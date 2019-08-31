«Ювентус» - «Наполи»: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

вчера, 07:56

«Ювентус»

На трансферном рынке коллектив из Турина был довольно активен. На посту главного тренера произошли изменения. На смену Массимилиано Аллегри пришел Маурицио Сарри. Главными трансферами летнего межсезонья можно считать Маттейса де Лигта и Адриена Рабьо.

«Юве» в первом туре серии А уверенно разобрался с «Пармой» (1:0) благодаря голу Джорджио Кьеллини.

«Наполи»

С приходом Карло Анчелотти болельщики надеются на то, что их любимцы сумеют улучшить игру в обороне. «Наполи» в первом туре первенства Италии сумели переиграть «Фиорентину» (4:3). Матч был открытым, в котором обе команды делали ставку на атакующую игру без явного акцента на оборону.

«Неаполитанцы» летом сумели усилить две позиции. В центр обороны пришел Костас Манолас и в нападение Ирвинг Лосано.

Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:

Победа Ювентуса – 2,05

Ничья – 3,35

Победа Наполи – 4,15

Интересные факты

«Ювентус» добыл пять побед над «Наполи» в последних шести встречах

«Юве» в четырех домашних поединках уступает «Наполи»

Ставка обе забьют прохода в двух последних противостояниях

«Наполи» играет крайне результативно в последних играх

Прогноз

Все-таки с приходом Карло Анчелотти рано или поздно должно уже качественно заработать оборона команды. Ожидаем, что «Юве» не будет форсировать на домашней арене события и попытается сделать ставку на надежную игру. Ожидаем крайне упорное противостояние, в котором обе команды не порадуют болельщиков яркой и атакующей игрой. Сделать ставку на итоговый тотал меньше 2,5 голов в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1,85.