Чемпион меняет кожу

вчера, 14:30

«Соккер.ру» рассказывает о том, как «Милан» под руководством Фабио Капелло снова стал чемпионом Италии.

Вы уже читали о том, как пришедший на смену Арриго Сакки новый тренер Фабио Капелло провёл «Милан» по дистанции Серии А без единого поражения и вернул «россонери» звание сильнейшего клуба Италии. Новый тренер сдал экзамен на зрелость. Теперь от Капелло ждали не только «продолжения банкета» в чемпионате страны, но и громкого успеха в Европе. Годичная дисквалификация миланцев истекла, и они могли вернуться в Лигу чемпионов.

Добро пожаловать, Жан-Пьер

Ослаб лимит на легионеров, до сих пор на поле можно было выходить только троим иностранным футболистам. Однако в заявку можно было включать шестерых. Стало быть, Капелло получал большую свободу действий, чем была у предшественника. Он уже мог опираться не только на голландское трио. Тем более что Руд Гуллит и Марко ван Бастен не отличались богатырским здоровьем. Можно было вернуть из «Модены» хорватского полузащитника Звонимира Бобана, а также прикупить ещё парочку зарубежных игроков. И Сильвио Берлускони открыл свой казавшийся бездонным кошелёк.

В двенадцать миллионов долларов обошёлся нападающий «Марселя» и сборной Франции Жан-Пьер Папен. Четыре с половиной миллиона ушло в Белград за нападающего «Црвены Звезды» Деяна Савичевича. На пять миллионов больше «Милан» заплатил уже за итальянского футболиста – полузащитника «Торино» Джанлуиджи Лентини. Также среднюю линию укрепили Стефано Эранио из «Генуи» и Фернандо Ди Наполи из «Наполи».

Главной потерей стал уход Карло Анчелотти. Ведущий полузащитник решил завершить карьеру игрока и стать тренером. Диего Фузера продали в «Лацио», а Анджело Коломбо отдали в «прокат» неаполитанцам.

Знакомиться с составом начнём с обороны. О вратарях чуть позже. А в защите – «ба, знакомые все лица». Алессандро Костакурта справа, Паоло Мальдини в центре, Франко Барези и Мауро Тассотти в центре. В запасе - Филиппо Галли, Энцо Гамбаро и Стефано Нава. Опорный полузащитник - Франк Райкард. Ближе к флангам - Деметрио Альбертини и Роберто Донадони, а Джанлуиджи Лентини вытеснил Руда Гуллита с позиции атакующего полузащитника. Звонимир Бобан мог заменить любого из этой четвёрки. Помимо Бобана и Гуллита в распоряжении Капелло имелись Ди Наполи, Эранио, Альбериго Эвани и Деян Савичевич, которого тренерский штаб видел фланговым полузащитником. Из квартета нападающих чаще всего на поле выходил Даниэле Массаро. Жан-Пьер Папен и Марко ван Бастен играли реже. Особенно голландец, боровшийся не только с лимитом, но и с травмами. Марко Симоне довольствовался выходами на замену. Что не мешало миниатюрному форварду забивать важные мячи.

А теперь про вратарей. Несмотря на то, что предыдущий чемпионат «Милан» отыграл без поражений, кандидатура Себастьяно Росси вызывала немало вопросов. Близким к клубу журналистам и части болельщиков не нравились ни внешний вид «Варвара», ни его манера игры – проблемы с фиксацией мяча. К тому же созрел для больших дел свой доморощенный талант Франческо Антониоли, а ещё один воспитанник - сын знаменитого Фабио Кудичини Карло, уже тренировался с основой.

Очередная драма Марко

И Капелло решил, - «хотите Антониоли – будет по-вашему». Франческо был заявлен под первым номером и помог «россонери» обыграть «Парму» в матче за Суперкубок 2:1. Он же начал с первых минут встречу с «Фоджей». «Милан» одержал нелёгкую победу над командой Игоря Колыванова за счёт автогола соперников. Антониоли отыграл на ноль.

Зато вторая игра заставила изрядно понервничать. Антониоли пропустил четыре штуки от «Пескары». Точнее два от «Пескары» и ещё два лично от Барези. Молодой вратарь нервничал, делал всё невпопад и порою не понимал своих защитников. Но миланцы забили на мяч больше и выиграли 5:4. Три гола на счету Марко ван Бастена. Затем «россонери» разгромили в Лиге чемпионов словенскую «Любляну» 4:0 и 3:0, нанесли поражение «Аталанте» 2:0. А во Флоренции вновь последовал град мячей. «Милан» выиграл у «Фиорентины» 7:3. Радовались все, кроме Антониоли, который получил травму. На второй тайм команда выходила с Росси. Себастьяно пропустил два мяча из трёх, но, как ни парадоксально, с ним было как-то спокойнее.

Но с «Лацио» Росси пропустил три, что не помешало «красно-чёрным» одержать победу с результатом 5:3. Капелло снова вернул в ворота залечившего повреждение Антониоли, а затем Франческо выглядел вполне уверенно. «Милан» же прошёл «Слован» в Лиге чемпионов и продолжал уверенно набирать очки в чемпионате. Ван Бастен творил чудеса. Например, в Неаполе голландец забил четыре из пяти мячей в ворота заслуженного ветерана и бывшего одноклубника Джованни Галли. Чемпион же уверенно лидировал, по-прежнему не зная поражений. После девяти туров команда Капелло уже оторвалась от ближайшего из преследователей – «Торино», на 5 очков.

На десятый тур пришлось миланское дерби. Ничья 1:1. Затем «Милан» взял старт в групповом турнире Лиги чемпионов, разгромив «Гётеборг» 4:0. Все четыре гола на счету ван Бастена. Но уже в следующей игре – с «Ювентусом», сломался Антониоли. Росси вышел на 20-й минуте и стал одним из героев встречи. Отбил все удары, нанесённые по его воротам, а Марко Симоне провёл единственный гол в ворота «старой синьоры».

Симоне же ещё раз воспользовался своим шансом и забил победный гол в ворота ПСВ . Но в игре с «Анконой» Капелло выставил в атаке дуэт Папен – ван Бастен. Француз забил оба мяча, а голландец плохо себя почувствовал и был заменён в перерыве. Обследование выявило у Марко рецидив травмы лодыжки. Потребовалась операция с длительным восстановительным периодом. Связка распалась, не успев сложиться. Более того, травма оказалась роковой для голландского бомбардира. Ван Бастен не смог толком восстановиться и, помучившись ещё пару лет, завершил карьеру. Явно не доиграв и не использовав свой гигантский потенциал.

Но эти потери не сказались на игре «Милана». Пять побед подряд - блестящий результат на промежуточном финише. В 17 матчах первого круга «россонери» выиграли 14 раз и лишь трижды сыграли вничью. «Интер» отставал на 8 очков. Впечатляла и разница мячей 38:14. Как и игра Росси. Даже самые большие поклонники Антониоли и ненавистники «Варвара» признавали, что с Себастьяно как-то спокойнее. Особенно четвёрке защитников.

«Фоджа» снова дала бой лидеру, отобрав очки – 2:2. Игорь Колыванов сам не забил, но нервы потрепал. Но эта относительная неудача не помешала чемпионам набирать ход. Разыгрался Папен, отлично вписался в игру Лентини, все более и более полезными становились Савичевич и Бобан. Гуллит же, напротив, как-то скис. Из некогда незаменимой голландской тройки только Райкард стабильно выходил на поле.

В Лиге чемпионов «Милан» стремился выиграть все матчи группового этапа. Согласно формуле турнира, победители каждой из двух группы выходили в финал. И никаких полуфиналов. Поэтому было важно выиграть обе встречи у главного конкурента – «Порту». В Португалии единственный гол забил Папен, а в Милане – Эранио. «Драконы» были устранены. Но на второе место вылез «Гётеборг» после разгрома на «Сан-Сиро», выигравший три встречи подряд. Судьба путёвки в финал решалась в Швеции на стадионе «Уллеви». За 20 минут до финального свистка Даниэле Массаро нанёс точный удар по воротам Томаса Равелли. Пять побед из пяти. «Милан» досрочно вышел в финал, а потом ещё и выиграл шестую встречу у ПСВ .

На спущенных колёсах

Но у себя в Италии команда Фабио Капелло к тому времени перестала быть непобедимой. «Рома» обыграла «россонери» в полуфинале Кубка, а в Риме 2:0, и по сумме двух встреч 2:1. А затем «Парма» зачеркнула раздражавший большую часть Италии ноль в графе поражений. Причём сделала это на «Сан-Сиро».

Весной «Милан» вдруг устал. Ещё до проигрыша «Парме» он выглядел неважно в Риме против «Лацио», где упустил победу, выигрывая 2:0. Более того, в 12 заключительных турах чемпионата Италии миланцы победили лишь раз. И то «Анкону». Проиграли дважды, кроме «Пармы» чемпион уступил «Ювентусу» 1:3, опять же дома. Остальные ничьи. Но даже такой бледный финиш не помешал «Милану» снова стать чемпионом, опередив «Интер» в итоговой таблице на четыре очка. Но в Италии сравнили чемпиона с автомобилем, у которого всё колёса были спущены.

Все мысли были о финале Лиги чемпионов. В отличие от Сакки Капелло ещё не побеждал в главном турнире Европы. Сакки выиграл Кубок на второй год работы с командой. У Фабио тоже приближался конец второго сезона. Но соперник по финалу «Марсель» Раймона Гуталса даже без Папена представлял собой грозную силу.

Сам Жан-Пьер готовился выиграть «Ушастый кубок» уже с новым клубом. Но врачи вернули в строй Марко ван Бастена, который и начал встречу с первых минут. Папен же остался на лавке и видел, как незадолго до перерыва темнокожий гигант Базиль Боли головой отправил мяч в ворота Росси. ЖПП был брошен на поле на 58-й минуте, Капелло перешёл на игру в три форварда. Не помогло. Ворота уже бритого Фабьена Бартеза остались в неприкосновенности, и «Марсель» стал первым французским клубом, выигравшим турнир, который был придуман Габриэлем Ано. Радость марсельцев скоро была сведена на нет скандалом и последовавшим за ним наказанием. Но Кубок чемпионов остался за «Марселем».

Фабио Капелло рассчитывал, что второй сезон получится более успешным, а вышло наоборот. Слабая концовка чемпионата и проигрыш в финале Лиги чемпионов испортили всё впечатление. Даже Скудетто получился каким-то неярким. Болельщики клуба разделились на две части. И «партия Сакки» не упустила возможности упрекнуть нового тренера не только в скучной игре, но и в неумении добиваться результата. Чем разозлила самого Фабио. Что из этого получилось, узнаете в следующем материале, который будет посвящен «Милану».