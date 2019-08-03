Хусаинов: «„Спартак“ заслуживал пенальти в свои ворота»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что в ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти в прошедшем поединке против «Динамо». Речь идет об эпизоде с участием защитника «красно-белых» Самуэля Жиго и игрока «бело-голубых» Вячеслава Грулева.
Жиго хватал Грулёва в штрафной «Спартака». Нужно было ставить пенальти.
В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон.
Новый судейский скандал в пользу Спартака!
Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
1000% пеналь!
Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.
На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся.
Налицо две ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса:
1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака.
2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол.
Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!
В том эпизоде динамовец Вячеслав Грулев принимал мяч и обрабатывал его грудью, и в этот момент спартаковец СХВАТИЛ в обхват его двумя руками и повалил динамовца на газон.
Новый судейский скандал в пользу Спартака!
Безбородов не ставит ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
1000% пеналь!
Безбородова надо ОТСТРАНЯТЬ от судейства.
Очередной судейский скандал в пользу Спартака.
На видеозаписи видно как, судья Безбородов хорошо видел случившееся.
Налицо две ошибки судьи Безбородова в пользу Спартака, согласно ЦЕНЫ вопроса:
1-я. Не назначен 1000% пенальти в ворота Спартака.
2-я. Не удален Жиго, лишивший Грулева явной возможности забить гол.
Работай на этом матче видеоарбитр и видеоассистент (ВАР и АВАР), они вмешались бы в действия Безбородова и заставили бы Безбородова назначить ПЕНАЛЬ в ворота Спартака.
Судья всероссийской категории Игорь Федотов прокомментировал эпизод, который произошел на 81-й минуте матча 4-го тура чемпионата России "Спартак" – "Динамо".
– "Я считаю, что это 11-метровый удар.
Фол Жиго на Грулеве – это красная карточка, моё мнение,
– сказал Федотов в эфире телеканала "Матч Премьер".
Есть очередной судейский скандал в пользу Спартака в ТРЁХ матчах из четырёх нового сезона!!!
Если бы судьи не скандалили в матчах Спартака с Сочи, с Ростовом, а теперь и с Динамо, то Спартак не набрал бы ни одного очка, и сидел бы в конце турнирной таблице с ЧЕТЫРЬМЯ поражениями подряд!!!