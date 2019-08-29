Тут вам не «Тун»

вчера, 22:46

«Спартак» в еврокубках больше не сыграет. Москвичи проиграли «Браге» и в ответном матче. «Соккер.ру» - о вылете команды Олега Кононова из Лиги Европы.

Последние результаты «Спартака» и проклевывающаяся понятная игра вселяли оптимизм перед ответным домашним матчем с «Брагой», несмотря на поражение в первой встрече со счетом 0:1. Оптимистов не могли разубедить настораживающие факторы: «Спартак» пропускал в последних шести матчах, «Спартак» выиграл всего один матч в сезоне с разницей в два мяча. А именно такую разницу нужно было нарабатывать в случае, если был бы пропущен хоть гол.

Поэтому в первую очередь спартаковцы должны были сработать на надежность, на сохранение предельной концентрации и внимательности на своей половине поля. Москвичи в принципе так и начали действовать. Они работали с пониманием задачи, не рвались с места в карьер, поскольку фора противника не была какой-то невероятной и требующей аврала с первых же секунд. Но если ты делаешь ставку на такое планомерное раскачивание противника и рассчитываешь на доминирование по ходу игры без открытого обмена ударами, то позаботься хотя бы о том, чтобы не совершать нелепых ошибок при контроле мяча и на своей половине поля.

«Спартак» почему-то об этом забыл и всего за пять минут в конце первого тайма проиграл матч. Хватило 300 секунд, чтобы «Брага» решила все вопросы. А ведь это должна быть игра нервов и терпения. Португальцы тоже выходили терпеть и ждать. Дождались. Второй тайм уже был пустой формальностью, что читалось и по тяжелым жестам игроков «Спартака», и по их ошибкам на ровном месте, которые возникают, когда ощущаешь, что обречен.

Почему-то у «Спартака» в центральной зоне при игре, не требовавшей надрыва, образовывались огромные пробелы и возникали необъяснимые ошибки, из-за которых появился гол. Колебания Кононова между Гулиевым и Умяровым разрешились не в пользу последнего в стартовом составе. И это была большая ошибка. Но оба в нынешнем сезоне успели показать себя и позитивно, и негативно. Так что должно было сработать тренерское чутье.

Равно как и при выборе между Мирзовым и Солтмурадом Бакаевым. В обоих случаях выбор Кононова не сработал. Но этот непроход «Браги», можно сказать, был запрограммирован заранее. Трансферной политикой руководства «Спартака». Вы скажете, что красно-белые вот как раз укомплектовали состав, как раз наладилась игра, если смотреть на матчи в чемпионате. Но давайте копать глубже. Состав именно на противостояние с «Брагой» не был готов.

Хотя бы потому, что Тиль и Ларссон, которые уже в чемпионате приносят большую пользу и делают вклад в результат и «клей» в игре «Спартака», были задействованы по ходу розыгрыша в других командах и помочь красно-белым не могли. Да, вроде как досадное недоразумение – всего один раунд потерпеть. Но как раз тут их и не хватило, в этом раунде.

А теперь они и пригодятся только в РПЛ . Не бывает здесь мелочей. И провалы в центре, в опорной зоне – с Тилем была бы другая структура игры и состава. Да, и с ним бывали осечки в середине – это вообще проблема, которая обнажилась с уходом Фернандо. Его объем работ никто не берет. И тут снова смотрим на руководство, которое решило заниматься заменой центральной фигуры в середине поля уже по ходу сезона. Это мы не говорим о других зонах.

Но и там лишние игры и тренировки, проведенные вместе, не помешали бы, а даже очень помогли в подготовке к «Браге» и противостоянии с ней. Перестройка по ходу сезона и чревата такими недоразумениями, которые оказываются судьбоносными и определяют картину всего сезона.

Занявшись развлечениями на рынке запоздало, «Спартак» лишил себя надежной опорной зоны, слаженности впереди и определенности для тренера: Мирзов или Бакаев, Гулиев или Умяров. Потому что «съезжала» вся схема и структура. Так что вылет от «Браги» - это не поражение по недоразумению. Бомба под это противостояние была заложена, когда кому-то пришло в голову учинить пертурбации со стартовым свистком в первом туре РПЛ .

Вполне возможно, что «Спартак» разыграется, этот состав разгуляется и покажет класс в чемпионате, но пара недель промедления стоила целого турнира. Надо думать об этом, когда в следующий раз возникнет вопрос о роли деталей в футболе. А «Брага» победила абсолютно по делу. Она слаженно и четко выполняла свою установку. При этом не обладая очень надежной обороной. Португальцы просто смогли сыграть внимательно и не позволить не самым изобретательным подходам «Спартака» становиться фатальными.

А в ответ «Спартак» предоставлял гектары пространства перед владениями Максименко. Такие противостояния решаются либо на очень большом везении, либо на очень хорошей подготовке. Лимиты удачи красно-белые исчерпали, видимо, чуть раньше, когда иногда чудом «отскакивали» от «Туна», но тот был на порядок менее классным, чем «Брага». И здесь уже нужна была подготовка, хотя бы способность не ошибаться на ровном месте. Даже этого «Спартак» из себя не смог выдавить.