Антисборная 8-го тура РПЛ. «Спартаковцы» и чемпион мира

вчера, 12:42

«Соккер.ру» собирает под крыло черного ангела футбольной неудачи мастеров, которые по разным причинам разочаровали на выходных.

Вратарь

Ярослав Годзюр («Урал»)

Почти все вратари были на уровне. Гильерме забили «в домик», но все-таки неудачником выходных оказался не он. Оборона Парфенова сыграла плохо – проходной двор, но если отдельно оценивать действия голкипера, то есть к чему придраться. Годзюр – приличный голкипер, но против «Краснодара» плохо руководил линией, замирал у ворот, не читая эпизоды при первых двух голах, а при четвертом не сделал полшага к ближней штанге, чтобы иметь шанс взять мощный удар. Ошибки не самые явные и грубые, но сказались. Не провалился, но и не выручил.

Защитники

Николай Рассказов («Спартак»)

На данный момент в основе «красно-белых» мало футболистов, которых хочется окрестить неподходящими для уровня амбиций команды. А вот молодой Рассказов, который не прибавляет, хотя ему доверяют и не привезли молодого конкурента уровня Айртона – проблема «Спартака». В обороне Николай ошибался много раз, пасы ближним отдает, не создал ни одного момента против «Зенита». И моменты с подключениями Жиркова не читал. Старательный и средний, преступно средний.

Бенедикт Хеведес («Локомотив») – «расторопность» тура

Как только Кверквелия впал в немилость, у «железнодорожников» каждый напарник Чорлуки чудит. Опытный Бенедикт загонял Ведрана в положение, когда тот вынужден был страховать чужую зону – разумеется, не успевал спасти Гильерме. Оба ветерана проиграли Шомуродову. Чемпион мира Хеведес забраковал почти каждый четвертый пас – нонсенс для современного центрбека. Ни разу не выиграл воздух и не смог заблокировать хотя бы один удар. Это провал, Беня!

Филип Уремович («Рубин»)

У «Рубина» были подходы к воротам соперника, ведь «Сочи» - несыгранная команда. Но то, что творили в защите казанцы – за гранью добра и зла. Допустили 5 точных ударов соперника, свои моменты не реализовали. Цаллагову в штрафной разрешили станцевать нижний брейк, потом был гол еще одного оборонительного игрока соперника – Кудряшова, и снова не обошлось без ошибок защитников. Оба – Сорокин и Уремович, были плохи, но зону хорвата использовали чаще. Опытные игроки «Сочи» повозили молодых ребят из Казани.

Данил Степанов («Рубин»)

Если 19-летний парень играет в основе клуба РПЛ , то его нужно оценивать, как взрослого футболиста. Уже в дебюте Данил начал уступать Мостовому в скорости на фланге. Соперник чудом не сделал два ассиста вместо одного. Степанов получил в итоге желтую карточку, один в один против главного соперника сыграл ужасно – в лучшем случае пятился, и на контратаки «Сочи» реагировал не лучше, чем более опытные напарник из центра защиты. Команда Шаронова дома «поплыла» в защите против собранного наспех состава Точилина.

Полузащитники

Джордан Ларссон («Спартак»)

Пока не в своей тарелке. Поскольку Ларссон не чистый правый вингер, не инсайд, а скорее второй форвард, то странно видеть, как Кононов пытается сделать из Джордана того, кем швед очевидно не является. Ларссон мог бы играть «ложную девятку», но впереди Шюррле. Мог бы работать в оттяжке, но там Тиль. Пока не вписался в игру «Спартака». Против «Зенита» 0 ударов, 1 созданный момент, брак в 19 % и частые потери мяча.

Петрус Бумаль («Урал»)

Ужасный футбол ото всех, кто имеет отношение к обороне «Урала». Конкретно Бумаль плохо выносил мяч от свох ворот, в силу направленности игры – «Краснодар» был с мячом почти 62 % времени, Петрус собрал отборов и побед на втором этаже, но перечеркнул старания позиционными ошибками. В опорной зоне уральцев не было никого, чтобы пресечь первую голевую атаку «быков», но и позже ничего хорошего в центре не сделали. Бумаль умеет играть куда лучше.

Горан Чаушич («Арсенал»)

Из 24 ударов ЦСКА целых 10 – именно из опорной зоны. Разрушитель «армейцев» Ахметов не только забил мяч, но нанес еще четыре выстрела, причем один был весьма опасным. Левашова подставили под непростые удары, и хотя голкипер сыграл хорошо, хавбеки «пушкарей» игру провалили. Горбатенко не справился с подстраховкой в опорной зоне – нырял за первыми пасами, а Чаушич изображал активность, а по факту оставил зону перед штрафной площадью Влашичу, Ахметову и Облякову.

Гуус Тиль («Спартак») – огорчение тура

А почему рекордный новичок «красно-белых» должен избегать критики за посредственный центральный матч тура и первой части сезона для «Спартака»? «Зенит» явно отдал мяч – владение 58 на 42 % в пользу «Спартака», но у Тиля всего 27 пасов за игру, 0 ударов (у Шюррле, например, целых 7) и одна передача под чужой выстрел. У Зобнина в два раза больше таких пасов, а немец Андре куда чаще находил мяч в игре, где связующее звено между атакой и обороной было нужно «красно-белым». Тиль потерялся в ключевом матче.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»)

Чалов и Смолов тоже не впечатлили, но хотя бы пытались. После ударного чемпионского отрезка Сердар взялся за старое? Азмун часто играл с перепадами, и после гола в ворота «Оренбурга» перешел сначала к голевым пасам, а потом отказался от результативных действий в трех важных матчах подряд. Азмун плох – высокий брак, не такой энергичный, как Дзюба, не замечает напарников и работает медленно. «Зенит» выиграл, а Сердар – проиграл. Накануне старта в ЛЧ плохой сигнал, у Семака совсем нет резерва в центре атаки при игре «4-4-2».

Лука Джорджевич («Локомотив») – промах тура

Семин дал Луке тридцать минут, чтобы тот себя показал в непростом для москвичей матче против «Ростова». Форвард 17 раз коснулся мяча, отдал всего 7 передач – три неточных, а ругать Джорждевича стоит за то, что не смог попасть по воротам, которые защищал только лежавший за линией Чернов. Голкипер был отыгран, форварду осталось пробить верхом и сравнять счет. Если бы аналогичный грубый промах совершил защитник – например, махнул ногой мимо мяча, то был в антисборной. Чем решающие ошибки форвардов хуже?

Главный тренер

Олег Кононов («Спартак»)

Играешь дома. Соперник отдает мяч. В целом сильный оппонент работает неважно. Такой «Зенит» можно было обыграть, что и сделала та же «Уфа». В итоге ты получаешь попытки команды выбраться к голам через штрафные – неудачные, видишь 3 точных удара из 20, хотя по многим персональным параметрам «Спартак», конечно же, вчера «Зениту» не уступил.

Жирков забил вне логики хода игры на 41-й минуте – просто попал, у Кононова был вагон времени и замены, чтобы уничтожить задумки Семака, но Олег Георгиевич провалился как главный тренер. Надели пиджак на голое тело талантов молодых игроков, но получилось пресно. Кононов проиграл «Зениту», хотя «Спартак» был готов не прерывать домашнюю серию без поражений с принципиальным соперником.

Разочарование недели. Центральный матч тура

Подвели зрителей, особенно нейтральных. У «Зенита» есть удовлетворение от результата, но не может быть удовлетворения от игры. Второй гол могли забить в контратаке, но если бы Жирков не попал – рисковали увидеть ничью 0:0. У двух команд не было первого паса, суммарно опасность моментов «Спартака» и «Зенита» оценили в 1.44 xG, весьма скромно.

По такой игре хвалить можно за старания и желание драться – 40 единоборств на две команды, 44 верховых сражения, 28 перехватов, но поставленной красивой темповой игры не было. Кононов и Семак знали, что их ждет такой матч именно 1 сентября, и оба не подготовились так, чтобы у зрителей перехватило дух. Нельзя допускать странное качество футбола в матчах уровня «Спартака» против «Зенита».