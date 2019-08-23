Год «козла»

вчера, 14:17

56 лет назад стартовал первый чемпионат Бундеслиги. «Соккер.ру» рассказывает о его победителе.

В мае 1962 года в ФРГ решили покончить с раздробленностью футбольного пространства и организовать единую лигу. Нельзя сказать, что новый турнир родился безболезненно. Случился и «токсикоз» во время «беременности». Камнем преткновения стал состав Бундеслиги. Желающих было аж 46, а мест почти в три раза меньше - 16. В ход пошла сложная система подсчёта коэффициентов. Учитывались заслуги клубов в послевоенном футболе.

Без «Баварии», но с «Пройссеном»

Вторым условием стало представительство городов. Один населённый пункт мог быть представлен только одним коллективом. Поэтому в числе участников самого первого единого чемпионата не оказалось ни кёльнской «Фортуны», ни «Санкт-Паули», ни «Баварии». Будущий гегемон немецкого футбола уступил дорогу соседям из «Мюнхен 1860».

Представительство регионов оказалось неравномерным. Южная Оберлига делегировала сразу пять коллективов - «Айнтрахт» (Франкфурт), «Мюнхен 1860», «Нюрнберг», «Карлсруэ» и «Штутгарт». Запад также был представлен пятью клубами - «Боруссия» (Дортмунд), «Кёльн», «Шальке», «Мейдерих» (впоследствии «Дуйсбург») и «Пройссен». Северян оказалось трое - «Гамбург», «Вердер» и «Айнтрахт» (Брауншвейг). Ещё двух в Бундеслигу направила Юго-Западная Оберлига - «Кайзерслаутерн» и «Саарбрюкен». Ещё одно место было выделено под Западный Берлин, который был отдельным государством. Делегатом от бывшей столицы оказалась «Герта».

Летняя пауза пролетела быстро, и 24 августа новый турнир отправился в большой путь. Последним чемпионом Германии в старом формате стала дортмундская «Боруссия», обыгравшая в финале «Кёльн» 3:1. В Кёльне тяжело переживали эту неудачу. Перед новым тренером «козлов» Георгом Кнёпфле была поставлена задача - выиграть первый единый чемпионат.

Миссия Шёрша

Кнёпфле, или как его ещё называли в Германии, Шёрш (производное от Георг), был весьма авторитетным специалистом. Он начал свою деятельность ещё в тридцатые, трудился тренером брауншвейгского «Айнтрахта» даже во время войны, а после разгрома Третьего рейха стал весьма востребованным специалистом. Трудился в своём «Айнтрахте», «Гамбурге», «Баварии», «Алемании», «Вердере» и везде был на хорошем счету. Кроме «Баварии», откуда Шёрша попросили - единственный раз в карьере. В 1962 году 58-летний тренер взял паузу в работе, полечился, а через год возглавил «Кёльн», заменив на этом посту Златко Чайковского.

С кем же предстояло работать Кнёпфле? По не зависящим от тренера причинам команду покинули три ведущих игрока - защитник Карл-Хайнц Шнеллингер уехал в Италию, лидер полузащиты Энст-Гюнтер Хабиг перешёл в соседнюю «Викторию», а нападающий Георг Трипп присоединился к «Киккер» (Оффенбах). Но сильных игроков в «Кёльне» оставалось немало. Например, вратарь Фриц Эверт вызывался в сборную ФРГ . Его дублёром был Антон «Тони» Шумахер. Нет, не тот. А однофамилец и почти тёзка - легенда «Кёльна» и чемпион Европы-1980 по паспорту Харальд Антон Шумахер. Но благодаря предшественнику Шумахера-младшего часто называли Тони. Тройка защитников справа налево - Антон Рёг, Лео Вильден и Фриц Рот. Иногда им на помощь приходил четвёртый - Маттиас Хаммерсбах.

Опорный полузащитник - пришедший из «Мюнхен 1860» Гельмут Бентхаус, справа Ганс Штурм, на левой бровке капитан команды, чемпион мира Ганс Шёфер, чья фамилия переводится с немецкого, как «Пастух». Весьма символично. Ближе к атаке действовал 20-летний Вольфганг Оверат, которому предстояло стать легендой клуба. Его ровесник Вольфганг Вебер только начинал завоёвывать место в основе «козлов». При необходимости Оверат перемещался направо, и тогда «Кёльн» играл с тремя нападающими - Карл-Хайнц Тилен, Кристиан Мюллер и Хорст Хониг. Если Оверат играл в роли атакующего хавбека, то впереди оставались Тилен и Мюллер. Иногда на поле выходили защитник Юрген Румор, Георг Штолленбек и Карл-Хайнц Рипкенс.

Первый исторический гол в Бундеслиге забил нападающий «Боруссии» Тимо Коницка в ворота «Вердера». Но чемпион не смог выиграть в Бремене - 1:1. А «Кёльн» начал турнир с гостевой победы над «Саарбрюккеном» 2:0. Вольфганг Оверат стал автором исторического для «козлов» первого бундеслиговского гола. Затем команда Шёрша Кнёпфке разгромила дома «Карлсруэ» 4:0, а потом удачно посетила Мюнхен - 3:1. Неудивительно, что «Кёльн» сразу возглавил гонку.

Правда, после четвёртого тура, в котором «козлы» поделили очки с «Шальке», пришлось потесниться и пропустить вперёд «Гамбург». Но после поездки в Западный Берлин «Кёльн» вернулся на первое место и больше его не покидал. Параллельно «козлы» вели борьбу в Кубке ярмарок. С первым соперником - бельгийским «Гентом», сложностей не возникло - 3:1 дома и 1:1 в гостях. Со вторым - «Шеффилд Уэнсдей», пришлось повозиться. Но в обеих встречах победу праздновали немцы - 3:2 в Кёльне и 2:1 в Англии.

Оторваться от преследователей долго не получалось. Борьба в новом турнире оказалась упорной. Очки теряли все. «Кёльн» шёл первым, на расстоянии одного-двух очков за ним следовали то «Гамбург», то «Шальке», то «Боруссия», то «Штутгарт». Только в конце первого круга удалось отдалиться на четыре очка. Даже домашний проигрыш «Саарбрюккену» в начале второго круга не отразился на положении лидера. Вторые команды менялись едва ли не после каждого тура, но первая позиция «козлов» оставалась незыблемой. «Штутгарт» было сократил отрыв до двух очков, но вскоре южане споткнулись и отпустили беглецов.

Недосягаемые

В четвертьфинале Кубка УЕФА «Кёльн» получил увесистую оплеуху от «Ромы» в гостях 1:3. Между первым и вторым матчем пролегла пауза более чем в месяц. За это время немцы подготовились основательно и взяли убедительный реванш. «Рома» выдержала почти весь первый тайм, пропустив на 45-й минуте - редкий гол Бентхауса. Но после перерыва римляне получили ещё троечку - один от Рота и два от Мюллера. «Кёльн» вышел в полуфинал.

В Германии же смирились с чемпионством «Кёльна». За второе место шла отчаянная рубка между «Штутгартом» и «Майдерлихером», в которую встревали и другие участники. За три тура до финиша «козлы» стали недосягаемы.

Одного чемпионства было мало. В Кёльне рассчитывали и на Кубок ярмарок, и на Кубок ФРГ . Но в Европе «козлов» подстерегла неудача. В Валенсии новый чемпион Германии был разгромлен 1:4. Могло быть и хуже, но гол Ганса Шёфера подарил «Кёльну» малюсенькую надежду. Которая едва не привела к чуду. Первый тайм в домашнем матче «Кёльн» выиграл 2:0. Оставалось забить третий мяч. Но с ним не срослось. Под аплодисменты болельщиков «Кёльн» завершил европейскую кампанию. «Валенсия» вышла в финал, где проиграла другому испанскому клубу - «Сарагосе».

Матчи с «Валенсией» отняли немало сил. Похоже, свежесть сохранил только 37-летний Шёфер, забивший два мяча в ворота «Герты». Берлинцы отгрузили в ворота Шумахера вдвое больше, и вышли в полуфинал.

Возможно, в Кёльне мечтали об ином окончании сезона. Можно помимо Серебряной салатницы прихватить ещё парочку трофеев. Но самая главная высота была покорена. Много кто становился чемпионом Бундеслиги. «Кёльн» тоже повторял свой успех в 1978 году. Но самый первый навсегда вошёл в историю.