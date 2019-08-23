«Нет игры». Эксперты навалились на «Спартак» и «Краснодар»

вчера, 09:52

Неделя для российских клубов в Европе не задалась. А неудачи обычно встряхивают мешок с экспертами и их мнениями. «Соккер.ру» посмотрел, что они думают о «Краснодаре» и «Спартаке».

После поражения «Краснодара» со счетом 0:4 от «Олимпиакоса»

Александр Мостовой (бывший полузащитник сборной России): «В совокупности в игре было много моментов, которые привели к катастрофическому результату „Краснодара“ в матче с „Олимпиакосом“. Но после первого тайма ничего не предвещало такого итогового счёта. Выбор нападающих был провальным. Я не понял, почему играл Берг, он мяча-то коснулся три раза. Шапи вытащил команду из пропасти в игре с „Порту“, а на эту игру остался в запасе. Ощущение, что греки были более мотивированными. Поденсе и Вальбуэна просто разрывали. Нельзя сказать, что „Краснодару“ не хватило опыта, все уже давно являются опытными футболистами. „Олимпиакос“ не сильнее „Порту“, его надо обыгрывать, „Краснодар“ же просто поплыл. Думаю, что второго чудного камбэка не случится».

Валерий Газзаев (бывший главный тренер сборной России): «Причиной крупного поражения стали, прежде всего, грубейшие ошибки тренерского штаба, допущенные как при подготовке к игре, так и непосредственно во время матча.

Во-первых, „Краснодар“ после победы над „Порту“, судя по всему, находился в состоянии легкой эйфории. Возможно, наш клуб переоценил свои силы и недооценил следующего соперника, поэтому недостаточно хорошо подготовился к нему. Между тем, „Олимпиакос“ — команда с большим опытом выступлений в Лиге чемпионов, в отборочном турнире не пропустила ни разу и не проигрывает в этом году уже больше 20 матчей подряд. Это говорит о высочайшем уровне организации игры. Про „Краснодар“ такого, увы, не скажешь. „Быки“ не выглядели подготовленными тактически и психологически к игре такого уровня и накала.

Во-вторых, удивил выбор стартового состава. Непонятно, почему в запасе остались Игнатьев и Шапи. Те, кто вышел вместо них, сыграли невзрачно. Да даже если бы „Краснодар“ проиграл с Шапи и Игнатьевым в основном составе, молодые российские футболисты хотя бы набрались опыта... В то же время понятно, что у российского клуба были и объективные кадровые трудности — травма Мартыновича и ранняя замена Кабелья.

В-третьих, тренерский штаб „быков“, на мой взгляд, абсолютно не справился с задачей разработать стратегию двухматчевого противостояния. В плей-офф нужно уметь действовать рационально и не позволять эмоциям тебя захлестнуть. К примеру, зачем при счете 0:1 или 0:2 команда вдруг раскрылась и помчалась вперед с шашками наголо, будто кубанские казаки? В результате 0:2 превратились в 0:4, и теперь дома надо побеждать 5:0, что с командой уровня „Олимпиакоса“ вряд ли реально».

Андрей Тихонов (бывший тренер «Краснодара»): «Ранняя замена негативно повлияла на футболистов „Краснодара“. Кабелья является одним из определяющих футболистов в атакующих действиях команды, и когда появился Олссон, то сразу почувствовалась разница – швед не подошёл под сегодняшний рисунок игры. „Краснодар“ перестал атаковать.

Я не понимаю, почему „Краснодар“ после 0:1 побежал всей командой атаковать. Это же не 0:4, можно действовать спокойно, а у „Краснодара“ крайние защитники побежали в атаку, и из-за этого случались обрезы. Ну и высокое исполнительское мастерство игроков „Олимпиакоса“ сыграло свою роль.

Меня удивило, почему Сулейманов не вышел на поле [в основе], но это решение главного тренера. Если Берг – футболист высокого уровня, то он должен это доказывать, но я не вижу этого. Он пока не оправдывает надежды.

Шансы „Краснодара“? Всё бывает в футболе, может, „Олимпиакос“ две красные карточки получит за первые 10 минут, а так будет очень тяжело. Шансов немного».

Владимир Быстров (бывший полузащитник «Краснодара»): «Карета превратилась в тыкву и никуда не поехала. Те игроки, которые вышли в основном составе, тот же Намли вместо Сулейманова, не оправдали тренерских надежд. Тренеры ошиблись с выбором. Игра не пошла по сценарию „Краснодара“. „Олимпиакос“ ничего не выдумывал, греки играли в свою игру. А „Краснодар“ пытался играть во что-то, наверное, в футбол».

Игорь Шалимов (бывший главный тренер «Краснодара»): «У „Краснодара“ не было игры. По какой причине? Я смотрю момент, когда центральный защитник, опорный полузащитник получают мяч, и какие в этот момент есть варианты продолжения атаки. Их у „Краснодара“ не было. Расстояние между игроками слишком большое, если ты хочешь играть в одно-два касания. Полузащитники меньше пяти-шести касаний не делали, так как не было адресата, а игра тормозилась.

В прошлом году игрок „Краснодара“ с мячом имел несколько вариантов для передачи, сейчас этого нет. Я заметил тенденцию: как идёт двухматчевое противостояние на вылет, то первые игры „Краснодар“ проваливает. Были непростые матчи в Севилье и Валенсии, где „Краснодар“ загоняли. Но по такой вялой игре получить четыре... Я не знаю, в чём дело, надо разбираться. Будем надеяться, но шансов очень мало».

После поражения «Спартака» со счетом 0:1 от «Браги»

Андрей Червиченко (бывший президент «Спартака»): «Могла игра в любую сторону повернуться. На мой взгляд, не было преимущества ни у „Спартака“, ни у „Браги“. Может быть, они только территориально владели преимуществом. А потом, когда на 70-й минуте всё обвалилось, и непонятно, почему стоящий на бровке Кононов этого не заметил — было чёткое ощущение, что „Спартак“ точно получит. Через три минуты этим всё и закончилось. И самое интересное, когда „Брага“ поняла, что второй мяч забить не получается, они отошли назад и довели матч до сухой победы.

На мой взгляд, это даёт ощутимое преимущество перед ответной встречей. В обороне у „Спартака“ проблемы, а у „Браги“ моменты были. Если они свои моменты используют, то решат свой вопрос, потому что „Спартаку“ придётся забивать три, а три забивать тяжело. Проблема в том, что в„Браге“ поняли, как играет Бакаев, а Шюррле не проходил предсезонку. Андре нужна практика. В итоге получается, что забивать в Москве будет некем. Понсе имел два-три момента, но так безобразно ими распорядился... Я думаю, что тут вопрос к тренеру: почему случился такой провал, и он проморгал?

Может быть, „Спартак“ хотел нулевую ничью сохранить, может быть, это Кононов такую установку дал. Я говорю: 70-я минута прошла такой красной линией – команда просто остановилась. Сначала было момента три, потом гол, потом снова три, а дальше Максименко там удар глазами провожал. Наступил сумбур. Могли даже иметь такую же трагедию, которая случилась вчера с „Краснодаром“.

Шансы есть, шансы хорошие, но опасно будет в ответной встрече. Есть вопросы как к обороне, так и к атаке. Пропускать ни в коем случае нельзя в Москве, нужно играть очень осторожно либо добивать „Брагу“ в первом тайме. Ведь даже ведя в счёте 2:0 и пропустив гол на последней минуте, всё равно уже не выходишь. Этим сегодняшний счёт плох для „Спартака“».

Валерий Рейнгольд (бывший игрок «Спартака»): «В принципе, „Спартак“ сыграл достойно, хотя мне игра абсолютно не понравилась. В Москве будет другой футбол, „Спартак“ обязательно эту команду пройдёт, он обязан её пройти.

Португальцы не умеют играть в обороне. Это южные команды, они любят атаковать. Они до поры до времени будут образовывать защитные порядки, а потом полезут забивать, я знаю их характер. Это как кавказцы».

Владислав Радимов (главный тренер «Зенита-2»): «Ну что? Шюррле ближе к Маркизио после „Браги“? Ждём Самару и „Зенит“ добавит! А заодно Тиля подайте 1 сентября! Ждём! Там и дадим оценку».

Георгий Черданцев (комментатор): «Левый защитник Айртон зачем побежал в центральную зону страховать полузащитника? Это разве его работа? Я бы сказал прямым текстом, что „Брага“ забила гол из-под Айртона. Он бросил свою зону, не мешал сопернику сделать нацеленную передачу в штрафную площадь. Мне просто любопытно за какие качества бразильца взяли в „Спартак“. Я не понимаю. Вместо Комбарова берут полузащитника атакующего, а не защитника. В моем представлении, Айртон кто угодно, но не защитник. У него прекрасная скорость и хорошая работа с мячом, но защитник должен защищать».