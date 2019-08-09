Движение в обратном направлении

За трансферными потоками в Европе теряются события, происходящие за океаном. «Соккер.ру» отмечает самые громкие переходы в клубы из Южной и Центральной Америки.
Луис Адриано (из «Спартака» в «Палмейрас»)
Как для многих оказался внезапным трансфер в «Спартак» из «Милана» зимой 2017 года, так неожиданным получился и переход 32-летнего форварда в «Палмейрас». Адриано в момент перехода оценивался в 5 миллионов евро авторитетным порталом Transfermarkt. По их же данным, трансфер обошелся «Палмейрасу» всего в один миллион евро. «Спартак» же в очередной раз удивил. Красно-белые наигрывали всю предсезонку один вариант состава, одну схему, а уже после начала чемпионата резко решили сменить парадигму и устроить перетряхивание состава. Адриано, казалось, все же задержится, но и с ним было принято решение расстаться. Впервые с 2007 года Луис сыграет у себя на родине.
Дани Алвес (из ПСЖ в «Сан-Паулу»)
36-летнему бразильцу долго удавалось сохранять футбольную молодость. Кажется, что он и сейчас бы неплохо смотрелся в каком-нибудь европейском топ-клубе. Его данные по-прежнему позволяют играть ярко и эффективно. Но вот здоровье уже не то, да и чисто психологически Алвес во многом себя исчерпал – мотивация иссякла. Что не должно удивлять после триумфальных лет в «Барселоне» и игры в «Ювентусе» и ПСЖ. Многие европейские клубы рассматривали возможность приглашения его в качестве свободного агента этим летом. Он даже в шутку подавал объявление о поиске работы. Но слишком уж возрастной игрок, чтобы на него полагаться всецело. Слишком возрастной, чтобы платить его колоссальный оклад. Наверняка в «Сан-Паулу» он пошел со скидкой. И вернулся в Бразилию впервые с 2003 года, между прочим.
Хуанфран (из «Атлетико» в «Сан-Паулу»)
А это уже история не о возвращении – скорее о внезапном переходе. Хуанфран всю карьеру провел в Испании. А вот в 34 года неожиданно решил себя попробовать в Бразилии. Не самый очевидный из экзотических вариантов для европейцев, которые предпочитают комфортные и высокооплачиваемые места в странах побогаче. Только самому Хуанфрану известно, почему он вдруг решил получить такой опыт. Но скучать в одной команде с Дани Алвесом он вряд ли будет.
Филипе Луис (из «Атлетико» в «Фламенго»)
Возможно, Хуанфрана из «Атлетико» за собой потащил его ровесник Филипе Луис, для которого Бразилия все же родная страна. Вот только клубами разминулись экс-«матрасники». Луис тоже рассматривал ряд вариантов в Европе, но все же решился впервые с 2005 года вернуться на родину. К слову, пока никто из названных выше «возвращенцев» не переходил в тот же клуб, откуда начинал путь. Вот и Луис стартовал в «Фигейренсе», а вернулся во «Фламенго».
Рафинья (из «Баварии» в «Фламенго»)
Парад крайних защитников продолжит Рафинья, который большой звездой никогда не был, но надежно отрабатывал в «Баварии» свой контракт с 2011 года. Европу же покорять Рафинья отправился еще в 2005 году, перебравшись из «Коритибы» в «Шальке». К 33 годам крайний защитник наелся этого европейского футбола, отказался от вариантов продолжения карьеры в Старом Свете и махнул на родину, где будет играть в одной команде с Филипе Луисом. Будет что вместе вспомнить из славного прошлого.
Джовани дос Сантос (из «Лос-Анджелес Гэлакси» в «Америку»)
Этот переход трудно назвать полноценным возвращением, потому что через океан дос Сантос не перемещался, он играл до этого в США. Но в Мексику этот яркий «ацтек» вернулся впервые с 2002 года – тогда его еще из юношеской команды «Монтеррея» вытащила «Барселона», запустив старт достаточно эффектной карьеры. Правда, Джовани мог добиться большего. Попытается это сделать в 30 лет с «Америкой». Его последним европейским клубом стал «Вильярреал», из которого он ушел в 2015 году.
Гильермо Очоа (из «Стандарда» в «Америку»)
Как можно всю карьеру считаться молодым и перспективным, а в 34 года осознать, что за топ-клуб так и не довелось поиграть и вернуться на родину? Очоа смог. Этот вратарь никогда не выступал в клубах крупнее «Малаги», но смог запомниться многим любителям футбола. Много лет чуть ли не каждое трансферное окно его сватали в большие команды. А в итоге пришлось вернуться. К слову, он-то пришел как раз в родной клуб – «Америка» его вырастила и выпустила в свет в 2011 году.
Эдуардо Сальвио (из «Бенфики» в «Бока Хуниорс»)
Как-то привычнее видеть переходы из португальских топ-клубов в другие европейские. В той же «Бенфике» умеют делать деньги на перепродаже. Но Сальвио как-то больше пришелся ко двору у себя. Его форма, его результативность постоянно скакали, поэтому закрепиться в «Бенфике» и «Атлетико» не получилось – пришлось попрыгать между клубами. В итоге к 29 годам было решено, что пора бы вернуться домой и успокоиться. Начинал карьеру он в «Ланусе», а спустя девять лет возвращается в «Бока Хуниорс».
Даниэле Де Росси (из «Ромы» в «Бока Хуниорс»)
Еще одно приобретение «Боки», которое обращает на себя внимание. И это – один из наиболее удивительных переходов нынешнего лета. 36-летний Де Росси, который всю карьеру провел исключительно в «Роме», видимо, так к ней прикипел, что просто не мог представить себе игру за другой европейский клуб, хотя варианты были. Играть в нефутбольных странах он тоже не захотел. Поэтому резко «на старости лет» решил махнуть через океан в Аргентину, ошарашив своим решением очень многих.
Ну здоровья им, пусть радуют публику
Ну здоровья им, пусть радуют публику
Он же просто мертвый был ))
Да не даром говорят что после Спартака игрок потерян для футбола! ))
Он же просто мертвый был ))
Да не даром говорят что после Спартака игрок потерян для футбола! ))