Люди в футляре

вчера, 17:25

«Соккер.ру» продолжает рассказ о «Милане» Фабио Капелло.

В сезоне 1992-93 «Милан» показал яркую игру на протяжении большей части сезона. Но команда не рассчитала свои силы. На финише «россонери» плелись спотыкаясь, и только созданный задел помог им перешагнуть финишную черту первыми. В финале Лиги чемпионов уставший чемпион Италии уступил «Марселю».

Дальше без голландцев

Неудача в Мюнхене больно ударила по самолюбию Фабио Капелло. Ведь его предшественник Арриго Сакки, с которым Фабио часто сравнивали, покорил европейскую вершину на втором году работы. Оставаться тренером «для внутреннего потребления» Капелло не хотел, и поэтому решил непременно выиграть Лигу чемпионов. Ну и про остальные турниры не забыть. В первую очередь чемпионат Италии, а также Суперкубок Европы и Межконтинентальный кубок. Вообще-то за два последних трофея должен был бороться «Марсель». Но после скандала ОМ-ВА марсельцев лишили звания чемпиона Франции, выгнали во второй дивизион и отстранили от всех международных соревнований. Оставался ещё и Суперкубок Италии, который открывал сезон.

Но на первом месте стояла Лига чемпионов. А чтобы её покорить, нужно было рассчитать силы, остаться свежими в мае. Поэтому нужно было чем-то пожертвовать, а где-то вести себя рационально. Какой смысл громить соперника осенью и зимой, а весной еле волочить ноги. Капелло предвидел, что его и команду будут упрекать в скучной, незрелищной игре. Однако сознательно пошёл по этому пути, вовсе не гарантировавшему успех предприятия.

Знаменитое голландское трио распалось окончательно. Руд Гуллит отправился в «Сампдорию». «Соккер.ру» уже рассказывал, что из этого получилось. Марко ван Бастен числился в команде. Но только числился, пытаясь безуспешно поправить своё здоровье. Франк Райкард вернулся в «Аякс».

Вместе с Гуллитом отправился в Генуя и полузащитник Альбериго Эвани. Официально завершил карьеру нападающий Альдо Серена, прославившийся тем, что играл в двух миланских и двух туринских клубах, и выигрывал Скудетто в составе трёх из них (с «Торино» не получилось). Юный вратарь Карло Кудичини отправился набираться уму-разуму в «Комо». Защитник Энцо Гамберини присоединился к «Наполи».

Уход голландцев позволил заполнить легионерские вакансии. Из разбегавшегося «Марселя» прибыл Марсель Десайи. Француз мог сыграть не только в опорной зоне, но и в центре обороны. Вылетела из Серии А «Фиорентина», и появилась возможность вытащить из Флоренции чемпиона Европы Бриана Лаудрупа. Провёл хороший сезон в «Брешии» молодой румынский нападающий Флорин Радучоу – добро пожаловать на «Сан-Сиро». В «Дженоа» Капелло присмотрел правого защитника Кристиана Пануччи, который будет сопровождать Фабио повсюду, и как игрок, и как тренер. Ещё одного игрока обороны Алессандро Орландо взяли из «Удинезе». Завершился срок аренды в «Наполи» у полузащитника Анджело Карбони. Приглашение опытного вратаря «Кальяри» Марио Йельпо на роль второго голкипера означало, что Капелло полностью доверяет Себастьяно Росси. На выздоровевшего Франческо Антониоли тренер больше не рассчитывал.

Незадолго до старта сезона случилось несчастье. Пострадал в автокатастрофе полузащитник Джанлуиджи Лентини. К счастью, 24-летний футболист выжил. Он даже вернулся на поле и пытался заиграть. Но для «Милана» он был отрезанным ломтем. На прежний уровень Лентини уже не вышел.

В заявку можно было вносить всех иностранцев, но на поле можно было находиться только троим. С одной стороны, стало проще, а с другой необходимо было постоянно помнить, - одна неверная замена и техническое поражение. Десайи прибыл в сентябре, и кому-то из начинавших сезон в старте бывших югославов Звонимиру Бобану и Деяну Савичевичу пришлось потесниться.

Итак, состав «Милана» выглядел следующим образом. В воротах Себастьяно Росси, который уже никого не раздражал. А в его неумении ловить мячи намертво даже было какое-то очарование. Марио Йельпо второй, а про существование Франческо Антониоли стали забывать даже самые ярые ненавистники «Варвара». Справа в обороне Алессандро Костакурта, слева Паоло Мальдини. В центре начинали Франко Барези и Мауро Тассотти. Но после прихода Марселя Десайи, Тассотти присел на лавочку рядом с Филиппо Галли и Стефано Навой. Компанию им частенько составляли Кристиан Пануччи и Алессандро Орландо.

Деметрио Альбертини заменил Райкарда в опорной зоне. Справа Стефано Эранио, слева – Роберто Донадони. Звонимир Бобан или Деян Савичевич, а иногда и оба - в роли атакующих полузащитников. Бриан Лаудруп не нашёл себя в новом коллективе и лишь эпизодически выходил на поле. Фернандо Де Наполи, Франческо Коцца и Анджело Карбони составляли резерв. В конце сезона вышел несколько раз вернувшийся почти что с того света Джанлуиджи Лентини.

В атаке Капелло использовал разное сочетание нападающих – Жан-Пьер Папен, Марко Симоне и Даниэле Массаро. Использовалась и схема с одним форвардом. Чаще всего не с Папеном, ибо в этом случае в полузащите использовались Савичевич с Бобаном одновременно. Изредка получал возможность сыграть Флорин Радучоу.

Курочка и зёрнышки

Прологом сезона стал матч за Суперкубок с «Торино». Быстрый гол Марко Симоне принёс очередной трофей в копилку «красно-чёрных». А потом стартовал чемпионат, в котором миланская курочка принялась клевать по зёрнышку. Скромные победы (по 1:0) над «Лечче» и «Дженоа», нули в Пьяченце. «Аталанте» забили аж два. Почин Папена поддержал получивший свой шанс Радучоу.

Первый барьер в Лиге чемпионов в лице швейцарского «Аарау» был взят малой кровью – 1:0 и 0:0. Папен постарался. В первенстве вслед за победами над «Ромой» и «Кремонезе» последовали ничьи с «Лацио» и «Фоджей». Миланцы шли первыми, но оторваться от «Ювентуса» и «Пармы» не получалось. Но журналисты недоумевали, куда подевался прошлогодний «Милан» с его размашистой, сокрушающей соперника игрой. Даже победы были унылыми. Затолкать мяч и засушить игру – вот и всё.

И только в игре с «Копенгагеном» проснулся прежний «Милан», преподавший в столице Дании урок атакующего футбола. Папен и Симоне забили по два мяча, не пожалел соотечественников Лаудруп. Даже Орландо отличился. Разгромили 6:0 несчастного датского чемпиона и снова залезли в футляр. Свели вничью домашний матч с «Ювентусом», чем не преминула воспользоваться «Парма». А потом проиграли в Генуе новой команде Гуллита 2:3.

Двух побед с одинаковым счётом 2:1 оказалось недостаточно для того, чтобы вернуться на вершину. А тут ещё групповой этап Лиги чемпионов начался. Годом ранее «Милан» выиграл шесть встреч из шести. Но регламент Лиги чемпионов снова изменился. Ввели полуфинал из одной встречи. Поэтому необязательно было выигрывать групповой турнир. Достаточно и второго места.

С «Андерлехтом» в Брюсселе 0:0. Но «Порту» на «Сан-Сиро» был бит с крупным счётом 3:0 – Массаро, Пануччи и Радучоу. В чемпионате по-прежнему не удавалось забить больше двух мячей. Но даже скромные успехи вернули «россонери» на вершину. Критику в свой адрес Капелло не слышал, а может и не слушал. Миланцы медленно, но верно набирали очки. Но Кубок Италии оказался балластом, сброшенным на землю. Иначе чем объяснить вылет от скромной «Пьяченцы».

Но выиграть свой первый международный трофей в качестве тренера у Капелло пока не получалось. Поездка в Токио за Межконтинентальным кубком обернулась поражением. Дважды «Сан-Паулу» вырывался вперёд, но «Милан» отвечал голами Папена и Массаро. Но Мюллер отличился на 88 минуте, и отыгрываться было некогда. Команда вернулась из Японии злой и уставшей. Суперкубок Европы тоже пришлось уступить. Причём кому – «Парме». Причём на «Эннио Тардини» миланцы выиграли 1:0 за счёт гола Папена. Но у себя на «Сан-Сиро» команда Капелло уступила 0:2.

Однако эти неудачи не сильно огорчили тренера. Фабио своим невозмутимым видом показывал, что «Милану» не стоит горевать по трофеям, которые изначально ему не причитались. Надо брать своё. Серия из восьми неярких, но полноценных побед, позволила убежать от преследователей. За семь туров до финиша «россонери» опережали «Сампдорию» на 6, а «Юве» на все 9 очков. В Лиге чемпионов команда проявила волю в игре с «Вердером», - Мальдини и Савичевич ответили на гол Марио Баслера. Очень важная победа, ибо три следующих встречи завершились мирно. Однако «Милан» на одно очко опередил «Порту», на три «Вердер» и на четыре «Андерлехт», и вышел в полуфинале на «Монако».

«Милан» продлил победную серию до 9, во второй раз одолев «Интер» 2:1. «Ювентус» с «Сампдорией» отставали на 9 очков. За победу начислялись два очка, попробуй догони. И «Милан» снова провалил концовку чемпионата – в шести оставшихся встречах – четыре ничьи и два проигрыша. Но туринцы отстали на три очка, а генуэзцы на все 6. Так, играя вполсилы, «Милан» в третий раз подряд выиграл Скудетто.

Всё ради этого дня

Правда в Италии этот успех был принят с раздражением. Чемпионат 1993-94 назывался самым неинтересным в истории, в основном из-за чемпиона, ни разу не забившего более двух мячей. И съели Капелло и его команду с потрохами, если б не завершение европейской кампании. Победа над «Монако» в полуфинале особого эффекта не произвела, была встречена буднично. Играли на «Сан-Сиро», для монегасков сам выход в полуфинал уже был успехом. Кому, как ни «Милану» побеждать? Даром, что большую часть встречи миланцы играли в меньшинстве – был удалён Костакурта. Но удары Десайи, Альбертини и Массаро вывели чемпионов Италии в финал.

В финале, который был запланирован в Афинах, встречались «Барселона» и «Милан». Два антипода. «Барса» Йохана Кройфа, в которой блистали Христо Стоичков, Рональд Куман, Ромарио и многие другие прекрасные мастера, считалась фаворитом. Да и симпатии большинства любителей футбола были на стороне яркой, задорной испанской команды. «Милан» выглядел чересчур скучным. Этаким образцом антифутбола.

Сценарий финальной встречи обсуждался задолго до игры. Почти все эксперты сходились во мнении, что «Барселона» будет ломать и крушить редуты «россонери», а «Милан» свернётся, как ёжик и ощетинится своими колючками. Но Капелло перехитрил Кройфа. Итальянский клуб предложил сопернику сыграть в атакующий, открытый футбол с активным привлечением флангов. И «сине-гранатовые» оказались не готовы к такому «Милану».

В середине первого тайма проход Деяна Савичевича по правому флангу завершился пасом в центр штрафной и точным ударом Даниэля Массаро. Перед самым перерывом Массаро уже после паса Роберто Донадони удвоил преимущество «россонери». А в начале второго тайма Савичевич перехватил мяч у Мигеля Анхеля Надаля и перебросил Андони Субисаррету – 3:0. Игра была сделана. А потом Деян запустил в прорыв Марселя Десайи, и тот, как заправский нападающий, расправился с барселонской обороной 4:0. Этого было вполне достаточно.

Весь сезон «Милан» копил силы, сдерживал себя, выслушивал о себе нелицеприятные вещи. И всё ради того, чтобы выдать ярчайший матч в главной встрече. Фабио Капелло сделал это – выиграл Кубок чемпионов. А как сделал - уже второй вопрос. Победителей не судят.