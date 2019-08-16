Набрели на «Брагу»

вчера, 10:40

«Спартак» вышел в следующий раунд квалификации Лиги Европы и узнал своего соперника. «Соккер.ру» рассказывает о нынешней «Браге».

Выход в следующий раунд

«Брага» начала европейский поход в нынешнем сезоне одновременно со «Спартаком». Португальцам противостоял датский «Брондбю», который особого сопротивления не оказал, явно уступая в классе. При этом в обоих матчах датчане смогли забить португальцам – это делает противостояние похожим на сражение между «Спартаком» и «Туном». Тут тоже в обоих поединках победила «Брага». Многое было решено уже после выездного матча, в котором «Брага» выдала открытый атакующий футбол и победила со счетом 4:2, хотя до 90-й минуты счет был равным – 2:2. Этот провал в концовке и сломил «Брондбю», который не смог собраться на достойную борьбу в ответной встрече. В ней «Брага» уверенно диктовала свои условия, проводя атаку за атакой. Так что «Брондбю» насовершал массу ошибок в обороне и пропустил последовательно три мяча, ответив только одним. «Брага» более убедительно вышла в следующий раунд, чем «Спартак».

Подход к игре

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту предпочитает, чтобы его команда действовала первым номером, много владела мячом и атаковала. Простое желание, которое в начале нынешнего сезона «Брагой» сполна реализуется. Оборона португальцев не может похвастаться надежностью и стабильностью, поэтому приходится компенсировать за счет активности у чужих ворот. При этом Са Пинту еще не окончательно определился с основным составом. Во всех трех матчах нынешнего сезона он проводил большую ротацию, пробуя разные сочетания и варианты. Так что «Спартаку» придется поломать голову, чтобы определить, в каком составе «Брага» выйдет на противостояние с ним.

Состав

Стоимость состава «Браги» сопоставима с ценностью «Спартака» и составляет около 91 миллиона евро. Это четвертый показать в чемпионате Португалии. «Брага» проигрывает по этому показателю только «Бенфике», «Порту» и «Спортингу», но уступает весьма значительно. У того же «Спортинга» оценка состава по данным Transfermarkt составляет более 205 миллионов евро. При этом «Брага» далеко оторвалась от пятого места, где расположилась «Витория Гимарайнш» с 44 миллионами евро. Так что это абсолютно «железная» четвертая сила в Португалии. Самый дорогой игрок «Браги» оценивается в 9 миллионов евро. Это полузащитник Рикарду Орта. Еще несколько футболистов стоят по 6 миллионов – это нападающие Тринкао и Вилсон Эдуардо, а также защитник Бруно Виана. Надо отметить, что состав очень аутентичный и полностью состоит из португальцев и бразильцев. Есть только одно исключение – нападающий Ахмед Хассан из Египта, который вернулся этим летом из аренды в «Олимпиакос».

Трансферы

«Брага» была не слишком активна на рынке нынешним летом. Самой дорогой покупкой стало приобретение полузащитника «Порту» Галено за 3,5 миллиона евро. Из «Лос-Анджелеса» был взят за 2,5 миллиона Андре Орта, который пока впечатляет – он забил по голу в обоих матчах с «Брондбю». То же самое, кстати, сделал и Паулиньо. Кроме того, «Брага» купила у «Жил Висенте» Витора Тормену и Кайу у «Сантоса». В статусе свободных агентов пришли вратарь Эдуардо из «Челси» и полузащитник Диого Виана из «Белененсеша». Потери, конечно, более значительны. Большущую группу игроков «Брага» по традиции раздала по арендам. Самый большой навар же получила с продажи в «Лацио» 19-летнего вингера Педро Нето. С ним туда же ушел и Бруно Жордао, а «Порту» за 7,5 миллиона купил полузащитника Мамаду Лума. Кардинальных перемен в составе нет, поэтому можно ориентироваться на то, что «Брага» показывала и в прошлом сезоне.

Сезон-2018/19

По стоимости «Брага» четвертая – такое же место она заняла по итогам прошлого сезона в чемпионате Португалии. Причем она смогла навязать борьбу «Спортингу» за третье место. Подвела концовка сезона, когда лиссабонцы выдали хороший спурт, а вот «Брага» три матча к последнему туру подряд проиграла и отпустила «Спортинг». И по многим другим показателям «Брага» - четвертая сила в Португалии. По забитым голам – 56 штук - она сильно отстала от большой тройки, правда. По пропущенным – 37 голов в 34 матчах – стала даже пятой, проиграв еще и «Витории Гимарайнш». В Лиге Европы «Брага» далеко в прошлом сезоне не продвинулась. Она вылетела уже на стадии третьего квалификационного раунда, уступив украинской «Заре» - оба матча завершились вничью, но украинцы больше забили на выезде.

Тренер

46-летний Рикарду Са Пинту за плечами имеет не такой уж богатый послужной список. Для «Браги» это новый человек, поскольку возглавил команду нынешним летом. Это может иметь двоякий эффект. С одной стороны, у «Браги» есть эмоциональный заряд от нового наставника, с другой – ему еще потребуется время на притирку, на пробу. Чем он сейчас занимается. Хотя «Спартак» немногим лучше – там перестройка другого уровня. Надолго Са Пинту нигде не задерживался, в среднем управляя командами по полгода. До «Браги» работал в «Легии», откуда его уволили в апреле 2019 года, он провел там всего 28 матчей. Дольше всего трудился в «Стандарде» - один сезон и 42 матча.

Безусловно, «Брага» сильнее «Туна», статуснее. «Спартак» испытал со швейцарцами определенные проблемы, но в целом справился с задачей. С португальцами будет другой уровень ответственности, меньше права на ошибку. Однако «Брага» не тот противник, вылет от которого может быть оправдан какими-то объективными причинами. Особенно на фоне подвига «Краснодара», который справился с «Порту», чей состав почти в три раза дороже, чем у «Браги». Будет стыдно «Спартаку» не пройти дальше. Точнее, это даст гораздо больше поводов для критики, чем было бы без этого прорыва «Краснодара».