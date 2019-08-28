Когда Головин был совсем маленьким

вчера, 10:21

«Соккер.ру» рассказывает о блестящей победе «Монако» в сезоне-1996/97.

Александр Головин родился в мае 1996 года и в силу своего возраста, разумеется, не мог следить за игрой своей будущей команды. Но когда Александр стал футболистом «Монако», ему, конечно, рассказали об одной из самых ярких страниц в истории клуба, пришедшейся как раз на младенчество российского футболиста.

В поисках двери в Лигу чемпионов

Перенесёмся в лето 1996 года. Чемпионат Франции завершился победой «Осера» Ги Ру. Вы недавно читали об этом успехе бургундцев. Но после крушения «Марселя» Бернара Тапи гегемона во французском футболе не было. Каждый новый чемпион становился калифом на час, - трудно было сочетать защиту титула с успешным выступлением в Лиге чемпионов. Тем более что по окончании золотого сезона состав победителя изрядно редел. «Монако», уступивший «Пари Сен-Жермен» второе место лишь по разнице мячей, был одним из претендентов на корону. Тем более что за монегасками числился должок. Помните, как в сезоне-93/94 они дошли до полуфинала Лиги чемпионов? Но тогда команда Арсена Венгера изначально не должна была участвовать в турнире, она заменила там «Марсель». ПСЖ при всей своей нелюбви к марсельцам отказался занять их место, а «Монако» дал согласие сыграть в турнире, куда ещё приглашались только чемпионы. И во Франции далеко не все оценили решение клуба из княжества положительно. Поэтому монегаскам было важно попасть в Лигу чемпионов через дверь, а не через окно.

Арсен Венгер к тому времени заканчивал работу в Японии и ждал предложений из Европы. Но не из «Монако», ибо со своей работой успешно справлялся Жан Тигана. Бывший игрок сборной Франции, чемпион Европы и призёр двух чемпионатов мира Тигана успешно начал карьеру тренера в «Лионе». Опровергнул стереотип о несостоятельности темнокожих тренеров. В «Монако» Тигана трудился второй год. В первом сезоне монегаски вели погоню за «Осером» и заняли третье место.

В межсезонье состав претерпел изменения. Ушли два сильнейших защитника. Лилиан Тюрам стал игроком «Пармы», а Базиль Боли уехал в Японию. Ещё один защитник Патрик Валери отправился в «Бастию», компанию ему составил второй вратарь Фабьен Пивето. Завершил карьеру опорник Клод Пюэль. Мощный форвард Микаэль Мадар подписал контракт с «Депортиво».

Самым именитым из новичков был 22-летний защитник «Страсбура» Мартен Джету. Из «Дюнкерка» пригласили игрока обороны Лилиана Мартена, а из бельгийского «Стандарда» его коллегу Филиппа Леонара. Полузащитник сборной Шотландии Джон Коллинз приехал на Лазурный берег из «Селтика». Из «Ренна» забрали нападающего сборной Швейцарии Марко Грасси.

Жан-Люк Эттори, сыгравший в воротах «Монако» более 600 встреч, ещё два года назад завершил карьеру. Из рассыпавшегося «Марселя» перебрался Фабьен Бартез, на тот момент дублёр Бернара Лама в сборной Франции. Вскоре они поменялись ролями. Дублёр Фабьена Стефан Порато стремился походить на него всем - и внешностью, и манерой игры. Внешнего сходства добился, тоже обрив голову. Третьим вратарём был зачислен в штат юный сенегалец с португальским именем Тони Силва. Правый защитник Паскаль Блондо, левый – Франк Дюма. В центре чаще всего играли два Мартена – Мартен Джету и Лилиан Мартен. Иногда одного из них заменял Жиль Гриманди. Также в число резервистов входили Брюно Ирль, Филипп Леонар, Мануэл Душ Сантуш и ветеран «Марселя» Эрик Ди Меко.

Опорной зоной заведовали Эммануэль Пети и Джон Коллинз. Али Бенарбия и Сильвен Легвински отвечали за созидание. Опытный бельгиец Энцо Шифо испытывал проблемы со здоровьем (хронический артрит) и не всегда попадал в стартовый состав. Иногда Коллинз перемещался ближе к нападению, а его место занимал Лоран Вио.

В атаке у Тигана был отличный выбор исполнителей. Бразилец Сонни Андерсон, нигериец Виктор Икпеба, швейцарец Марко Грасси, датчанин Дан Петерсен. Но наибольшие надежды связывались с 19-летним Тьерри Анри, который готовился к своему третьему взрослому сезону. Техничный, нацеленный на ворота футболист заметно прогрессировал и готов был постучаться в сборную Франции. Другой юноша, ровесник Анри Давид Трезеге, мечтал о попадании в основу «Монако». Через два года парни стали чемпионами мира.

Гроза немецких клубов

«Монако» начал чемпионат с уверенной гостевой победы над «Нантом» 3:1. Петерсен забил первый мяч, Андерсен вывел монегасков вперёд во второй раз, а вышедший на замену Анри подвёл черту. Первая домашняя игра (с «Монпелье») завершилась мирно. «Генгаму» и вовсе проиграли 1:2. Анри вышел в стартовом составе в Канне и положил парочку – победа 2:0. Затем на «Луи II» был разбит выскочивший в лидеры «Ланс». Тут уже Икпеба выстрелил дуплетом. Полезен был в первых встречах Шифо, успевший забить три мяча. «Монако» вышел на третье место и отправился в Париж. ПСЖ воспользовался крахом «Ланса» и обосновался на первой строчке.

Игра на «Парк Де Пренс» вопреки ожиданиям выдалась скучной. «Монако» заперся в обороне, которую парижане так и не взломали. Встреча завершилась с тем же счётом, что и началась. Из Парижа монегаски отправились в Краков, где обыграли «Гутник» в первом матче 1/32 Кубка УЕФА . Единственный гол на счету Икпебы.

В перерыве между двумя встречами с поляками монегаски дома сыграли нулевую ничью с «Лионом», а потом дубль Андерсона обеспечил победу над «Гавром». В чемпионате «красно-белые» шли пятыми, успев отстать от ПСЖ на 5 очков. Проблем с выходом в следующий раунд Кубка УЕФА не возникло, «Гутник» снова был обыгран, на этот раз со счётом 3:1. А в первенстве возникли некие сложности – ничья с «Метцем» в своих стенах, проигрыш чемпиону в Бургундии.

Поездка в Мёнхенгладбах не сулила ничего хорошего. Однако «Монако» забил вдвое больше «Боруссии» - 4:2. Этот результат стал ключом в одну восьмую финала. Дома «Монако» проиграл 0:1, но по сумме двух встреч опередил немецкий клуб. В промежутке между играми с «Боруссией» монегаски отгрузили по 4 гола «Ницце» и «Лиллю», что позволило им выйти на второе место. Да и отставание от парижан сократилось до трёх очков, что не выглядело критическим.

«Бордо», тоже претендовавший на самые высокие места, был бит со счётом 3:1. Но в Марселе Бартез пропустил три мяча к тридцатой минуте. Вернувшийся в элиту «Олимпик» был очень зол на монегасков. Правда, больше чем на 3:1 ярости не хватило. Однако ПСЖ в этот день выиграл и отдалился на 6 очков. Пять из них «Монако» отыграл ещё в первом круге.

Вслед за «Боруссией» соперником в Кубке УЕФА стал ещё один представитель Бундеслиги – «Гамбург». С ним команда Жана Тигана расправилась без особых затруднений – 3:0 дома, 2:0 в гостях. До ухода на зимние каникулы «Монако» успел догнать ПСЖ и обогнать их аж на четыре очка.

Финиш с флагом

Чемпионат Франции возобновлялся в феврале матчем двух лидеров. «Монако» принимал «Пари Сен-Жермен». Эта встреча была своеобразным финалом чемпионата. Парижане в случае победы сохраняли интригу, победа же монегасков открывала им путь к титулу. Всё решилось во втором тайме после голов Легвински и Андерсона. «Монако» выиграл 2:0 и уже опережал столичный клуб на 7 очков. Даже результативная ничья с «Лионом» (3:3) и проигрыш «Метцу» (0:2) не отразились на положении лидеров.

В четвертьфинале Кубка УЕФА на пути «Монако» возник «Ньюкасл», бившийся с «Манчестер Юнайтед» за титул сильнейшей команды Англии. В гостях «Монако» отбивался как мог. Отбился и сам забил. Гол Сонни Андерсона принёс победу 1:0. На «Луи II» в воротах Шаки Хислопа побывали три безответных мяча. Поработала полузащита – Легвински и дубль Бенарбия. Европейские успехи были подкреплены домашними. Отрыв от ПСЖ вырос до 10, потом до 12 очков, и даже в Париже мало кто сомневался в благоприятном для «красно-белых» исходе чемпионской гонки.

В Кубке УЕФА было всё сложнее. В полуфинале путь перегородил «Интер». Первый тайм миланской встречи представитель Франции провалил – Маурицио Ганц дважды и Иван Саморано разок заставили Бартеза вытащить мячи из сетки. Но гол Икпебы позволял монегаскам надеяться на лучшее.

И это лучшее едва не осуществилась. Виктор Икпеба забил и в ответной игре. «Монако» устроил штурм ворот Джанлуки Пальюки, но столь нужного второго гола не последовало. С гордо поднятой головой монегаски завершили европейскую кампанию полуфиналистами Кубка УЕФА .

Зато в концовке чемпионата «Монако» двигался спокойно. Если проводить параллели с биатлоном, финишировал с флагом в руке. За три тура до завершения команда Тигана стала недосягаемой для ПСЖ . В итоговой таблице их разделили 12 очков. Первый круг выиграли парижане с перевесом в одно очко. Делайте выводы.

Где у «Монако» не получилось, так это в домашних Кубках. Из Кубка Франции вылетели сразу, проиграв «Лавалю» 0:1. В Кубке лиге поборолись, но в полуфинале уступили «Страсбуру». Но вряд ли эти неудачи сильно огорчили болельщиков команды в золотом сезоне-1996/97.

Продолжения не получилось. Летом «Монако» подвергся набегу и лишился Блондо, Гриманди, Пети, Андерсона. С трудом отстояли Анри и Бартеза. Ушёл в «Андерлехт» Шифо, и Тигана пришлось собирать новую команду. В чемпионате монегаски довольствовались третьим местом. Но в Лиге чемпионов выступили блестяще, добравшись до полуфинала.