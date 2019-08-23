Недореволюция. В «Реале» ждут Неймара на броневике?

вчера, 15:19

Ждали, что «Реал» этим летом выкатит «Галактикос 3.0», но в первом туре Ла Лиги ни один новичок не вышел в старте. «Соккер.ру» убеждается, что короли могут не все.

300 миллионов евро мало что изменили

После провального прошлого сезона, в котором «Реал» сменил трех тренеров и остался без трофеев, Флорентино Перес смягчился под гнетом критики. Во-первых, старик вернул на тренерский мостик Зинедина Зидана, с которым прошлым летом разошелся в вопросах формирования команды, во-вторых, пообещал вложиться в состав, который обветшал и требовал реновации. И на самом деле, обещанные 300 миллионов евро были честно потрачены, вот только если в начале XXI века на эти деньги можно было купить Фигу, Зидана, Роналдо, Бекхэма и еще осталась бы солидная сумма на квалифицированный штаб «таскальщиков рояля», то сейчас «Реал» спустил 300 миллионов евро на Эдена Азара, Луку Йовича, Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.

Азар — единственная звезда в списке новичков, единственный, кто точно будет выходить в старте, когда поправится (матч первого тура против «Сельты» бельгиец пропустил из-за травмы). По остальным такой уверенности нет. Кого должен вытеснить Милитао — Рамоса или Варана? А у Ферлана Менди есть шансы против Марсело, если бразилец наберет идеальную форму? Лука Йович, насколько я понимаю, при ближайшем рассмотрении вообще не слишком порадовал, «младший брат» Зизу Карим Бензема остается форвардом №1, а серб вполне может оказаться на правах Альваро Мораты образца его последнего сезона в «Реале». Ну то есть пока имеем только одну железную покупку в стартовый состав, все остальное — для перспективы, конкуренции и глубины состава.

«Реал» не умеет продавать. И, похоже, разучился делать супертрансферы

Последним супертрансфером «Реала» была покупка Гарета Бэйла — там и огромные деньги, и тяжелые переговоры с Даниэлем Леви, и куча претендентов. Спустя шесть лет Перес не смог избавиться от валлийца на условиях, выгодных «сливочным». За счет продаж можно освободить место в составе и деньги для новых покупок, тогда бы трансферный бюджет вырос, но из прошлогодней команды «Реал» за деньги отпустил только Маркоса Льоренте в «Атлетико» (30 миллионов евро). Купленные «Челси» и «Миланом» Ковачич и Тео Эрнандес и так играли в арендах, а Дани Себальос в ближайший сезон будет прикомандирован к лондонскому «Арсеналу». Ощутимых денег «Реалу» эта сделка не принесла.

Конечно, в вопросе расставания с футболистами против «Мадрида» работает его собственный имидж: все почему-то думают, что «Реал» должен раздаривать игроков, на которых не рассчитывает. Но обстоятельства на футбольном рынке изменились, и Перес занял единственно правильную позицию: «Хотите — платите». По этой причине сорвался трансфер Бэйла, это же помешало отъезду Хамеса в «Наполи». Президент неаполитанцев Де Лаурентис был возмущен: «Баварии» они отдали Родригеса в аренду на два года, а у нас просят 42 миллиона евро». Действительно, какой наглый «Реал»: хочет денег за своего игрока!

Кстати, деньги вполне адекватные, и остается загадкой, почему Хамес не был продан, если клуб действительно хотел этого. Реализация ликвидных, но не подходящих по тем или причинам активов — это то, что должен уметь каждый топ-клуб. «Королевский клуб» этим никогда не славился и в одночасье не научился, но «Реал» при Флорентино Пересе запомнился другим — супертрансферами, которые переворачивали сознание. Фигу, Зидан, Роналдо, Бекхэм, Криштиану Роналду, даже Бэйла можно включить в этот ряд — вот это сделки! Азар? Это дорогостоящее приобретение, но слишком очевидный и ожидаемый трансфер. Эден так хотел на «Сантьяго Бернабеу», что рано или поздно сам бы пришел наниматься с бутсами на шее и детскими фотографиями в «сливочной» форме в рюкзаке. Приезд Мбаппе, Погба, Де Брюйне, Неймара — вот это был бы супертрансфер, но никто из них в Мадрид не приехал. Разве только...

Неймар. Лишь бы не достался врагу

Ах да, «Реал» все еще может подписать Неймара — последнюю доступную суперзвезду на летнем рынке. Правда, бразилец в последнее время окружен травмами, скандалами и очень плохой аурой, так что нужно тысячу раз подумать, стоит ли с ним связываться или нет. Тем более у Неймара и Эдена Азара одинаковая любимая позиция — слева в атаке. В общем, трансфер выглядит во всех отношениях сомнительный, но «Реал» ведет борьбу с «Барселоной» за бразильца.

Даже не знаю, чего больше в этой борьбе со стороны обоих клубов: желания заполучить Неймара или стремления не допустить, чтобы он достался сопернику. На поруки проблемного форварда брать вроде бы опасно, но вдруг перейдет к конкурентам и выстрелит? «Реал», кстати, считает себя фаворитом в борьбе за бразильца, в то время как «Барселона», по мнению собственных футболистов, делает «смехотворные предложения».

Зидан смирил гордыню

Если Неймар перейдет в «Реал» - это будет новая реальность, а в текущей Зинедин Зидан заявил, что готов работать с теми футболистами, которые есть в его распоряжении, включая Гарета Бэйла и Хамеса Родригеса. Француз подтвердил это, выпустив валлийца в стартовом составе на матч против «Сельты», и Бэйл отметился результативной передачей. Кстати, галисийцев обыграли «старой гвардией», из новичков сыграл только Лука Йович, да и то лишь 10 минут в конце.

Понятно, что заявление Зидана о доверии к игрокам, от которых он раньше хотел избавиться, это чистая политика. Тренер обязан подстраиваться под обстоятельства: раз не удалось расстаться с неугодными футболистами «на берегу», то со стартом сезона они автоматически должны считаться полноправными членами команды, иначе начнутся разброд и шатания. Родригес и Бэйл вряд ли вдруг почувствовали себя любимчиками Зидана, но они профессионалы в первую очередь, поэтому должны вести себя соответствующим образом. «Реал» прежде всего.