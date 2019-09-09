Команда Мечты или Символическая сборная игроков, по которым мы скучаем.

вчера, 14:43

Сейчас хочется рассказать о тех футболистах по которым многие скучают и хотели бы, чтобы они снова играли за любимые команды. Составив символическую сборную из них. Мы их помним за классную игру, самоотдачу на поле и тд. В мою символическую сборную войдут не только игроки из АПЛ , но и других чемпионатов, и будет представлена основная и альтернативная версия, давайте поглядим что из этого получилось, и помним это Список от ДХТК, а не какой-нибудь ТОП.

Вратарь

Оливер Кан - лучший голкипер на рубеже веков. Он обладал по настоящему лидерскими качествами, мог не только соперникам высказать, но и своим партнерам по команде, он прекрасно стоял в воротах, четко выбирал позиции, порой доставал не берущиеся мячи, отбивал пенальти, прекрасно играл на выходах, даже когда выходил за пределы штрафной. Мне кажется вот таким и должен быть настоящий вратарь. Все выиграл в составе «Баварии», жаль что в составе сборной Германии не получилось выиграть ЧМ , да тот самый 2002 года, просто тогда была «Бразилия» с феноминами в составе РО-РИ-РО, думаю переводить бразильскую троицу никому не нужно играла с ними в финале, и без победы на ЧМ он лучший вратарь.

(Выступал: Бавария, Сб. Германия и др.) годы игры (1987-2008)

Защитники

Паоло Мальдини - основной успех великолепного защитника связан я бы сказал с лучшими сезонами для «Милана» это эталон и стиль оборонительной итальянской игры, и преданности только одной команде. Его карьера длилась на ТОП уровне 25 лет, это четверть века. Вы себе такое можете представить? Если честно то трудно. Два раза был близок к золотому мячу, но при награждении практически всегда доставался игрокам атакующего плана, нежели обороны, ведь за частую от надежности защитников и состоит общий успех клуба и сборной. В Составе сборной Италии ничего не выиграл, но это не ставит под сомнения кто лучший защитник своего времени.

(Выступал: Милан и Сб. Италия) годы игры (1984-2009)

Сергей Игнашевич - первых серьезных успехов он добился в составе «Локо» в команде Юрия Семина, выиграв титул в 2002 году, по мнению Семина «Игнашевич обладает лидерскими качествами, а также имеет характер бойца и всегда руководит партнёрами по команде. Он всегда славился целеустремлённостью, и хорошим отношением к тренировкам, что, позволяло играть на высшем уровне долгое время». После перебрался в ЦСКА , где выиграл сними все в том числе и европейский кубок УЕФА 2005. И его основная карьера связана с армейским клубом, легенда. Прекрасный защитник, у него был поставленный удар. В Составе сборной бронзовый призер ЧЕ 2008, больше всех матчей провел, даже не смотря на свой возраст был основным защитником на ЧМ 2018 в России, и помог команде добраться до четвертьфинала. Хоть Сергей закончил карьеру всего год назад, а его уже не хватает и в ЦСКА и в составе сборной. Сегодня тренирует «Торпедо» в ФНЛ , чьим воспитанником он и является, пожелаем ему вернуть «автозаводцев» в элиту.

(Выступал: Локомотив, ЦСКА , Сб. России и др.) годы игры (1998-2018)

Карлес Пуйоль - это эталон лучшего защитника и честной игры. Мне посчастливилось наблюдать его в составе лучшего клуба мира «Барселоны», а также золотого поколения сборной Испании выиграв с ними все. Нереально крутой защитник, который играл до конца, боец на поле. Сегодня таких как Карлес, Хави, Иньеста очень не хватает современной «Барселоне». Помню как он в игре «Барсы» против московского «Локо» он отбил мяч грудью летевший в пустые ворота.

(Выступал: Барселона и Сб. Испания) годы игры (1999-2014)

Джулиан Дикс - хоть он был игроком оборонительного плана, но очень здорово мог начинать атаки выдавая, как короткие так и длинные передачи, также обладал отличным ударом, исполнял стандарты и подключался к атакам. Нереально крутой оборонец, также это символ клубной истории «молотобойцев». Своей самоотдачей на поле и игрой, он олицетворял сам клуб.

(Выступал: Вест Хэм Юнайтед, Сб. Англия и др.) годы игры (1985-2002)

Полузащитники

Марио Баслер - отличный футболист, который ярко играл, классно забивал и выделялся своеобразным характером и поведением мог выкурить по несколько пачек, выпить пива до игры, но не смотря на это оставался потрясающим игроком. Жаль, что в финале 99 года в ЛЧ против МЮ его мяч в итоге не стал победным, однако он долго продержался в плоть до добавленного времени, просто в МЮ нашлись свои герои, перевернув ту игру с ног на голову.

(Выступал: Вердер, Бавария, Кайзерслаутерн, Сб. Германия и др.) годы игры (1987-2004)

Мэтт Ле Тиссье - я могу долго рассказывать о этом футболисте, но передать словами весь его великий талант вряд ли получится. Он выступал только за одну команду, отдав 16 лет игровой карьеры за скромный клуб «Саутгемптон». От местных фанатов получил прозвище «Le GOD» «Бог», и его игра действительно была божественна, его голы это красота в футболе, также он прекрасно исполнял штрафные и пенальти. Такой футболист очень нужен был «святым» особенно в тяжелые годы в АПЛ , когда клуб практически большую часть времени боролся за выживание. В состав сборной он практически не вызывался, за что тренеров тех лет критиковали, хотя пару матчей провел, один из таких игра резервных команд «Англия» против «России», когда Мэтт сотворил хет-трик, а матч закончился полным доминированием родоначальников футбола - 4:1. Для меня талант Ле Тисса стоит всегда на первом месте.

(Выступал: Саутгемптон и Сб. Англия) годы игры (1986-2002)

Жуниньо - наверно вы меня спросите о каком это футболисте я говорю. Сейчас я расскажу об бразильце, который поиграл в составе «Мидлсбро». Он обладал отличной техникой, как и все бразильцы, и был одним из первых кто решился покорить Туманный Альбион, в 95 году. За время игры в «Мидлсбро», он получил признание от местных болельщиков, да и от соперников тоже, он играл только за одну английскую команду, и это решение вызывает уважение. Стоит отметить, что в команде он играл 3 раза с 1995-1997 с 1999-2000 и 2002-2004, в последнем своем сезоне за команду он помог выиграть Кубок английской лиги 2004, отыграв 152 матча забив за «Боро» 32 мяча во всех турнирах. В Англии его навсегда запомнят, как творца, я же его считаю лучшим иностранным игроком Английской Премьер-лиги, который играл в скромном клубе, но оставил о себе яркий след. В испании в составе Атлетико, у него не слишком задалась карьера, да и сам клуб вскоре покинул элиту, в составе сборной Бразилии стал участником ЧМ 2002, выиграв золотые медали.

(Выступал: Мидлсбро, Атлетико Мадрид, Сб. Бразилия и др.) годы игры (1993-2008)

Нападающие

Майкл Оуэн - один из самых талантливых игроков нападения, и в составе «Ливерпуля» и в составе сб. Англии. Обладатель Золотого мяча 2001 года именно в составе «Ливерпуля», ведь другие мастера, такие как Киган, Раш, Далглиш, не получали их в составе «красных». Также автор исторического хет-трика в ворота сборной Германии на отборочном турнире на ЧМ 2002, когда Англия выиграла - 5:1, единственный футболист сборной, кому удавалось забить на двух ЧМ и ЧЕ . Прирожденный бомбардир забив 150 мячей только в одной АПЛ , если бы не его череда травм, и возможно переход в Реал, он бы и в тройку лучших бомбардиров АПЛ мог бы попасть. В составе МЮ выиграл золотые медали АПЛ , чем навлек гнев многих болельщиков «Ливерпуля», которые до сих пор не могут этого ему простить, хотя всегда надо помнить, что Майкл добился и сделал для команды, а сегодня у них нет своих одаренных воспитанников, каким был Оуэн.

(Выступал: Ливерпуль, Ман Юнайтед, Сб. Англия и др.) годы игры (1996-2013)

Патрик Клюйверт - благодаря этому футболисту я полюбил «Барселону» и поддерживаю ее много лет. Он прекрасно забивал голы еще играя за «Аякс» в команде Луи Ван Гала, где молодой Патрик в финале 95 года против «Милана» выйдя на замену забил победный мяч, принеся по сей день последний кубок именитому клубу. Просто в те годы, когда он выступал за сине-гранатовых был довольно ложный период в истории клуба, мало было выиграных трофеев, однако это не сколько не мешало ему забивать, после перебрался на туманный Альбион, где поиграл в составе «Сорок» с другим именитым нападающим Аланом Ширером.

(Выступал: Аякс, Барселона, Ньюкасл, Сб. Голландия и др.) годы игры (1994-2008)

Жан-Пьер Папен - прирожденный бомбардир, обладатель золотого мяча 1991 года, помню как смотрел лучшие голы в детстве (больше в записи за «Марсель») и был очень впечатлен его голами головой, слета, через себя. Конечно его пиком карьеры смела считается французский «Марсель», где и феерил JPP, но с «Миланом» и «Баварией» выигрывал европейские кубки, с итальянцами в 94 ЛЧ в финале против «Барселоны», а с мюнхеновцами в матче против «Бордо», куда перейдет после. В 2009 году играл за любительскую команду «Фактюр Бигано», и там в трех матчах забил три мяча, вот вам и прирожденный талант бомбардира, даже с возрастом не разучился забивать.

(Выступал: Марсель, Милан, Бавария, Сб. Франция и др.) годы игры (1980-2004)

Тренер:

Дэвид О'Лири (Лидс Юнайтед и др.) - в его «Лидс» не возможно было не влюбится, эта команда была яркой, дерзкой, классной и возмутительной, они показывали отважный, зрелищный и чисто британский футбол. Хоть они ничего не выиграли, дойдя до двух полуфиналов ЛЕ и ЛЧ , но сути от этого не меняло, эту команду любят и помнят все, а их футболистов я могу перечислить закрытыми глазами. В детстве мне настолько нравился «Лидс», что я мечтал купить их форму, и это не смотря на то что я поклонник других английских клубов. А самого О' Лири я считаю одним из успешным тренеров за все время АПЛ . Не только трофеи, но и команду, которую создает тренер остается в сердцах болельщиков, сегодня подобного в Англии добивается «Тоттенхэм» и Маурисио Почеттино.

Альтернативный Вариант

Вратарь: Пол Робинсон

Защитники: Дмитрий Лоськов, Ледли Кинг, Рио Фердинанд, Роберто Карлос

Полузащитники: Хави, Ривалдо, Дуэйн Де Росарио

Нападающие: Джанфранко Дзола, Денис Бергкамп, Роналдиньо.

Альтернативный Вариант тренера: Харри Реднапп (Вест Хэм, Тоттенхэм и др.)

Вот такой вот список у меня получился, который я собрал в команду 11 символов своего времени. Надеюсь, что оставляя комментарий тоже поделитесь своими вариантами или игроками, которые вас радовали игрой и которых сегодня не хватает лично вам.