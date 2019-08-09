Чёрно-синий дьявол

Как в одночасье остаться без ударного центрфорварда? Спросите у «Манчестер Юнайтед». «Соккер.ру» - о драме, пришедшей с трансферным дедлайном в Англии.
Многие английские клубы выступали за то, чтобы трансферное окно летом закрывалось за сутки до начала чемпионата страны. Так честнее, говорили они. И в этом что-то есть. Команды должны были успеть сформироваться до старта основного турнира, чтобы уже по ходу его не было каких-то кардинальных изменений, когда в августе в чемпионат вступает одна команда, а в сентябре она уже совсем другая – теряется аутентичность.
Но есть у такого подхода и минус, с которым успел столкнуться нынешним летом «Манчестер Юнайтед». Это вполне очевидная ограниченность во времени, а главное – беззащитность перед конкурентами из других чемпионатов. Ведь приобрести новичка английский клуб после дедлайна не может, а вот потерять – легко.
У британских команд, конечно, есть страховка в виде их сумасшедших зарплат. Мало кто стремится покинуть Англию без очень весомых причин, особенно если клуб хочет удержать игрока. Эта финансовая страховка дает определенную безопасность клубам АПЛ. Но работает не всегда. Как в случае с Ромелу Лукаку. Еще в прошлом сезоне появились разговоры о том, что Оле-Гуннар Сульшер не очень рассчитывает на бельгийца.
Норвежцу вроде как нравятся форварды другого типажа. Лукаку хоть и может действовать в подыгрыше, чуть в глубине, в поддержке, но в целом остается форвардом-завершителем, форвардом-тараном, который к тому же имеет проблемы с реализацией, если не поймал кураж. При этом в прошлом сезоне чемпионата Англии Лукаку забил 12 мячей в 32 матчах – показатель не выдающийся – в предшествовавшем сезоне у бельгийца было 16 мячей.
А в последнем сезоне в «Эвертоне» он вовсе выдал 25 голов. Так что МЮ Лукаку действительно подходил не лучшим образом. Но при этом очень хорошо ценился. Такой актив следовало грамотно использовать. И если уж было известно еще в прошлом сезоне, что с Ромелу нужно расставаться, то становится не очень понятным, почему «Юнайтед» так тянул с этим, что привело к потере центрфорварда без замены на его позицию. Наверное, у Сульшера был план.
Либо же так просто получилось, и тогда это может привести к трагедии. За Лукаку давно охотились итальянские клубы – «Интеру» и «Ювентусу» как раз хотелось освежить атаку подобным таранным нападающим. Особенно это касалось миланцев, которых возглавил Антонио Конте, не скрывавший своей симпатии к Лукаку.
Он не придерживался стандартных для тренера в таком случае фраз, говоря, что не может комментировать слухи, что Ромелу – игрок другого клуба. Нет, он прямо говорил, что рассчитывает на эту сделку. Она автоматически ставит крест на перспективах Мауро Икарди в «Интере». Доигравшийся аргентинец, скорее всего, год проведет без практики, но на зарплате.
Если его не вызволит тот же «Ювентус» или «Наполи», но им нужно оценить еще и риски, которые с собой этот молодой человек с его женой привезут. В какой-то степени как раз для Икарди мастер-класс по выбиванию трансфера провел Лукаку. Его агент Федерико Пасторелло напел бельгийцу, что все на мази с «Интером», который и в Лиге чемпионов играет, и усиливается не на шутку, и имеет подходящего для Лукаку тренера.
Оставалось только поддавить на МЮ, который не спешил соглашаться на предложение «нерадзурри», потому что так и не нашел замену Лукаку. Тогда бельгиец попросту не появился вовремя на тренировке «Юнайтед», за что получил штраф, но кого это пугало. Вместо этого Ромелу спокойно тренировался со своим родным «Андерлехтом» и ждал, когда все само собой разрешится.
Поддавил и «Интер», который сделал якобы последнее предложение. Дожать получилось – «Манчестер» согласился, не получив даже никого взамен. Хотя активно обсуждался тот же вариант с обменом на Икарди. Но там все сложно и с точки зрения ценности Мауро для Сульшера, характера игрока и желания самого футболиста менять обстановку. С этим не выгорело.
Что касается условий перехода Лукаку, то в СМИ фигурируют разные цифры. Наиболее реалистичной выглядит сумма в 65 миллионов евро. Хотя кто-то пишет и о 80 миллионах. Но главное, что желание самого Лукаку и «Интера» выполнено целиком. А вот потребности Сульшера и МЮ удовлетворены частично. Денежку получили, от не самого желанного футболиста избавились.
Но остались всего лишь с одним центрфорвардом – Маркусом Рэшфордом. «Тоттенхэм» уже показывал, как можно проводить великолепный сезон без летних трансферов, но такие крайности не очень понятны в случае с МЮ, которому нужно не челленджи проходить, а возвращаться в Лигу чемпионов. Вполне вероятно, что «Юнайтед» до последнего рассчитывал на «Ювентус», поэтому и предложения «Интера» не принимал.
В СМИ фигурировала информация о том, что МЮ хочет выменять Лукаку на Пауло Дибалу или приобрести у туринцев Марио Манджукича. Однако «Ювентус» мог себе позволить тянуть время – в Серии А же такого жесткого дедлайна нет. И в последний момент «Юве» отказался от идеи расставаться с этими игроками. Сломав планы не только «Манчестеру», но и «Тоттенхэму», который тоже рассчитывал подписать Дибалу.
Говорят, что в МЮ не захотел сам игрок, а в «Тоттенхэм» не отпустил «Ювентус». Как бы то ни было, «Юнайтед» еще перед началом сезона столкнулся с проблемами. А по «Интеру» пока говорить рано. Вполне вероятно, что вслед за Лукаку «нерадзурри» пополнятся Артуро Видалем или еще каким-то известным футболистом. Время-то есть. И стремление возвратиться на вершину. А МЮ с таким подходом с этим стоит повременить.
Манджучик был бы конечно в тему, не Дибала
Манджучик был бы конечно в тему, не Дибала
Откуда столько пафосных слов? По мнению автора, в Манчестере одни идиоты руководят. Как для них может быть НЕОЖИДАННОСТЬЮ, что игрок уходит, когда как сам тренер ясно дал понять, что на него не рассчитывает, и сам игрок даже не ходит на тренеровки? Или руководство вопреки желанию тренера и немотивированного игрока хотело удержать его в составе? Что полезного сможет сделать разозленный и раздосадованный футболист для команды? Иногда такую дичь пишут на соккере, неподдающуюся логике, что стыдно становится.
Откуда столько пафосных слов? По мнению автора, в Манчестере одни идиоты руководят. Как для них может быть НЕОЖИДАННОСТЬЮ, что игрок уходит, когда как сам тренер ясно дал понять, что на него не рассчитывает, и сам игрок даже не ходит на тренеровки? Или руководство вопреки желанию тренера и немотивированного игрока хотело удержать его в составе? Что полезного сможет сделать разозленный и раздосадованный футболист для команды? Иногда такую дичь пишут на соккере, неподдающуюся логике, что стыдно становится.