Проверка амбиций в Манчестере

вчера, 10:00

Чемпионат Англии хорош тем, что в нем в каждом туре можно найти яркое противостояние. «Соккер.ру» - о предстоящей битве «Манчестер Сити» и «Тоттенхэма».

Как стартовали

В сезон обе команды вошли без раскачки, как и подобает клубам, которые претендуют на высокие места и звания. «Манчестер Сити» решил, что подтверждать статус чемпиона нужно с первого же тура, поэтому сразу захватил лидерство, разгромив «Вест Хэм» со счетом 5:0. Даже не поперхнулся – разве что в самом начале потребовалось время на вкатывание.

«Тоттенхэм» тоже стартовал убедительно, добыв волевую победу над вернувшейся в АПЛ «Астон Виллой». Причем «шпоры» пропустили быстрый гол, а отыгрываться начали только после 70-й минуты. В итоге выиграли со счетом 3:1, Харри Кейн оформил дубль, ответив так на хет-трик Рахима Стерлинга у «Сити». Последние к тому же успели выиграть Суперкубок Англии, победив «Ливерпуль» в серии пенальти.

Отношения

Оба клуба добились подъема в последние годы, правда, на разный уровень. И успешнее оказывается «Манчестер Сити». Хотя «Тоттенхэм» добился, пожалуй, главного успеха последних лет именно в прошлом сезоне. В чемпионате Англии «шпоры» дважды проиграли со счетом 0:1. Зато получилась феерия в Лиге чемпионов, где в первом матче «Тоттенхэм» победил со счетом 1:0, а в ответном уступил 3:4, но прошел дальше благодаря голам на выезде. Это было феноменально. И «шпоры», кстати, на данный момент являются последней командой, которая обыгрывала «Манчестер Сити». Поэтому к нынешнему матчу отношение особое.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Стоунз, Зинченко, Родри, Де Брюйне, Сильва, Марез, Стерлинг, Агуэро.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма»: Льорис, Уокер-Питерс, Алдервейрелд, Санчес, Роуз, Уинкс, Н'домбеле, Сиссоко, Эриксен, Моура, Кейн.

У «горожан» состав практически оптимальный, им удалось избежать многих потерь. Под вопросом участие в матче Фернандиньо и новичка клуба Жоау Канселу, которые имеют проблемы с формой. А травмы у Бенжамена Менди и Лероя Сане. Потеря последнего, конечно, очень серьезна – он выбыл на длительный срок, что, кстати, может помешать ему перейти в «Баварию», которая так мечтала об этом полузащитнике – нужно было раньше решаться и покупать.

У «Тоттенхэма» с составом проблем больше. Да, на ходу и в форме Кейн, но под вопросом участие Бена Дэвиса, а Деле Алли еще травмирован, как и Фойт, и Сессеньон, и Ваньяма. А Сон Хын-Мин отбывает дисквалификацию, что сильно обедняет вариативность и резкость атак «Тоттенхэма». Учитывая, что ресурсы «шпор» все же более ограничены, эти потери могут сказаться. К тому же нет ясности в положении Кристиана Эриксена.

У датчанина остался последний год контракта, продлевать его он не хочет, а очень желает перейти в другой топ-клуб – охоту за ним ведут «Реал» и «Ювентус». Продавать Эриксена «Тоттенхэм» не хочет, поскольку ценит, но и отпускать бесплатно через год будет обидно. Маурисио Почеттино начал было прошлый матч без Эриксена в стартовом составе, но вынужден был выпустить его во втором тайме, когда не удавалось переломить ход встречи. В игре с «Манчестер Сити» тренер вряд ли станет экспериментировать и бросит в бой Кристиана сразу. Но ясно, что это не тот Эриксен, который выдавал гениальные решения, отдаваясь полностью – мысли о других клубах могут отвлекать.

Слова

Маурисио Почеттино (главный тренер «Тоттенхэма»): «Я ненавижу, когда матч преподносят как борьбу одного тренера с другим, а не противостояние команд. Это не мое сражение с другим тренером, это не битва меня с Гвардиолой. Это лучше всего проверить, поставив нас на боксерский ринг друг против друга. Но этого не произойдет. У нас соревнуются команды с командами. Мы должны проанализировать сильные и слабые стороны противника, нельзя отступать от своей философии. У нас есть свой стиль. Мы смелы, стараемся атаковать и думать в первую очередь о себе. Я не знаю, станет ли это ключом к победе над „Манчестер Сити“».

Харри Кейн (нападающий «Тоттенхэма»): «Мы шли с ними („Манчестер сити“ и „Ливерпуль“) нога в ногу в том сезоне, но после января отпустили в отрыв. Мы верим, что нам по силам пройти весь путь до победы, но это будет длинный путь. Для этого мы и купили новых игроков. Каждый в форме и рвется в бой. Те, кто выходит на поле — очень стараются. Но когда наступит зима и матчи будут идти один за другим, нам нужно будет, чтобы каждый приносил максимальную пользу».

Хосеп Гвардиола (главный тренер «Манчестер Сити»): «Почеттино потрясающий, неординарный тренер. Я говорил об этом много раз. Не знаю, получал ли Маурисио столько комплиментов от других тренеров, как от меня. Не думаю. Я о нем очень высокого мнения, даже если он мне не верит. Это топ-тренер. У него сильная команда.

Стерлинг? В прошлом сезоне он забил 25 мячей. А до 30 всего пять голов. Он может преодолеть эту отметку. Это будет здорово для него и для команды. С Рахимом, с Жезусом или Агуэро я никогда не говорил об их голах. Не знаю, к чему они стремятся. Они счастливы, просто забивая мячи. Я бы не стал никого осуждать, забей человек 30 голов, 35 или всего 20. Когда он забивает, я счастлив. Но даже если он просто выполняет задачу на пользу команде, этого достаточно».

Все матчи на старте сезона носят особый характер. Они не только создают накопление очков, которые потом в конце сезона приходится складывать одно к одному, но и задают настрой на весь сезон, подчеркивая или перечеркивая амбиции. А они у обеих команд – максимальны. Так что посмотрим, удастся ли «Манчестер Сити» снова сыграть по-чемпионски, а «Тоттенхэму» - напомнить, что он последним обыгрывал «горожан».