Набрели на «Брагу»

«Спартак» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы и узнал своего соперника. «Соккер.ру» рассказывает о нынешней «Браге».
Выход в следующий раунд
«Брага» начала европейский поход в нынешнем сезоне одновременно со «Спартаком». Португальцам противостоял датский «Брондбю», который особого сопротивления не оказал, явно уступая в классе. При этом в обоих матчах датчане смогли забить португальцам – это делает противостояние похожим на сражение между «Спартаком» и «Туном». Тут тоже в обоих поединках победила «Брага». Многое было решено уже после выездного матча, в котором «Брага» выдала открытый атакующий футбол и победила со счетом 4:2, хотя до 90-й минуты счет был равным – 2:2. Этот провал в концовке и сломил «Брондбю», который не смог собраться на достойную борьбу в ответной встрече. В ней «Брага» уверенно диктовала свои условия, проводя атаку за атакой. Так что «Брондбю» насовершал массу ошибок в обороне и пропустил последовательно три мяча, ответив только одним. «Брага» более убедительно вышла в следующий раунд, чем «Спартак».
Подход к игре
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту предпочитает, чтобы его команда действовала первым номером, много владела мячом и атаковала. Простое желание, которое в начале нынешнего сезона «Брагой» сполна реализуется. Оборона португальцев не может похвастаться надежностью и стабильностью, поэтому приходится компенсировать за счет активности у чужих ворот. При этом Са Пинту еще не окончательно определился с основным составом. Во всех трех матчах нынешнего сезона он проводил большую ротацию, пробуя разные сочетания и варианты. Так что «Спартаку» придется поломать голову, чтобы определить, в каком составе «Брага» выйдет на противостояние с ним.
Состав
Стоимость состава «Браги» сопоставима с ценностью «Спартака» и составляет около 91 миллиона евро. Это четвертый показать в чемпионате Португалии. «Брага» проигрывает по этому показателю только «Бенфике», «Порту» и «Спортингу», но уступает весьма значительно. У того же «Спортинга» оценка состава по данным Transfermarkt составляет более 205 миллионов евро. При этом «Брага» далеко оторвалась от пятого места, где расположилась «Витория Гимарайнш» с 44 миллионами евро. Так что это абсолютно «железная» четвертая сила в Португалии. Самый дорогой игрок «Браги» оценивается в 9 миллионов евро. Это полузащитник Рикарду Орта. Еще несколько футболистов стоят по 6 миллионов – это нападающие Тринкао и Вилсон Эдуардо, а также защитник Бруно Виана. Надо отметить, что состав очень аутентичный и полностью состоит из португальцев и бразильцев. Есть только одно исключение – нападающий Ахмед Хассан из Египта, который вернулся этим летом из аренды в «Олимпиакос».
Трансферы
«Брага» была не слишком активна на рынке нынешним летом. Самой дорогой покупкой стало приобретение полузащитника «Порту» Галено за 3,5 миллиона евро. Из «Лос-Анджелеса» был взят за 2,5 миллиона Андре Орта, который пока впечатляет – он забил по голу в обоих матчах с «Брондбю». То же самое, кстати, сделал и Паулиньо. Кроме того, «Брага» купила у «Жил Висенте» Витора Тормену и Кайу у «Сантоса». В статусе свободных агентов пришли вратарь Эдуардо из «Челси» и полузащитник Диого Виана из «Белененсеша». Потери, конечно, более значительны. Большущую группу игроков «Брага» по традиции раздала по арендам. Самый большой навар же получила с продажи в «Лацио» 19-летнего вингера Педро Нето. С ним туда же ушел и Бруно Жордао, а «Порту» за 7,5 миллиона купил полузащитника Мамаду Лума. Кардинальных перемен в составе нет, поэтому можно ориентироваться на то, что «Брага» показывала и в прошлом сезоне.
Сезон-2018/19
По стоимости «Брага» четвертая – такое же место она заняла по итогам прошлого сезона в чемпионате Португалии. Причем она смогла навязать борьбу «Спортингу» за третье место. Подвела концовка сезона, когда лиссабонцы выдали хороший спурт, а вот «Брага» три матча к последнему туру подряд проиграла и отпустила «Спортинг». И по многим другим показателям «Брага» - четвертая сила в Португалии. По забитым голам – 56 штук - она сильно отстала от большой тройки, правда. По пропущенным – 37 голов в 34 матчах – стала даже пятой, проиграв еще и «Витории Гимарайнш». В Лиге Европы «Брага» далеко в прошлом сезоне не продвинулась. Она вылетела уже на стадии третьего квалификационного раунда, уступив украинской «Заре» - оба матча завершились вничью, но украинцы больше забили на выезде.
Тренер
46-летний Рикарду Са Пинту за плечами имеет не такой уж богатый послужной список. Для «Браги» это новый человек, поскольку возглавил команду нынешним летом. Это может иметь двоякий эффект. С одной стороны, у «Браги» есть эмоциональный заряд от нового наставника, с другой – ему еще потребуется время на притирку, на пробу. Чем он сейчас занимается. Хотя «Спартак» немногим лучше – там перестройка другого уровня. Надолго Са Пинту нигде не задерживался, в среднем управляя командами по полгода. До «Браги» работал в «Легии», откуда его уволили в апреле 2019 года, он провел там всего 28 матчей. Дольше всего трудился в «Стандарде» - один сезон и 42 матча.
Безусловно, «Брага» сильнее «Туна», статуснее. «Спартак» испытал со швейцарцами определенные проблемы, но в целом справился с задачей. С португальцами будет другой уровень ответственности, меньше права на ошибку. Однако «Брага» не тот противник, вылет от которого может быть оправдан какими-то объективными причинами. Особенно на фоне подвига «Краснодара», который справился с «Порту», чей состав почти в три раза дороже, чем у «Браги». Будет стыдно «Спартаку» не пройти дальше. Точнее, это даст гораздо больше поводов для критики, чем было бы без этого прорыва «Краснодара».
Кстати, на матч в Брагу попасть очень сложно. Билетов практически нет ни на обычные, ни на ВИП трибуны. Спартаковцы все забили, что могли, заранее.
Кстати, на матч в Брагу попасть очень сложно. Билетов практически нет ни на обычные, ни на ВИП трибуны. Спартаковцы все забили, что могли, заранее.
Все равно местные глоры будут вопить о свойственном им позоре
А Брага, ну брага она и в Африке брага
Хорошо хоть португалы не знают Русского содержания этого слова
Выпьем мы и этой браги
А потом пойдем за коньячком
Все равно местные глоры будут вопить о свойственном им позоре
А Брага, ну брага она и в Африке брага
Хорошо хоть португалы не знают Русского содержания этого слова
Выпьем мы и этой браги
А потом пойдем за коньячком
Уверен Спартак пройдет Брагу..Минимум ничья если с метра не будут забивать в ворота Браги..
Уверен Спартак пройдет Брагу..Минимум ничья если с метра не будут забивать в ворота Браги..
Спартак это команда а не ожидания псевдоболельщиков рейтинговых очков
Спартак это команда а не ожидания псевдоболельщиков рейтинговых очков
Можно не дать им показать свою игру.
И персональной опекой,и прессингом,и мелким фолом.Да много чем.
Надо просто знать чем они сильны и что у них нормально получается.
Они на ходу?По одной игре трудно судить.Может датчане были и есть "не на ходу"
Россия и Португалия ноздря в ноздрю.Они пятые и мы мятые.У них один тур прошёл,они на первом месте,но это всё относительно.Всё равно они не Порту,не Бенфика,не Спортинг.
Они могут выиграть у своих лидеров,если мы выиграем у Зенита,ЦСКА,Краснодара тоже никто особо не изумится.Ляпов в защите не будет как с Туном,можно надеяться на нормальный проход.Наши могут 5-1 выиграть,могут так же и слить.
Игра с конями будет шикарной репетицией перед Брагой.Кони будут активнее,вот и надо стараться эту активность убить и наказывать,наказывать.
Посмотрим,короче.Ещё пара новичков появится...ребята тёртые.
Цорн ещё опорника крутого обещал и негра со сногсшибательной результативностью.
Всё-таки Брага,не Ювентус.Можно и должно покувыркаться.Но голов будет много.
Можно не дать им показать свою игру.
И персональной опекой,и прессингом,и мелким фолом.Да много чем.
Надо просто знать чем они сильны и что у них нормально получается.
Они на ходу?По одной игре трудно судить.Может датчане были и есть "не на ходу"
Россия и Португалия ноздря в ноздрю.Они пятые и мы мятые.У них один тур прошёл,они на первом месте,но это всё относительно.Всё равно они не Порту,не Бенфика,не Спортинг.
Они могут выиграть у своих лидеров,если мы выиграем у Зенита,ЦСКА,Краснодара тоже никто особо не изумится.Ляпов в защите не будет как с Туном,можно надеяться на нормальный проход.Наши могут 5-1 выиграть,могут так же и слить.
Игра с конями будет шикарной репетицией перед Брагой.Кони будут активнее,вот и надо стараться эту активность убить и наказывать,наказывать.
Посмотрим,короче.Ещё пара новичков появится...ребята тёртые.
Цорн ещё опорника крутого обещал и негра со сногсшибательной результативностью.
Всё-таки Брага,не Ювентус.Можно и должно покувыркаться.Но голов будет много.
Это я к тому,что если Спартак вылетит,что бу его г...м не поливали!!!!!!!Надо просто трезво смотреть на ситуацию и смотреть как та или другая команда показывает себя в плане игры и отсюда делать выводы,а не ориентироваться на название клуба!!!!!!!!!!!!!!Спартаку достался самый сложный соперник из всех,какие доставались нашим клубам в этом розыгрыше еврокубков !!!!!!И винить Спартак в проигрыше(если он покажет достойную игру) не стоит!!!!
Но все таки в Спартак верю и жду хорошей игры от него и прохождение в групповой этап!!!!
Это я к тому,что если Спартак вылетит,что бу его г...м не поливали!!!!!!!Надо просто трезво смотреть на ситуацию и смотреть как та или другая команда показывает себя в плане игры и отсюда делать выводы,а не ориентироваться на название клуба!!!!!!!!!!!!!!Спартаку достался самый сложный соперник из всех,какие доставались нашим клубам в этом розыгрыше еврокубков !!!!!!И винить Спартак в проигрыше(если он покажет достойную игру) не стоит!!!!
Но все таки в Спартак верю и жду хорошей игры от него и прохождение в групповой этап!!!!
Если кто-то из "Браги" выйдет один на один с Максименко,то не простит,как простил несколько раз "Тун". Ребята мастеровитее.
Выйдет тот,кто забьёт один гол на чужом поле.
Если кто-то из "Браги" выйдет один на один с Максименко,то не простит,как простил несколько раз "Тун". Ребята мастеровитее.
Выйдет тот,кто забьёт один гол на чужом поле.
Проиграть стыдно лошадям
Проиграть стыдно лошадям
Поэтому только выход, удачи нам
Поэтому только выход, удачи нам
Если в айфон вставить начинку из телефонов ,начала 2000-х то это все равно будет айфон!!!!!!!!!
Любите вы смотреть только на имя команды!!!!!!Надо смотреть на то,что они в данный момент из себя представляют!!!!!!!!
Если в айфон вставить начинку из телефонов ,начала 2000-х то это все равно будет айфон!!!!!!!!!
Любите вы смотреть только на имя команды!!!!!!Надо смотреть на то,что они в данный момент из себя представляют!!!!!!!!