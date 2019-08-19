Квинси провалился, Бэйл зажёг!

вчера, 17:15

«Соккер.ру» рассказывает о самых интересных событиях третьего тура чемпионата Голландии.

Весёлый чемпион и грустный Квинси

«Аякс» уже привык играть без Матийса Де Лигта и Френки Де Йонга. Чемпион одержал вторую крупную победу подряд, причём был подвижен и свеж. Даром что несколько дней назад он провёл непростой матч с греческим ПАОКом в Лиге чемпионов. Возможно, соперник в лице «Венло» оказался слаб в коленках. «Аякс» играл весело и задорно, как и подобает чемпиону.

Вернувшийся в родной клуб Квинси Промес накануне игры заявил, что ему приходится всё начинать с нуля. Против «Венло» бывший спартаковец вышел в стартовом составе. Но ничем особым себя не проявил, а незадолго до перерыва захромал и был заменён. Квинси покинул поле при счёте 0:0, и стоило ему скрыться в раздевалке, как ворота несчастного «Венло» пали после гола Хакима Зийеха. После перерыва новый капитан Душан Тадич реализовал пенальти. Неувядаемый Клас-Ян Хунтелар ознаменовал своё появление голом, уже третьим в чемпионате. А потом и сменивший Промеса Давид Нерес не упустил случая записать своё имя на табло. Выиграв 4:1, «Аякс» набрал 7 очков и только догнал «Витесс» и «Спарту».

Бенефис Матавжа и «выстрел» Караваева

«Витесс», не позволивший «Аяксу» обыграть себя в первом туре, снова провёл отличный матч. На этот раз против «Зволле». Измотав соперника в первом тайме, команда Леонида Слуцкого после перерыва забила три безответных мяча. Солировал в рядах «Витесса» словенец Тим Матавж, когда-то не ставший игроком московского «Динамо». Сначала он реализовал пенальти, а потом ассистировал Вячеславу Караваеву и Брайану Линссону. Правда, первый пенальти Тим перебивал дважды, не реализовав первый удар. Но судья заставил повторить 11-метровый из-за чрезмерной прыти игроков «Зволле», рванувших к своим воротам до свистка. Караваев забил свой первый в сезоне гол ударом в ближний угол. Вячеслав находится в потрясающей форме. Хорошо бы об этом узнал Станислав Черчесов.

Бурная концовка в Энсхеде

Вернувшийся в элиту «Твенте» и принимал второго новичка – «Ваалвейк». И проигрывал после 89-й минуты встречи 1:2. Но полузащитник хозяев Харис Вучкич не согласился с домашней неудачей и восстановил равновесие. Радость «Твенте» была недолгой. В уже добавленное время «Ваалвейк» вырвался вперёд. Но когда гости собирались с эмоциями, чтоб отметить первую победу, в их ворота залетел третий мяч. Матч не всегда длится 90 минут. Иногда и 97.

Молдаванин Виталий Дамашчан, спасший в прошлом туре «Фортуну», на этот раз забил дважды. Но его дубля в игре с «Виллем II» не хватило даже для ничьей. «Гвардейцы» выиграли в гостях. Вновь в их составе выстрелил дуплетом Эвангелос Павлидис. Грек с четырьмя голами пока самый меткий.

Пока решается судьба Гарета Бэйла, голландский однофамилец валлийца по имени Гленн записал на свой счёт красивый гол в ворота «Херенвена», чем помог «Эммену» набрать первые очки в чемпионате. Бэйл своим ударом закрепил победу над фризами.

Миролюбие «Фейе»

А вот два прежних лидера «Утрехт» и «Алкмар» понесли первые потери. «Утрехт» играл в Роттердаме против «Фейеноорда» и выстоял 1:1. Причём отыгрываться на этот раз пришлось хозяевам. «Фейе» в третий раз подряд сыграл вничью и застрял в серединке. Вопросы к новому тренеру Япу Стаму продолжают накапливаться.

У «Алкмара» возникли проблемы со стадионом – частично провалилась крыша. Играть дома бывший клуб Гууса Тиля пока не может и вынужден квартироваться в Гааге. Если в Лиге Европы «А-Зет» сокрушил «Мариуполь» 4:0, то в игре с «Гронингеном» пришлось довольствоваться нулевой ничьей. Моментов было создано немало, но все их погасил отлично игравший в воротах гостей Серджио Падт. Кандидат в сборную Голландии, между прочим. Другой кандидат Марко Бизо в третий раз отыграл на ноль, и «Алкмар» остаётся единственным клубом, пока не пропускавшим.

Раз Мохаммед, два Мохаммед. И три Мохаммед

«Спарта» снова порадовала своих болельщиков. На этот раз старейший клуб страны выиграл в гостях у «Ден Хааг». Оба гола в Гагге забил воспитанник ПСВ Мохаммед Райхи. На счету голландского марокканца уже три мяча в новом сезоне, а его клуб набрал 7 очков и входит в шестёрку лидеров.

ПСВ , продающий в «Наполи» очередного лидера – мексиканца Ирвина Лосано, победил в Алмело «Хераклес». На этот раз болельщики хозяев не выпускали на поле кур, что не помешало их команде снова покинуть поле побеждёнными. Первый мяч на счету Стивена Бергвейна, а второй забил 17-летний Мохаммед Ихаттерен, вышедший с первых минут. Он и стал самым юным голеадором текущего первенства.

После трёх туров – сразу шесть лидеров, набравших по 7 очков. Самым первым идёт «Аякс», имеющий лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Следом расположились «Алкмар», «Витесс», «Утрехт», «Спарта» и ПСВ . Понятно, что столь большая компания лидеров – явление временное, и вскоре произойдёт размежевание.

В споре бомбардиров, как было сказано выше, первым идёт Эвангелос Павлидис из «Виллема Второго», сотворивший два дубля. Пять футболистов - капитан «Аякса» Душан Тадич, его одноклубник Клас-Ян Хунтелар, Уссама Идрисси из «Алкмара», спартанец Мохаммед Райхи и Харич Вукчич из «Твенте» - забили по три мяча.