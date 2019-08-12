Транжиры АПЛ. Как потратить 1.5 миллиарда евро?

вчера, 22:48

«Соккер.ру» расскажет, кто в АПЛ главный мешок, а кто может поплатиться за свою прижимистость в летнее трансферное окно. Считаем денежки богатеньких англичан!

Этим летом 20 клубов АПЛ выложили за трансферы чуть больше полутора миллиардов евро, если быть точным – 1.54 млрд. Конечно, часть денег перекладывали между карманами в рамках АПЛ , но покупки есть покупки, поэтому давайте поинтересуемся, из чего сложилась эта куча денег. Кто сделал самый большой вклад, как думаете?

*в рейтинге, приведенном ниже, клубы расставлены согласно графе «потрачено».

**суммы указаны в миллионах евро.

20. «Ливерпуль»

Потрачено*: 1.9**. Заработано: 34.4. Баланс: +32.5.

Юрген Клопп говорит, что большие команды не перетряхивают состав каждое лето, немецкий тренер небезосновательно считает, что мощь достигается в том числе благодаря сыгранности. Все ключевые игроки «Ливерпуля», выигравшие в прошлом сезоне Лигу чемпионов продолжают держаться вместе, «красные» не сделали приобретений под основу.

19. «Норвич»

Потрачено: 4.17. Заработано: 1.5. Баланс: -2.67.

Любопытно, что жребий свел команды, потратившие меньше всего в летнее трансферное окно, в первом туре АПЛ : «Ливерпуль» легко выиграл у «Норвича» 4:1. В отличие от «красных», чье спокойствие на трансферном рынке объяснимо, «канарейки» поступили опрометчиво, оставив состав без усиления после повышения в классе. Недаром «Норвич» считают одним из главных претендентов на вылет.

18. «Кристал Пэлас»

Потрачено: 7.6. Заработано: 55.75. Баланс: +48.15.

«Стекольщики» могли побить клубный рекорд, если бы купили Федора Чалова у ЦСКА за 30 миллионов евро, но «Кристал Пэлас» остался без больших трансферов, зато совершил большую продажу: Ван-Биссака ушел в МЮ за 55 миллионов евро.

17. «Бернли»

Потрачено: 9.4. Заработано: 8.8. Баланс: -0.6.

Четыре клуба АПЛ не превысили отметку в 10 миллионов евро по части растрат. «Бернли» тоже уложился, причем больше половины трансферного бюджета ушло на приобретение Джея Родригеса (5.5 млн евро).

16. «Уотфорд»

Потрачено: 38.5. Заработано: 23. Баланс: -15.5.

«Шершни» этим летом обновили трансферный рекорд: Исмаила Сарр перешел в «Уотфорд» из «Ренна» за 30 миллионов евро, причем сделка состоялась в последний день трансферного окна. Естественно, в первом туре Сарр не играл, его дебют впереди.

15. «Челси»

Потрачено: 45. Заработано: 128.35. Баланс: +83.35.

Единственный трансфер «Челси» этим летом – выкуп прав на Матео Ковачича у мадридского «Реала» за 45 млн евро. Вообще-то, на «синих» наложен трансферный бан, но хорват на момент применения санкций был в клубе (выступал на правах аренды), поэтому «Челси» смог осуществить эту сделку. Кстати, у лондонцев благодаря продаже Азара в «Реал» лучший в АПЛ баланс этим летом: «Челси» в плюсе на 83 миллиона евро с хвостиком.

14. «Шеффилд Юнайтед»

Потрачено: 47.5. Заработано: 0. Баланс: -47.5.

Многие прочат «Шеффилду» мгновенное возвращение туда, откуда он прибыл, даже несмотря на активную работу «клинков» на трансферном рынке.

13. «Борнмут»

Потрачено: 56.45. Заработано: 34.5. Баланс: -21.91.

Почти на этой же строчке мы ждем «вишенок» в финальном варианте таблицы АПЛ 2019/20.

12. «Саутгемптон»

Потрачено: 58.60. Заработано: 25.4. Баланс: -33.2.

Обычно «Ливерпуль» покупает футболистов у «Саутгемптона», но этим летом «святые» выкупили у мерсисайдцев Данни Ингза за 22.2 млн евро. Это самая большая трата клуба в закрывшееся ТО.

11. «Брайтон&Хов»

Потрачено: 67.65. Заработано: 0. Баланс: -67.65.

В прошлом сезоне «Брайтон» был на волосок от вылета, поэтому денег на усиление «чайки» не жалели. Сразу два новичка перекрыли предыдущий трансферный рекорд клуба: Нил Мопе (21.9 млн евро) и Адам Уэбстер (21.85). Оба были куплены у клубов Чемпионшипа, а Мопе в дебютном матче отметился голом, проведя на поле всего 13 минут – хорошее начало!

10. «Ньюкасл»

Потрачено: 68.4. Заработано: 35.64. Баланс: -32.76.

«Ньюкаслу» без Рафы Бенитеса и со Стивом Брюсом прочат борьбу за выживание, но по тратам «сороки» - крепкие середняки. «Ньюкасл» - это еще один клуб, обновивший этим летом свой трансферный рекорд: Жоэлинтон был куплен у «Хоффенхайма» за 44 миллиона евро.

9. «Вест Хэм»

Потрачено: 79.7. Заработано: 45.63. Баланс: -34.07.

40 миллионов за Себастьяна Аллера (клубный рекорд) + 28 миллионов за Пабло Форнальса – вот львиная доля трат «Вест Хэма». Впрочем, новички не помогли «молотобойцам» достойно сыграть в первом туре – поражение 0:5 от «Манчестер Сити».

8. «Вулверхэмптон»

Потрачено: 97. Заработано: 3.4. Баланс: -93.6.

«Вулверхэмптон» - последний клуб, который уложился в 100 миллионов евро. Самый дорогой трансфер – выкуп контракта Рауля Хименеса у «Бенфики» (38 млн).

7. «Лестер»

Потрачено: 106.1. Заработано: 87. Баланс: -19.1.

«Лестер» продал Харри Магуайра в МЮ за рекордную для защитника сумму, а укрепляли «лисы» среднюю линию и атаку. Следуя примеру многих других, обновили клубный трансферный рекорд (Юри Тилеманс, 45 миллионов евро), приобретения Айоссе Переса и Денниса Прата тоже не остались незамеченными.

6. «Тоттенхэм»

Потрачено: 114. Заработано: 31. Баланс: -83.

Год назад у «Тоттенхэма» не было ни гроша – лето прошло без единого трансфера, а теперь в руках у Маурисио Почеттино целый алтын. «Шпоры» подписали Н`Домбеле, Сессеньона и Ло Чельсо.

5. «Эвертон»

Потрачено: 119.9. Заработано: 67. Баланс: -52.9.

Первую пятерку открывают «ириски», чьи четыре самых дорогостоящих новичка это Алекс Ивоби («Арсенал»), Мойзе Кин («Ювентус»), Андре Гомеш («Барселона», выкуп контракта после сезонной аренды) и Жан-Филипп Гбамен («Майнц»).

4. «Астон Вилла»

Потрачено: 148.6. Заработано: 0. Баланс: -148.6.

«Астон Вилла» отметила свое долгожданное возвращение в АПЛ рекордной трансферной кампанией – четвертое место по тратам в лиге! Хотя, где-то мы такое уже видели… Да-да, в прошлом году «Фулхэм» тоже вернулся в АПЛ и тоже провел затратную кампанию по усилению состава (так же четвертое место, только сумма была меньше). Чем все это закончилось, вы знаете: «дачники» вылетели.

3. «Арсенал»

Потрачено: 152.4. Заработано: 50.3. Баланс: -102.1.

Прошлым летом «Арсенал» приобрел новичков в каждую линию, кроме атаки, потратив 80 миллионов евро, на этот раз столько ушло на одного Николя Пепе, а всего потрачено почти в два раза больше. Заявка на возвращение в Лигу чемпионов?

2. «Манчестер Юнайтед»

Потрачено: 159. Заработано: 65. Баланс: -94.

Впрочем, не только «Арсенал» рассчитывает ворваться в лигочемпионскую четверку, туда же хочет и МЮ , которому не удалось этого сделать по итогам предыдущего сезона. «Красные дьяволы» бросили кучу денег на укрепление обороны: сделали Харри Магуайра самым дорогим защитником на планете (87 млн евро) и прикупили Ван-Биссаку (55 млн).

1. «Манчестер Сити»

Потрачено: 168. Заработано: 69. Баланс: -99.