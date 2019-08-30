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Ван Дейк обошел Месси и Роналду

вчера, 10:00

УЕФА принял редкое решение. Лучшим игроком минувшего сезона стал не Месси и не Роналду. А вовсе защитник. «Соккер.ру» - о смене парадигмы.

Как правило, во всех наградных рейтингах и прочих конкурсах есть три финалиста, двое из которых в последние годы неизменно имеют имена-фамилии Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но финалистов трое. Поэтому приходится к ним добавлять статиста. Но все больше и больше признаков того, что мы начинаем жить в следующую футбольную эпоху. Когда уже не только Месси и Роналду занимаются дележкой индивидуальных трофеев.

Эпохи как правило не сменяются по щелчку пальцев, все происходит постепенно и незаметно для современников – только с расстояния истории это потом определят. Поэтому давайте сейчас будем внимательными и зафиксируем момент. За предыдущие восемь лет Месси и Роналду входили в тройку финалистов на получение этого трофея пять раз. И не было еще такого года на этом отрезке, чтобы хотя бы один из них не входил в число претендентов.

По инерции люди еще удивляются тому, что ни Месси, ни Роналду не получили награду лучшему футболисту прошлого сезона от УЕФА. Но если вдуматься, то аргентинец и португалец, задавшие высокие планки качества в предыдущие годы, на этот раз им не то, чтобы не соответствовали, но не дотянули на командном уровне.

А вот Вирджил ван Дейк, который составил им конкуренцию, как раз выбил необходимый результат. Голландец вообще подчищает трофейные поля. Он стал лучшим в чемпионате Англии в прошлом сезоне. А перед тем, как получил награду лучшему игроку от УЕФА, выхватил звание лучшего защитника минувшего розыгрыша Лиги чемпионов и лучшего футболиста этого турнира.

Итак, чем мог похвастаться Роналду в прошедшем сезоне? Он провел за «Ювентус» 47 матчей, забил 31 гол, сделал 10 голевых передач. Разумеется, стал чемпионом Италии, признан был самым ценным футболистом Серии А, стал лучшим бомбардиром «Ювентуса», а со сборной Португалии выиграл Лигу наций. Внушительно, конечно.

У Месси за прошлый сезон проведено 58 игр, в них он забил впечатляющие 54 гола и сделал 17 голевых передач. Выиграл чемпионат Испании, получил «Золотую бутсу» по итогам сезона и стал бронзовым призером Кубка Америки со сборной Аргентины, чему не рад – все помним этот скандал и обвинения со стороны Месси в адрес КОНМЕБОЛ в коррупции.

Наконец, Вирджил ван Дейк. На его счету в прошлом сезоне 59 матчей, девять голов и четыре голевые передачи. Он выиграл Лигу чемпионов, стал лучшим в чемпионате Англии, где его команда в сумасшедшей гонке уступила чемпионство «Манчестер Сити», а со сборной Нидерландов ван Дейк был финалистом Лиги наций – там уступил Португалии с Роналду.

Если опираться на статистику, то выбор должен был пасть на Месси или Роналду, конечно, однако в этом и сложность, в этом и субъективизм футбола – сравнивать при определении таких триумфаторов приходится игроков совершенно разного амплуа. Здесь невозможно опираться только на статистику. Зачастую все трофеи все равно достаются игрокам атаки, потому что проще увидеть качество их игры, не напрягаясь, не вдаваясь в детали, не вдумываясь. Почему на этот раз все произошло иначе?

Во-первых, голосовать за Месси и Роналду стало моветоном, слишком банально, люди попросту устали и хотят свежих имен. Если раньше Лионелю и Криштиану было проще получать награды, потому что за них автоматически голосовали, то теперь будет сложнее, потому что маятник качнулся в другую сторону – люди будут предпочитать как раз альтернативу им.

Во-вторых, роль Лиги чемпионов в определении обладателя этого трофея очень важна. «Ливерпуль» в блестящем стиле ее выиграл. Роналду своим фантастическим футболом в ответном матче с «Атлетико», конечно, сделал большую заявку. Но в играх с «Аяксом» не смог развить свой успех и показать лидерский потенциал. Осекся довольно рано для претендента на звание лучшему в Европе. Лига наций, где Роналду очно отомстил ван Дейку, пока не набрала достаточного авторитета, чтобы играть определяющую роль. А с Месси ван Дейк и его команда расправились в очном противостоянии в полуфинале Лиги чемпионов. Это было красиво, это вошло в историю. Тут как бы даже проще сопоставлять – все было на глазах.

В-третьих, нужно смотреть, кто определяет лучших, кто голосует. Лидеров определяют совместным голосованием 80 тренеров команд, которые участвовали в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов, представляющих членов УЕФА. Как правило, спортивные журналисты глубже погружены в тему, они весь сезон непрерывно выискивают что-то интересное в игре одних и других, им проще сопоставлять футбол защитников и нападающих, вратарей и полузащитников. Каждый придумывает себе какие-то субъективные критерии, но в сумме они дают интересный ответ.

В данном случае – ван Дейк. А Вирджил еще и потому войдет в историю, что стал только четвертым защитником, которого признали лучшим игроком сезона. Ранее это были Фабио Каннаваро, Маттиас Заммер и Франц Беккенбауэр. В хорошую компанию попал голландец, который не устает подчеркивать, что обязан этим только своей команде. Это, в принципе, банальные вещи. Потому что каждый футболист, дошедший до индивидуального трофея, обязан этим команде. Как и команда, которую он представляет, очевидно, многим обязана ему в своих достижениях. За это и награждают.

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Все комментарии
shlifen
shlifen ответил Константин Давыдов 1
   555 / 911
сегодня в 11:15
Чего, прости господи??? Дядь твои длинно-посты это просто печаль... Месси - мечта Клоппа? Он получил игроков которых хотел - Аллисон, Ван Дейк и Салах - по цене вышли не сильно дороже Коута. И с этими игроками взял ЛЧ. Моура как игрок лучше Ван Дейка?? Оставим в стороне вопрос сравнения игроков разных позиций - но ведь Моура выдал один бенефис в Амстердаме, в остальном же, в сезоне, сыграл средне... Не понимаешь роль защиты в футболе?? Если бы на Энфилде у Барсы был Ван Дейк, она бы не пропустила 4, скажу больше, на Энфилде Барсе был нужнее Ван Дейк, чем Месси. Первый матч с Барсой он провалил? Ты матч то смотрел?? Или гол забитый с рикошета от перекладины - называется "Месси унизил оборону"?? (тот кто хоть раз сам играл в футбол знает, что защита на рикошет ВСЕГДА отреагирует медленнее чем оборона - поскольку играют спиной к воротам) Барса чудом не получила 2-3 на Кам Ноу... Если в руководстве Барсы ничего не поняли, и борються за Неймара, а не за условного Кулибали, то угловой от Трента - не последний ляп их обороны.

Разумеется, никто в мире не специалист вашего уровня, в АПЛ все идиоты признали его лучшим, в ЛЧ все идиоты, даже в УЕФА не разбираются в футболе, в следующий раз будем сразу выдавать награды опираясь на мнение Константина Давыдова, который в игре учитывает лишь голы и голевые, и для него средний нападающий, важнее лучшего защитника
Martini_1987
Martini_1987
   362 / 911
сегодня в 09:45
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       314 / 911
    сегодня в 08:37
    Суарес очень хорошо заиграл в Барсе и никто из Барсы,за последнии 5 лет,не заиграл аналогично. Только не говорите,что Педро стал звездой АПЛа. Ну а то,что Коутиньо соблазнился на внеземных,то его проблемы,хотя бабосы вытресли приличные,НО и к тому же вина тренера.который и Дембеле толком не мог найти место и научить его иногда забивать в важных матчах.
    В АПЛе Месси бы не заиграл,по той причине,что его бы просто прессанул какой нибудь англиЦкий середняк и он бы попросился жевать чипсы.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       314 / 911
    сегодня в 08:28
      Константин Давыдов 1
      Константин Давыдов 1
         911 / 911
      сегодня в 07:12
      Я не пойму...почему у кого то есть сомнения что перейдя в АПЛ... к примеру в МС...Месси ничего там не забьёт и не сможет сделать...Ролучается Габи Жесус забивает ...а Месси не может...В ЛЧ всем грандам по дублю сделал....а ....аутсайдерам не сможет..А кто всегда пишет что он мастер забивать им(Уэска ..Осасуна..)И почему лидеры хвалёной АПЛ переходя в Барсу там тухнут и ничего не могут показать..А игроки Барсы сидящие на замене становяться лидерами в АПЛ...И не только Барсы....Коутиньо ...Алексис ..Яя Туре ...Глеб... Педро...Бейл...Куртуа..Даже Анри перейдя из Арсенала в Барсу не показал своей прежней результативности...Потому что играя рядом с Месси становится понятно что казалось бы суперталант и не такой и талантливый на фоне Лео.....И вообще АПЛ берёт тем что у них там много команд борются за титул...А ведь на сегодня там две команды...Ливер и Сити...А остальные Это как Атлетико...Валенсия...Севилья...Даже РПЛ сейчас выглядит конкуретноспособней...
      Константин Давыдов 1
      Константин Давыдов 1 ответил San Skra
         911 / 911
      сегодня в 06:57
      Как и Месси с Роналду.. Аргентина много добилась на ЧМ и ЧА? Ювентус в ЛЧ хоть до финала дошел? А там были и Месси и Роналду. Ван Дейк этот сезон провел ровнее чем они и + показал себя одним из лучших на своей позиции в мире. Назовите мне лучшего ЦЗ чем он (в прошлом сезоне).
      Он может быть и лучший защитник ..но явно не лучший игрок....Даже Лукаса Моуру можно выше поставить
      Константин Давыдов 1
      Константин Давыдов 1 ответил заDOOMчивый
         911 / 911
      сегодня в 06:55
      не нужен нам такой дрянной бартер,меняйте его на Неймара,а ВВД не трожте!!! Вишь,чего захотели.
      Это я про мечту Клоппа...Никто никуда Месси не отпустит
      Константин Давыдов 1
      Константин Давыдов 1 ответил League1
         911 / 911
      сегодня в 06:52
      меси вообще не стоило упоминать в этой статье. Только вскользь, забил много уэскам и леганесам, не пощадил маленьких, и всё, больше вспомнить нечего. Громить маленькие команды, играя в составе барселоны, это позор. Если сравнивать зарплату меськи и бюджет маленьких команд, то меська вообще не должен иметь партнёров в играх с ними. Должен выходить на игры с маленькими командами абсолютно один, даже без вратаря. Так как его зарплата больше, чем весь бюджет маленьких команд.
      Посмотри на голы В ЛЧ
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил sparxx2
         99 / 911
      сегодня в 01:24
      "Ливерпуль лучший клуб Европы" хахахахахахахахахахахахахахахаха И после этого шедевра ты мне пишешь что я чушь написал ??? хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах
      А как по твоему называется клуб, который победил а ЛЧ? Правильно чемпион Европы, так что можешь дальше смеяться, и делать вид, что ты ничего не понимаешь, это у тебя лучше всего получается.
      League1
      League1
         183 / 911
      сегодня в 00:19
      меси вообще не стоило упоминать в этой статье. Только вскользь, забил много уэскам и леганесам, не пощадил маленьких, и всё, больше вспомнить нечего. Громить маленькие команды, играя в составе барселоны, это позор. Если сравнивать зарплату меськи и бюджет маленьких команд, то меська вообще не должен иметь партнёров в играх с ними. Должен выходить на игры с маленькими командами абсолютно один, даже без вратаря. Так как его зарплата больше, чем весь бюджет маленьких команд.
      sparxx2
      sparxx2
         263 / 911
      вчера в 23:33
      "Ливерпуль лучший клуб Европы"
      хахахахахахахахахахахахахахахаха
      И после этого шедевра ты мне пишешь что я чушь написал ???
      хахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответил sparxx2
         99 / 911
      вчера в 22:05
      Мне не интересно с тобой спорить. Таких как Ван Днойк скок хош, а есть и по круче на его же позиции. Но Месси и Роналдо это другая Вселенная, а в том же ряду Неймар, Мбаппе, Погба и т.д., а нам подсовывают Скомино-продукт. Так ещё и не просто подсовывают, а почему то нам должно это нравится.... Ну нет уж, извольте. Награда даётся за прошлый сезон 2018/2019, а Чемпионат Мира который прошел летом 2018-го к какому сезону относится ? Весь биомусор в последнбие пару месяцев вылился на Погба, но его хочет Реал Мадрид и он ЧЕМПИОН МИРА !!! Понимаешь да, что Ван Днойк чемпионом мира не будет ни-ког-да...... !?!?!?
        sparxx2
        sparxx2 ответил заDOOMчивый
           263 / 911
        вчера в 21:58
        Ясное дело,что Харя Кейн это лучший игрок,потому что его и Реал и ПСЖ и Барса и Юве - все хотят,ну очень забивной форвард,куда там Месси и Роналду. Чемпионат мира вообще не причём,то ФИФА,а ВВД награждала УЕФА,конторки чуток разные.Погба отличный игрок? и чем же он так прекрасен? Ну и что,что он Чемпион Мира, им можно стать сидя на лавке. И если бы Реал его хотел,то Перес давно бы купил,но его хочет алжирец,да и вообще он нужен ли? Мбаппе был хорош,но что-то как то успокоился,в ЛЧ особенно ничем не запомнился,их даже полуживой МЮ вынес в родных стенах. ВВД тоже бы хотели прикупить,но понимают,что Ливерпуль его пока не готов продавать,ну разве что за космическую сумму и уж тем более теперь.И конечно же те,кто давал эту награду,а их большинство,намного тупее Вас. Хотел бы заметить,что победить Месси и Роналду - это надо быть трудолюбивым везунчиком,потому что этих двух персонажей сильно облизывают. Так что деточка Ливерпуль рулит,а у Шпор даже и кандидата подходящего не нашли,там у всех в графе название НоуНэйм. Скомина передаёт Чакыру привет, надо уметь,что бы при помощи ВАРа засчитать гол рукой в ворота МС. балканец просится к турку на мастер-класс.
          sparxx2
          sparxx2 ответил San Skra
             263 / 911
          вчера в 21:32
          Не пойму, ты клонишь к тому, что нужно было давать Погба?
            владислав игнатьев
            владислав игнатьев
            вчера в 20:46
            победа ван дейка просто бред в прошлом сезоне месси на голову а то и две был выше остальных просто он стал заложником своего же таланта к которому все привыкли и те чудеса которые он показывает уже стали привычным явлением защитник конечно он очень хороший но сравнивать его с месси это не разумно лично я смотрю футбол из за таких игроков как месси роналду неймар азар да тот же бензема бейл и когда говорят что им надоел месси и роналду я просто поражаюсь зачем вы тогда вообще футбол смотрите
            заDOOMчивый
            заDOOMчивый ответил Константин Давыдов 1
               314 / 911
            вчера в 20:38
            Даже глупо слышать о том что Месси не достоин быть в тройке!!!Ван Дейк также достоин быть в тройке как Салах,Мане,Вейналдум,Ориги,Фирмино,Робертсон,Арнольд,Матип,Милнер и Алиссон!Он такой же плюшевый лучший игрок как и Модрич в том году!Получается что Месси не получил эту награду только за один матч...а точнее за один гол...Разве это справедливо....тем более его винить в этом проигрыше нужно меньше всего...А почему Ван Дейку никто не вспоминает первую игру....в которой его ошибки(особенно во втором голе) очевидны!Просто глупо вручая индивидуальный приз смотреть вместо индивидуальных статистику команды.....И почему же тогда они не составили тройку целиком из ливерпуля....Если Лео про76 им....Ну а теперь посмотрим на это под другим углом.....Финал Лиги Чемпионов...Ливер-Тоттенхэм....Матч заканчивается 0-0 в котором Ван Дейк блистает как бог...но по пен.они проигрывают 4-5.....И никто...Я повторяю никто не включил бы ван дека даже в топ-10......Но ведь и при победном финале и в проигранном действовал здорово и не раз выручал команду....Ну и где справедливость.....Почему никто не говорит например что вместе с Месси там должен быть ещё кто-то из Барсы...Просто он настолько превосходит всех...что ему не нужно выигрывать ЛЧ чтобы попасть в топ-3.....а Ван Дейку это жизненно необходимо...хотя повторюсь..туда хоть весь Ливер впихивай....Ван Дейк лучше Месси.....Это же смешно....Спросите любого тренера кого они выберут....Или поменяйте их местами(Лео в Ливер ,а Вирджил в Барсу)...Ливер просто выиграл бы ещё и кубок и Чемпионат Англии и Супер кубок европы(который кстати Ван Дейк провалил..никто не припомнит...конечно он же не Месси....там и слона в глазу не заметят)...А Барса....с Ван Дейком(но без Месси)....неизвесно вышла бы из группы ЛЧ...да и в Ла Лиге....хорошо если бы была в тройке....
            не нужен нам такой дрянной бартер,меняйте его на Неймара,а ВВД не трожте!!! Вишь,чего захотели.
            NGYRZ
            NGYRZ ответил fekir-1111
               37 / 911
            вчера в 20:37
            Вместо мамбика мароканского будет.
              заDOOMчивый
              заDOOMчивый ответил San Skra
                 314 / 911
              вчера в 20:34
              Как и Месси с Роналду.. Аргентина много добилась на ЧМ и ЧА? Ювентус в ЛЧ хоть до финала дошел? А там были и Месси и Роналду. Ван Дейк этот сезон провел ровнее чем они и + показал себя одним из лучших на своей позиции в мире. Назовите мне лучшего ЦЗ чем он (в прошлом сезоне).
              Алдервейрелд чем плох? был в финале ЛЧ и занял 3 место на ЧМ.
              заDOOMчивый
              заDOOMчивый ответил San Skra
                 314 / 911
              вчера в 20:31
              Не пойму, ты клонишь к тому, что нужно было давать Погба?
              ну как бы от Погба.должно было отрекошетить к ХКейну.
              заDOOMчивый
              заDOOMчивый ответил sparxx2
                 314 / 911
              вчера в 20:31
              Мне не интересно с тобой спорить. Таких как Ван Днойк скок хош, а есть и по круче на его же позиции. Но Месси и Роналдо это другая Вселенная, а в том же ряду Неймар, Мбаппе, Погба и т.д., а нам подсовывают Скомино-продукт. Так ещё и не просто подсовывают, а почему то нам должно это нравится.... Ну нет уж, извольте. Награда даётся за прошлый сезон 2018/2019, а Чемпионат Мира который прошел летом 2018-го к какому сезону относится ? Весь биомусор в последнбие пару месяцев вылился на Погба, но его хочет Реал Мадрид и он ЧЕМПИОН МИРА !!! Понимаешь да, что Ван Днойк чемпионом мира не будет ни-ког-да...... !?!?!?
              Ясное дело,что Харя Кейн это лучший игрок,потому что его и Реал и ПСЖ и Барса и Юве - все хотят,ну очень забивной форвард,куда там Месси и Роналду.
              Чемпионат мира вообще не причём,то ФИФА,а ВВД награждала УЕФА,конторки чуток разные.Погба отличный игрок? и чем же он так прекрасен? Ну и что,что он Чемпион Мира, им можно стать сидя на лавке. И если бы Реал его хотел,то Перес давно бы купил,но его хочет алжирец,да и вообще он нужен ли? Мбаппе был хорош,но что-то как то успокоился,в ЛЧ особенно ничем не запомнился,их даже полуживой МЮ вынес в родных стенах. ВВД тоже бы хотели прикупить,но понимают,что Ливерпуль его пока не готов продавать,ну разве что за космическую сумму и уж тем более теперь.И конечно же те,кто давал эту награду,а их большинство,намного тупее Вас. Хотел бы заметить,что победить Месси и Роналду - это надо быть трудолюбивым везунчиком,потому что этих двух персонажей сильно облизывают. Так что деточка Ливерпуль рулит,а у Шпор даже и кандидата подходящего не нашли,там у всех в графе название НоуНэйм.
              Скомина передаёт Чакыру привет, надо уметь,что бы при помощи ВАРа засчитать гол рукой в ворота МС. балканец просится к турку на мастер-класс.
              San Skra
              San Skra ответил Константин Давыдов 1
                 513 / 911
              вчера в 20:27
              Ключевое слово здесь: "Один из"....
              Как и Месси с Роналду.. Аргентина много добилась на ЧМ и ЧА? Ювентус в ЛЧ хоть до финала дошел? А там были и Месси и Роналду. Ван Дейк этот сезон провел ровнее чем они и + показал себя одним из лучших на своей позиции в мире. Назовите мне лучшего ЦЗ чем он (в прошлом сезоне).
              San Skra
              San Skra ответил sparxx2
                 513 / 911
              вчера в 20:23
              Мне не интересно с тобой спорить. Таких как Ван Днойк скок хош, а есть и по круче на его же позиции. Но Месси и Роналдо это другая Вселенная, а в том же ряду Неймар, Мбаппе, Погба и т.д., а нам подсовывают Скомино-продукт. Так ещё и не просто подсовывают, а почему то нам должно это нравится.... Ну нет уж, извольте. Награда даётся за прошлый сезон 2018/2019, а Чемпионат Мира который прошел летом 2018-го к какому сезону относится ? Весь биомусор в последнбие пару месяцев вылился на Погба, но его хочет Реал Мадрид и он ЧЕМПИОН МИРА !!! Понимаешь да, что Ван Днойк чемпионом мира не будет ни-ког-да...... !?!?!?
              Не пойму, ты клонишь к тому, что нужно было давать Погба?
              заDOOMчивый
              заDOOMчивый ответил Gallardo10
                 314 / 911
              вчера в 20:18
              Мир докатился к черту! В прошлом году дали ЗМ какому то проходимцу, а в этом году вообще придумали ноунейма из ниоткуда! ЗМ дается за индивидуальные заслуги! И где у ноунейма индивидульно то?! DOWN!
                Gallardo10
                Gallardo10
                   838 / 911
                вчера в 19:52
                Мир докатился к черту! В прошлом году дали ЗМ какому то проходимцу, а в этом году вообще придумали ноунейма из ниоткуда! ЗМ дается за индивидуальные заслуги! И где у ноунейма индивидульно то?! DOWN!
                fekir-1111
                fekir-1111 ответил NGYRZ
                   684 / 911
                вчера в 19:31
                Мане вместо тебя не будет!
                Вместо мамбика мароканского будет.
                sparxx2
                sparxx2 ответил San Skra
                   263 / 911
                вчера в 19:06
                Человек один из лидеров команды не только на клубной арене, но и национальной: стал призером, не самого слабого чемпионата АПЛ, финалистом Лиги Наций + обладатель ЛЧ, у тебя сомнения в том достоин он либо нет?
                Мне не интересно с тобой спорить. Таких как Ван Днойк скок хош, а есть и по круче на его же позиции. Но Месси и Роналдо это другая Вселенная, а в том же ряду Неймар, Мбаппе, Погба и т.д., а нам подсовывают Скомино-продукт. Так ещё и не просто подсовывают, а почему то нам должно это нравится.... Ну нет уж, извольте.
                Награда даётся за прошлый сезон 2018/2019, а Чемпионат Мира который прошел летом 2018-го к какому сезону относится ? Весь биомусор в последнбие пару месяцев вылился на Погба, но его хочет Реал Мадрид и он ЧЕМПИОН МИРА !!! Понимаешь да, что Ван Днойк чемпионом мира не будет ни-ког-да...... !?!?!?
                Константин Давыдов 1
                Константин Давыдов 1 ответил San Skra
                   911 / 911
                вчера в 16:37
                Человек один из лидеров команды не только на клубной арене, но и национальной: стал призером, не самого слабого чемпионата АПЛ, финалистом Лиги Наций + обладатель ЛЧ, у тебя сомнения в том достоин он либо нет?
                Ключевое слово здесь: "Один из"....
                Константин Давыдов 1
                Константин Давыдов 1
                   911 / 911
                вчера в 16:34
                И ещё многие часто говорят что типа почему всегда нападающим или атакующим игрокам достаются индивидуальные призы..........Возмём опять же Лео и Вирджила за пример....Что может сделать защитник в одиночку........Защита команды состоит из 3-5 защитников...которые страхуют друг друга и помощи полузащиты ,а в Ливере...что уж лукавить и нападающих....И если хоть один(не Ван Дейк) ошибается то команда пропускает....И будь ты хоть Рамос...хоть Каннаваро...хоть Беккенбауэр или Мальдини ты не можешь ничего поделать...когда к примеру на тебя выходят два в одного или др.....А в атаке же можно и с брёвнами тащить команду.....не имея моментов и подходов играя в глухой обороне...забить гол....Или из ничего создать себе или бревну(условно)момент с пустыми воротами....Защита это группа ....а нападающие это солисты которые должны обыграть эту группу...Они за частую остаются одни против всей защиты команды...Вот возьмём Краснодар в матчах с греками....Ну стоит там одиноко Берг(нападающий Краснодара)...и ничего не может поделать с защитой.......и все на него бочку катят...а что он имел много моментов...нет(ни у кого в истории нет 100 процентной реализации)...или защита(или отдельно кто то из защитников) греческой команды так хороши....
                АПЛ рулит
                АПЛ рулит
                   355 / 911
                вчера в 16:08
                Ван Дейк молодец!
                В Ливерпуле его карьера пошла вверх и теперь он стал одним из лучших защитников в мире!)
                San Skra
                San Skra ответил sparxx2
                   513 / 911
                вчера в 16:08
                Конечно по обводкам ему равных нет !!!! хахахахахахахахахахах Поэтому он не стал чемпионом Англии. Ну логично же !? хахахахахахаха
                Человек один из лидеров команды не только на клубной арене, но и национальной: стал призером, не самого слабого чемпионата АПЛ, финалистом Лиги Наций + обладатель ЛЧ, у тебя сомнения в том достоин он либо нет?
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