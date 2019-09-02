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Антисборная 8-го тура РПЛ. «Спартаковцы» и чемпион мира

вчера, 12:42

«Соккер.ру» собирает под крыло черного ангела футбольной неудачи мастеров, которые по разным причинам разочаровали на выходных.

Вратарь

Ярослав Годзюр («Урал»)

Почти все вратари были на уровне. Гильерме забили «в домик», но все-таки неудачником выходных оказался не он. Оборона Парфенова сыграла плохо – проходной двор, но если отдельно оценивать действия голкипера, то есть к чему придраться. Годзюр – приличный голкипер, но против «Краснодара» плохо руководил линией, замирал у ворот, не читая эпизоды при первых двух голах, а при четвертом не сделал полшага к ближней штанге, чтобы иметь шанс взять мощный удар. Ошибки не самые явные и грубые, но сказались. Не провалился, но и не выручил.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

На данный момент в основе «красно-белых» мало футболистов, которых хочется окрестить неподходящими для уровня амбиций команды. А вот молодой Рассказов, который не прибавляет, хотя ему доверяют и не привезли молодого конкурента уровня Айртона – проблема «Спартака». В обороне Николай ошибался много раз, пасы ближним отдает, не создал ни одного момента против «Зенита». И моменты с подключениями Жиркова не читал. Старательный и средний, преступно средний.

Бенедикт Хеведес («Локомотив») – «расторопность» тура

Как только Кверквелия впал в немилость, у «железнодорожников» каждый напарник Чорлуки чудит. Опытный Бенедикт загонял Ведрана в положение, когда тот вынужден был страховать чужую зону – разумеется, не успевал спасти Гильерме. Оба ветерана проиграли Шомуродову. Чемпион мира Хеведес забраковал почти каждый четвертый пас – нонсенс для современного центрбека. Ни разу не выиграл воздух и не смог заблокировать хотя бы один удар. Это провал, Беня!

Филип Уремович («Рубин»)

У «Рубина» были подходы к воротам соперника, ведь «Сочи» - несыгранная команда. Но то, что творили в защите казанцы – за гранью добра и зла. Допустили 5 точных ударов соперника, свои моменты не реализовали. Цаллагову в штрафной разрешили станцевать нижний брейк, потом был гол еще одного оборонительного игрока соперника – Кудряшова, и снова не обошлось без ошибок защитников. Оба – Сорокин и Уремович, были плохи, но зону хорвата использовали чаще. Опытные игроки «Сочи» повозили молодых ребят из Казани.

Данил Степанов («Рубин»)

Если 19-летний парень играет в основе клуба РПЛ, то его нужно оценивать, как взрослого футболиста. Уже в дебюте Данил начал уступать Мостовому в скорости на фланге. Соперник чудом не сделал два ассиста вместо одного. Степанов получил в итоге желтую карточку, один в один против главного соперника сыграл ужасно – в лучшем случае пятился, и на контратаки «Сочи» реагировал не лучше, чем более опытные напарник из центра защиты. Команда Шаронова дома «поплыла» в защите против собранного наспех состава Точилина.

Полузащитники

Джордан Ларссон («Спартак»)

Пока не в своей тарелке. Поскольку Ларссон не чистый правый вингер, не инсайд, а скорее второй форвард, то странно видеть, как Кононов пытается сделать из Джордана того, кем швед очевидно не является. Ларссон мог бы играть «ложную девятку», но впереди Шюррле. Мог бы работать в оттяжке, но там Тиль. Пока не вписался в игру «Спартака». Против «Зенита» 0 ударов, 1 созданный момент, брак в 19 % и частые потери мяча.

Петрус Бумаль («Урал»)

Ужасный футбол ото всех, кто имеет отношение к обороне «Урала». Конкретно Бумаль плохо выносил мяч от свох ворот, в силу направленности игры – «Краснодар» был с мячом почти 62 % времени, Петрус собрал отборов и побед на втором этаже, но перечеркнул старания позиционными ошибками. В опорной зоне уральцев не было никого, чтобы пресечь первую голевую атаку «быков», но и позже ничего хорошего в центре не сделали. Бумаль умеет играть куда лучше.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Из 24 ударов ЦСКА целых 10 – именно из опорной зоны. Разрушитель «армейцев» Ахметов не только забил мяч, но нанес еще четыре выстрела, причем один был весьма опасным. Левашова подставили под непростые удары, и хотя голкипер сыграл хорошо, хавбеки «пушкарей» игру провалили. Горбатенко не справился с подстраховкой в опорной зоне – нырял за первыми пасами, а Чаушич изображал активность, а по факту оставил зону перед штрафной площадью Влашичу, Ахметову и Облякову.

Гуус Тиль («Спартак») – огорчение тура

А почему рекордный новичок «красно-белых» должен избегать критики за посредственный центральный матч тура и первой части сезона для «Спартака»? «Зенит» явно отдал мяч – владение 58 на 42 % в пользу «Спартака», но у Тиля всего 27 пасов за игру, 0 ударов (у Шюррле, например, целых 7) и одна передача под чужой выстрел. У Зобнина в два раза больше таких пасов, а немец Андре куда чаще находил мяч в игре, где связующее звено между атакой и обороной было нужно «красно-белым». Тиль потерялся в ключевом матче.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»)

Чалов и Смолов тоже не впечатлили, но хотя бы пытались. После ударного чемпионского отрезка Сердар взялся за старое? Азмун часто играл с перепадами, и после гола в ворота «Оренбурга» перешел сначала к голевым пасам, а потом отказался от результативных действий в трех важных матчах подряд. Азмун плох – высокий брак, не такой энергичный, как Дзюба, не замечает напарников и работает медленно. «Зенит» выиграл, а Сердар – проиграл. Накануне старта в ЛЧ плохой сигнал, у Семака совсем нет резерва в центре атаки при игре «4-4-2».

Лука Джорджевич («Локомотив») – промах тура

Семин дал Луке тридцать минут, чтобы тот себя показал в непростом для москвичей матче против «Ростова». Форвард 17 раз коснулся мяча, отдал всего 7 передач – три неточных, а ругать Джорждевича стоит за то, что не смог попасть по воротам, которые защищал только лежавший за линией Чернов. Голкипер был отыгран, форварду осталось пробить верхом и сравнять счет. Если бы аналогичный грубый промах совершил защитник – например, махнул ногой мимо мяча, то был в антисборной. Чем решающие ошибки форвардов хуже?

Главный тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Играешь дома. Соперник отдает мяч. В целом сильный оппонент работает неважно. Такой «Зенит» можно было обыграть, что и сделала та же «Уфа». В итоге ты получаешь попытки команды выбраться к голам через штрафные – неудачные, видишь 3 точных удара из 20, хотя по многим персональным параметрам «Спартак», конечно же, вчера «Зениту» не уступил.

Жирков забил вне логики хода игры на 41-й минуте – просто попал, у Кононова был вагон времени и замены, чтобы уничтожить задумки Семака, но Олег Георгиевич провалился как главный тренер. Надели пиджак на голое тело талантов молодых игроков, но получилось пресно. Кононов проиграл «Зениту», хотя «Спартак» был готов не прерывать домашнюю серию без поражений с принципиальным соперником.

Разочарование недели. Центральный матч тура

Подвели зрителей, особенно нейтральных. У «Зенита» есть удовлетворение от результата, но не может быть удовлетворения от игры. Второй гол могли забить в контратаке, но если бы Жирков не попал – рисковали увидеть ничью 0:0. У двух команд не было первого паса, суммарно опасность моментов «Спартака» и «Зенита» оценили в 1.44 xG, весьма скромно.

По такой игре хвалить можно за старания и желание драться – 40 единоборств на две команды, 44 верховых сражения, 28 перехватов, но поставленной красивой темповой игры не было. Кононов и Семак знали, что их ждет такой матч именно 1 сентября, и оба не подготовились так, чтобы у зрителей перехватило дух. Нельзя допускать странное качество футбола в матчах уровня «Спартака» против «Зенита».

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Все комментарии
mortid
mortid
   363 / 976
сегодня в 02:53
Кононов снова худший. Я смотрел на его лицо во время матча с Зенитом, а там безнадёга. Такое ощущение, что он хочет сказать: - "Ребята, я обычный слесарь, а вы поставили меня тренером в Спартак. Я вообще не вдупляюсь, зачем я здесь и что нужно делать?"
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   122 / 976
вчера в 22:49
Сп62
Сп62
   275 / 976
вчера в 22:06
Хочу пару слов сказать в защиту Рассказова. Парень хорош в атаке, когда есть забегание по правой бровке. Сегодня првый край заблокирован Ларсеном и поэтому разбежаться защитнику некуда. Даже с Ломовицким у Рассказова получались неплохие стеночки. Ему нужен понимающий партнёр.
pomor45
pomor45 ответил spartach n1
   194 / 976
вчера в 21:36
Но лошадей ушатали )
Потому что лошади отдали вам свободное пространство, а "физрук", посмотрев матч с Брагой, лишил вас его начисто. Тиль сразу выпал в осадок, Жигу потерялся, Джикия с Шюрле занервничали. Бакаев дошёл до того, что играл рукой, укрывшись от судьи - разоблачил только ВАР, а так бы очередной, уже пятый по счёту, судейский подыгрыш был бы на вашем счету. Семак показал всем, как надо играть против вас. Если вникнут, то Кононову хана.
pomor45
pomor45
   194 / 976
вчера в 21:28
Очередная горинская хня против Семака. Почитайте лучше статью Евгения Ломоносова в Футболе. Семак выбрал не яркую, но самую действенную тактику против Спартака. Он принял зонную защиту, лишил Тиля и Жигу свободного пространства, и отдал для этого инициативу Спартаку во владении мячом. Жирков всегда находится в этой позиции на угловых и удар с этой точки у него достаточно точен. В сборной Черчесов тоже использует это качество. В этот раз сработало на 200%. Дзюбе дважды не повезло из убойных позиций - полоса такая, пройдёт - а вот Оздоев продолжает тупить и лупит во вратаря, когда справа есть игрок перед пустыми воротами. Реализуй и эти моменты - быть 4:0 и этот горе-Горин пел бы совсем иначе. Гнать надо таких экспертов. Чем мне нравится Семак, так это тем, что отказался от шапкозакидательской манеры Зенита по отношению к сопернику. Мол, будем играть в свою игру, обязательно выиграем. Вот надо только ещё избавиться от этого в матчах с аутсайдерами. Сейчас он старается выявить сильны и слабые стороны соперника, пока что из лидеров, и построить игру на нейтрализации сильных, пусть и зонной защитой (проще автобусом) и использованием слабых. Со Спартаком сработало Осталось ещё отработать тактику взламывания глухой обороны. Эта сторона, как показала игра с Уфой и Ахматом, остаётся слабой. Молодец Сергей Богданович! Иди дальше и обращай внимания на популистов типа Горина.
kastites
kastites
   32 / 976
вчера в 20:48
Мало мясных
zenitforfun
zenitforfun
   839 / 976
вчера в 19:12
28 августа 2019:
Ловчев: « С Удивлением увидел,как родился новый,практически непобедимый Спартак»
ziborock
ziborock ответил Don trambon
   16 / 976
вчера в 18:40
Так твоё высказывание(про бабушку) применима и к твоему сообщению *если бы не Акинфеев* ох уж эти двойные стандарты от спартачей( Да не, мне норм) Не ЦСКА же на 6м месте)
А на каком был ЦСКА в прошлом туре?)))
ziborock
ziborock ответил Don trambon
   16 / 976
вчера в 18:38
Так я реальностью и живу, а ты как раз нет (вспоминая, что обыграли ЦСКА) при этом позорно вылетев из ЛЕ и вчера проиграв зениту) Странный ты какой то) Хотя ты спартач, простительно)
Ну если для вас Зенит показатель, то кони у Зенита с 2014 года (5 лет) выиграли лишь раз а уступили 6 раз, а Спартак например выиграл трижды и уступил вчера 4-ый раз!
Правдин Семён
Правдин Семён
   74 / 976
вчера в 18:01
Не люблю Кононова,но антитренер тура-Шаронов. Получил безответную трешку дома от команды, которая никого пока не обыгрывала.
ziborock
ziborock
   16 / 976
вчера в 17:57
Никогда не спорил с редакцией по поводу антисборной, но сегодняшняя антисборная - это нечто! Всех обсуждать не буду - пройдусь только по Спартаковцам! Ларссон - да, согласен, пока не в своей тарелке, Тиль - средненько, потому скорее соглашусь с автором, но вот Рассказов был неплох, что для него редкость, парень подрос! Ну и где Дзюба, Горин, коли я только о Спартаковцах???
P.S. И по Кононову - никогда о нем не высказывался (ни хорошо, ни плохо), но вчера Спартак проводил девятую игру за 29 дней - это раз!!! Два - по сравнению с последним туром прошлого сезона Спартак обновился на 60%! Ну и три - Зенит вчера был бит по игре, все что смогли "мастеровитые" миллионеры - это забить шальной гол! Опыт Жиркова не пропьешь, и я могу еще раз повторить что из поколения футболистов родившихся в 80-х Жирков самый лучший!!! Так что Кононов был лучше того же Семака в прошедшем туре, но раз у вас (или только у Горина?) свое мнение.....
Footbolista
Footbolista ответил spartach n1
   1 / 976
вчера в 16:37
Не просто ушатал...вынес подчистую по игре...
Serg3.12
Serg3.12 ответил mugik1973
   11 / 976
вчера в 16:20
Олег Георгиевич, будьте мужиком, подайте в отставку
Он не мужик, и даже не интеллигент, пиджак одним словом
Serg3.12
Serg3.12
   11 / 976
вчера в 16:17
Автор чего-то особенного ожидал от Тиля)
В ожиданиях не замечено выступление на поле Гулиева
Да и Коля не худший матч провел, на уровне всей команды
Азмун... сколько он моментов не реализовал? А кароль два 100-проц запорол
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
   29 / 976
вчера в 16:12
Сезон ещё впереди,все может поменяться,а победа Спартака сбывшийся факт ! Вот и кумекай,кто живет илюзиями,а кто реальностью )
Так я реальностью и живу, а ты как раз нет (вспоминая, что обыграли ЦСКА) при этом позорно вылетев из ЛЕ и вчера проиграв зениту)

Странный ты какой то) Хотя ты спартач, простительно)
spartach n1
spartach n1 ответил Don trambon
   5 / 976
вчера в 16:09
Ну если тебе от этого легче, то пусть будет так) Задача максимум на сезон выполнена, обыграли ЦСКА, можно начинать следующий)
Сезон ещё впереди,все может поменяться,а победа Спартака сбывшийся факт !
Вот и кумекай,кто живет илюзиями,а кто реальностью )
Т34
Т34 ответил За Спартак навсегда
   127 / 976
вчера в 15:59
Согласен с тобой на 100%!!! Чётко и метко всё приподнёс!
А что ты хотел, если автор от макушки до пят лазурный, а за наезды на Спартак Газпром доплачивает.
AMaaa_777
AMaaa_777
   364 / 976
вчера в 15:53
Качество-без качества)
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
   29 / 976
вчера в 15:46
И Спартак не ушатал коней,слегка нагнул,яснопонятно )
Ну если тебе от этого легче, то пусть будет так) Задача максимум на сезон выполнена, обыграли ЦСКА, можно начинать следующий)
spartach n1
spartach n1 ответил Don trambon
   5 / 976
вчера в 15:45
Так твоё высказывание(про бабушку) применима и к твоему сообщению *если бы не Акинфеев* ох уж эти двойные стандарты от спартачей( Да не, мне норм) Не ЦСКА же на 6м месте)
И Спартак не ушатал коней,слегка нагнул,яснопонятно )
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
   29 / 976
вчера в 15:41
Если бы у бабушкики (он был)-она была бы игнашевичем,а по факту Спартак ушатал коней,ясное дело что тебе с этим трудно жить,но это твои проблемы )
Так твоё высказывание(про бабушку) применима и к твоему сообщению *если бы не Акинфеев* ох уж эти двойные стандарты от спартачей(

Да не, мне норм) Не ЦСКА же на 6м месте)
spartach n1
spartach n1 ответил Don trambon
   5 / 976
вчера в 15:35
Если не жигажига с подведёнными глазами, то 0 бы и забили)
Если бы у бабушкики (он был)-она была бы игнашевичем,а по факту Спартак ушатал коней,ясное дело что тебе с этим трудно жить,но это твои проблемы )
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
   29 / 976
вчера в 15:30
Что странного,еслиб не петухеев,гинеровцам и пяток легко отгрузили !
Если не жигажига с подведёнными глазами, то 0 бы и забили)
spartach n1
spartach n1 ответил Don trambon
   5 / 976
вчера в 15:28
Странное значение слова ушатали в твоём понимании..)
Что странного,еслиб не петухеев,гинеровцам и пяток легко отгрузили !
Accinit
Accinit
   276 / 976
вчера в 15:27
Мало свиней.
spartach n1
spartach n1
   5 / 976
вчера в 15:26
Который раз азмун нулевой ?
Бомжы опять за своё,ещё один повторяет судьбу бухарова или заболотного в проекте !
Don trambon
Don trambon ответил spartach n1
   29 / 976
вчера в 15:24
Но лошадей ушатали )
Странное значение слова ушатали в твоём понимании..)
spartach n1
spartach n1 ответил Don trambon
   5 / 976
вчера в 15:22
20 млн на тилля, 4 на ларсона)) гыгыгы, вот спартачи, разочарование России)
Но лошадей ушатали )
cska plus
cska plus
   6 / 976
вчера в 15:15
Тут в списке должны быть одни хрющи во главе с федуном.
mugik1973
mugik1973
   208 / 976
вчера в 14:58
Олег Георгиевич, будьте мужиком, подайте в отставку
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