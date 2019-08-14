Добавьте огня! Честные выборы в «Спартаке»

вчера, 18:00

Футболисты сами об этом заговорили, понимают не хуже «Соккер.ру» – наставник не тянет на важную роль, как и ветераны.

Бакаев не считает себя новым лидером «Спартака», поскольку необходимо провести минимум сезон на высоком уровне, чтобы претендовать на роль. Джано хотел бы стать вожаком, но есть огромные сомнения. Сам грузин не видит огня в глазах юных Игнатова, Умярова и Глушенкова.

Также очевидно, что ни Ещенко с Ребровым – возрастные футболисты, ни Олег Кононов не тянут на роль лидеров. Первые двое скоро завершат карьеры в «Спартаке» как футболисты, хотя Андрей сейчас в основе, поскольку играет лучше, чем Рассказов, а тренер никогда не был вожаком своих команд.

Но кандидатов выделим без труда, ведь Промес, Фернандо или Глушаков – люди, которые были лидерами на отдельных отрезках, команду покинули. А свято место пусто не бывает.

Формальный кандидат. Капитан Джикия

За лидерство. У Георгия есть характер для важной роли. Официально уже вожак – капитан команды. Тот факт, что Джикию смешно выбрал главный тренер, а не коллектив, вряд ли что-то существенно меняет. Вряд ли молодежь «Спартака» коварно проголосовала бы… А за кого могли проголосовать? Джикия злее, чем его вице-капитан Зобнин, центральный защитник – позиция для сурового подсказа и правильного первого паса. Вот только чтоб защитник стал настоящим лидером нового «Спартака», нужно одно важное условие…

Против. Не может быть настоящим вожаком защитник, который «привозит» и в обороне, где нет порядка. Есть еще вариант, когда лидерские функции получает мастер с ошибками у своих ворот, но голами – как Рамос в «Реале», но у Джикии нет такого количества мячей в чужие ворота, зато есть огрехи у владений Максименко. Тут ведь выборы не только извне – от фанатов или экспертов, но изнутри коллектива. Зная, что Джикия формальный капитан, ему должны верить не меньше, чем Ван Дейку в «Ливерпуле», чтобы стал первым среди равных. На данный момент Георгий не лидер, влияющий на результат. В плохой вечер не помощник, а в хороший и Максименко, и Жиго «тащат» в обороне.

Мистер Х. Центральный полузащитник

За лидерство. Не будем лишать права на подвиг Гулиева – в Грозном нормально сыграл, и Зобнина – до травм был важным и перенимал лидерские функции, ведь работает, где прикажут, а такие люди часто в итоге становятся важными. Но скорее в этой категории ищем «фернандозаменителя». Поскольку Цорн пока неудачно собирает реактивных улиток во Франции – отказываются хавы идти в «Спартак», то остальные в списке получат фору. Но если будет Зверь с пасом и отбором, то все изменится.

Против. Опорники крайне редко бывают в «Спартаке» вожаками. Кариока ведь скорее человек-мем, нежели настоящая легенда «красно-белых». Рафаэль умел играть в футбол, но у него не было того, что делало Алекса – хавбека из центра, но выше по схеме, таким особенным. Фернандо помогал и выделялся, однако непостоянно. Плюс не страховал от унизительных поражений – в атаке со штрафными выручал, первым пасом козырял, но в обороне бразилец ошибался часто. Новичок тоже может быть винтиком механизма, как Гулиев или Зобнин, а лидеру важно выделяться.

Ингушский Промес. Зелимхан Бакаев

За лидерство. Федун принял в «Спартак» братьев Комбаровых по второму кругу, а оставит с братьями Бакаевыми? Все может быть, если 23-летний вингер с техникой, пасом и ударом после узнаваемых смещений в стиле Роббена окажется парнем стабильным, а его брат вырастет до основы. У «Спартака» счастливая для игроков первого состава пора, когда абсолютно каждый может оказаться важным. Бакаев старается использовать возможность, а поскольку молод, видит поле и умеют забить сам, то является кандидатом в лидеры.

Против. И все-таки Бакаев не Промес. Нет опыта, особенно серьезного международного, классом вроде бы ниже. Парень из Ингушетии выделяется, и в сборную России вызов в итоге получит, если поиграет на приличном уровне хотя бы месяц-другой. Но сам правильно сказал: надо минимум сезон отпахать ярко, чтобы в итоге получить голевые показатели Промеса и претендовать на роль, об которую не только Глушаков обжегся. Лидером нестабильной команды быть сложно, ведь часто ты лучший из худших, а это морально добивает.

Улыбчивый Уленшпигель. Гуус Тиль

За лидерство. Он легкий и быстро думает. Легкий на подъем, легкий в движениях – и до чего же корявый, точно как Томас Мюллер лет восемь назад, легкий по отношению – Гуус настолько юный, что ему не нужно давать веский повод для широкой улыбки. При этом увидели, как сыграл в Грозном. «Ахмат» был непростым соперником для «Спартака», но голевые передачи Тиля выручили. Даже ошибку Максименко пытался исправить. Удар, пас, мышление, позиция плеймейкера – все есть, чтобы стать главным, не нужно трансферную сумму вспоминать.

Против. Тему уже обсуждали не раз, но «Спартаку» сложно найти «десятку». То ли не хватает тактический монолитности, что после Алекса ни один разыгрывающий толком не прижился, то ли дело в самих кандидатах, хотя их было столько, что диву даешься. Как-то органичнее, когда лидер «Спартака» или на острие, или на фланг заваленный? Посмотрим, но Тиль молодой – читай, не всегда стабильный, и ему может не хватить физики и опыта. Успешное начало ведь не полдела, когда говорим о «Спартаке», а скорее первый шаг к разочарованию. Хотя в этом случае хочется ошибиться, прикольный футболист.

Чемпион мира в атаке. Андре Шюррле

За лидерство. Шюррле в предыдущих клубах не был лидером, разве что в «Майнце» десять лет назад, хоть и играл за родной клуб недолго. Были отрезки в «Байере», была неудачная попытка в «Фулхэме», но впервые за много лет Андре попал в клуб, где ему могут доверить центральную роль. Причем если в «Челси» или «Боруссии» Д ему приказывали, как и где играть, то в «Спартаке» легко может выбирать. Потянет «ложной девяткой» - будет на острие, справится на фланге или в оттяжке – без проблем, место есть.

Против. Многие помнят, что «золотой гол» в сложном финале Германии и Аргентины в Рио-де-Жанейро забил Гетце, и мало кто вспоминал до перехода Андре в «Спартак», что это был Шюррле. Все помнят 7:1 с бразильцами, а редко говорят о личном вкладе Андре, ведь забил дважды. Он из тех, кто маленький, скромный, улыбчивый? Внешность бывает обманчивой, но немец редко демонстрировал стабильный футбол долго, а «Спартаку» лидер на час не подойдет. Да и не о нем речь, ведь Жиго, Ещенко, Кутепов, Айртон или Мельгарехо с такой задачей раньше справлялись. Но если искать вождя, то нужен капитан Стабильность.

А кого вы видите лидером нового «Спартака»?

У них не монархия, лидером не обязательно будет один человек – могут разделять ответственность, ведь вожак берет на себя обязательства перед командой. Становится моральной и игровой преградой для соперников, останавливает, отпугивает.

С другой стороны, что болит – о том и говорят. «Спартак» понимает, что такая масштабная чистка состава приводит к выборам в московском клубе. Джано, Бакаев, Кононов и другие упоминают вопрос лидерства, ведь ощущают потребность в спасителе, в человеке, что будет олицетворять новую команду.

Впереди у «Спартака» невероятно непростой месяц. В случае удачи с «Туном» ждет «Брага» или «Брондбю». Датчане дома проиграли 2:4, а на ответную встречу в УЕФА догадались поставить арбитра Еськова. Надеемся, отсудит идеально. Как и рефери матчей «Спартака» против ЦСКА (19 августа) и «Зенита» (1 сентября) – пора закрыть скандальную поляну.

Но обратите внимание, что у ближайших оппонентов есть люди, на которых те могут положиться, а «красно-белые» ищут определяющую фигуру. Актуальности разговору добавляет и богатство выбора, и логичный вывод – имя определит направление движения команды. Если Джикия окажется главным, то это будет значить, что или в обороне навели порядок, или атака беззубая.

Если новый опорник заиграет лучше всех – с удивлением признает, что нащупали баланс, а если кто-то из тройки Бакаев, Тиль и Шюррле, то это не обязательно значит успех, ведь Промес много лет тащил, а «золото» вытащил лишь раз. Но лидер необходим, и он появится, причем выберут по игре в футбол, все справедливо.