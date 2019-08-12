Лука в «Локо»! Джорджевич – новый «Сапсан»

вчера, 18:20

Лука Джорджевич переезжает из Петербурга в Москву, чтобы стать хищником в атаке «Локомотива». «Соккер.ру» уделяет внимание редкому трансферу между грандами РПЛ .

Трансфер достаточно редкий, вот вы много можете назвать сделок между «Зенитом» и «Локомотивом» в современной истории? Максимум вспомните одну, потому что больше не было: в 2012-м году Ренат Янбаев перешел из «Локомотива» в «Зенит» на правах аренды. Как давно это было. Тем же летом «сине-бело-голубые» произвели одни из самых громких покупок в истории российского футбола, подписав Халка и Витселя. За этими трансферами-гигантами затерялось приглашение в команду талантливого черногорского форварда Джорджевича.

Время в Петербурге и чемпион по арендам

Лука приехал в Санкт-Петербург за неделю до своего 18-летия. Поначалу все было неплохо: Джорджевич получил возможность тренироваться с мастерами, иногда получал шанс выйти на поле, всего в дебютном сезоне поучаствовал в 10 матчах. Летом 2013-го в «Зените» решили, что молодой игрок должен набираться опыта в других клубах, с этого момента начались бесконечные командировки черногорца. Исключение составил сезон 2016/17, в котором Мирча Луческу худо-бедно находил игровую практику для Джорджевича (18 матчей, 3 гола).

Из семи лет на контракте с «Зенитом» Джорджевич провел в Санкт-Петербурге только два года, сыграл 28 матчей и забил 3 мяча, поэтому не особо верим в искренность сожалений Александра Медведева о расставании с форвардом: в «Зените» никогда не верили в Джорджевича, по сути, он так и не получил полноценного шанса себя проявить, так что его уход – просто бизнес. Карьера у Луки получилась разнообразной: на правах аренды он играл за «Твенте» вместе с Квинси Промесом, провел сезон в «Сампдории» почти без игровой практики, выступал за «Понферрадину» в третьем испанском дивизионе, а два последних сезона Джорджевич провел в тульском «Арсенале», где и зарекомендовал себя как качественный форвард на уровне РПЛ (50 матчей, 16 голов).

Любопытный факт: в сезоне 2018/19 Джорджевич выключил «Локо» из чемпионской гонки

Лука Джорджевич косвенно поучаствовал в свежем чемпионстве «Зенита», выключив из борьбы за «золото» РПЛ в прошедшем сезоне свой новый клуб. В 27-м туре петербуржцы сыграли вничью с «Ахматом» на выезде, а пока летели домой, в Туле их главный преследователь – «Локомотив», встречался с «Арсеналом» и уступил 0:2. Один из мячей забил Лука Джорджевич.

Малком поспособствовал уходу Джорджевича из «Зенита»

Подготовку к нынешнему сезону Джорджевич начал в составе «Зенита», даже попадал в заявки на матчи первых четырех туров, но на поле так и не появился. Президент «Зенита» Александр Медведев говорит, что приход Малкома заставил клуб прийти к однозначному выводу, что Джорджевич больше не нужен, хотя Лука и до подписания бразильца не получил ни минуты игровой практики. Учитывая, что у черногорца оставался год по контракту с «Зенитом», логично было выручить за футболиста, который не нужен главному тренеру, хоть какие-то деньги сейчас. Занятно получилось: Джорджевич пришел в «Зенит» вместе с двумя 40-миллионными футболистами – Халком и Витселем, а семь лет спустя ушел еще из-за одного рекордно дорогого новичка – Малкома.

Любопытный факт: Джорджевич – 15-й игрок, покинувший «Зенит» этим летом

Считая Александра Кокорина, у которого в июне закончился контракт, до Джорджевича «Зенит» этим летом покинули 14 футболистов. Полтора десятка игроков – внушительная чистка! Объявляем весь список: Набиуллин, Полоз, Эрнани, Цаллагов, Новосельцев, Нобоа, Бабурин, Панюков, Лодыгин, Нету, Заболотный, Анюков, Маркизио, Кокорин, Джорджевич. Следующим должен стать Миха Мевля, которого ждут в «Сочи», как и большинство ушедших зенитовцев.

«Локомотив», встречай форварда!

Юрий Павлович Семин после крупной победы над «Уралом» посетовал, что в его распоряжении только один нападающий – Федор Смолов (Эдер травмирован), и признался, что ждет новых форвардов. Джорджевич подъехал уже на следующий день после слов легендарного тренера «Локомотива», и Лука имеет все шансы убедить Палыча в своей состоятельности и выиграть конкуренцию на позиции центрального нападающего.

Типологически Джорджевич должен идеально подойти под атакующую игру «Локомотива», которая полностью зависит от братьев Миранчуков. Проблема Смолова в том, что он по-прежнему играет так, будто является главной звездой атаки, как в «Краснодаре», при этом личная эффективность Федора объективно упала. Эдер слишком «деревянный» и прямолинейный, а Джорджевич может дать «Локомотиву» ту самую гибкость на кончике атаки и создать максимально комфортные условия для Миранчуков.

Успех «Арсенала» в прошлом сезоне был связан с эффективностью образовавшейся в линии атаки тройки Бакаев – Мирзов – Джорджевич. Центрфорвард забил 7 голов, а его партнеры – 8 и 6 мячей, при этом черногорец сделал 4 «ассиста». Джорджевич – очень полезный и нежадный форвард, который и мячом может поделиться, и грамотно освобождает зоны для врываний партнеров с флангов и полуфлангов, что особенно любят братья Миранчуки. В общем, Лука для «Локо» может стать настоящей находкой, не удивлюсь, если усадит в запас и Эдера, и Смолова.