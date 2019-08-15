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«Ливерпуль» – первый из равных

вчера, 01:45
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Жиру Оливье
Жиру Оливье
Нападающий
Мане Садио
Мане Садио
Нападающий
Жоржиньо
Жоржиньо
Полузащитник

Это была равная битва достойных соперников. Но победитель Лиги чемпионов взял и Суперкубок УЕФА. «Соккер.ру» – о драматичной битве.

«Ливерпуль» 

Юрген Клопп хочет построить команду-семью, команду-династию. Он хочет выстроить такой вариант «Барселоны», который в эпоху Хосепа Гвардиолы валил всех подряд и поражал невероятным футболом, о стилистике которого все знали, но никто не мог противостоять. Немец сам в этом признался, когда объяснял перед стартом сезона, почему не воспользовался шансом вернуть Филиппе Коутиньо, страдающего как раз в Каталонии. Клопп тогда ответил, что не видит смысла в покупках ради покупок, только ради того, что все так делают, а также привел в пример «Барселону» прошлых лет, которая собрала группу игроков-единомышленников и владела европейским футболом со своей философией. 

Он хочет сделать нечто подобное из «Ливерпуля». И матч с «Челси» показал, что Клопп двигается в этом направлении. Обычно задор и азарт не очень-то увязывается с солидностью и тяжеловесностью. Но нынешний «Ливерпуль» это в себе сочетает. Он легок как пушинка, но бьет как пушечное ядро. «Челси» это ощутил, натыкаясь на атаки, расползающиеся как песок сквозь пальцы и заставляющие Кепу выручать раз за разом. Но что «Челси»?

«Челси» 

«Синих» многие списывают со счетов, полагая, что нынешний сезон они сами решили спустить на тормозах. Во-первых, отсутствие трансферов в силу наложенных санкций. Это заставляет выпускать на поле Моунта и Абрахама. Кто бы мог подумать, что в матче за европейский трофей атака «Челси» будет выглядеть Моунт – Абрахам – Педро. Во-вторых, приглашение Фрэнка Лэмпарда. «Челси» приучил, что по мелочам не разменивается и призывает именитых специалистов, которые обладают статусом. 

Но, видимо, и Роман Абрамович устал, хочет передышки и душевности. А Лэмпард – нужная кандидатура для этого, для экспериментов. Да и времени лучше не подобрать – когда клуб под санкциями. Это придаст смелости команде и тренеру. В-третьих, начало в чемпионате. По скепсису в свой адрес с «Челси» в Англии мог поспорить только «Манчестер Юнайтед». Но он умудрился в первом туре разгромить на «Олд Траффорд» «синих» со счетом 4:0, показав, что на фоне лондонцев еще бодр и жив. Так что в Суперкубке УЕФА от «Челси» ждали мало выхлопа. 

Но команда показала, что на что-то способна. Периодически лондонцы комбинировали изящно и филигранно, создавая яркие розыгрыши – то, чего обычно добивается от своей команды Маурицио Сарри, которого сменил Лэмпард. Видимо, что-то от итальянца удалось сохранить. Плюс сила духа, настрой – это передано самим Фрэнком. Вот и получили ярчайшее английское сражение, в котором не было худших и лучших, поэтому очень справедливо, что судьбу матча решала серия пенальти. Трофей кому-то должен был достаться. А по игре никто не заслуживал поражения. 

Цифры 

Удары по воротам (в створ): 21 (11) – 20 (6) 

Впечатляющие показатели по ударам, которые были обусловлены острым атакующим форматом построения и игры обеих команд. Особенно ударно у «Челси» потрудились Оливье Жиру и Кристиан Пулишич, которые соорудили первый гол, но не доиграли матч – были заменены. У «Ливерпуля» главной звездой и самым результативным на поле стал Садио Мане, который нанес семь ударов и забил два мяча. Правда, его тоже заменили, хоть и гораздо позже. «Ливерпуль» в целом был более острым за счет лучшего завершения атак. Но «Челси» не уступал в ритме создания напряженных моментов, их только доводить до ума следовало чуть четче. 

Владение мячом (точность передач): 52,6% (82%) – 47,4% (82%) 

Снова показатели, четко характеризующие нынешнее положение команд. «Ливерпуль» чуть более отлажен, у него механизм отточен, он увереннее контролирует мяч, что позволяло комфортнее держать территорию. «Челси» компенсировал это грамотной работой с мячом при имеющихся возможностях – в точности распасовок «красным» не уступал. Поэтому тоже добирался до чужих ворот регулярно.

Отдельно стоит сказать о судье матча. Назначение француженки Стефани Фраппар стало для многих неожиданностью, но она справилась блестяще со своей задачей. Хотя сложнее испытания не придумаешь. Ведь это противостояние за Суперкубок Европы. Плюс это битва двух яростных английских соперников, показывающих динамичный требовательный к физподготовке и внимательности футбол. Фраппар отработала четко, без нервов, принимала решения быстро и уверенно. Не дрогнула назначить пенальти в критический момент, оперативно получив консультацию ВАР. Карточки раздавала по делу и в целом не позволила толпе агрессивных заряженных на борьбу мужчин как-то себя подавить. А ведь только в начале этого года Фраппар начала судить матчи Лиги 1 во Франции, в Лиге 2 работает с 2015 года. Стаж на таком уровне мизерный, можно сказать. 

По итогу матча ни у кого нет повода расстраиваться. «Ливерпуль» формирует империю, закрепляя себя в статусе лучшей команды Европы и игрой, и трофеями. «Челси» показывает, что не погиб, а перерождается, умеет играть в сумасшедший футбол с победителем Лиги чемпионов, имея впереди Абрахама. Жоржиньо задышал как и в лучших своих матчах, Канте снова с нами и снова заполняет весь центр поля, Педро снова бегает. Это будет увлекательное путешествие в новый сезон. Многое в сегодняшнем матче у «Челси» было от эмоций, от настроя, а не от выстроенности игры. Скажем, последнего было меньше, чем у «Ливерпуля».

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Все комментарии
GrafDrakula
GrafDrakula
   689 / 945
вчера в 12:52
нормальное судейство, это когда в стиле гандбола отбивает мяч защитник челси на 5 минуте и за это не ставят пеналь? Даже вар не посмотрела, в конце матча постоянно тусила в центре поля, так как перестала успевать за этими мужланами гребаными, сексисты этакие, бегали быстрее чем она! Это ущемление на мой взгляд, а как тупили ее помощницы с оффсайдами, це вообще жесть
Илья Кузнецов
Илья Кузнецов
   519 / 945
вчера в 11:23
А мне Челси понравился больше, так и не скажешь, что Ливерпуль победитель ЛЧ, а Челси всего лишь ЛЕ. Просто не везёт им сильно, уже в первом тайме могли 2-3 гола спокойно вести.
112910415
112910415
   71 / 945
вчера в 10:23
круто, весьма круто !
sobaka_kusaka
sobaka_kusaka
   910 / 945
вчера в 09:56
Замечательное судейсьво. Девчонки во всей красе показали свою некомпетенность. Главная рефери во втором тайме тупила, ждала подсказок, слушала наушник, поэтому принимала очень долго. Боковые после 60ой минуты перестали успевать за игроками, даже флаг в половине случаев не поднимали. Спасибо, вар выручал. 2 желтые обоим капитанам за непонятные фолы, при довольно не грубой игре.
AMaaa_777
AMaaa_777
   96 / 945
вчера в 08:33
В этом году должны АПЛ взять)
Правдин Семён
Правдин Семён
   115 / 945
вчера в 07:56
Снизил оценку за отсылки к Барселоне и излишнюю приторность-много сахара.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   226 / 945
вчера в 07:42
еще раз с Победой и очередным трофеем легендарный Ливерпуль!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   49 / 945
вчера в 03:19
Читая автора, поймал себя на мысли, что где-то уже это слышал. Ах, ну да, комментаторы говорили слово в слово и о тройке Моунт-Абрахам-Педро, и о Лэмпарде, который стиль Сарри не отбросил. Своих мыслей у автора маловато, прямо скажем, ничего нового в статье не увидел.
Ну а вот с общим мнением по судье не соглашусь. Не так уж и хорошо она отработала. Во-первых, пенальти Челси выдуман, во-вторых, не успевала за ситуацией и проглядывала откровенные нарушения и давала штрафные там, где их не было. А ещё неправильно разрешила едва ли не половину случаев с угловыми/ударами от ворот. Единственное, что у этой бригады судей получилось хорошо, так это фиксировать оффсайды - тут в общем-то претензий нет.
По игре обе команды понравились. Разница лишь в том, что Челси играл на пределе всю игру и у него многое получалось, когда Ливерпуль позволял - считай весь первый тайм. Но вот когда Ливерпуль давил на газ, то Челси ничего поделать уже не мог. Всё-таки класс красных выше на сегодняшний день. Прагматично стал играть Ливерпуль, немного потерял в зрелищности, но уверенности добавил, это пока приносит трофеи. Посмотрим, что будет дальше. Ливерпуль с победой!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   88 / 945
вчера в 02:40
Самый титулованный клуб Англии теперь- 43 трофея, у мю 42)
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