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Хусаинов: «„Спартак“ заслуживал пенальти в свои ворота»

сегодня, 21:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что в ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти в прошедшем поединке против «Динамо». Речь идет об эпизоде с участием защитника «красно-белых» Самуэля Жиго и игрока «бело-голубых» Вячеслава Грулева.

Жиго хватал Грулёва в штрафной «Спартака». Нужно было ставить пенальти.

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Все комментарии
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Заполярный
   137 / 843
сегодня в 22:54
Опять кто то налил.
Газпром )))))
Заполярный
Заполярный
   159 / 843
сегодня в 22:41
Опять кто то налил.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Izmar
   137 / 843
сегодня в 22:33
Вопрос - сколько это будет продолжаться? Почему продажные судьи безбородов, москалев, лапочкин, мешков и левников продолжать обслуживать матчи спартака?
Сколько еще прокладок Газпром введен для Зенитки в чемпионат? Одну, две, три?
Сп62
Сп62
   134 / 843
сегодня в 22:29
Не волнуйтесь. Спартак принял меры. Жиго поставили на ВИД.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Sysanin101
   137 / 843
сегодня в 22:28
На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго. В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон. Новый судейский скандал в пользу Спартака! Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака. 1000% пеналь! Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства. Очередной судейский скандал в пользу Спартака. На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся. Налицо две ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса: 1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака. 2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол. Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака. Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо". – "Я считаю, что это 11-метровый удар. Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер". Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!! Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Когда прекратятся договорняки Зенитки с его филиалами. ШЕСТЬ очков из ДЕВЯТИ подарили Зенитке в первых 3 турах. Так что не вам кукарекать о Спартаке.
beefs
beefs
   118 / 843
сегодня в 22:24
Спартак "чемпион", так держать, скоро на международной арене покажете свое мастерство - действительно народная команда, никакого стыда...
Гавроша
Гавроша
   38 / 843
сегодня в 22:24
В ворота спартыха пенальти не ставят.
Юрий Климов 1
Юрий Климов 1 ответил Ген Геныч
   137 / 843
сегодня в 22:24
Работай ВАР на матчах Зенита,то ни 9 очков было бы а 5!!!!!!!!!!!!!Успокойся уже!!!!!!!!!
В двух матчах из трех Зениту отдали шесть очков (Сочи Оренбург). Сколько это будет продолжаться. В трех матчах Зенит должен был набрать 1 очко. ПОЗОР РПЛ.
13 RUS
13 RUS
   111 / 843
сегодня в 22:16
Когда уже снимут тухлые набранные очки и отправят их в пердив?
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 843
сегодня в 22:07
Даже свои спартаковские судьи признают пенальти. Стыдно. Гыгыгы
Izmar
Izmar
   63 / 843
сегодня в 21:57
Вопрос - сколько это будет продолжаться? Почему продажные судьи безбородов, москалев, лапочкин, мешков и левников продолжать обслуживать матчи спартака?
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Sysanin101
   23 / 843
сегодня в 21:54
На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго. В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон. Новый судейский скандал в пользу Спартака! Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака. 1000% пеналь! Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства. Очередной судейский скандал в пользу Спартака. На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся. Налицо две ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса: 1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака. 2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол. Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака. Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо". – "Я считаю, что это 11-метровый удар. Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение, – сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер". Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!! Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Работай ВАР на матчах Зенита,то ни 9 очков было бы а 5!!!!!!!!!!!!!Успокойся уже!!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч
   23 / 843
сегодня в 21:53
Хусаинов по ходу на проект работает,по матчам с Тамбовом и Оренбургом по поводу пенальти,он язык в одно место засунул,а сейчас раскукарекался!!!!!
yk2ru
yk2ru
   405 / 843
сегодня в 21:53
Надо ставить в ворота всех команд. Не ставили много раз в подобных ситуациях особенно армейцам и зенитовцам, чем приучили игроков всех клубов к хватанию и обхватыванию противников в штрафной. Почему им не распускать руки, если судьи благосклонны к их трюкам в штрафной в большинстве случаев.
Sysanin101
Sysanin101
   186 / 843
сегодня в 21:50
На 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо", который завершился вничью - 0:0, судья матча Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля и не применил дисциплинарные санкции к защитнику красно-белых Самюэлю Жиго.
В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон.

Новый судейский скандал в пользу Спартака!
Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
1000% пеналь!
Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.

На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся.
Налицо две ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса:
1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака.
2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол.
Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.

Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".

Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
Армейская душа
Армейская душа
   36 / 843
сегодня в 21:44
Федун специально оттягивает введение VAR, а то потом придётся ещё и своего судью за монитор садить
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   2 / 843
сегодня в 21:42
Вспомни фол Смольникова на Кулике....где пенальти?)...нету...и тишина)..татарину газпром доплачивает наверное за истерику...
Footbolista
Footbolista
   2 / 843
сегодня в 21:40
Достал этот татарский эксперд...
Evilhuman
Evilhuman
   19 / 843
сегодня в 21:34
в четырёх турах в ворота ромбовых не ставят три пенки, это уже даже по их меркам перебор, позор спартаку и их корпусу
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