Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в игре с «Зенитом»

Арбитр Сергей Карасёв высказался о своей работе в матче 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».
В матче «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды.
Просто стыдно!((( Они уже в наглую обнаглели(!
Просто стыдно!((( Они уже в наглую обнаглели(!
И ещё пусть скажет, сколько ему заплатили за судейсто в пользу болотных. Стыдно уже смотреть на этот беспредел!
И ещё пусть скажет, сколько ему заплатили за судейсто в пользу болотных. Стыдно уже смотреть на этот беспредел!
Липовый Чемпион! ха ха ха ха
Липовый Чемпион! ха ха ха ха
Почему Карась не извиняется перед болельщиками Зенита и самим Сашей за то, что чистый гол был отменен?
Почему Карась не извиняется перед болельщиками Зенита и самим Сашей за то, что чистый гол был отменен?