Французская революция не состоялась

вчера, 23:00

Возвращение Зинедина Зидана в «Реал» воспринималось как перезагрузка, способная привести к революционным переменам. «Соккер.ру» отмечает, что прорыва не случилось.

Нужно вспоминать заголовки испанских СМИ , с которыми те встречали возвращение Зидана к рулю «Реала». Громкие броские слова о том, что теперь-то все поменяется, что опомнившийся Флорентино Перес снабдит тренера большими ресурсами, и тот полностью обновит состав. Словом, намечалась настоящая французская революция, что очень красиво ложилось и на суть описываемых, прогнозируемых вещей, и на имя Зидана, который представлял собой в глазах прессы и болельщиков волшебника, который если уж выиграл с ходу трижды подряд Лигу чемпионов, то наладить жизнь в «Реале» сможет на раз-два.

И вот если в марте восторженно говорили о грядущей революции, то спустя полгода речи о Зидане и «Реале» более прохладные, если не сказать скептические. Та же Marca, которая первой обещала переворот в Мадриде, теперь вопрошает в заголовке: «А что случилось с французской революцией?» Поводы для вопросов действительно есть. «Реал» минувшим летом потратил на покупки 303 миллиона евро, что немало, провел 19 трансферных операций в сумме, сделал семь приобретений. Но на поле, по сути, мы видим все те же лица.

Зидан не справился или не захотел справляться. И показал свою потенциальную слабость: он сам цепляется за те успехи и тех футболистов, с которыми их добивался. Подсознательно, возможно, или осознанно – сути это не меняет. Его можно понять. Тут тонкий психологический момент. Ты тренер-новичок в топ-клубе с невероятными запросами. У тебя получается фантастическое – выиграть трижды подряд Лигу чемпионов.

Да, вот так вышло выстроить игру, так удачно получилось найти слова, настроить связи. Он тогда еще не знал, как это все будет работать, но это сработало, принесло результат. Теперь ты возвращаешься в клуб уже с другой задачей. Тебе нужно перестраивать, налаживать механизм, в котором элементы вроде те же самые, но что-то не работает. А опыта по перестройке у тебя и нет. Есть опыт по тому, как завести команду, как протереть свежие детали, смазать их, чтобы они еще отслужили несколько лет.

Но когда механизм изношен, нужны новые элементы, причем желательно современные, ведь футбол прогрессирует, эволюционирует. И здесь возникает либо легкий мандраж, либо нерешительность, которая мешает провести революцию в соответствии с требованиями времени. Умом ты понимаешь, что нужно многое менять, освежать, но рука не поднимается все это сделать одним махом – ищешь опору в прошлом так или иначе.

За эти полгода было много показательных моментов, описывающих это. Взять ситуацию с Гаретом Бэйлом. Зидан, следуя своему убеждению, поначалу жестко достаточно описывал логику того, почем с валлийцем нужно расстаться и как это будет. А уже в конце лета он подтверждает, что Бэйл останется. Более того, Гарет становится игроком основного состава снова.

И нужны были все эти телодвижения, замахи, которые только потом дискредитируют, поскольку расходятся с действиями? А все как раз из-за описанного выше ментального конфликта внутри Зидана. Одним из его признаков было и желание француза избавиться от Луки Йовича, вокруг подписания которого было столько шума. Чуть ли не больше, чем вокруг Жоау Фелиша, но последний уже интегрирован в игру «Атлетико», а Йович Зидану «не зашел», что называется.

«Милан», видя это, даже пытался арендовать его, но тут, видимо, вмешался Перес, который указал своему тренеру, что за 21-летнего игрока вообще-то заплатили «Айнтрахту» 60 миллионов евро, и будет стыдно сразу сливать его. По этому поводу высказался и бывший директор «Реала» Хорхе Вальдано:

«Реал» сейчас отвлекается на все. Проблемы не такие, как в прошлом году, но Зидан всех запутал, даже болельщиков. Бэйл должен был уйти, а теперь он игрок основного состава. Погба должен был прибыть, но этого не произошло. В предсезонке Зидан пробовал разные схемы. Зидан не усилил команду, а только запутал ее. Много неопределенности. Во время первого своего захода в «Реал» Зидан ни в чем не сомневался. Он четко представлял себе игру. А сейчас этого нет».

В первых двух турах в стартовом составе «Реала» не появился ни один из новичков. В третьем туре Зидан попробовал изменить схему и встроить в нее с первых минут как раз Йовича и Ферлана Менди. Но результат все равно неудовлетворительный – ничья с «Вильярреалом» (2:2). Причем дубль оформил Бэйл, который еще и красную карточку схлопотал.

В «Реале» действительно путаница. Зидану приходится рассчитывать на тех, кого он собирался продавать (Бэйл, Хамес Родригес, Иско). С одной стороны, это обеспечивает определенные связи и взаимопонимание, а с другой – по игре ощущение такое, словно футболисты сами ждали, что все поменяется, настроились на это, а суть осталась прежней. И они как путники, чье путешествие прервали, не могут собраться с мыслями и настроиться заново.

Это стоит добавить к тому эмоциональному выгоранию, о котором все твердили в прошлом сезоне. Неизменный центр поля с Тони Кроосом, Лукой Модричем и Каземиро по именам и классу исполнителей прекрасен, но мотивация и настрой у них уже в прошлом году были не теми. Тот самый пресловутый цикл, о котором принято говорить в командах, у них и других опытных игроков завершился в конце сезона-2017/18.

Собственно, почувствовав это, Зидан тогда и ушел, чтобы не утонуть в том, в чем оказался «Реал» в прошлом сезоне. Но в итоге тренеру все равно не удалось перезагрузить цикл. В «Реале» надеются, что одной только запоздалой замены Криштиану Роналду на Эдена Азара будет достаточно. Но как бы следующим летом снова не пришлось говорить о потерянном сезоне и необходимости революции.