25
Это был "золотой" гол и трактовки и ошибки здесь не важны
Боюсь тебя огорчить, но в этой ситуации я не согласна....чемпионат тем и прекрасен ,что случайно стать чемпионом нельзя. Я верю реально, что за 30 туров ты либо стал чемпионом либо нет. Это моя философия...если бы мы проиграли тот матч в Краснодаре и это отразилось на нашем золоте....значит мы не чемпионы. И мы бы в этом были виноваты сами. Понятно, что в одном матче или другом судьи ошибаются, но даже их роковые ошибки не всегда влияют на результат матча и уж точно не влияют на результат всего чемпионата.
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