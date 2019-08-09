Дедлайн в АПЛ: цифры, сделки, незаконченные дела

09 августа 2019, 12:41

Вчера в Англии закрылось трансферное окно, а уже сегодня стартует АПЛ . «Соккер.ру» - о том, что успели и чего не успели английские клубы в последний день дозаявок.

Цифры дедлайна и трансферного окна

8 августа в Англии трансферное окно сузилось до размеров трансферной форточки, но, несмотря на это, клубы успели протащить в нее сделки общей стоимостью почти в 200 миллионов евро. Если быть точным — 197.73 млн. И это за 58 трансферов. Важное уточнение: провернули их не только представители АПЛ , в шабаше участвовали клубы всех английских дивизионов. На самом деле видали мы и гораздо более яркие дедлайны, но потускнение объяснимо после переносов срока.

С одной стороны, завершение трансферного окна до старта АПЛ помогает клубам сформировать составы, а тренерам «маленьких» клубов не переживать, что у них выдернут из команд лидеров по ходу чемпионата. С другой — это делает английские клубы уязвимыми перед остальной Европой. Зная, что британцам нужно уложиться до старта своего чемпионата, партнеры по футбольному бизнесу из других стран начинают выкручивать им руки.

В целом же завершившееся трансферное окно получилось на уровне лета-2018. Тогда клубы АПЛ накупили игроков на 1.65 миллиарда евро, сейчас потратили 1.54 млрд. А вот продажи возросли: год назад 556 миллионов, теперь — 765. Впрочем, нужно понимать, что часть трансферов попадает в обе категории: когда переход осуществляется между двумя командами Премьер-Лиги, сумма сделки прибавляется и к продажам, и к покупкам.

Отметим также, что самым дорогим новичком стал Харри Магуайр, которого МЮ купил у «Лестера» за 87 миллионов евро. А самая дорогая продажа АПЛ тянет на 100 миллионов, речь о переходе Эдена Азара из «Челси» в «Реал». Шесть новичков этого лета дороже 50 миллионов евро, в категории 30+ находим 18 футболистов, стоимость 49 игроков 10 миллионов евро и выше.

5 самых дорогих трансферов лета в АПЛ

1. Харри Магуайр (из «Лестера» в МЮ ) — 87 млн евро

2. Николя Пепе (из «Лилля» в «Арсенал») — 80 млн евро

3. Родри (из «Атлетико» в «Манчестер Сити») — 70 млн евро

4. Жоау Канселу (из «Ювентуса» в «Манчестер Сити») — 65 млн евро

5. Тангай Н`Домбеле (из «Лиона» в «Тоттенхэм») — 60 млн евро

Кого-то это наверняка удивит, но на шестом месте по стоимости правый защитник Аарон Ван-Биссака, сменивший «Кристал Пэлас» на «Манчестер Юнайтед». Это обошлось «красным дьяволам» в 55 миллионов евро. Да половина «Соккера» имя этого парня впервые слышит, а за него отвалили такую кучу денег. И ведь не какой-нибудь «новый Руни», а правый защитник. О, этот безумный футбольный мир.

Главные трансферы дедлайна: даешь молодежь!

Большинство заметных переходов, случившихся в последний день трансферного окна, совершили молодые игроки в возрасте до 23 лет. Исключение составляет , который вдруг решил сменить «Челси» на «Арсенал». Видимо, Эмери разжалобил бразильца, показав, в каком плачевном состоянии пребывает оборона «канониров». А если серьезно, этому трансферу поспособствовал агент Давида Луиса — Киа Джурабчан, известный своими теплыми чувствами к «Арсеналу». Один лондонский клуб заплатил другому за 32-летнего защитника 8.7 миллионов евро.

Кстати, «канониры» стали участниками самой дорогой сделки последнего дня трансферов, продав Алекса Ивоби «Эвертону» за 30.4 миллионов евро, однако фактически главной сделкой дедлайна стал переход в «Тоттенхэм». «Шпоры» арендовали аргентинского хавбека у «Бетиса» за 16 миллионов евро сроком на сезон, но летом 2020 года «Тоттенхэм» сможет выкупить Ло Чельсо примерно за 60 миллионов. В общем, смотрите на десятку главных английских трансферов дедлайна.

10 самых дорогих трансферов летнего дедлайна в АПЛ

1. Джованни Ло Чельсо (из «Бетиса» в «Тоттенхэм») — аренда 16 млн евро (+60 млн выкуп летом 2020-го)

2. (из «Арсенала» в «Эвертон») — 30.4 млн евро

3. (из «Ренна» в «Уотфорд») — 30 млн евро

4. (из «Селтика» в «Арсенал») — 27 млн евро

5. (из «Фулхэма» в «Тоттенхэм») — 27 млн евро

6. (из «Наполи» в «Лестер») — 21 млн евро

7. (из «Жироны» в «Манчестер Сити») — 12 млн евро

8. Давид Луис (из «Челси» в «Арсенал») — 8.7 млн евро

9. (из «Базеля» в «Вест Хэм») — 8.7 млн евро

10. (из «Амьена» в «Ньюкасл») — 5.4 млн евро

«Арсенал» в День Д купил двух защитников, причем Тирни из «Селтика» обошелся втрое дороже Давида Луиса, но мощнее всех «на флажке» усилился «Тоттенхэм», подписавший не только Ло Чельсо, но и талантливого Сессеньона из «Фулхэма». Отмечу также трансфер талантливого правого латераля Педро Порро из «Жироны» в «Манчестер Сити». Парню всего 19 лет, прошедший сезон стал для него прорывным, но не слишком ли самонадеянный шаг совершил Педро? В команде Гвардиолы справа готовы сыграть Жоау Канселу и Кайл Уокер. Не удивимся, если до конца трансферного окна Порро будет отдан в аренду какому-нибудь испанскому клубу, ведь ему сейчас нужно играть и крепнуть, а не зависать на скамейке запасных.

Незаконченные дела

МЮ остался без форварда. Манкунианцы отпустили Лукаку в «Интер», но никого не приобрели на замену бельгийцу. Очень самонадеянно пускаться в такой тяжелый поход, как АПЛ , имея на борту лишь одного номинального центрфорварда — Маркуса Рэшфорда. Конечно, в теории на острие атаки могут сыграть Марсьяль и Лингард, кроме того, у МЮ еще есть возможность подписать свободного агента, и там есть из кого выбрать: Старридж, Бони, Льоренте. В крайнем случае, сам Сульшер возобновит карьеру и будет выходить на замены. Но ситуация для клуба с амбициями «Манчестер Юнайтед», прямо скажем, так себе.

«Лестер» не нашел замену Магуайру. МЮ остался без форварда, а «Лестер» «дьяволы» оставили без защитника. Магуайр уехал на «Олд Траффорд», и «лисы» не сумели найти ему замену в последние часы трансферного окна. «Борнмут» и «Бернли» заломили нереальные ценники на Аке и Тарковски, а времени привезти кого-нибудь из-за границы банально не осталось. Брендан Роджерс в шоке. Придется довериться двум ветеранам — Моргану и Эвансу, и верить в прогресс Союнчу и Бенковича, который вернулся из аренды в «Селтик».