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Набрели на «Брагу»

вчера, 10:40

«Спартак» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы и узнал своего соперника. «Соккер.ру» рассказывает о нынешней «Браге».

Выход в следующий раунд

«Брага» начала европейский поход в нынешнем сезоне одновременно со «Спартаком». Португальцам противостоял датский «Брондбю», который особого сопротивления не оказал, явно уступая в классе. При этом в обоих матчах датчане смогли забить португальцам – это делает противостояние похожим на сражение между «Спартаком» и «Туном». Тут тоже в обоих поединках победила «Брага». Многое было решено уже после выездного матча, в котором «Брага» выдала открытый атакующий футбол и победила со счетом 4:2, хотя до 90-й минуты счет был равным – 2:2. Этот провал в концовке и сломил «Брондбю», который не смог собраться на достойную борьбу в ответной встрече. В ней «Брага» уверенно диктовала свои условия, проводя атаку за атакой. Так что «Брондбю» насовершал массу ошибок в обороне и пропустил последовательно три мяча, ответив только одним. «Брага» более убедительно вышла в следующий раунд, чем «Спартак».

Подход к игре

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту предпочитает, чтобы его команда действовала первым номером, много владела мячом и атаковала. Простое желание, которое в начале нынешнего сезона «Брагой» сполна реализуется. Оборона португальцев не может похвастаться надежностью и стабильностью, поэтому приходится компенсировать за счет активности у чужих ворот. При этом Са Пинту еще не окончательно определился с основным составом. Во всех трех матчах нынешнего сезона он проводил большую ротацию, пробуя разные сочетания и варианты. Так что «Спартаку» придется поломать голову, чтобы определить, в каком составе «Брага» выйдет на противостояние с ним.

Состав

Стоимость состава «Браги» сопоставима с ценностью «Спартака» и составляет около 91 миллиона евро. Это четвертый показать в чемпионате Португалии. «Брага» проигрывает по этому показателю только «Бенфике», «Порту» и «Спортингу», но уступает весьма значительно. У того же «Спортинга» оценка состава по данным Transfermarkt составляет более 205 миллионов евро. При этом «Брага» далеко оторвалась от пятого места, где расположилась «Витория Гимарайнш» с 44 миллионами евро. Так что это абсолютно «железная» четвертая сила в Португалии. Самый дорогой игрок «Браги» оценивается в 9 миллионов евро. Это полузащитник Рикарду Орта. Еще несколько футболистов стоят по 6 миллионов – это нападающие Тринкао и Вилсон Эдуардо, а также защитник Бруно Виана. Надо отметить, что состав очень аутентичный и полностью состоит из португальцев и бразильцев. Есть только одно исключение – нападающий Ахмед Хассан из Египта, который вернулся этим летом из аренды в «Олимпиакос».

Трансферы

«Брага» была не слишком активна на рынке нынешним летом. Самой дорогой покупкой стало приобретение полузащитника «Порту» Галено за 3,5 миллиона евро. Из «Лос-Анджелеса» был взят за 2,5 миллиона Андре Орта, который пока впечатляет – он забил по голу в обоих матчах с «Брондбю». То же самое, кстати, сделал и Паулиньо. Кроме того, «Брага» купила у «Жил Висенте» Витора Тормену и Кайу у «Сантоса». В статусе свободных агентов пришли вратарь Эдуардо из «Челси» и полузащитник Диого Виана из «Белененсеша». Потери, конечно, более значительны. Большущую группу игроков «Брага» по традиции раздала по арендам. Самый большой навар же получила с продажи в «Лацио» 19-летнего вингера Педро Нето. С ним туда же ушел и Бруно Жордао, а «Порту» за 7,5 миллиона купил полузащитника Мамаду Лума. Кардинальных перемен в составе нет, поэтому можно ориентироваться на то, что «Брага» показывала и в прошлом сезоне.

Сезон-2018/19

По стоимости «Брага» четвертая – такое же место она заняла по итогам прошлого сезона в чемпионате Португалии. Причем она смогла навязать борьбу «Спортингу» за третье место. Подвела концовка сезона, когда лиссабонцы выдали хороший спурт, а вот «Брага» три матча к последнему туру подряд проиграла и отпустила «Спортинг». И по многим другим показателям «Брага» - четвертая сила в Португалии. По забитым голам – 56 штук - она сильно отстала от большой тройки, правда. По пропущенным – 37 голов в 34 матчах – стала даже пятой, проиграв еще и «Витории Гимарайнш». В Лиге Европы «Брага» далеко в прошлом сезоне не продвинулась. Она вылетела уже на стадии третьего квалификационного раунда, уступив украинской «Заре» - оба матча завершились вничью, но украинцы больше забили на выезде.

Тренер

46-летний Рикарду Са Пинту за плечами имеет не такой уж богатый послужной список. Для «Браги» это новый человек, поскольку возглавил команду нынешним летом. Это может иметь двоякий эффект. С одной стороны, у «Браги» есть эмоциональный заряд от нового наставника, с другой – ему еще потребуется время на притирку, на пробу. Чем он сейчас занимается. Хотя «Спартак» немногим лучше – там перестройка другого уровня. Надолго Са Пинту нигде не задерживался, в среднем управляя командами по полгода. До «Браги» работал в «Легии», откуда его уволили в апреле 2019 года, он провел там всего 28 матчей. Дольше всего трудился в «Стандарде» - один сезон и 42 матча.

Безусловно, «Брага» сильнее «Туна», статуснее. «Спартак» испытал со швейцарцами определенные проблемы, но в целом справился с задачей. С португальцами будет другой уровень ответственности, меньше права на ошибку. Однако «Брага» не тот противник, вылет от которого может быть оправдан какими-то объективными причинами. Особенно на фоне подвига «Краснодара», который справился с «Порту», чей состав почти в три раза дороже, чем у «Браги». Будет стыдно «Спартаку» не пройти дальше. Точнее, это даст гораздо больше поводов для критики, чем было бы без этого прорыва «Краснодара».

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Все комментарии
kts
kts
   304 / 946
сегодня в 09:04
Брага похоронит свиней
bsww
bsww ответил Супервайзер
   524 / 946
вчера в 22:29
В Спартаке есть хорошие игроки, но нет тренера. Уровень Кононова не соответствует уровню команды. Не знаю, кстати, есть ли право у Тиля и Ларсена сыграть с Брагой, а эти два парня могут быть очень полезны, но пока вся надежда на Шюрлле. Игрок экстра класса плюс отличный менеджер на поле. Если бы он ни расставлял игроков во втором тайме игры с Туном, неизвестно, чем бы дело кончилось. Кстати, на матч в Брагу попасть очень сложно. Билетов практически нет ни на обычные, ни на ВИП трибуны. Спартаковцы все забили, что могли, заранее.
вроде тут писали по текущий раунд квалификации. По идее должны играть или всё же вся квалификация с одним клубом, а группа с другим клубом
bsww
bsww
   524 / 946
вчера в 22:27
Кстати, нашёл таблицу коэффициентов текущего сезона и ... у нас лёгкие проблемы. По итогам сезона спишут 15/16 и там немцы теряют 16,5 балла, а французы 11,1 балла. Между ними сейчас 8 баллов, итого есть шанс, что по итогам этого сезона на 5 строчку упадут немцы. При этом в будущем сезоне 2020/21 с нас спишут 9,2 балла, а с французов - 14,5 баллов. Итого все наши, что на сию минуту остались ДОЛЖНЫ и ОБЯЗАНЫ играть весной в еврокубках, а если произойдёт чудо (3 наших в группе ЛЧ) и сразу 2 наших клуба будет весной в ЛЧ, то шансы будут даже на фантастику 4 клуба в группе ЛЧ. В этом плане, чтобы в новом евросезоне никого в ЛЧ не терять хочется, чтобы богатый Зенит занял 3-е место по итогам текущего сезона, ибо у них финансы позволяют играть в группе ЛЧ пройдя квалификацию
Makao
Makao ответил Мишаня Дмитриев
   125 / 946
вчера в 22:03
Я думаю, что вот сейчас они как раз готовятся в поте лица, понимают ответственность
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Makao
   63 / 946
вчера в 21:55
Брага в этом сезоне раскрывает свои сильные стороны. Это будет серьезное противостояние. Учитывайте еще, что у Спартака на след. неделе три матча за 7 дней будут, включая дерби. И после этого сразу ответку играть. Могут устать. С другой стороны, может им и нужен такой буст, чтобы сыграться побыстрее.
не отмазка три матча за прошлую неделю тож самое было тун терек тун - щас кони брага и ктото еще пусть играют а не по барам шляются
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил СПАРТАК1984
   63 / 946
вчера в 21:50
а появился ли кто на соккере - с детство за Брагу ??? 😁😁😁
я ищу того кто с детства за тун и его брата который с детства за брагу но мальчик спекся от стыда похоже)))
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   186 / 946
вчера в 21:14
а появился ли кто на соккере - с детство за Брагу ??? 😁😁😁
Супервайзер
Супервайзер
   9 / 946
вчера в 18:55
В Спартаке есть хорошие игроки, но нет тренера. Уровень Кононова не соответствует уровню команды. Не знаю, кстати, есть ли право у Тиля и Ларсена сыграть с Брагой, а эти два парня могут быть очень полезны, но пока вся надежда на Шюрлле. Игрок экстра класса плюс отличный менеджер на поле. Если бы он ни расставлял игроков во втором тайме игры с Туном, неизвестно, чем бы дело кончилось.
Кстати, на матч в Брагу попасть очень сложно. Билетов практически нет ни на обычные, ни на ВИП трибуны. Спартаковцы все забили, что могли, заранее.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26
   357 / 946
вчера в 17:53
А вот мне кажется что против Браги Спартаку наоборот будет проще играть чем против Туна. Португальцы явно не будут себя чувствовать аутсайдерами, а соответственно не будут закрываться в обороне, чем Спартак непременно должен воспользоваться. Думаю стоит ждать открытого футбола, а не автобуса...
Makao
Makao
   125 / 946
вчера в 17:42
Брага в этом сезоне раскрывает свои сильные стороны. Это будет серьезное противостояние. Учитывайте еще, что у Спартака на след. неделе три матча за 7 дней будут, включая дерби. И после этого сразу ответку играть. Могут устать. С другой стороны, может им и нужен такой буст, чтобы сыграться побыстрее.
МКС
МКС
   25 / 946
вчера в 16:43
Да Спартак если даже возьмет ЛЧ и выиграет суперкубок

Все равно местные глоры будут вопить о свойственном им позоре

А Брага, ну брага она и в Африке брага

Хорошо хоть португалы не знают Русского содержания этого слова

Выпьем мы и этой браги

А потом пойдем за коньячком
Bullкин
Bullкин
   359 / 946
вчера в 15:04
В Европе всем клубам желаю идти дальше.
abrek123
abrek123
   218 / 946
вчера в 14:34
Что-то так яростно эту Брагу восхваляют ужас..Если не выпала Спартаку даже и не знал про этот клуб..Посмотрел статистику по 4-6 мячей от Порту и Бенфики отхватывают, глянул матчи этой Браги это просто ужас хуже фнл нашего...

Уверен Спартак пройдет Брагу..Минимум ничья если с метра не будут забивать в ворота Браги..
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oFANATo
   21 / 946
вчера в 14:01
Какойто бред?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Serg_Diamond
   21 / 946
вчера в 14:00
Бред, позор тому у кого позор.
Спартак это команда а не ожидания псевдоболельщиков рейтинговых очков
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Сергей Саныч
   36 / 946
вчера в 13:52
А я тоже рязанский.
Ну значит земляки!!)))
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Ген Геныч
   3 / 946
вчера в 13:51
Глянем!!Конечно они не Порту и не Спортинг-они на данном этапе сильнее и это видно!!!!!
А я тоже рязанский.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Сергей Саныч
   36 / 946
вчера в 13:49
Любую игру можно убить грамотной тактической установкой. Можно не дать им показать свою игру. И персональной опекой,и прессингом,и мелким фолом.Да много чем. Надо просто знать чем они сильны и что у них нормально получается. Они на ходу?По одной игре трудно судить.Может датчане были и есть "не на ходу" Россия и Португалия ноздря в ноздрю.Они пятые и мы мятые.У них один тур прошёл,они на первом месте,но это всё относительно.Всё равно они не Порту,не Бенфика,не Спортинг. Они могут выиграть у своих лидеров,если мы выиграем у Зенита,ЦСКА,Краснодара тоже никто особо не изумится.Ляпов в защите не будет как с Туном,можно надеяться на нормальный проход.Наши могут 5-1 выиграть,могут так же и слить. Игра с конями будет шикарной репетицией перед Брагой.Кони будут активнее,вот и надо стараться эту активность убить и наказывать,наказывать. Посмотрим,короче.Ещё пара новичков появится...ребята тёртые. Цорн ещё опорника крутого обещал и негра со сногсшибательной результативностью. Всё-таки Брага,не Ювентус.Можно и должно покувыркаться.Но голов будет много.
Глянем!!Конечно они не Порту и не Спортинг-они на данном этапе сильнее и это видно!!!!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил Ген Геныч
   3 / 946
вчера в 13:36
Брага сейчас сильнее Спартака ,по игре уж точно!!!!!!Брага сильнее на данный момент того же Порту!!!!!!!У Спартака пройти дальше шансов меньше чем у Браги-это надо понимать!!!!!!!!!И даже если вылетят ,то в этом ничего страшного нет!!!!!!!!Саныч не надо смотреть,что это ЛЕ т.к Брага годичной давности и сегодняшняя Брага,очень сильно отличаются!!!!!!!!!!Я согласился бы с тобой,что будут играть две равные команды,но увы это не так!!((((У Спартака нет командной игры-тащат только за счет исполнителей(Шюррле,Бакаев) у Браги же есть игра!!!! Это я к тому,что если Спартак вылетит,что бу его г...м не поливали!!!!!!!Надо просто трезво смотреть на ситуацию и смотреть как та или другая команда показывает себя в плане игры и отсюда делать выводы,а не ориентироваться на название клуба!!!!!!!!!!!!!!Спартаку достался самый сложный соперник из всех,какие доставались нашим клубам в этом розыгрыше еврокубков !!!!!!И винить Спартак в проигрыше(если он покажет достойную игру) не стоит!!!! Но все таки в Спартак верю и жду хорошей игры от него и прохождение в групповой этап!!!!
Любую игру можно убить грамотной тактической установкой.
Можно не дать им показать свою игру.
И персональной опекой,и прессингом,и мелким фолом.Да много чем.
Надо просто знать чем они сильны и что у них нормально получается.
Они на ходу?По одной игре трудно судить.Может датчане были и есть "не на ходу"
Россия и Португалия ноздря в ноздрю.Они пятые и мы мятые.У них один тур прошёл,они на первом месте,но это всё относительно.Всё равно они не Порту,не Бенфика,не Спортинг.
Они могут выиграть у своих лидеров,если мы выиграем у Зенита,ЦСКА,Краснодара тоже никто особо не изумится.Ляпов в защите не будет как с Туном,можно надеяться на нормальный проход.Наши могут 5-1 выиграть,могут так же и слить.
Игра с конями будет шикарной репетицией перед Брагой.Кони будут активнее,вот и надо стараться эту активность убить и наказывать,наказывать.
Посмотрим,короче.Ещё пара новичков появится...ребята тёртые.
Цорн ещё опорника крутого обещал и негра со сногсшибательной результативностью.
Всё-таки Брага,не Ювентус.Можно и должно покувыркаться.Но голов будет много.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Сергей Саныч
   36 / 946
вчера в 12:44
Команды наверное равны на сегодня. Если кто-то из "Браги" выйдет один на один с Максименко,то не простит,как простил несколько раз "Тун". Ребята мастеровитее. Выйдет тот,кто забьёт один гол на чужом поле.
Брага сейчас сильнее Спартака ,по игре уж точно!!!!!!Брага сильнее на данный момент того же Порту!!!!!!!У Спартака пройти дальше шансов меньше чем у Браги-это надо понимать!!!!!!!!!И даже если вылетят ,то в этом ничего страшного нет!!!!!!!!Саныч не надо смотреть,что это ЛЕ т.к Брага годичной давности и сегодняшняя Брага,очень сильно отличаются!!!!!!!!!!Я согласился бы с тобой,что будут играть две равные команды,но увы это не так!!((((У Спартака нет командной игры-тащат только за счет исполнителей(Шюррле,Бакаев) у Браги же есть игра!!!!


Это я к тому,что если Спартак вылетит,что бу его г...м не поливали!!!!!!!Надо просто трезво смотреть на ситуацию и смотреть как та или другая команда показывает себя в плане игры и отсюда делать выводы,а не ориентироваться на название клуба!!!!!!!!!!!!!!Спартаку достался самый сложный соперник из всех,какие доставались нашим клубам в этом розыгрыше еврокубков !!!!!!И винить Спартак в проигрыше(если он покажет достойную игру) не стоит!!!!


Но все таки в Спартак верю и жду хорошей игры от него и прохождение в групповой этап!!!!
oFANATo
oFANATo ответил 25процентный клоун
   115 / 946
вчера в 12:30
Я согласен на проиграть и выйти в ЛЕ. Проиграть стыдно лошадям
С такой игрой какую показывают хряки в квалификации ЛЕ с Туном, дальше в группе ловить будет нечего, что показал прошлый сезон. 4-ое место с антирекордом в группе ЛЕ с ( Рапид, Вильярреал, Рейджерс)
blitz
blitz ответил Serg_Diamond
   319 / 946
вчера в 12:29
Плохо, что Россию может обогнать Португалия в таблице коэффициентов. Одно хорошо, что на этом позор свиней в еврокубках закончится и дальше позориться там будет некому
Им не привыкать разбазаривать очки, а другим клубам за них потом отдувайся.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   3 / 946
вчера в 12:24
Команды наверное равны на сегодня.
Если кто-то из "Браги" выйдет один на один с Максименко,то не простит,как простил несколько раз "Тун". Ребята мастеровитее.
Выйдет тот,кто забьёт один гол на чужом поле.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   105 / 946
вчера в 12:12
Я согласен на проиграть и выйти в ЛЕ. Проиграть стыдно лошадям
Плохо, что Россию может обогнать Португалия в таблице коэффициентов. Одно хорошо, что на этом позор свиней в еврокубках закончится и дальше позориться там будет некому
25процентный клоун
25процентный клоун ответил oFANATo
   21 / 946
вчера в 11:50
Я согласен на проиграть и выйти в ЛЕ.
Проиграть стыдно лошадям
25процентный клоун
25процентный клоун
   21 / 946
вчера в 11:48
В случае невыхода будет невыход, а критика это пустое.
Поэтому только выход, удачи нам
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Xeniumv387
   36 / 946
вчера в 11:34
пиджаку надо срочно че то с защитой делать. Тун прощал. Максименко заслуги конечно же то есть. Но Брага такой проходной двор накажет жоска
Причем может это сделать на раз два!!!!!!Они сейчас очень хороши(ну совсем не вовремя для наших)!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил oFANATo
   36 / 946
вчера в 11:33
Брага конечно не Тун, но и не Реал, Барселона, Ман Сити. Будет стыдно проиграть такому сопернику.
Ты рассуждаешь примерно так!!!

Если в айфон вставить начинку из телефонов ,начала 2000-х то это все равно будет айфон!!!!!!!!!

Любите вы смотреть только на имя команды!!!!!!Надо смотреть на то,что они в данный момент из себя представляют!!!!!!!!
Xeniumv387
Xeniumv387
   299 / 946
вчера в 11:30
пиджаку надо срочно че то с защитой делать. Тун прощал. Максименко заслуги конечно же то есть. Но Брага такой проходной двор накажет жоска
Ген Геныч
Ген Геныч ответил oFANATo
   36 / 946
вчера в 11:27
Брага конечно не Тун, но и не Реал, Барселона, Ман Сити. Будет стыдно проиграть такому сопернику.
Что ты только на имя смотришь?!!!!!!!!!!!!Реал прошлогодний вспомни-одно название только от команды и все!!!!!!!!!!И вспомни Аякс!!!!!!!!!
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