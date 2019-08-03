Хусаинов: «„Спартак“ заслуживал пенальти в свои ворота»

сегодня, 21:31

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что в ворота «Спартака» нужно было назначать пенальти в прошедшем поединке против «Динамо». Речь идет об эпизоде с участием защитника «красно-белых» и игрока «бело-голубых» Вячеслава Грулева.