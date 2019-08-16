В центре внимания. 10 имен стартующего сезона Ла Лиги

вчера, 19:00

Сегодня стартует футбольный сезон в испанской Ла Лиге, и «Соккер.ру» приветствует пополнение футбольного меню! Для затравки — кое-что интересненькое перед стартом.

Испанская «Марка» накануне первого тура Ла Лиги опубликовала список из десяти имен. Именно эти футболисты и тренеры, по мнению испанских коллег, могут стать главными героями сезона, хотя в конечном итоге все будет зависеть от их успешности. Но привлекают к себе внимание они уже сейчас!

Жоау Фелиш («Атлетико»)

Приход Жоау Фелиша после продажи Антуана Гризманна стал глотком свежего воздуха для «матрасников», 19-летний игрок стал самым дорогим новичком в истории «Атлетико», за него отдали 126 миллионов евро. Энрике Сересо рассчитывает, что португалец поможет «Атлетико» изменить ситуацию в испанской футбольной иерархии в свою пользу. Под руководством Диего Симеоне Жоау Фелиш должен стать игроком мирового класса, как до того сделал Антуан Гризманн. Предсезонные игры подтвердили, что Фелиш умеет справляться с давлением, а у него и нет выбора: от Жоау ждут чудес, и даже возраст не может служить ему оправданием.

Эден Азар («Реал»)

После трех лет господства в Лиге чемпионов «Реал» выдал грустный сезон 2018/19, который подтолкнул Флорентино Переса к возвращению на тренерский мостик Зидана и большим тратам на трансферы. Азар должен стать флагманом нового «Реала», сам бельгиец давно стремился на «Сантьяго Бернабеу», да и их взаимное притяжение с тренером Зиданом ни для кого не секрет. И вот свершилось, но теперь на плечах новой «семерки» «Мадрида» лежит огромная ответственность. Каждое действие Эдена будут рассматривать под микроскопом, он должен доказать, что является не только сильным футболистом, но и сильным человеком. Кстати, дебют Азара в Ла Лиге откладывается из-за травмы.

Антуан Гризманн («Барселона»)

Прошлым летом Гризманн после публичных раздумий решил остаться в «Атлетико», в этом году все-таки перешел в «Барселону». Фанаты «матрасников» его не простят никогда, завоевать прощение каталонцев за прошлогоднюю историю с документальным фильмом и даже любовь «Камп Ноу» французу под силу. Для этого нужны победы команды и голы в ворота соперников. Антуан уже забил «Наполи» в товарищеской встрече, но главные матчи впереди. Сейчас все мы можем только гадать, насколько эффективным получится атакующий трезубец Месси — Гризманн — Суарес. Двое форвардов уже с заслугами перед «Барсой», а вот французу придется все доказывать с нуля.

Набиль Фекир («Бетис»)

Год назад чемпион мира был в шаге от перехода в «Ливерпуль», а теперь присоединился к «Бетису». Летом андалусийцы простились с Ло Чельсо, который отправился в «Тоттенхэм», и Фекир должен стать новым лидером «Бетиса» в атаке. На Набиля в Севилье рассчитывают как на главную звезду команды: он должен приносить в командную копилку очки, иногда даже выигрывать матчи в одиночку, ради него должны приходить на трибуны новые и новые болельщики. Важная и непростая миссия. Потянет?

Мартин Эдегор («Реал Сосьедад»)

Мадридский «Реал» подписал норвежского вундеркинда, когда ему было 16 лет, с тех пор Мартин катается по командировкам и, нужно сказать, улучшает свою игру с каждым годом. А ведь Эдегору всего 20 лет, просто он рано заявил о себе! Послед двух сезонов в Голландии «Реал» решил обкатать норвежца в Ла Лиге, Мартин отправился в аренду в «Реал Сосьедад» и уже успел оставить неплохое впечатление во время предсезонных матчей. Для Эдегора выступления за баскский клуб — это отличный шанс быть на виду у «Реала» и заслужить возможность следующим летом начать сезон в «сливочной» форме.

Хосе Бордалас (тренер «Хетафе»)

«Хетафе» под руководством Бордаласа сотворил сенсацию в прошедшем сезоне, поднявшись на пятую строчку в Ла Лиге, и едва не сотворил суперсенсацию, ведь до четвертого места и путевки в групповой раунд Лиги чемпионов не хватило всего двух очков. Этой осенью увидим «Хетафе» в основной сетке Лиги Европы, а если Бордалас сумеет в жестком графике не уронить свою команду, то через год сможет рассчитывать на более престижную работу. За Хосе будут пристально следить, он растущий тренер, которым движет честолюбие и амбиции.

Хулен Лопетеги (тренер «Севильи»)

В прошлом году Лопетеги перед самым стартом чемпионата мира потерял работу в сборной Испании из-за подписания контракта с мадридским «Реалом», но и на «Сантьяго Бернабеу» продержался недолго. Болезненные неудачи не сломили тренера, и вот он уже в «Севилье», с которой собирается штурмовать зону Лиги чемпионов. Работа на «Рамон Санчес Писхуан» - выдающаяся возможность для Лопетеги исправить ошибки прошлого и поднять ценность своих акций.

Яго Аспас («Сельта»)

В прошлом сезоне Аспас в третий раз подряд выиграл трофей Тельмо Сарры как лучший бомбардир Ла Лиги среди испанцев. Во многом благодаря его голам «Сельта» не окуналась в ад Сегунды, хотя вылет был близко: галисийцы финишировали на последней спасительной строчке. В Виго говорят, что Аспас важнее для «Сельты», чем Месси для «Барселоны», и в это легко поверить. В кампании 2019/20 Аспас планирует в четвертый раз завоевать Трофей Сарры и догнать по числу статуэток Давида Вилью.

Дани Парехо («Валенсия»)

В январе этого года Дани Парехо написал в «твиттере» сообщение, которое однажды выгравируют на какой-нибудь табличке и повесят на «Месталье»: «Я не собираюсь сдавать сезон в январе. Это идет вразрез с моим духом и духом команды. В „Валенсии“ не сдаются. Я верю». На момент написания этого сообщения «Лос Чес» занимали 15-ю строчку в таблице и были в трех очках от зоны вылета, но призыв смелого капитана помог «Валенсии» сменить пластинку: в конце сезона «Летучие мыши» выиграли Кубок Короля, обыграв в финале «Барселону», и отпраздновали выход в Лигу чемпионов. Кто знает, на что вдохновит свою команду Дани Парехо в новом сезоне?

Иньяки Уильямс («Атлетик»)

Уильямс — самый ценный актив клуба из Бильбао, трудно поверить, но после недавнего продления у него контракт до 2028 года, на девять лет вперед! В этом же соглашении прописана «клаусула» в размере 135 миллионов евро. С момента своего дебюта за «Атлетик» Иньяки непрерывно растет, в Бильбао видят в нем настоящую звезду и создают форварду соответствующие условия, которым Уильямс должен соответствовать.