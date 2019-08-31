«Ювентус» - «Наполи»: прогноз от букмекерской конторы Pinnacle

«Ювентус»
На трансферном рынке коллектив из Турина был довольно активен. На посту главного тренера произошли изменения. На смену Массимилиано Аллегри пришел Маурицио Сарри. Главными трансферами летнего межсезонья можно считать Маттейса де Лигта и Адриена Рабьо.
«Юве» в первом туре серии А уверенно разобрался с «Пармой» (1:0) благодаря голу Джорджио Кьеллини.
«Наполи»
С приходом Карло Анчелотти болельщики надеются на то, что их любимцы сумеют улучшить игру в обороне. «Наполи» в первом туре первенства Италии сумели переиграть «Фиорентину» (4:3). Матч был открытым, в котором обе команды делали ставку на атакующую игру без явного акцента на оборону.
«Неаполитанцы» летом сумели усилить две позиции. В центр обороны пришел Костас Манолас и в нападение Ирвинг Лосано.
Котировки БК Pinnacle на текущую встречу:
Победа Ювентуса – 2,05
Ничья – 3,35
Победа Наполи – 4,15
Интересные факты
- «Ювентус» добыл пять побед над «Наполи» в последних шести встречах
- «Юве» в четырех домашних поединках уступает «Наполи»
- Ставка обе забьют прохода в двух последних противостояниях
- «Наполи» играет крайне результативно в последних играх
Прогноз
Все-таки с приходом Карло Анчелотти рано или поздно должно уже качественно заработать оборона команды. Ожидаем, что «Юве» не будет форсировать на домашней арене события и попытается сделать ставку на надежную игру. Ожидаем крайне упорное противостояние, в котором обе команды не порадуют болельщиков яркой и атакующей игрой. Сделать ставку на итоговый тотал меньше 2,5 голов в букмекерской конторе Pinnacle можно с коэффициентом 1,85.