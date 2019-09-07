За сборную России больше не стыдно

«Соккер.ру», оценив непростую победу в Глазго, делает выводы о состоянии и перспективах команды Черчесова накануне Евро-2020.
Жирков удивил себя и всех вокруг?
Жаль, что автогол, ведь 36-летний ветеран вчера мог забить первый мяч в официальном матче за сборную (оба гола – в спаррингах). Зато похвалу заслужил! Юрий после мундиаля прервал международную карьеру, подумывал завершить выступления за клуб или уехать в «Тамбов», ведь в прошлом сезоне сразу несколько повреждений, в том числе неприятное – ахилла, мешали получать удовольствие от футбола.
Но жена еще до ЧМ-18 убедила, что Жиркову стоит выступать за сборную. Интуиция Инны помогла Черчесову. Если оценивать со стороны и суммарно, то людей уровня Жиркова и Аршавина по классу за последние пятнадцать лет в российском футболе было мало. Юрий, если оценивать профессионализм, даже круче Андрея. Уже казалось, что резкость к Жиркову не вернется, но в 36 лет открылось второе дыхание. Приятно смотреть, «Зениту» и сборной нужна мощная игра Юрия.
Есть ли вопросы по самоотдаче?
Странный вопрос для мира сборных, где обычно на всех полюсах – от Бельгии до Сан-Марино, стараются показать максимум. Но актуальный, когда говорим о сборной России. Если бы за последние десять лет постоянно играли так, как в лучших матчах ЧМ-18, то к национальной команде в стране относились бы с большей симпатией и критиковали куда реже.
Но ведь перемены есть. И отношение к контрольным матчам изменилось, и в официальных играх, даже если не все получается – а в Лиге Наций недожали, например, но нет ощущения, что выходят на поле с недооценкой соперников. У Черчесова получилось объяснить футболистам, что сборная – место, где нужно добегать на дальнюю штангу и успешно справляться с давлением, удерживая выездную победу.
У сборной проблема с вратарем?
Отдельное понятие «вратарская ошибка» существует, термины давно придумали. «Бабочка», «пенка» или «ревун» (англичане так обозначают неправильные решения голкиперов – как мартышку, что издает запоминающиеся звуки). И хотя первый термин применим к ляпу защитника, нет специальных понятий для нереализованного выхода один на один.
С другой стороны, это показывает, насколько голкипер важен. И у сборной России с позицией «номер один» есть проблема. Лунев нестабилен, но и Гильерме - это не второй Алиссон. Логично было бы довериться молодому – с учетом, что на ЧМ-22 уроженцу Бразилии будет почти 37 лет. Сафонов или Максименко должны привлекаться в сборную, если проведут ближайшие месяцы мощно. Но Черчесов другого мнения, и он упрямый…
Капитан Дзюба изменился на старости?
В отборе Евро по «гол плюс пас» Артем первый – создал 8 голов на пороге футбольной старости для форварда, ведь не все как Златан. Дзюбе 31 год, но позже раскрылся как игрок приличного уровня, чем многие коллеги. Сказалась перемена в «Зените», где из центрального «столба» сделали диспетчера с последним пасом, который постоянно оттягивается на фланги, Дзюба стал острее думать.
Также немаловажно, что Артем искреннее верит в команду, где является капитаном. Лидерами сборной часто были по статусу – например, Аршавин или Акинфеев. Был с повязкой Смолов, но капитан Дзюба – куда круче. У него подходящий хулиганский темперамент. К тому же, как нападающий стал играть умнее – прежний Артем не сыгрался с Кокориным, а этот понимает Азмуна. Шутки шутками, а Павлюченко по голам Дзюба догнал. До рекорда Кержакова осталось всего 9 ударов.
У сборной появился интересный резерв?
И да - теоретически, и нет - фактически, и это одна из основных проблем и претензий к тренеру Черчесову. Отвечая за мотивацию, тренер создает закрытый клуб, куда попасть сложно. Если Оздоев, Ионов, Кудряшов, Джикия или Ерохин – его ребята, то им просто. А если Миранчуки не в кругу, хотя вызываются, когда здоровы – мало что получается. Причем глобальная смена состава уже прошла – из заявки Евро-2016 осталось четыре человека.
А локально Баринову с Ахметовым нужно время на поле. Такая же история с Сафоновым, что по уму давно должен играть – группа позволяет. Хочется, чтобы адаптация новичков проходила успешнее, ведь знаем, что Сулейманов за 15 минут может перевернуть любой матч в концовке после выхода на замену, а Ерохин так не умеет. Почему акцент на молодых? Гильерме, Дзюба, Ерохин, Газинский, Семенов, Жирков, Кудряшов или Ионов – не самые молодые. Евро-2020 будет их турниром, но до ЧМ-22 доберутся не все.
Не стоит только критиковать сборную?
Выдают результат, пускай после удобного жребия – раз, есть желание драться – два. С ЧМ-18 повелось, в последующих официальных матчах ничего не менялось. Понимают, что допускают довольно много очевидно глупых ошибок – тренер не отрицает, что есть претензии к команде. Тактически точно лучше, чем еще года два тому назад, когда метались от схемы к схеме, тогда многие были не в своей тарелке.
Сейчас сборная России выше по игре, чем ее рейтинг ФИФА – чехи, венгры или разные ирландцы не кажутся командами более крутыми, а следом сразу идут как раз шотландцы. Вчера все увидели, что разница в классе между командами существует, хотя соседи в рейтинге. Почему нет рывка вверх? С одной важной задачей Черчесов и его ребята пока не справились. Россия не умеет играть с мячом в долгую. Реализация моментов, если получается укатывать первым номером, не радует.
Но до Евро-2020 достаточно времени для домашней работы, а на самом турнире будет много «удобных соперников» - можно играть вторым номером, с короткими комбинациями, ставкой на стандарты – будут еще штрафные от Головина, и контратаки – Жирков, Миранчуки, Черышев и Фернандес их обеспечат. Вырисовывается сборная, которая большинство матчей проводит успешно или нормально, имея резерв и потенциал допускать меньше ошибок.
Во многих матчах придется нервничать. Поэтому хотелось бы, чтобы к Головину, ведущему игру, присоединился один из Миранчуков. Чтобы в опорной зоне было больше успешных действий – с Зобниным какая-то беда происходит. Чтобы Фернандеса умнее страховали, когда бежит разрывать фланг в атаке. Не помешает, чтобы последний пас был не только от соперника или Головина. Проще говоря, сборная России не совсем идеальная, но в целом и должна такой быть.
Ее оценивают адекватно – отмечая и плюсы, и минусы. Команда дерется за результат – к шотландцам и испанцам было одинаковое уважение. Не всегда выигрывает, но позорных поражений тоже нет, даже влет Уругваю объясним, а вылет по пенальти от Хорватии точно не позорный результат, как и поражение от Швеции. У этой команды есть будущее, независимо от решения Черчесова после Евро-2020, и эта команда в шаге от попадания в финальную часть юбилейного континентального первенства.
А вы вспомните, где были после третьей игры прошлого чемпионата Европы. Тогда поймете, что за три с копейками года прошли большой и довольно удачный путь. Команду больше не описать тем словом, что использовал Слуцкий – на букву «г». Нормальная сборная второго европейского эшелона, у которой есть потенциал к разовым подвигам. Если те случатся летом 2020 года – снова будете болеть за Россию в плей-офф крупного турнира, где по регламенту третье место в группе не приговор.
Черчесов далеко не фаворит Евро, но и тренер, и игроки будут верить в успех, коим станет достойная игра в плей-офф. Возможно, именно этим отличается эта команда от предыдущих созывов. Искренне уверовали, что могут выдавать результат, если усердно работать. Трудятся и получают награду в виде спокойного второго места в группе с первой сборной мирового рейтинга.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1136841/dzyuba-artyom-golovin-aleksandr
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1136841/dzyuba-artyom-golovin-aleksandr
1.Гильерме хуже Акинфеева,хотя и лучше Лунева.
2.Жирков в том возрасте, когда легко может резко сдать уже через год,а Черышев -хрустальный. Команде нужен альтернативный игрок левого фланга полузащиты/атаки.
3. Также и с правым флангом. Ионов не только страдает перепадами формы,но и запросто может сорваться и забухать. Есть ,конечно, Бакаев,но третий игрок на позицию необходим в резерв.
1.Гильерме хуже Акинфеева,хотя и лучше Лунева.
2.Жирков в том возрасте, когда легко может резко сдать уже через год,а Черышев -хрустальный. Команде нужен альтернативный игрок левого фланга полузащиты/атаки.
3. Также и с правым флангом. Ионов не только страдает перепадами формы,но и запросто может сорваться и забухать. Есть ,конечно, Бакаев,но третий игрок на позицию необходим в резерв.
Согласен что Зобнин сейчас не в форме! Но настоящая беда вчера начала происходить когда заменили Зобнина! И если во втором тайме до 66 минуты Россия доминировала и рвала соперника, то после 66 мнуты мы только отбивались за исключением выхода 4 в 2 и "великолепной" игры Ерохина!
Согласен что Зобнин сейчас не в форме! Но настоящая беда вчера начала происходить когда заменили Зобнина! И если во втором тайме до 66 минуты Россия доминировала и рвала соперника, то после 66 мнуты мы только отбивались за исключением выхода 4 в 2 и "великолепной" игры Ерохина!
из нашей сборной вышел толк;
Фернандес скушал Робертсона,
как зайца ест матёрый волк.
из нашей сборной вышел толк;
Фернандес скушал Робертсона,
как зайца ест матёрый волк.
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Подсказка: Спартак и Зенит!)))
И еще один вопрос (без подсказки): Какой Российский клуб поднимался на 4 строчку рейтинга УЕФА?!
Аустрия, Пашинг, Болтон, Эвертон, Андерлехт, Брюгге, Гент, Динамо (М), Ливерпуль, Динамо (Дрезден), Байер, Боруссия, Лейпциг, Штутгарт, Бней Иегуда, Атлетико, Вилльярреал, Малага, Реал, Севилья, Сельта, Болонья, Милан, Торино, Удинезе, Ювентус, АПОЭЛ, АЕЛ, АЗЕ, Твенте, УТРЕХТ, Мольде, Бенфика, Насьонал, Фенербахче, Куусюси, Лиль, Олимпик, Монако, Осер, Славия, Базель, Грассхопер, Янг Бойз, Селтик будут всегда помнить Зенит!)))
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Подсказка: Спартак и Зенит!)))
И еще один вопрос (без подсказки): Какой Российский клуб поднимался на 4 строчку рейтинга УЕФА?!
Аустрия, Пашинг, Болтон, Эвертон, Андерлехт, Брюгге, Гент, Динамо (М), Ливерпуль, Динамо (Дрезден), Байер, Боруссия, Лейпциг, Штутгарт, Бней Иегуда, Атлетико, Вилльярреал, Малага, Реал, Севилья, Сельта, Болонья, Милан, Торино, Удинезе, Ювентус, АПОЭЛ, АЕЛ, АЗЕ, Твенте, УТРЕХТ, Мольде, Бенфика, Насьонал, Фенербахче, Куусюси, Лиль, Олимпик, Монако, Осер, Славия, Базель, Грассхопер, Янг Бойз, Селтик будут всегда помнить Зенит!)))
Гильерма меньше бы трепался - было бы больше дела,а так конечно посредственный голкипер,конечно Игорёк получше.
Гильерма меньше бы трепался - было бы больше дела,а так конечно посредственный голкипер,конечно Игорёк получше.