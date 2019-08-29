Пошла «Брага» через край – не удержишь

вчера, 11:46

«Соккер.ру» знакомит читателей с лучшими сезонами соперников «Спартака» в Лиге Европы.

Пословица, вынесенная в заголовок, - всего лишь игра слов. Ни с чем алкогольным «Брага» не связана. В отличие от «Порту» или «Насьонал» (Мадейра). Брага – город на севере страны, религиозный центр. Отсюда и прозвище команды – «архиепископы».

«Святые отцы» - они же «оружейники»

И вообще, официально соперник «Спартака» - не «Брага», а «Спортинг». Но во избежание путаницы с тем самым «Спортингом» из Лиссабона, одноклубников с севера принято называть по пункту прописки. Кроме того, в 1946 году клуб сменил и бело-зелёную спортинговскую форму на позаимствованную у лондонского «Арсенала» красно-белую экипировку. Отсюда и второе прозвище: «Arsenalistas» - «оружейники». Но всё же «архиепископы» звучит чаще. Базирующаяся в Браге самая старая архиепархия страны не против. Скорее наоборот.

«Брага» никогда не становилась чемпионом Португалии и лишь дважды брала Кубок самой западной страны Европы. Тем не менее, клуб стабильно занимает высокие места и достойно представляет португальский футбол в еврокубках. Вы узнаете о двух самых успешных сезонах «архиепископов», которые прошли под руководством тренера Домингуша.

Домингуш был довольно известным нападающим. Отыграл 12 сезонов в «Порту», признавался лучшим футболистом Португалии, становился чемпионом, играл в сборной. Закончил в 32 года, и некоторое время трудился в системе «драконов» - возглавлял резервный состав и планировал стать преемником Жозе Моуриньо. Но ему не доверили, сочли слишком «молодым». Тогда Домингуш отправился в «Лейрию» и подтянул её на седьмое место. Работал бы и дальше, если бы не строптивый характер. Но побив горшки с президентом «Лейрии», Домингуш возглавил «Академику» из Коимбры. На второй год его работы «студенты» поднялись на невиданное для себя прежде седьмое место. Из университетской Коимбры путь лежал в духовную Брагу, где сорокалетнему тренеру доверили пятую на тот момент команду страны.

Домингушу достался вполне боевой коллектив. Ворота защищал Эдуарду, один из вратарей сборной. Он потом много где побывал. И в «Дженоа», и в «Бенфике», и в «Челси», и в «Витессе», где поссорился с Леонидом Слуцким. Сейчас Эдуарду снова в составе «архиепископов» - третий вратарь. А тогда был первым. Второй голкипер – поляк Павел Клечек. Правый защитник Жоуа Перейра, левый – бразилец Эвалдо. В центре бразильско-перуанский тандем Мойзес Моура – Альберто Родригес. Запасные Паулао, Андре Леоне, Рафаэл Бастош – посланцы самой футбольной страны мира плюс местные кадры - Мигел Гарсиа и Нуну Фрешо. Последний засветился в московском «Динамо» времён Алексея Федорычева. Невысокий Моссоро закрывал опорную зону вместе с аргентинцем Андресом Мадридом. Организацией атак занимался полузащитник сборной Португалии Угу Виана. Помогали ему уругваец Луис Агияр или бразилец Вандиньо. Венесуэлец Луис Пенья и бразилец Олбердам появлялись на поле нечасто, даже изредка.

Впереди Домингуш мог использовать либо двух, либо трёх игроков, ибо выбор нападающих у него имелся. Ударную силу представлял собой мощный камерунец Албер Мейонн Зе, переделанный на португальский манер в Зе Мейонна. Всегда находилось место на фланге нападения бразильцу Алану, который мог играть и четвёртого полузащитника. Очень активен был соотечественник Алана Матеус, однако его результативность оставляла желать лучшего. Равно, как и не слишком высок был КПД Сезара. Также могли выйти впереди Фелипе Оливейра, Диогу Валенте и ещё один представитель бразильской диаспоры Адриано с колумбийцем Васоном Рентерией.

Чемпион с приставкой «вице»

Свою деятельность на посту главного тренера «Браги» Домингуш начал с вылета из Кубка УЕФА . «Архиепископы» дважды проиграли шведскому «Эльфсборгу» 1:2 дома и 0:2 в гостях, чем изрядно огорчили болельщиков. Некоторые горячие головы поспешили признать нового тренера непригодным. Но на старте чемпионата «Брага» выдала серию из семи побед. Досталось и «Спортингу» с «Порту». Естественно, что после такого начала «архиепископы» возглавили таблицу. Но «Бенфика» шла рядышком, даром что и она пополнила список «жертв». Запала команды Домингуша хватило до зимы. Первое поражение, пришедшееся на десятый тур, потом два ничейных результата. И первый круг остался за самым титулованным клубом Португалии. «Брага» - вторая. Но всё – «на тоненького». Разница мячей у «орлов» была лучше 39:9 против 21:6.

Они шли нога в ногу три тура. Потом «Бенфика» оступилась в Гимарайнше, и «Брага» снова стала единоличным лидером. На два тура. А потом «архиепископов» разбил «Порту» на «Драгау» с результатом 5:1. «Бенфика» воспользовалась подарком недругов, вышла на первое место и больше его не покидала. Своего главного в тот год соперника - «Брагу» победил скромно – 1:0. Но этого оказалось достаточно, чтобы оторваться. На финише преимущество чемпиона составило пять очков. Но «Брага» пришла второй, и этот результат стал лучшим в истории.

Лето перемен

Летом в составе снова произошли большие, даже гигантские перемены. Ушло два десятка футболистов, прибыло примерно столько же. Проще сказать, кто остался – защитники Мойзес, Паулао и Мигел Гарсиа, полузащитники Угу Виана и Моссоро, нападающие Зе Мейонн, Матеус и Алан. Все остальные – новые лица. Ворота теперь были доверены Артуру Мораишу. Бразилец не нашёл достойного применения своим силам в «Роме». После шести лет проведенных в «Бенфике» вернулся 35-летний Ким, занявший место даже не на лавочке, туда уселся бразилец Фелипе, а просто в обойме. За правый фланг отвечал Силвиу, слева обосновался нигериец Элдерсон Эчиджиеле. Домингуш перешёл на игру с тремя центральными защитниками – Альберто Родригес, Паулао и Мигел Гарсиа. Мойзес и новый бразилец Кака не всегда попадали в стартовый состав.

В средней линии черновую работу по-прежнему выполнял Моссоро. Леандру Салину бегал справа, Вандиньо или Элдер Барбоза слева, а Угу Виана дирижировал атаками. Иногда Салину отправлялся в опорную зону на помощь Моссоро. Луис Агияр нечасто попадал в состав, Андрес Мадрид ещё реже. Зато появился Мигел Куштодиу, который провёл год в «Динамо».

Основную пару нападающих составили два бразильца – к Алану добавился приглашённый из «Белененсиша» Лима. Зе Мейонн обычно начинал игру на скамейке, рядом с ним теснились бразильцы Пауло Сезар, Матеус и Элтон, сенегалец Ладжи Кейта и португалец Андре Фелипе Алвеш по прозвищу Укра. Последний выделялся светлыми волосами. Ещё в «Порту» Андре прозвали за это в честь Украины. Товарищи наивно полагали, что украинцы сплошь блондины. Потом Украину ужали до Укры, чтобы проще было. До чемпионата Украины Укра не добрался, но поиграл в Болгарии. Хотя всё ещё может быть. 31-летний футболист продолжает карьеру.

Как вице-чемпион Португалии, «Брага» получила право играть в Лиге чемпионов. И в первом же матче «архиепископы» разгромили «Селтик» 3:0. В Глазго хозяева взяли реванш, но счёт 2:1 вполне устроил команду Домингуша. Вслед за чемпионом Шотландии на пути возникла «Севилья», к тому времени дважды бравшая Кубок УЕФА . Матеус, нечасто забивавший в чемпионате, поразил ворота испанского клуба и принёс «архиепископам» победу 1:0. Этот результат не слишком огорчил «Севилью», рассчитывавшую забить на «Рамон Санчес Писхуан» столько, сколько пожелает. И действительно. Андалусийцы забили три мяча в ворота Фелипе. Но гости четырежды огорчили не последнего вратаря Испании Андреса Палопа. Не обошлось без Матеуса, а Лима и вовсе положил три штуки. Так «Брага» вышла в групповой этап Лиги чемпионов, где оказалась в компании с «Арсеналом», «Шахтёром» и «Партизаном».

Тем временем начался чемпионат Португалии. Прошлогоднего стартового рывка не наблюдалась. «Брага», выиграв первый матч у «Портминоненсе», не досчиталась очков в Сетубале. Боевой получилась игра против «Порту» Андре Виллаш Боаша. «Архиепископы» дважды вели в счёте после ударов Агийяра и Лимы, но Силвио Варела и Халк всякий раз восстанавливали равенство. А потом Варела принёс «драконам» победу 3:2. Тогда соперники ещё не знали, что им предстоит встретиться в финале Лиги Европы.

Игра на стадионе «Драгау» отняла много сил. В гости к лондонскому «Арсеналу» его португальский клон приехал измотанным. И получил шесть безответных мячей, один из которых пришёлся на долю Андрея Аршавина. И свой второй матч в Лиге чемпионов «Брага» крупно проиграла – 0:3 «Шахтёру». Дубль на счету Луиса Адриано. В чемпионате Португалии клуб также выступал без прежнего куража, прыгая с пятого место на шестое и обратно.

Настроение подняли две победы над «Партизаном» 2:0 дома и 1:0 в Белграде. И не беда, что в домашнем первенстве «Брага» сползала ниже и ниже. Домингуш хотел выжать максимум из европейской кампании. Когда дубль Матеуса принёс победу над «Арсеналом», появился шанс продолжить борьбу. Пусть не в Лиге чемпионов, а турниром рангом ниже. Так оно и вышло. Заняв третье место в группе, «Брага» отправилась в Лигу Европы. Но уже без Матеуса, подписавшего контракт с ещё живым «Днепром».

Зиму «архиепископы» перебивались с девятого на десятое места в своём чемпионате. Уже в середине февраля возобновились европейские баталии. И первых матч польскому «Леху» в Познани клуб из Браги проиграл 0:1. Но дома Алан с Лимой забили по мячу и вывели португальскую команду в одну восьмую финала. А там – «Ливерпуль». Который был, как минимум, не слабее «Арсенала», учинившего команде Домингуша показательную порку.

Перед тем, как сыграть с грозным английским клубом дома, «Брага» нанесла поражение «Бенфике» 2:1, причём проигрывая по ходу встречи. Отличились Угу Виана и нечасто забивавший Моссоро. После этого выигрыша «архиепископы» поднялись сразу на пятое место. Пребывая в хорошем настроении, они справились с «Ливерпулем». Единственный гол провёл с пенальти Алан. А через неделю «Брага» героически выстояла на «Энфилде». 0-0, и до свидания, «Ливерпуль».

Киевское «Динамо», давно не выигрывавшее ничего европейского, намеревалось покорить Лигу Европы. Чем оно хуже «Шахтёра», побеждавшего в Кубке УЕФА ? Оказалось тем, что дончане «проглотили» португальскую команду, а киевляне ею подавились. В Киеве забивали только динамовцы – Андрей Ярмоленко в чужие ворота, а Олег Гусев в свои – 1:1. В Браге Домингуш выстроил против команды Юрия Сёмина «автобус, троллейбус, трамвай». Но столь нужного результата добился, даром, что хозяева почти час играли в меньшинстве. Ничья 0:0. «Брага» двигалась дальше.

Открытый чемпионат Португалии

В полуфинал Лиги Европы пробились сразу три представителя Португалии – «Порту», «Бенфика» и «Брага». Разбавил их компанию испанский «Вильярреал», который достался «драконам». «Архиепископам» и «орлам» пришлось встретиться между собой. В Лиссабоне у хозяев было значительное преимущество. Но они однажды не углядели за Вандиньо. А 2:1 в еврокубках далеко не 2:0. Тем не менее, даже ничья на вырубленном в скале стадионе «Мунисипал» устроила бы столичный клуб. Но не зря возвращался домой из России Куштодиу. Именно его точный удар на 19-й минуте принёс «Браге» довольно неожиданную победу и путёвку в финал, оказавшийся португальским. Ибо «Порту», пусть и не без труда, справился с испанскими «подводниками» 2:1 и 2:3.

На чемпионат «Брага» махнула рукой. Пятое место. Был хороший шанс совершить исторический подвиг. Когда ещё подвернётся такая возможность? «Порту» еврокубками не удивишь. В отличие от «Браги». Но в решающей встрече «архиепископы» несколько перегорели. Давили, атаковали ворота нового чемпиона Португалии, но ничего не выжали из своего преимущества. Да и игрока калибра Радамеля Фалькао в красно-белых рядах не оказалось. На исходе первого тайма колумбиец отклеился от Паулао и не оставил шансов Артуру Мораишу. Все попытки «Браги» что-то изменить во втором тайме оказались тщетными. Кубок УЕФА , который продолжают вручать за победу в Лиге Европы, уехал к соседям. А счастье было так близко!

Летом «Брага» снова разбежалась. Сам Домингуш возглавил «Спортинг», где провалился. Новый тренер Леонарду Жардим собрал новую команду, которая пришла на финиш третьей. С тех пор «Брага» держит свою марку – четвёртая по силе команда страны. Был один провал – девятое место в сезоне 2013-14. Но через два года «архиепископы» после 50-летнего перерыва взяли Кубок Португалии. Однако это тема для другого рассказа.