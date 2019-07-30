Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в игре с «Зенитом»

Арбитр Сергей Карасёв высказался о своей работе в матче 3-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом».

В матче «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды.