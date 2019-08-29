Тут вам не «Тун»

«Спартак» в еврокубках больше не сыграет. Москвичи проиграли «Браге» и в ответном матче. «Соккер.ру» - о вылете команды Олега Кононова из Лиги Европы.
Последние результаты «Спартака» и проклевывающаяся понятная игра вселяли оптимизм перед ответным домашним матчем с «Брагой», несмотря на поражение в первой встрече со счетом 0:1. Оптимистов не могли разубедить настораживающие факторы: «Спартак» пропускал в последних шести матчах, «Спартак» выиграл всего один матч в сезоне с разницей в два мяча. А именно такую разницу нужно было нарабатывать в случае, если был бы пропущен хоть гол.
Поэтому в первую очередь спартаковцы должны были сработать на надежность, на сохранение предельной концентрации и внимательности на своей половине поля. Москвичи в принципе так и начали действовать. Они работали с пониманием задачи, не рвались с места в карьер, поскольку фора противника не была какой-то невероятной и требующей аврала с первых же секунд. Но если ты делаешь ставку на такое планомерное раскачивание противника и рассчитываешь на доминирование по ходу игры без открытого обмена ударами, то позаботься хотя бы о том, чтобы не совершать нелепых ошибок при контроле мяча и на своей половине поля.
«Спартак» почему-то об этом забыл и всего за пять минут в конце первого тайма проиграл матч. Хватило 300 секунд, чтобы «Брага» решила все вопросы. А ведь это должна быть игра нервов и терпения. Португальцы тоже выходили терпеть и ждать. Дождались. Второй тайм уже был пустой формальностью, что читалось и по тяжелым жестам игроков «Спартака», и по их ошибкам на ровном месте, которые возникают, когда ощущаешь, что обречен.
Почему-то у «Спартака» в центральной зоне при игре, не требовавшей надрыва, образовывались огромные пробелы и возникали необъяснимые ошибки, из-за которых появился гол. Колебания Кононова между Гулиевым и Умяровым разрешились не в пользу последнего в стартовом составе. И это была большая ошибка. Но оба в нынешнем сезоне успели показать себя и позитивно, и негативно. Так что должно было сработать тренерское чутье.
Равно как и при выборе между Мирзовым и Солтмурадом Бакаевым. В обоих случаях выбор Кононова не сработал. Но этот непроход «Браги», можно сказать, был запрограммирован заранее. Трансферной политикой руководства «Спартака». Вы скажете, что красно-белые вот как раз укомплектовали состав, как раз наладилась игра, если смотреть на матчи в чемпионате. Но давайте копать глубже. Состав именно на противостояние с «Брагой» не был готов.
Хотя бы потому, что Тиль и Ларссон, которые уже в чемпионате приносят большую пользу и делают вклад в результат и «клей» в игре «Спартака», были задействованы по ходу розыгрыша в других командах и помочь красно-белым не могли. Да, вроде как досадное недоразумение – всего один раунд потерпеть. Но как раз тут их и не хватило, в этом раунде.
А теперь они и пригодятся только в РПЛ. Не бывает здесь мелочей. И провалы в центре, в опорной зоне – с Тилем была бы другая структура игры и состава. Да, и с ним бывали осечки в середине – это вообще проблема, которая обнажилась с уходом Фернандо. Его объем работ никто не берет. И тут снова смотрим на руководство, которое решило заниматься заменой центральной фигуры в середине поля уже по ходу сезона. Это мы не говорим о других зонах.
Но и там лишние игры и тренировки, проведенные вместе, не помешали бы, а даже очень помогли в подготовке к «Браге» и противостоянии с ней. Перестройка по ходу сезона и чревата такими недоразумениями, которые оказываются судьбоносными и определяют картину всего сезона.
Занявшись развлечениями на рынке запоздало, «Спартак» лишил себя надежной опорной зоны, слаженности впереди и определенности для тренера: Мирзов или Бакаев, Гулиев или Умяров. Потому что «съезжала» вся схема и структура. Так что вылет от «Браги» - это не поражение по недоразумению. Бомба под это противостояние была заложена, когда кому-то пришло в голову учинить пертурбации со стартовым свистком в первом туре РПЛ.
Вполне возможно, что «Спартак» разыграется, этот состав разгуляется и покажет класс в чемпионате, но пара недель промедления стоила целого турнира. Надо думать об этом, когда в следующий раз возникнет вопрос о роли деталей в футболе. А «Брага» победила абсолютно по делу. Она слаженно и четко выполняла свою установку. При этом не обладая очень надежной обороной. Португальцы просто смогли сыграть внимательно и не позволить не самым изобретательным подходам «Спартака» становиться фатальными.
А в ответ «Спартак» предоставлял гектары пространства перед владениями Максименко. Такие противостояния решаются либо на очень большом везении, либо на очень хорошей подготовке. Лимиты удачи красно-белые исчерпали, видимо, чуть раньше, когда иногда чудом «отскакивали» от «Туна», но тот был на порядок менее классным, чем «Брага». И здесь уже нужна была подготовка, хотя бы способность не ошибаться на ровном месте. Даже этого «Спартак» из себя не смог выдавить.
Тут уже начались крики на тему, как повезло бомжам с Бенфикой. Ню-ню.
Тут уже начались крики на тему, как повезло бомжам с Бенфикой. Ню-ню.
Президент Вашего клуба уже всем рассказал
Что они "не Ассы"
Так что судьи уже не актуальны)))
Президент Вашего клуба уже всем рассказал
Что они "не Ассы"
Так что судьи уже не актуальны)))
Не разыграется и не покажет ничего. Будет весь сезон катать такую же невнятную кашу, как сегодня и проползнет в зону Еврокубков, потому что протащат...
И никто ничего не будет менять
Не разыграется и не покажет ничего. Будет весь сезон катать такую же невнятную кашу, как сегодня и проползнет в зону Еврокубков, потому что протащат...
И никто ничего не будет менять
Вывод,Спартак очередной раз показал,что наш авось уже не работает.ТРЕНЕРОВКИ не пропускайте и удачи. СПАРТАК ЧЕМПИОН!
Вывод,Спартак очередной раз показал,что наш авось уже не работает.ТРЕНЕРОВКИ не пропускайте и удачи. СПАРТАК ЧЕМПИОН!
Что ту же ахинею писали и до игр с туном
Так что
Повторение, оно конечно мать учения
Но отсутствие оригинальности в сложении статей
Это явный прокол
Твердая ЕДЕНИЦА
Что ту же ахинею писали и до игр с туном
Так что
Повторение, оно конечно мать учения
Но отсутствие оригинальности в сложении статей
Это явный прокол
Твердая ЕДЕНИЦА