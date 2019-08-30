Ван Дейк обошел Месси и Роналду

вчера, 10:00

УЕФА принял редкое решение. Лучшим игроком минувшего сезона стал не Месси и не Роналду. А вовсе защитник. «Соккер.ру» - о смене парадигмы.

Как правило, во всех наградных рейтингах и прочих конкурсах есть три финалиста, двое из которых в последние годы неизменно имеют имена-фамилии Лионель Месси и Криштиану Роналду. Но финалистов трое. Поэтому приходится к ним добавлять статиста. Но все больше и больше признаков того, что мы начинаем жить в следующую футбольную эпоху. Когда уже не только Месси и Роналду занимаются дележкой индивидуальных трофеев.

Эпохи как правило не сменяются по щелчку пальцев, все происходит постепенно и незаметно для современников – только с расстояния истории это потом определят. Поэтому давайте сейчас будем внимательными и зафиксируем момент. За предыдущие восемь лет Месси и Роналду входили в тройку финалистов на получение этого трофея пять раз. И не было еще такого года на этом отрезке, чтобы хотя бы один из них не входил в число претендентов.

По инерции люди еще удивляются тому, что ни Месси, ни Роналду не получили награду лучшему футболисту прошлого сезона от УЕФА . Но если вдуматься, то аргентинец и португалец, задавшие высокие планки качества в предыдущие годы, на этот раз им не то, чтобы не соответствовали, но не дотянули на командном уровне.

А вот Вирджил ван Дейк, который составил им конкуренцию, как раз выбил необходимый результат. Голландец вообще подчищает трофейные поля. Он стал лучшим в чемпионате Англии в прошлом сезоне. А перед тем, как получил награду лучшему игроку от УЕФА , выхватил звание лучшего защитника минувшего розыгрыша Лиги чемпионов и лучшего футболиста этого турнира.

Итак, чем мог похвастаться Роналду в прошедшем сезоне? Он провел за «Ювентус» 47 матчей, забил 31 гол, сделал 10 голевых передач. Разумеется, стал чемпионом Италии, признан был самым ценным футболистом Серии А, стал лучшим бомбардиром «Ювентуса», а со сборной Португалии выиграл Лигу наций. Внушительно, конечно.

У Месси за прошлый сезон проведено 58 игр, в них он забил впечатляющие 54 гола и сделал 17 голевых передач. Выиграл чемпионат Испании, получил «Золотую бутсу» по итогам сезона и стал бронзовым призером Кубка Америки со сборной Аргентины, чему не рад – все помним этот скандал и обвинения со стороны Месси в адрес КОНМЕБОЛ в коррупции.

Наконец, Вирджил ван Дейк. На его счету в прошлом сезоне 59 матчей, девять голов и четыре голевые передачи. Он выиграл Лигу чемпионов, стал лучшим в чемпионате Англии, где его команда в сумасшедшей гонке уступила чемпионство «Манчестер Сити», а со сборной Нидерландов ван Дейк был финалистом Лиги наций – там уступил Португалии с Роналду.

Если опираться на статистику, то выбор должен был пасть на Месси или Роналду, конечно, однако в этом и сложность, в этом и субъективизм футбола – сравнивать при определении таких триумфаторов приходится игроков совершенно разного амплуа. Здесь невозможно опираться только на статистику. Зачастую все трофеи все равно достаются игрокам атаки, потому что проще увидеть качество их игры, не напрягаясь, не вдаваясь в детали, не вдумываясь. Почему на этот раз все произошло иначе?

Во-первых, голосовать за Месси и Роналду стало моветоном, слишком банально, люди попросту устали и хотят свежих имен. Если раньше Лионелю и Криштиану было проще получать награды, потому что за них автоматически голосовали, то теперь будет сложнее, потому что маятник качнулся в другую сторону – люди будут предпочитать как раз альтернативу им.

Во-вторых, роль Лиги чемпионов в определении обладателя этого трофея очень важна. «Ливерпуль» в блестящем стиле ее выиграл. Роналду своим фантастическим футболом в ответном матче с «Атлетико», конечно, сделал большую заявку. Но в играх с «Аяксом» не смог развить свой успех и показать лидерский потенциал. Осекся довольно рано для претендента на звание лучшему в Европе. Лига наций, где Роналду очно отомстил ван Дейку, пока не набрала достаточного авторитета, чтобы играть определяющую роль. А с Месси ван Дейк и его команда расправились в очном противостоянии в полуфинале Лиги чемпионов. Это было красиво, это вошло в историю. Тут как бы даже проще сопоставлять – все было на глазах.

В-третьих, нужно смотреть, кто определяет лучших, кто голосует. Лидеров определяют совместным голосованием 80 тренеров команд, которые участвовали в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов, представляющих членов УЕФА . Как правило, спортивные журналисты глубже погружены в тему, они весь сезон непрерывно выискивают что-то интересное в игре одних и других, им проще сопоставлять футбол защитников и нападающих, вратарей и полузащитников. Каждый придумывает себе какие-то субъективные критерии, но в сумме они дают интересный ответ.

В данном случае – ван Дейк. А Вирджил еще и потому войдет в историю, что стал только четвертым защитником, которого признали лучшим игроком сезона. Ранее это были Фабио Каннаваро, Маттиас Заммер и Франц Беккенбауэр. В хорошую компанию попал голландец, который не устает подчеркивать, что обязан этим только своей команде. Это, в принципе, банальные вещи. Потому что каждый футболист, дошедший до индивидуального трофея, обязан этим команде. Как и команда, которую он представляет, очевидно, многим обязана ему в своих достижениях. За это и награждают.