За сборную России больше не стыдно

вчера, 12:30

«Соккер.ру», оценив непростую победу в Глазго, делает выводы о состоянии и перспективах команды Черчесова накануне Евро-2020.

Жирков удивил себя и всех вокруг?

Жаль, что автогол, ведь 36-летний ветеран вчера мог забить первый мяч в официальном матче за сборную (оба гола – в спаррингах). Зато похвалу заслужил! Юрий после мундиаля прервал международную карьеру, подумывал завершить выступления за клуб или уехать в «Тамбов», ведь в прошлом сезоне сразу несколько повреждений, в том числе неприятное – ахилла, мешали получать удовольствие от футбола.

Но жена еще до ЧМ -18 убедила, что Жиркову стоит выступать за сборную. Интуиция Инны помогла Черчесову. Если оценивать со стороны и суммарно, то людей уровня Жиркова и Аршавина по классу за последние пятнадцать лет в российском футболе было мало. Юрий, если оценивать профессионализм, даже круче Андрея. Уже казалось, что резкость к Жиркову не вернется, но в 36 лет открылось второе дыхание. Приятно смотреть, «Зениту» и сборной нужна мощная игра Юрия.

Есть ли вопросы по самоотдаче?

Странный вопрос для мира сборных, где обычно на всех полюсах – от Бельгии до Сан-Марино, стараются показать максимум. Но актуальный, когда говорим о сборной России. Если бы за последние десять лет постоянно играли так, как в лучших матчах ЧМ -18, то к национальной команде в стране относились бы с большей симпатией и критиковали куда реже.

Но ведь перемены есть. И отношение к контрольным матчам изменилось, и в официальных играх, даже если не все получается – а в Лиге Наций недожали, например, но нет ощущения, что выходят на поле с недооценкой соперников. У Черчесова получилось объяснить футболистам, что сборная – место, где нужно добегать на дальнюю штангу и успешно справляться с давлением, удерживая выездную победу.

У сборной проблема с вратарем?

Отдельное понятие «вратарская ошибка» существует, термины давно придумали. «Бабочка», «пенка» или «ревун» (англичане так обозначают неправильные решения голкиперов – как мартышку, что издает запоминающиеся звуки). И хотя первый термин применим к ляпу защитника, нет специальных понятий для нереализованного выхода один на один.

С другой стороны, это показывает, насколько голкипер важен. И у сборной России с позицией «номер один» есть проблема. Лунев нестабилен, но и Гильерме - это не второй Алиссон. Логично было бы довериться молодому – с учетом, что на ЧМ -22 уроженцу Бразилии будет почти 37 лет. Сафонов или Максименко должны привлекаться в сборную, если проведут ближайшие месяцы мощно. Но Черчесов другого мнения, и он упрямый…

Капитан Дзюба изменился на старости?

В отборе Евро по «гол плюс пас» Артем первый – создал 8 голов на пороге футбольной старости для форварда, ведь не все как Златан. Дзюбе 31 год, но позже раскрылся как игрок приличного уровня, чем многие коллеги. Сказалась перемена в «Зените», где из центрального «столба» сделали диспетчера с последним пасом, который постоянно оттягивается на фланги, Дзюба стал острее думать.

Также немаловажно, что Артем искреннее верит в команду, где является капитаном. Лидерами сборной часто были по статусу – например, Аршавин или Акинфеев. Был с повязкой Смолов, но капитан Дзюба – куда круче. У него подходящий хулиганский темперамент. К тому же, как нападающий стал играть умнее – прежний Артем не сыгрался с Кокориным, а этот понимает Азмуна. Шутки шутками, а Павлюченко по голам Дзюба догнал. До рекорда Кержакова осталось всего 9 ударов.

У сборной появился интересный резерв?

И да - теоретически, и нет - фактически, и это одна из основных проблем и претензий к тренеру Черчесову. Отвечая за мотивацию, тренер создает закрытый клуб, куда попасть сложно. Если Оздоев, Ионов, Кудряшов, Джикия или Ерохин – его ребята, то им просто. А если Миранчуки не в кругу, хотя вызываются, когда здоровы – мало что получается. Причем глобальная смена состава уже прошла – из заявки Евро-2016 осталось четыре человека.

А локально Баринову с Ахметовым нужно время на поле. Такая же история с Сафоновым, что по уму давно должен играть – группа позволяет. Хочется, чтобы адаптация новичков проходила успешнее, ведь знаем, что Сулейманов за 15 минут может перевернуть любой матч в концовке после выхода на замену, а Ерохин так не умеет. Почему акцент на молодых? Гильерме, Дзюба, Ерохин, Газинский, Семенов, Жирков, Кудряшов или Ионов – не самые молодые. Евро-2020 будет их турниром, но до ЧМ -22 доберутся не все.

Не стоит только критиковать сборную?

Выдают результат, пускай после удобного жребия – раз, есть желание драться – два. С ЧМ -18 повелось, в последующих официальных матчах ничего не менялось. Понимают, что допускают довольно много очевидно глупых ошибок – тренер не отрицает, что есть претензии к команде. Тактически точно лучше, чем еще года два тому назад, когда метались от схемы к схеме, тогда многие были не в своей тарелке.

Сейчас сборная России выше по игре, чем ее рейтинг ФИФА – чехи, венгры или разные ирландцы не кажутся командами более крутыми, а следом сразу идут как раз шотландцы. Вчера все увидели, что разница в классе между командами существует, хотя соседи в рейтинге. Почему нет рывка вверх? С одной важной задачей Черчесов и его ребята пока не справились. Россия не умеет играть с мячом в долгую. Реализация моментов, если получается укатывать первым номером, не радует.

Но до Евро-2020 достаточно времени для домашней работы, а на самом турнире будет много «удобных соперников» - можно играть вторым номером, с короткими комбинациями, ставкой на стандарты – будут еще штрафные от Головина, и контратаки – Жирков, Миранчуки, Черышев и Фернандес их обеспечат. Вырисовывается сборная, которая большинство матчей проводит успешно или нормально, имея резерв и потенциал допускать меньше ошибок.

Во многих матчах придется нервничать. Поэтому хотелось бы, чтобы к Головину, ведущему игру, присоединился один из Миранчуков. Чтобы в опорной зоне было больше успешных действий – с Зобниным какая-то беда происходит. Чтобы Фернандеса умнее страховали, когда бежит разрывать фланг в атаке. Не помешает, чтобы последний пас был не только от соперника или Головина. Проще говоря, сборная России не совсем идеальная, но в целом и должна такой быть.

Ее оценивают адекватно – отмечая и плюсы, и минусы. Команда дерется за результат – к шотландцам и испанцам было одинаковое уважение. Не всегда выигрывает, но позорных поражений тоже нет, даже влет Уругваю объясним, а вылет по пенальти от Хорватии точно не позорный результат, как и поражение от Швеции. У этой команды есть будущее, независимо от решения Черчесова после Евро-2020, и эта команда в шаге от попадания в финальную часть юбилейного континентального первенства.

А вы вспомните, где были после третьей игры прошлого чемпионата Европы. Тогда поймете, что за три с копейками года прошли большой и довольно удачный путь. Команду больше не описать тем словом, что использовал Слуцкий – на букву «г». Нормальная сборная второго европейского эшелона, у которой есть потенциал к разовым подвигам. Если те случатся летом 2020 года – снова будете болеть за Россию в плей-офф крупного турнира, где по регламенту третье место в группе не приговор.

Черчесов далеко не фаворит Евро, но и тренер, и игроки будут верить в успех, коим станет достойная игра в плей-офф. Возможно, именно этим отличается эта команда от предыдущих созывов. Искренне уверовали, что могут выдавать результат, если усердно работать. Трудятся и получают награду в виде спокойного второго места в группе с первой сборной мирового рейтинга.