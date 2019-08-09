Чёрно-синий дьявол

вчера, 10:00

Как в одночасье остаться без ударного центрфорварда? Спросите у «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» - о драме, пришедшей с трансферным дедлайном в Англии.

Многие английские клубы выступали за то, чтобы трансферное окно летом закрывалось за сутки до начала чемпионата страны. Так честнее, говорили они. И в этом что-то есть. Команды должны были успеть сформироваться до старта основного турнира, чтобы уже по ходу его не было каких-то кардинальных изменений, когда в августе в чемпионат вступает одна команда, а в сентябре она уже совсем другая – теряется аутентичность.

Но есть у такого подхода и минус, с которым успел столкнуться нынешним летом «Манчестер Юнайтед». Это вполне очевидная ограниченность во времени, а главное – беззащитность перед конкурентами из других чемпионатов. Ведь приобрести новичка английский клуб после дедлайна не может, а вот потерять – легко.

У британских команд, конечно, есть страховка в виде их сумасшедших зарплат. Мало кто стремится покинуть Англию без очень весомых причин, особенно если клуб хочет удержать игрока. Эта финансовая страховка дает определенную безопасность клубам АПЛ . Но работает не всегда. Как в случае с Ромелу Лукаку. Еще в прошлом сезоне появились разговоры о том, что Оле-Гуннар Сульшер не очень рассчитывает на бельгийца.

Норвежцу вроде как нравятся форварды другого типажа. Лукаку хоть и может действовать в подыгрыше, чуть в глубине, в поддержке, но в целом остается форвардом-завершителем, форвардом-тараном, который к тому же имеет проблемы с реализацией, если не поймал кураж. При этом в прошлом сезоне чемпионата Англии Лукаку забил 12 мячей в 32 матчах – показатель не выдающийся – в предшествовавшем сезоне у бельгийца было 16 мячей.

А в последнем сезоне в «Эвертоне» он вовсе выдал 25 голов. Так что МЮ Лукаку действительно подходил не лучшим образом. Но при этом очень хорошо ценился. Такой актив следовало грамотно использовать. И если уж было известно еще в прошлом сезоне, что с Ромелу нужно расставаться, то становится не очень понятным, почему «Юнайтед» так тянул с этим, что привело к потере центрфорварда без замены на его позицию. Наверное, у Сульшера был план.

Либо же так просто получилось, и тогда это может привести к трагедии. За Лукаку давно охотились итальянские клубы – «Интеру» и «Ювентусу» как раз хотелось освежить атаку подобным таранным нападающим. Особенно это касалось миланцев, которых возглавил Антонио Конте, не скрывавший своей симпатии к Лукаку.

Он не придерживался стандартных для тренера в таком случае фраз, говоря, что не может комментировать слухи, что Ромелу – игрок другого клуба. Нет, он прямо говорил, что рассчитывает на эту сделку. Она автоматически ставит крест на перспективах Мауро Икарди в «Интере». Доигравшийся аргентинец, скорее всего, год проведет без практики, но на зарплате.

Если его не вызволит тот же «Ювентус» или «Наполи», но им нужно оценить еще и риски, которые с собой этот молодой человек с его женой привезут. В какой-то степени как раз для Икарди мастер-класс по выбиванию трансфера провел Лукаку. Его агент Федерико Пасторелло напел бельгийцу, что все на мази с «Интером», который и в Лиге чемпионов играет, и усиливается не на шутку, и имеет подходящего для Лукаку тренера.

Оставалось только поддавить на МЮ , который не спешил соглашаться на предложение «нерадзурри», потому что так и не нашел замену Лукаку. Тогда бельгиец попросту не появился вовремя на тренировке «Юнайтед», за что получил штраф, но кого это пугало. Вместо этого Ромелу спокойно тренировался со своим родным «Андерлехтом» и ждал, когда все само собой разрешится.

Поддавил и «Интер», который сделал якобы последнее предложение. Дожать получилось – «Манчестер» согласился, не получив даже никого взамен. Хотя активно обсуждался тот же вариант с обменом на Икарди. Но там все сложно и с точки зрения ценности Мауро для Сульшера, характера игрока и желания самого футболиста менять обстановку. С этим не выгорело.

Что касается условий перехода Лукаку, то в СМИ фигурируют разные цифры. Наиболее реалистичной выглядит сумма в 65 миллионов евро. Хотя кто-то пишет и о 80 миллионах. Но главное, что желание самого Лукаку и «Интера» выполнено целиком. А вот потребности Сульшера и МЮ удовлетворены частично. Денежку получили, от не самого желанного футболиста избавились.

Но остались всего лишь с одним центрфорвардом – Маркусом Рэшфордом. «Тоттенхэм» уже показывал, как можно проводить великолепный сезон без летних трансферов, но такие крайности не очень понятны в случае с МЮ , которому нужно не челленджи проходить, а возвращаться в Лигу чемпионов. Вполне вероятно, что «Юнайтед» до последнего рассчитывал на «Ювентус», поэтому и предложения «Интера» не принимал.

В СМИ фигурировала информация о том, что МЮ хочет выменять Лукаку на Пауло Дибалу или приобрести у туринцев Марио Манджукича. Однако «Ювентус» мог себе позволить тянуть время – в Серии А же такого жесткого дедлайна нет. И в последний момент «Юве» отказался от идеи расставаться с этими игроками. Сломав планы не только «Манчестеру», но и «Тоттенхэму», который тоже рассчитывал подписать Дибалу.