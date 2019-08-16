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В центре внимания. 10 имен стартующего сезона Ла Лиги

вчера, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Фекир Набиль
Фекир Набиль
Полузащитник

Сегодня стартует футбольный сезон в испанской Ла Лиге, и «Соккер.ру» приветствует пополнение футбольного меню! Для затравки — кое-что интересненькое перед стартом. 

Испанская «Марка» накануне первого тура Ла Лиги опубликовала список из десяти имен. Именно эти футболисты и тренеры, по мнению испанских коллег, могут стать главными героями сезона, хотя в конечном итоге все будет зависеть от их успешности. Но привлекают к себе внимание они уже сейчас!

Жоау Фелиш («Атлетико»)

Приход Жоау Фелиша после продажи Антуана Гризманна стал глотком свежего воздуха для «матрасников», 19-летний игрок стал самым дорогим новичком в истории «Атлетико», за него отдали 126 миллионов евро. Энрике Сересо рассчитывает, что португалец поможет «Атлетико» изменить ситуацию в испанской футбольной иерархии в свою пользу. Под руководством Диего Симеоне Жоау Фелиш должен стать игроком мирового класса, как до того сделал Антуан Гризманн. Предсезонные игры подтвердили, что Фелиш умеет справляться с давлением, а у него и нет выбора: от Жоау ждут чудес, и даже возраст не может служить ему оправданием

Эден Азар («Реал»)

После трех лет господства в Лиге чемпионов «Реал» выдал грустный сезон 2018/19, который подтолкнул Флорентино Переса к возвращению на тренерский мостик Зидана и большим тратам на трансферы. Азар должен стать флагманом нового «Реала», сам бельгиец давно стремился на «Сантьяго Бернабеу», да и их взаимное притяжение с тренером Зиданом ни для кого не секрет. И вот свершилось, но теперь на плечах новой «семерки» «Мадрида» лежит огромная ответственность. Каждое действие Эдена будут рассматривать под микроскопом, он должен доказать, что является не только сильным футболистом, но и сильным человеком. Кстати, дебют Азара в Ла Лиге откладывается из-за травмы.

Антуан Гризманн («Барселона»)

Прошлым летом Гризманн после публичных раздумий решил остаться в «Атлетико», в этом году все-таки перешел в «Барселону». Фанаты «матрасников» его не простят никогда, завоевать прощение каталонцев за прошлогоднюю историю с документальным фильмом и даже любовь «Камп Ноу» французу под силу. Для этого нужны победы команды и голы в ворота соперников. Антуан уже забил «Наполи» в товарищеской встрече, но главные матчи впереди. Сейчас все мы можем только гадать, насколько эффективным получится атакующий трезубец Месси — Гризманн — Суарес. Двое форвардов уже с заслугами перед «Барсой», а вот французу придется все доказывать с нуля.

Набиль Фекир («Бетис»)

Год назад чемпион мира был в шаге от перехода в «Ливерпуль», а теперь присоединился к «Бетису». Летом андалусийцы простились с Ло Чельсо, который отправился в «Тоттенхэм», и Фекир должен стать новым лидером «Бетиса» в атаке. На Набиля в Севилье рассчитывают как на главную звезду команды: он должен приносить в командную копилку очки, иногда даже выигрывать матчи в одиночку, ради него должны приходить на трибуны новые и новые болельщики. Важная и непростая миссия. Потянет?

Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»)

Мадридский «Реал» подписал норвежского вундеркинда, когда ему было 16 лет, с тех пор Мартин катается по командировкам и, нужно сказать, улучшает свою игру с каждым годом. А ведь Эдегору всего 20 лет, просто он рано заявил о себе! Послед двух сезонов в Голландии «Реал» решил обкатать норвежца в Ла Лиге, Мартин отправился в аренду в «Реал Сосьедад» и уже успел оставить неплохое впечатление во время предсезонных матчей. Для Эдегора выступления за баскский клуб — это отличный шанс быть на виду у «Реала» и заслужить возможность следующим летом начать сезон в «сливочной» форме. 

Хосе Бордалас (тренер «Хетафе»)

«Хетафе» под руководством Бордаласа сотворил сенсацию в прошедшем сезоне, поднявшись на пятую строчку в Ла Лиге, и едва не сотворил суперсенсацию, ведь до четвертого места и путевки в групповой раунд Лиги чемпионов не хватило всего двух очков. Этой осенью увидим «Хетафе» в основной сетке Лиги Европы, а если Бордалас сумеет в жестком графике не уронить свою команду, то через год сможет рассчитывать на более престижную работу. За Хосе будут пристально следить, он растущий тренер, которым движет честолюбие и амбиции.

Хулен Лопетеги (тренер «Севильи»)

В прошлом году Лопетеги перед самым стартом чемпионата мира потерял работу в сборной Испании из-за подписания контракта с мадридским «Реалом», но и на «Сантьяго Бернабеу» продержался недолго. Болезненные неудачи не сломили тренера, и вот он уже в «Севилье», с которой собирается штурмовать зону Лиги чемпионов. Работа на «Рамон Санчес Писхуан» - выдающаяся возможность для Лопетеги исправить ошибки прошлого и поднять ценность своих акций. 

Яго Аспас («Сельта»)

В прошлом сезоне Аспас в третий раз подряд выиграл трофей Тельмо Сарры как лучший бомбардир Ла Лиги среди испанцев. Во многом благодаря его голам «Сельта» не окуналась в ад Сегунды, хотя вылет был близко: галисийцы финишировали на последней спасительной строчке. В Виго говорят, что Аспас важнее для «Сельты», чем Месси для «Барселоны», и в это легко поверить. В кампании 2019/20 Аспас планирует в четвертый раз завоевать Трофей Сарры и догнать по числу статуэток Давида Вилью. 

Дани Парехо («Валенсия»)

В январе этого года Дани Парехо написал в «твиттере» сообщение, которое однажды выгравируют на какой-нибудь табличке и повесят на «Месталье»: «Я не собираюсь сдавать сезон в январе. Это идет вразрез с моим духом и духом команды. В „Валенсии“ не сдаются. Я верю». На момент написания этого сообщения «Лос Чес» занимали 15-ю строчку в таблице и были в трех очках от зоны вылета, но призыв смелого капитана помог «Валенсии» сменить пластинку: в конце сезона «Летучие мыши» выиграли Кубок Короля, обыграв в финале «Барселону», и отпраздновали выход в Лигу чемпионов. Кто знает, на что вдохновит свою команду Дани Парехо в новом сезоне?

Иньяки Уильямс («Атлетик»)

Уильямс — самый ценный актив клуба из Бильбао, трудно поверить, но после недавнего продления у него контракт до 2028 года, на девять лет вперед! В этом же соглашении прописана «клаусула» в размере 135 миллионов евро. С момента своего дебюта за «Атлетик» Иньяки непрерывно растет, в Бильбао видят в нем настоящую звезду и создают форварду соответствующие условия, которым Уильямс должен соответствовать. 

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID
   106 / 946
сегодня в 08:56
Честно сказать, мне больше интересно, что покажет Фелиш, чем Азар.
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   631 / 946
сегодня в 01:24
Очень интересно посмотреть игру Азара за Реал в Ла Лиге и в ЛЧ особенно когда будет ель-классико
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Гвинея
   136 / 946
вчера в 22:58
На некоторых бка за победу матрасов в чемпионате текущего розыгрыша коэффициент 30, я спокойно поставил 2000, у них сейчас самая сильная атака и самый лучший баланс командной игры.
самая сильная атака??? у матраса??? Баланс??? после смены 4-5 игроков основы? ))) Забудь о своих 2000 ))
AMaaa_777
AMaaa_777
   87 / 946
вчера в 22:29
Азар, один топовый!
Евгений Сибель
Евгений Сибель
вчера в 22:10
Восхищаюсь Бильбао
Традиции Поколений идут веками
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель ответил Strikers188
   43 / 946
вчера в 21:51
Ундиано Мальенко завершил карьеру, его последний матч был Реал-Бетис
Он молодой ещё, вернётся. Нужно же обеспечить достойную старость)
Strikers188
Strikers188 ответил Капитан Врунгель
   195 / 946
вчера в 21:48
Не увидел в статье главных действующих лиц, с позволения автора добавлю их в комментарии. Итак, тройку замыкает пучеглазенький Матеу Лаос, чьё экстрасенсорное видение затмит любой ВАР, поэтому, собственно, он и не пользуется подсказками, а предпочитает работать напрямую с заказчиками. На втором месте расположился Ундиано Мальенко, который видит то, что недоступно для зрения простым смертным, поэтому и вызывает удивление у последних своими постоянно назначаемыми одиннадцатиметровыми. А главное действующее лицо несомненно Итурральде Гонсалес, которого знают даже далеко за пределами Испании, ведь он как Робин Гуд помогает бедным ирландцам попадать на Чемпионат Европы, наказывая по пути армянских хулиганов. Несомненно, что сезон подарит нам новых звёзд и список будет расширен, но главные действующие лица всё же эти. Ведь только их посещают видения, непонятные всем нам, да и кто кроме них в состоянии нокаутировать одиннадцать человек, чей президент не был столь учтив к нашим почтенным особам.
Ундиано Мальенко завершил карьеру, его последний матч был Реал-Бетис
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   43 / 946
вчера в 21:35
Не увидел в статье главных действующих лиц, с позволения автора добавлю их в комментарии. Итак, тройку замыкает пучеглазенький Матеу Лаос, чьё экстрасенсорное видение затмит любой ВАР, поэтому, собственно, он и не пользуется подсказками, а предпочитает работать напрямую с заказчиками. На втором месте расположился Ундиано Мальенко, который видит то, что недоступно для зрения простым смертным, поэтому и вызывает удивление у последних своими постоянно назначаемыми одиннадцатиметровыми. А главное действующее лицо несомненно Итурральде Гонсалес, которого знают даже далеко за пределами Испании, ведь он как Робин Гуд помогает бедным ирландцам попадать на Чемпионат Европы, наказывая по пути армянских хулиганов.
Несомненно, что сезон подарит нам новых звёзд и список будет расширен, но главные действующие лица всё же эти. Ведь только их посещают видения, непонятные всем нам, да и кто кроме них в состоянии нокаутировать одиннадцать человек, чей президент не был столь учтив к нашим почтенным особам.
BenderBender
BenderBender ответил Гвинея
   207 / 946
вчера в 20:25
Хорошая мысль
Гвинея
Гвинея
   677 / 946
вчера в 19:03
На некоторых бка за победу матрасов в чемпионате текущего розыгрыша коэффициент 30, я спокойно поставил 2000, у них сейчас самая сильная атака и самый лучший баланс командной игры.
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