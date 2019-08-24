Шедевр маэстро Ру

вчера, 20:41

«Соккер.ру» рассказывает, как «Осер» сделал дубль в сезоне 1995/96.

«Осер» из одноимённого бургундского городка – клуб уникальный. Восхождение, даже взлёт, а чемпионский титул и четыре Кубка Франции – огромный успех, связаны с именем одного человека – Ги Ру. 40 лет (с перерывом в один год) - гигантский по меркам современного футбола срок - Ру тренировал бургундцев.

Незаменимый

За эти сорок лет «Осер» проделал путь из третьего дивизиона в чемпионы, был частым участником европейских кубков, поставлял игроков в сборную Франции и не только. Через руки маэстро Ру прошли Базиль Боли, Лоран Блан, Эрик Кантона, Бернар Диомед, Филипп Мексес, Джибриль Сиссе и десятки других замечательных футболистов. Городок с населением в сорок тысяч стал одним из центров французского футбола. И всё это благодаря Ги Ру.

Сам Ру тоже играл за «Осер» на позиции полузащитника. Уходил в «Лимож», возвращался. После возвращения стал играющим тренером, причём появлялся на поле нечасто. Был призван в армию, едва не загремел на войну в Алжир. Потом снова вернулся в Осер и стал тренировать местную команду, погрязшую в долгах. Работал месье Ру если не за спасибо, то за весьма символическую плату. Однако молодой специалист сумел накопить денег, чтобы поехать в 1970 году в Мексику ради того, чтобы посмотреть на тренировку сборной Бразилии. Тайком проник на стадион, спустив все деньги мексиканским полицейским. И увидел, то что хотел, чтобы потом применить свои знания на практике.

Нельзя сказать, что путь «Осера» в высшее общество был стремительным. Напротив, бургундцы особо не спешили, тщательно готовились к повышению. Даже из своей бедности они извлекали плюсы. Ру брал ещё зелёных игроков и лепил из них, словно из пластилина, тех, кто ему был нужен. В 1980-м «Осер» пробился в Д-1 и закрепился там. Годом ранее команда Ру добралась до финала Кубка Франции, где проиграла «Нанту» 1:4.

В 1991-м «Осер» впервые попал в тройку сильнейших команд Франции. Через три года он повторил свой успех и взял свой первый трофей – Кубок Франции. Бургундцы мечтали о большем. Многолетний гегемон «Марсель» был низвержен и изгнан в Д-2. А «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Бордо», «Нант» были не столь крепки, чтобы занять пустующий трон более, чем на год.

Летом 1995-го «Осер» больше потерял, нежели приобрёл. Среди покинувших команду были весьма именитые футболисты – вратарь Брюно Мартини (он ушёл в «Монпелье»), защитники Франк Верлат («Штутгарт»), Лоран Сьешельски («Геньон») и Стефан Маэ ( ПСЖ ), полузащитники – Жерар Батикль («Страсбур»), нападающие Паскаль Вайруа («Кан») и Франк Солер («Мартиг»). Почти полкоманды. Из «Сент-Этьена» пришёл защитник сборной Лоран Блан. В «Генгаме» присмотрели нападающего Стефана Гиварша. Забегая вперёд, скажем, что оба через три года стали чемпионами мира.

Вратарь Лионель Шарбонье долго ждал своего часа, но после ухода Мартини получил возможность проявить себя. И проявил. Он также получил золотую медаль чемпиона мира в 1998-м. На лавочку присел Фабьен Коль. Его время тоже придёт. Но позже.

Роль свободного центрального защитника была отведена Лорану Блану, который быстро вытер слёзы всем, кто горевал по Верлату. Ален Гома действовал ближе к правому флангу, а обладатель ещё не самой сложной малагасийской фамилии Франк Рабаривони прикрывал подступы к воротам слева. Роль переднего центрального защитника исполнял любитель причудливых причёсок нигериец Тарибо Уэст. Также оборону могли усилить Франк Сильвестр, Фредерик Данжу и Кристоф Реми. В опорной зоне колоссальный объём работы выполнял Филипп Виоло. По флангам бегали легконогие Сабри Лямуши и Мусса Саиб, ближе к атаке играл капитан Корентен Мартенс. Запасные Абдельхафид Тасфаут и Кристиан Энна. Основную пару нападающих составляли рослый Лилиан Лаасланд и невысокий Бернар Диомед. Стефан Гиварш и Кристоф Кокар также часто выходили на поле, но, преимущественно, на замены. Тома Деньо, Арно Гонсалез и Фабрис Леполь появлялись лишь изредка.

Спор с парижанами

В первом туре «Осер» гостил у чемпиона «Нанта» и проиграл 0:1. С «Геньоном» парни Ру разобрались играючи – 4:0. Гиварш и Саиб спасли игру с «Монако» на «Луи II» - отыграли два гола. Но проигрыши «Лансу» дома (0:1) и «Монпелье» на выезде (1:3) отбросили бургундцев на 17 место. Нужно было выбираться, и команда взялась за дело. «Кан» с юным Патриком Виейра был уничтожен со счётом 5:1. Затем четыре пробоины получил старейший клуб Франции «Гавр». «Осер» уже восьмой. Скромные 1:0 со «Страсбуром» вывели клуб из Бургундии на пятое место. Затем были обыграны «Ренн» и «Лион», в Кубке УЕФА пройден норвежский «Викинг». Но нельзя выигрывать бесконечно. В октябре «Осер» чаще проигрывал, нежели набирал очки. Поражение от «Ноттингем Форест» привело к вылету из Кубка УЕФА . В чемпионате удалось выйти из штопора. Бургундцы завершили первый круг на втором месте. Но отставание от ПСЖ в семь очков выглядело впечатляющим. А после поражения на родном «Аббе Дешам» от «Монако», команда Ру отставала от парижан уже на все десять очков. Да ещё «Ланс» вылез на второе место.

Но «Пари Сен-Жермен» вдруг стал миролюбивым. Ничья за ничьей. «Осер» же при не самой яркой игре смог сократить отрыв до -6. ПСЖ продолжал тормозить и за какие-то считанные недели от казавшегося большим отрыва осталось лишь два очка. Но потом столичные футболисты снова стали убегать. В начале марта, за 7 туров до конца, соперников разделяли пять очков.

Многое решала очная встреча соперников на «Аббе Дешам». В первом круге ПСЖ выиграл 3:1 за счёт голов Юри Джоркаеффа, Раи и Паскаля Нума. Но бургундцам удалось взять яркий реванш. Перед самым перерывом Бернар Диомед распечатал ворота своего тёзки Лама. Было важно, кто забьёт второй мяч. Но Лионель Шарбонье отбил пару-тройку опасных ударов, а Корентен Мартенс сумел огорчить Бернара Лама во второй раз. Добил столичный клуб собственный защитник Патрик Коллетер – 3:0. Просвет же сузился до двух очков.

Расстроенные парижане в следующем туре проиграли дома «Мецу» 2:3. «Осер» же разгромил в гостях «Лилль» и впервые выскочил в лидеры. Но впереди оставалось пять туров. Финишная гонка обещала быть горячей.

ПСЖ выиграл в Ницце 2:1, но и бургундцы не оплошали с «Бордо» - 2:0. Бургундцы не досчитались очков на Корсике – ничья с «Бастией» 1:1. Но парижане не сумели взломать оборону «Мартига». Ситуация вверху осталась прежней. Диомед с Ласландом обеспечили три очка в игре с «Сент-Этьеном». А «Лилль» побывал в Париже и победил 1:0. Уже три очка преимущества. «Пари Сен-Жермен» спасся в Бордо – 2:2. «Осеру» оказалось достаточно сыграть вничью с «Генгамом» (1:1), чтобы впервые в истории стать чемпионом. За несколько дней до этого исторического события подопечные Ги Ру вернули себе Кубок Франции.

Бургундское урожая девяносто шестого

«Осер» объехал ПСЖ не только в чемпионате. Ещё в феврале соперники пересеклись в 1/8 финала Кубка Франции. И здесь бургундцы были сильнее – 3:1. Дубль сделал Ласланд, ещё один мяч в ворота Лама отправил его товарищ по сборной Франции Сабри Лямуши. В дальнейшем команде Ру попадались только команды рангом ниже. В четвертьфинале был обыгран «Валансьен» 2:0. Упорно бился игравший в ту пору в Д-2 «Марсель». Дело дошло до пенальти, причём команды обменялись голами на исходе дополнительного времени. Блестяще сыграл Шарбонье, отбивший два пенальти. Ещё один удар марсельцев пришёлся выше ворот. Бургундцы же были безупречны.

В финале «Ним» оказал достойное сопротивление на тот момент ещё не чемпиону. «Крокодилы» выиграли первый тайм. Но в начале второго Лоран Блан использовал свой рост при розыгрыше углового – 1:1. «Осер» успел забить второй, не дожидаясь дополнительного времени. Победный гол на 89 минуте провёл лучший бомбардир бургундцев Лилиан Ласланд.

Сделав золотой дубль, «Осер» не смог сберечь свой чемпионский состав. Летом ушли Блан, Мартенс, Гиварш и Кокар. Все игроки сборной Франции. Ги Ру снова пришлось латать дыры и подгонять новичков под свою философию игры. В чемпионате бургундцы финишировали лишь шестыми. Но в Лиге чемпионов «Осер» дошёл до четвертьфинала, где уступил будущему победителю – дортмундской «Боруссии».

В 1998 году Ги Ру едва не возглавил сборную Франции. Президент «Осера» Жан-Клод Амель не пустил, отказался расторгнуть контракт с незаменимым тренером. Ги Ру создал новую версию – с Филиппом Мексесом, Джибрилем Сиссе и Оливье Капу. С этой командой маэстро занял третье место, выиграл ещё один Кубок и навёл шороху в Лиге чемпионов. В 2005-м «Осер» в четвёртый раз привёз в свой небольшой городок Кубок Франции. После этой победы 67-летний Ги Ру решил, что пора уходить. Он ещё попытался было попробовать себя на новом месте – в «Лансе». Здоровье не позволило.

«Осер» без своего рулевого постепенно пришёл в негодность. В 2012 году команда заняла последнее место и покинула Лигу 1. Больше её в элите не видели.