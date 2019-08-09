Движение в обратном направлении

вчера, 22:30

За трансферными потоками в Европе теряются события, происходящие за океаном. «Соккер.ру» отмечает самые громкие переходы в клубы из Южной и Центральной Америки.

Луис Адриано (из «Спартака» в «Палмейрас»)

Как для многих оказался внезапным трансфер в «Спартак» из «Милана» зимой 2017 года, так неожиданным получился и переход 32-летнего форварда в «Палмейрас». Адриано в момент перехода оценивался в 5 миллионов евро авторитетным порталом Transfermarkt. По их же данным, трансфер обошелся «Палмейрасу» всего в один миллион евро. «Спартак» же в очередной раз удивил. Красно-белые наигрывали всю предсезонку один вариант состава, одну схему, а уже после начала чемпионата резко решили сменить парадигму и устроить перетряхивание состава. Адриано, казалось, все же задержится, но и с ним было принято решение расстаться. Впервые с 2007 года Луис сыграет у себя на родине.

Дани Алвес (из ПСЖ в «Сан-Паулу»)

36-летнему бразильцу долго удавалось сохранять футбольную молодость. Кажется, что он и сейчас бы неплохо смотрелся в каком-нибудь европейском топ-клубе. Его данные по-прежнему позволяют играть ярко и эффективно. Но вот здоровье уже не то, да и чисто психологически Алвес во многом себя исчерпал – мотивация иссякла. Что не должно удивлять после триумфальных лет в «Барселоне» и игры в «Ювентусе» и ПСЖ . Многие европейские клубы рассматривали возможность приглашения его в качестве свободного агента этим летом. Он даже в шутку подавал объявление о поиске работы. Но слишком уж возрастной игрок, чтобы на него полагаться всецело. Слишком возрастной, чтобы платить его колоссальный оклад. Наверняка в «Сан-Паулу» он пошел со скидкой. И вернулся в Бразилию впервые с 2003 года, между прочим.

Хуанфран (из «Атлетико» в «Сан-Паулу»)

А это уже история не о возвращении – скорее о внезапном переходе. Хуанфран всю карьеру провел в Испании. А вот в 34 года неожиданно решил себя попробовать в Бразилии. Не самый очевидный из экзотических вариантов для европейцев, которые предпочитают комфортные и высокооплачиваемые места в странах побогаче. Только самому Хуанфрану известно, почему он вдруг решил получить такой опыт. Но скучать в одной команде с Дани Алвесом он вряд ли будет.

Филипе Луис (из «Атлетико» в «Фламенго»)

Возможно, Хуанфрана из «Атлетико» за собой потащил его ровесник Филипе Луис, для которого Бразилия все же родная страна. Вот только клубами разминулись экс-«матрасники». Луис тоже рассматривал ряд вариантов в Европе, но все же решился впервые с 2005 года вернуться на родину. К слову, пока никто из названных выше «возвращенцев» не переходил в тот же клуб, откуда начинал путь. Вот и Луис стартовал в «Фигейренсе», а вернулся во «Фламенго».

Рафинья (из «Баварии» в «Фламенго»)

Парад крайних защитников продолжит Рафинья, который большой звездой никогда не был, но надежно отрабатывал в «Баварии» свой контракт с 2011 года. Европу же покорять Рафинья отправился еще в 2005 году, перебравшись из «Коритибы» в «Шальке». К 33 годам крайний защитник наелся этого европейского футбола, отказался от вариантов продолжения карьеры в Старом Свете и махнул на родину, где будет играть в одной команде с Филипе Луисом. Будет что вместе вспомнить из славного прошлого.

Джовани дос Сантос (из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Америку»)

Этот переход трудно назвать полноценным возвращением, потому что через океан дос Сантос не перемещался, он играл до этого в США . Но в Мексику этот яркий «ацтек» вернулся впервые с 2002 года – тогда его еще из юношеской команды «Монтеррея» вытащила «Барселона», запустив старт достаточно эффектной карьеры. Правда, Джовани мог добиться большего. Попытается это сделать в 30 лет с «Америкой». Его последним европейским клубом стал «Вильярреал», из которого он ушел в 2015 году.

Гильермо Очоа (из «Стандарда» в «Америку»)

Как можно всю карьеру считаться молодым и перспективным, а в 34 года осознать, что за топ-клуб так и не довелось поиграть и вернуться на родину? Очоа смог. Этот вратарь никогда не выступал в клубах крупнее «Малаги», но смог запомниться многим любителям футбола. Много лет чуть ли не каждое трансферное окно его сватали в большие команды. А в итоге пришлось вернуться. К слову, он-то пришел как раз в родной клуб – «Америка» его вырастила и выпустила в свет в 2011 году.

Эдуардо Сальвио (из «Бенфики» в «Бока Хуниорс»)

Как-то привычнее видеть переходы из португальских топ-клубов в другие европейские. В той же «Бенфике» умеют делать деньги на перепродаже. Но Сальвио как-то больше пришелся ко двору у себя. Его форма, его результативность постоянно скакали, поэтому закрепиться в «Бенфике» и «Атлетико» не получилось – пришлось попрыгать между клубами. В итоге к 29 годам было решено, что пора бы вернуться домой и успокоиться. Начинал карьеру он в «Ланусе», а спустя девять лет возвращается в «Бока Хуниорс».

Даниэле Де Росси (из «Ромы» в «Бока Хуниорс»)

Еще одно приобретение «Боки», которое обращает на себя внимание. И это – один из наиболее удивительных переходов нынешнего лета. 36-летний Де Росси, который всю карьеру провел исключительно в «Роме», видимо, так к ней прикипел, что просто не мог представить себе игру за другой европейский клуб, хотя варианты были. Играть в нефутбольных странах он тоже не захотел. Поэтому резко «на старости лет» решил махнуть через океан в Аргентину, ошарашив своим решением очень многих.