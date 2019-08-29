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Тут вам не «Тун»

вчера, 22:46

«Спартак» в еврокубках больше не сыграет. Москвичи проиграли «Браге» и в ответном матче. «Соккер.ру» - о вылете команды Олега Кононова из Лиги Европы.

Последние результаты «Спартака» и проклевывающаяся понятная игра вселяли оптимизм перед ответным домашним матчем с «Брагой», несмотря на поражение в первой встрече со счетом 0:1. Оптимистов не могли разубедить настораживающие факторы: «Спартак» пропускал в последних шести матчах, «Спартак» выиграл всего один матч в сезоне с разницей в два мяча. А именно такую разницу нужно было нарабатывать в случае, если был бы пропущен хоть гол.

Поэтому в первую очередь спартаковцы должны были сработать на надежность, на сохранение предельной концентрации и внимательности на своей половине поля. Москвичи в принципе так и начали действовать. Они работали с пониманием задачи, не рвались с места в карьер, поскольку фора противника не была какой-то невероятной и требующей аврала с первых же секунд. Но если ты делаешь ставку на такое планомерное раскачивание противника и рассчитываешь на доминирование по ходу игры без открытого обмена ударами, то позаботься хотя бы о том, чтобы не совершать нелепых ошибок при контроле мяча и на своей половине поля.

«Спартак» почему-то об этом забыл и всего за пять минут в конце первого тайма проиграл матч. Хватило 300 секунд, чтобы «Брага» решила все вопросы. А ведь это должна быть игра нервов и терпения. Португальцы тоже выходили терпеть и ждать. Дождались. Второй тайм уже был пустой формальностью, что читалось и по тяжелым жестам игроков «Спартака», и по их ошибкам на ровном месте, которые возникают, когда ощущаешь, что обречен.

Почему-то у «Спартака» в центральной зоне при игре, не требовавшей надрыва, образовывались огромные пробелы и возникали необъяснимые ошибки, из-за которых появился гол. Колебания Кононова между Гулиевым и Умяровым разрешились не в пользу последнего в стартовом составе. И это была большая ошибка. Но оба в нынешнем сезоне успели показать себя и позитивно, и негативно. Так что должно было сработать тренерское чутье.

Равно как и при выборе между Мирзовым и Солтмурадом Бакаевым. В обоих случаях выбор Кононова не сработал. Но этот непроход «Браги», можно сказать, был запрограммирован заранее. Трансферной политикой руководства «Спартака». Вы скажете, что красно-белые вот как раз укомплектовали состав, как раз наладилась игра, если смотреть на матчи в чемпионате. Но давайте копать глубже. Состав именно на противостояние с «Брагой» не был готов.

Хотя бы потому, что Тиль и Ларссон, которые уже в чемпионате приносят большую пользу и делают вклад в результат и «клей» в игре «Спартака», были задействованы по ходу розыгрыша в других командах и помочь красно-белым не могли. Да, вроде как досадное недоразумение – всего один раунд потерпеть. Но как раз тут их и не хватило, в этом раунде.

А теперь они и пригодятся только в РПЛ. Не бывает здесь мелочей. И провалы в центре, в опорной зоне – с Тилем была бы другая структура игры и состава. Да, и с ним бывали осечки в середине – это вообще проблема, которая обнажилась с уходом Фернандо. Его объем работ никто не берет. И тут снова смотрим на руководство, которое решило заниматься заменой центральной фигуры в середине поля уже по ходу сезона. Это мы не говорим о других зонах.

Но и там лишние игры и тренировки, проведенные вместе, не помешали бы, а даже очень помогли в подготовке к «Браге» и противостоянии с ней. Перестройка по ходу сезона и чревата такими недоразумениями, которые оказываются судьбоносными и определяют картину всего сезона.

Занявшись развлечениями на рынке запоздало, «Спартак» лишил себя надежной опорной зоны, слаженности впереди и определенности для тренера: Мирзов или Бакаев, Гулиев или Умяров. Потому что «съезжала» вся схема и структура. Так что вылет от «Браги» - это не поражение по недоразумению. Бомба под это противостояние была заложена, когда кому-то пришло в голову учинить пертурбации со стартовым свистком в первом туре РПЛ.

Вполне возможно, что «Спартак» разыграется, этот состав разгуляется и покажет класс в чемпионате, но пара недель промедления стоила целого турнира. Надо думать об этом, когда в следующий раз возникнет вопрос о роли деталей в футболе. А «Брага» победила абсолютно по делу. Она слаженно и четко выполняла свою установку. При этом не обладая очень надежной обороной. Португальцы просто смогли сыграть внимательно и не позволить не самым изобретательным подходам «Спартака» становиться фатальными.

А в ответ «Спартак» предоставлял гектары пространства перед владениями Максименко. Такие противостояния решаются либо на очень большом везении, либо на очень хорошей подготовке. Лимиты удачи красно-белые исчерпали, видимо, чуть раньше, когда иногда чудом «отскакивали» от «Туна», но тот был на порядок менее классным, чем «Брага». И здесь уже нужна была подготовка, хотя бы способность не ошибаться на ровном месте. Даже этого «Спартак» из себя не смог выдавить.

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Все комментарии
mugik1973
mugik1973 ответил Правдин Семён
   216 / 899
сегодня в 06:06
Лучше пусть нового тренера наймут
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   755 / 899
сегодня в 05:57
Вместо всех этих слов можно просто написать-"ПОЗОР"!!!
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   89 / 899
сегодня в 05:45
Гхм... В прошлый раз, когда Спартак вылетел из квалификации ЛЕ, они выиграли чемпионат...)))
yasukuni
yasukuni ответил oFANATo
   354 / 899
сегодня в 05:37
Опять спартак опозорился!!!
Ничего подобного. Просто это уровень РПЛ. И Спинджака в частности. Шестой чемпионат. Как же.

Тут уже начались крики на тему, как повезло бомжам с Бенфикой. Ню-ню.
Кьянти
Кьянти ответил Roger Young
   617 / 899
сегодня в 05:32
Все верно, только катают не кашу, а вату,, а так все нормально ахахах 😄
Башмакоса
Башмакоса ответил Правдин Семён
   784 / 899
сегодня в 03:05
Скорее не сможет найти, чем передумает.
Mi6
Mi6
   687 / 899
сегодня в 00:24
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       91 / 899
    сегодня в 00:14
    Я во многом согласен с автором. Да только штука в том,что после вылета из ЛЕ руководство клуба может передумать покупать опорника. А это может испортить сезон еще больше.
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny
       766 / 899
    вчера в 23:47
    это называется "под хвост свинке залетел бражник"
    parallels
    parallels
       49 / 899
    вчера в 23:28
    финчер, ты где? вылазь, бомби! ахаха! 😅
    viv
    viv
       120 / 899
    вчера в 23:25
    Опять сегодня Саша три дырки отличился.....
    МКС
    МКС ответил Nikola45
       31 / 899
    вчера в 23:19
    А я Вам говорил сегодня до игры! Что Москалевых и Кукоянов сегодня не ожидается )))
    А при чем тут судьи

    Президент Вашего клуба уже всем рассказал

    Что они "не Ассы"

    Так что судьи уже не актуальны)))
    Roger Young
    Roger Young
       258 / 899
    вчера в 23:14
    слишком много оптимизма на счет этого состава.

    Не разыграется и не покажет ничего. Будет весь сезон катать такую же невнятную кашу, как сегодня и проползнет в зону Еврокубков, потому что протащат...

    И никто ничего не будет менять
    Nikola45
    Nikola45 ответил МКС
       243 / 899
    вчера в 23:14
    Автор статьи видимо запамятовал Что ту же ахинею писали и до игр с туном Так что Повторение, оно конечно мать учения Но отсутствие оригинальности в сложении статей Это явный прокол Твердая ЕДЕНИЦА
    А я Вам говорил сегодня до игры! Что Москалевых и Кукоянов сегодня не ожидается )))
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
       139 / 899
    вчера в 23:12
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       25 / 899
    вчера в 23:05
    Это 180 мин с опытным бойцом. С выходом Брагу. Придется смотреть группу хэ где играет жэ((((полное
    Wolf77785
    Wolf77785
       122 / 899
    вчера в 23:03
    одна правда, проект был андердогом!!
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       508 / 899
    вчера в 23:03
    Пора бы уже Спартак за регулярное разбазаривание очков заработанных другими командами, на сезон-другой отлучить от еврокубков.
    АНДРЕЙ ЯГОДИНСКИЙ
    АНДРЕЙ ЯГОДИНСКИЙ
       876 / 899
    вчера в 23:03
    Могу сказать ,только подготовленная команда добивается успеха.
    Вывод,Спартак очередной раз показал,что наш авось уже не работает.ТРЕНЕРОВКИ не пропускайте и удачи. СПАРТАК ЧЕМПИОН!
    МКС
    МКС
       31 / 899
    вчера в 22:58
    Автор статьи видимо запамятовал

    Что ту же ахинею писали и до игр с туном

    Так что

    Повторение, оно конечно мать учения

    Но отсутствие оригинальности в сложении статей

    Это явный прокол

    Твердая ЕДЕНИЦА
    zamsb
    zamsb
       632 / 899
    вчера в 22:56
    Я по натуре скептик и в чудеса не верю. Когда предсезонку проходит один состав, а в еврокубковые игры играют другие футболисты, которые еще толком и не успели друг с другом познакомиться, то о каком положительном результате может идти речь? Кто виноват? Ответ один -те люди, которые приняли решение поменять состав команды. Да, есть вопросы к тренерскому составу и к игрокам, но они сделали все, что смогли на данный отрезок времени. Евролига, это не игры РПЛ, Здесь такая "авантюра" с составом не проходит.
    Zimka
    Zimka
       438 / 899
    вчера в 22:56
    Теперь сэкономят силы для чемпионата что бы попасть в ЛЕ на следующий сезон.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       81 / 899
    вчера в 22:54
    Ну это же спартак, тут всегда так. Где спартачок - там и позор
    Гвинея
    Гвинея
       539 / 899
    вчера в 22:50
    вот бы дать спартаку вместо браги манчестер сити, так хочется поржать.
    oFANATo
    oFANATo
       46 / 899
    вчера в 22:50
    Опять спартак опозорился!!!
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