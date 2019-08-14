Финал в Стамбуле. Первый трофей евросезона

вчера, 10:15

Снова знаменитый город, «Ливерпуль» и очередной финал. «Соккер.ру» ожидает настоящий бой за трофей между Клоппом и Лэмпардом.

«Севилья» разбила «Барселону» со счетом 3:0, «Зенит» обыграл МЮ со счетом 2:1, «Атлетико» уничтожил «Челси» - 4:1, а в прошлом году обыграли другого победителя Лиги чемпионов – «Реал», тоже забив 4 мяча. Намек понятный – в Суперкубке УЕФА формальные фавориты выигрывают частенько, но далеко не всегда.

Учитывая богатый неудачный опыт Клоппа в финалах, а также его оценку Суперкубка – знак качества, подтверждающий победу в большом финале, игра действительно важная. Усугубило ее принципиальность и рекордное поражение «Челси» на «Олд Траффорд» со счетом 4:0. Помним также серию пенальти «красных» на «Уэмбли» - немало поводов поверить, что финал будет не таким простым, как думают.

Или надежда на реальную интригу не оправдается? Скорее всего, если «Ливерпуль» сыграет на уровне первого матча АПЛ , а «Челси» сделает выводы после встречи с «Манчестер Юнайтед», но не сможет перестроиться в защите, в Стамбуле увидим рациональный финал с непростой, но ожидаемой победой «красных».

Но какой смысл Лэмпарду сдаваться, если один матч может принести целый европейский трофей? Не самый престижный кубок, зато освежающий после жуткого дебюта. Особенность таких поединков в том, что важно серьезно к нему относиться. Звездам «Ливерпуля» будет сложнее, поскольку увидели состояние «Челси»? На словах будут уважать лондонцев, а на деле считать, что их превосходят.

Тактические схемы и составы команд

Алиссон Беккер сыграл в АПЛ 38 минут после сезона, когда провел все 38 матчей без замен, получил травму и пропустит от четырех до восьми недель. Клопп запаниковал, сразу подписал еще одного голкипера – 35-летнего великана Лонергана, а поскольку Миньоле перешел в «Брюгге», то сегодня в Стамбуле сыграет Адриан. Опытный испанец из «Вест Хэма» именно ради таких случаев перебрался в Ливерпуль.

Вратарь хороший, оборона у «красных» сыгранная – в Суперкубке Англии точно поняли, что Матип подходит в напарники ван Дейку лучше, чем Гомес. Справа, как обычно, играет Александер-Арнольд – один из лучших правых защитников мира, а слева – Робертсон, тоже в прекрасной форме и умеющий надавить на оппонента. О флангах сказано не случайно, ведь Аспиликуэта и Эмерсон не помогли в Манчестере в защите, Кепа пропустил неприлично много.

Несколько вариантов есть у Клоппа в центре поля, когда Кейта, Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон, Лаллана, Окслейд-Чемберлен и Милнер в форме и врачи всем разрешают выйти на поле. Логично оставить бразильца в центре конструкции, а вот еще двоих подберут исходя из состояния и задач. Разницы существенной нет, ведь каждый адаптирован под схему. И понятно, что тройка хавбеков «Ливерпуля» с их высоким прессингом – большая проблема для Канте и Жоржиньо.

Француза поберегли против МЮ , он снова получил мелкое повреждение и может не сыграть в Стамбуле. А у Лэмпарда базовой схемой является «4-2-3-1», от выбора правильных людей не только в дуэте опорных, но и в тройке атаки зависит успех. Скорее всего, левее центра будет Пулишич, правее – Педро, а в центре – Баркли, если Ковачич нужен ниже. На позиции форварда может сыграть как молодой Абрахам, ведь неплохо начал матч против МЮ , так и опытные люди – Батшуайи или Жиру.

Скорее всего, побегает за мячом чемпион мира Оливье. А у «Ливерпуля» впереди традиционная тройка – Салах, Мане и Фирмино. Только состояние здоровья Канте и Рюдигера повлияет на облик команд из независимых от выбора тренеров факторов. Но на 90 % составы угадываются, а точечные перемены не меняют общую тактику. Лэмпард вряд ли рискнет удивлять – например, тройкой в центре обороны, разве что перейдет на «4-3-3». Хотя схема «4-2-3-1» легко трансформируется, тренеру нет смысла брать на себя преступления контратак имени Погба.

Тем более что резкие движения будут предательством игроков – нельзя всех и каждого наказывать накануне финала, успешный тренер – человек уверенный, строгий, но справедливый. Да и нет у «Челси» людей, чтобы кардинально сменить все линии. Хотя надо учитывать, что если Клопп и Лэмпарда захотят удивить, то могут. Например, Лаллана в центре поля – интересный ход, или Виллиан на позиции под нападающим.

«Ливерпуль» (4-3-3): Адриан – Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Хендерсон, Кейта (Милнер) – Мане, Фирмино, Салах.

«Челси» (4-2-3-1): Кепа – Аспиликуэта, Зума (Рюдигер), Кристиансен, Эмерсон (Алонсо) – Канте (Ковачич), Жоржиньо – Педро, Баркли (Моунт, Виллиан), Пулишич – Жиру.

Интересные факты накануне финала Суперкубка

- «Челси» - профессиональные неудачники финалов Суперкубка УЕФА в новом веке. Выиграли в 1998 году, когда гол Гуса Пойета в концовке оказался единственным и победным против «Реала», а в 2012-м и 2013-м уступили;

- «Ливерпуль» давно не играл в финалах Суперкубка, но за плечами у них три победы - две в 21 веке, а вот два поражения – древние. К слову, последний раз кубок держали после матча с ЦСКА , когда Бенитес выиграл 3:1;

- особенность этого финала Суперкубка УЕФА – судить будет женщина. Со свистком побегает Стефани Фраппар, помогать француженке станет Мануэла Николози – понятно, откуда, и ирландка Мишель О’Нил. Удачи барышням – на них большое давление, первооткрывательницы;

- впервые в истории Суперкубок УЕФА поделят две команды из Англии, что разбавляет известные испанские финалы. Увидим пятый мононациональный матч за последние шесть лет, но всего восьмой за всю историю первого финала евросезона;

- «Ливерпуль» является последним английским клубом с Суперкубком УЕФА , после них МЮ и «Челси» проиграли по два раза. Сегодня серия британских неудач обязательно прервется, хотя ждать пришлось долго – четырнадцать лет;

- англичане не изменят свое место в исторической таблице покорителей Суперкубка УЕФА , ведь завоюют всего 8 трофеев, а у итальянцев 9 побед. Рекорд, разумеется, у испанцев – 15 успехов;

- обычно предсказать результат матча «Ливерпуля» и «Челси» сложно. Три последние игры – три разных результата, шесть поединков – три ничьи, 2 победы «синих». Проще говоря, команда Клоппа выиграла 1 из 6 последних матчей против лондонцев;

- если кому-то кажется, что победители КЕЧ и ЛЧ всегда фавориты Суперкубка УЕФА , то ошибаются. Из 43 финалов выиграли всего 23, то есть 53 %, половину. Так что «Челси» аутсайдер, но аутсайдер, который является неудобным соперником конкретно для «Ливерпуля», а после 4:0 в АПЛ с МЮ жаждет сыграть иначе;

- из десяти поединков против «аристократов» «Ливерпуль» выиграл всего три штуки, а еще четырежды были ничьи. Конечно, недавняя победа на «Энфилд Роуд» со счетом 2:0 означает, что перелом возможен, но сегодня играют на «Бешикташ Парк». Кому, как не «красным», знать, что в Стамбуле возможно все, а недооценка соперника карается по законам футбольных камбэков?

Прогноз «Соккер.ру»: два финала подряд «Ливерпуль» не проигрывает, но «Челси» не проведет игру снова настолько наивно, как против «Манчестер Юнайтед». Предположим победу Клоппа, ведь «аристократы», при всем уважении, не «Сити», а сыграть настолько круто, как «горожане» на «Уэмбли», с «Ливерпулем» в Стамбуле вряд ли смогут. Но финал может получиться сложным для фаворита. У лондонцев хорошая команда, но у «красных» еще лучше. Не гарантия трофея, но повторение финала Лиги чемпионов, где Клопп, как помните, победил.