Несостоявшийся реванш Большого Рона

вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает, как «Астон Вилла» бросила вызов «Манчестер Юнайтед» в премьерном сезоне английской Премьер-Лиги.

Вы уже знаете, что предшественником Алекса Фергюсона на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» был Рон Аткинсон. С Большим Роном «красные дьяволы» дважды брали Кубок Англии, занимали высокие места в чемпионате Англии, доходили до полуфинала Кубка кубков. Можно сказать, что Аткинсон был самым успешным тренером МЮ после того, как клуб вернулся в первый дивизион.

Аткинсон белый и Аткинсон чёрный

Но провал на старте сезона 1986/87 стоил Большому Рону должности. Заменивший его Алекс Фергюсон не сразу исправил ситуацию. Долгое время «Манчестер Юнайтед» под руководством шотландца не столько играл, сколько мучился. Об этом «Соккер.ру» подробно рассказывал. А что же было в эти годы с Аткинсоном. Рон тем временем поработал весьма неудачно в «Вест Бромвиче», подался в мадридский «Атлетико», где продержался три месяца. Но потом наступила светлая полоса. Большой Рон вернул в элиту «Шеффилд Уэнсдей» и выиграл с «совами» Кубок Лиги. Причём в финале был обыгран «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона.

В 1991-м Аткинсон принял новый вызов - возглавил «Астон Виллу», заменив словака Йозефа Венглоша - первого небританского тренера в английском футболе. В 1992-м «Вилла» финишировала седьмой, поднявшись сразу на десять ступенек. Но останавливаться было нельзя. Тем более что в Бирмингеме сложился сильный коллектив, способный на многое. Пора с ним познакомиться.

Ворота уже десять лет защищал герой финала Кубка чемпионов-1982 Найджел Спинк. Тогда Найджел в начале матча заменил бессменного первого номера Джимми Риммера, получившего травму. Спинк блестяще справился с внезапно свалившейся на него миссией и помог «Вилле» одержать историческую победу над «Баварией». Но теперь у культовой фигуры появился конкурент в лице молодого австралийца Марка Боснича, которого нашёл МЮ . Третий вратарь Лес Сили помог команде Фергюсона выиграть первый трофей - Кубок Англии. Но потом тоже оказался не нужен и отправился вслед за Босничем в Бирмингем. На правый фланг обороны был куплен у «Олдхэма» Эрл Барретт. Стив Стонтон отвечал за левый фланг. В центре трудились отчисленный Фергюсоном из МЮ Пол Макграт и Шон Тил.

В резерве Нил Кокс, Брайан Смолл, Дариуш Кубицкий и Уго Эхиогу. Среднюю линию составляли Гарри Паркер, Рэй Хьютон и капитан команды Кевин Ричардсон. В резерве Тони Дэйли, Стив Фроггатт и два немецких стажёра - Штефан Байнлих с Маттиасом Брайткройтцем, которые потом играли в «Ганзе». Особая роль отводилась Дэлиану Аткинсону - однофамильцу главного тренера. То, что они не родственники, было видно. Принадлежали к разным расам. Темнокожий Дэлиан действовал ближе к атаке. Но большую часть сезона провел в роли атакующего полузащитника. Главной ударной силой считался купленный у «Ливерпуля» валлиец Дин Сондерс. Пару ему составлял представитель далёкой страны Тринидад и Тобаго Дуайт Йорк. Этот самородок был обнаружен тренером Грэмом Тэйлором ещё в 1989-м, когда «Вилла» совершала турне по Вест-Индии. На острове Тринидад английской команде доставил немало хлопот молодой местный футболист. Сразу после игры Тэйлор подбежал к футболисту и спросил: «Как тебя зовут, парень»? «Йорк, Дуайт Йорк», - в стиле Джеймса Бонда ответил юноша. Вскоре он уже играл в бордовой футболке. Усилить атаку мог другой вест-индец Сириль Режис, а также пришедший из «Вест Хэма» шотландец Фрэнк МакАвенни.

Щедрая осень

«Астон Вилла» начала свои выступления в Премьер-Лиге с трёх ничьих - с «Ипсвичем», «Лидсом» и «Саутгемптоном». Во всех трёх случаях счёт был 1:1, и всякий раз забивал однофамилец Большого Рона. В четвёртом туре «вилланы» проиграли «Эвертону» 0:1 и опустились аж на 19 место. Дубль Паркера позволил обыграть «Шеффилд Юнайтед». Но потом последовала громкая оплеуха от «Челси» 1:3. Рон Аткинсон почувствовал себя столь же неуютно, как на «Олд Траффорд» осенью восемьдесят шестого.

Но наступила осень, и «Астон Вилла» вдруг созрела. Десять матчей без поражений, шесть из которых завершились победами. Отрабатывал потраченные на его покупку два с половиной миллиона фунтов Дин Сондерс, сделавший три дубля подряд. Исправно клал мячи в сетку Дэлиан Аткинсон. Он и принёс победу над МЮ . А вот у Йорка игра не шла. Дуайт кое-как забил один мяч и долгое время пахал в холостую. Зато команда подтянулась на четвёртое место, а первый круг завершила второй. От лидера «Норвича» подопечных Аткинсона отделяли пять очков. «Манчестер Юнайтед» отставал на очко. Уже тогда можно было догадаться, что борьба за чемпионство должна развернуться между этими тремя коллективами.

Танго втроём

В январе «вилланы» одержали ряд красивых побед - над «Арсеналом», «Ливерпулем», «Мидлсбро», «Шеффилд Юнайтед». И Йорк разыгрался. Но два внеплановых проигрыша «Ковентри» и «Кристал Пэлас» оказались очень некстати. Если б не они, то в январе «Вилла» шла бы на первом месте. А так пришлось делить его с «красными дьяволами» и «канарейками».

Схватка троих на вершине длилась довольно долго. Ради чемпионства «Вилла» пожертвовала обоими домашними Кубками. В феврале «Норвич» стал отставать. А потом силы оставили и бирмингемцев. Получил травму Аткинсон, сбился прицел у Сондерса, устал Йорк. Концовку чемпионата «вилланы» откровенно провалили, проиграв три матча. Как итог, отставание в десять очков от чемпиона, которым после долгого перерыва стал «Манчестер Юнайтед».

Но второе место «Астон Вилла» не отдала никому. Опередила «Норвич» на два очка, а разогнавшийся на финише «Блэкберн» на три очка. Чемпионам «вилланы» не проиграли - победа и ничья, а вот «Норвичу» уступили оба раза. Команда оставила хорошее впечатление. Виделось, что ей есть куда расти.

И в следующем сезоне болельщики «Астон Виллы» ждали от своих любимцев подарка в виде чемпионства. Но пришлось довольствоваться Кубком Лиги. В чемпионате же «Вилла» финишировала десятой. А ещё через год - восемнадцатой, после чего Рону Аткинсону пришлось уйти. Карьера Большого Рона пошла по нисходящей. В 1999 году он завершил тренерскую практику и стал экспертом. Чемпионский титул ему так и не покорился.

Второе место в сезоне 1992/93 остаётся лучшим результатом «Астон Виллы» в Премьер-Лиге. И наверняка останется таким в обозримом будущем.