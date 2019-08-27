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Сборная 7-го тура: обидчики «Зенита» и завсегдатаи

вчера, 15:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Крыховяк Гжегош
Крыховяк Гжегош
Полузащитник

7-й тур в РПЛ стал особенным, ведь после него в турнирной таблице установилось пятивластие. «Соккер.ру» - о тех, кто этому поспособствовал.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Максименко спас «Спартак» в решающий момент в Самаре и оставил шанс на победу, которым его партнеры воспользовались; Лунев геройствовал в матче против своей бывшей команды, но проиграл вместе с «Зенитом» в Уфе; у Гильерме было немало работы в Краснодаре. В седьмом туре было несколько запоминающихся вратарских историй, но выбрать нужно одного, и наш фаворит — Левашов. Голкипер «Арсенала» проделал потрясающую работу, чтобы его команда победила: Михаил совершил 8 сэйвов, несколько раз откровенно выручил команду и внес огромный вклад в итоговый победный результат.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Прописался в символической сборной. Не может не радовать форма, которую Фернандес набрал накануне важных матчей сборной России в отборочном турнире Евро-2020. Марио — Машина, именно он сейчас создает голы и результат для ЦСКА. В прошлый понедельник Фернандес забил «Спартаку», но это не принесло армейцам очков, зато в матче с «Ахматом» русский бразилец положил начало разгрому соперника точным ударом перед перерывом, а  в дебюте второго тайма совершил еще одно результативное действие, но уже в обороне, где спас ЦСКА от неминуемого гола, отразив удар вместо Акинфеева.

Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе (оба - «Уфа»)

В центре обороны связка из «Уфы», правда, места хватило только на двух центрбеков, а ведь между Неделчару и Табидзе играл еще и третий — Пуцко, но по сумме индивидуальных показателей и впечатлений румын и грузин превзошли своего партнера. Ионуц и Джемал не дали развернуться убийственной атакующей связке «Зенита» Дзюба — Азмун. Форварды вроде бы и находили возможности, чтобы угрожать спокойствию Беленова, как и игроки второй линии атаки — Ригони и Ерохин, но это почти всегда были неудобные, дискомфортные позиции для ударов, так что мяч, если и добирался до вратаря, то спущенным. Табидзе отлично проявил себя в игре один в один, Неделчару запомнился классными действиями на втором этаже. Браво обороне «Уфы», которая сумела сыграть на ноль и обеспечила клубу из столицы Башкирии первую в истории победу над «Зенитом».

Евгений Чернов («Ростов»)

Нельзя не отметить роскошную голевую передачу Евгения Чернова с неродной правой ноги на голову Саплинову в концовке матча с «Рубином». Этот гол принес «Ростову» победу, и хотя повторы показали, что у Саплинова был небольшой офсайд, это точно не умаляет заслуг Чернова, который провел отличный матч и нестандартно сыграл в решающем эпизоде. Когда Евгений переложил мяч под правую, его оппонент Данченко даже приостановился, не поверив, что пойдет передача в штрафную площадь.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

И снова он! Поляк в потрясающей форме на старте сезона, в Краснодаре он снова отметился голом, пусть не обошлось без грубейшей ошибки Сафонова. Но даже если вынести за скобки результативное действие, то можно бесконечно наслаждаться работой Крыховяка в центре поля. Это топ-уровень.

Даниил Фомин («Уфа»)

22-летний полузащитник забил уже третий гол в РПЛ, а ведь до этого новичок «Уфы» играл только в ПФЛ и ФНЛ. Прыткий оказался парень, после голов в ворота «Урала» и «Крылья Советов» огорчил действующего чемпиона и принес победу своей команде. 1:0 — самые важные цифры противостояния «Уфы» и «Зенита», но есть еще одно число, которое обращает на себя внимание: 93% - именно столько точных передач отдал в матче против «сине-бело-голубых» Фомин.

Гуус Тиль («Спартак»)

Футболист, которого Леонид Слуцкий называет «мечтой любого тренера», с первых матчей взялся отрабатывать вложенные в его приобретение деньги. Участие в трех результативных атаках в Грозном, толковая игра в дерби с ЦСКА, а теперь именно Тиль воткнул на последних минутах в ворота «Крыльев Советов» победный мяч.

Александр Ломовицкий («Арсенал»)

Долго ждали такой игры от Ломовицкого в «Спартаке», не дождались и отправили в аренду. В прошлом сезоне в Туле запустил карьеру в РПЛ Зелимхан Бакаев, который сейчас в основе «красно-белых», по его пути хочет пойти Ломовицкий, чье выступление в матче с «Оренбургом» запомнилось. Отличный гол, постоянное желание обострить игру или передачей, или дриблингом: Лесовому не хватило сантиметров, чтобы превратить пас Александра в гол, а успешных обводок у вингера целых 6 — лучший показатель тура.

Николай Димитров («Урал»)

В первом тайме «Урал» и «Сочи» обменялись голами, но «шмели» не собирались отпускать новичков РПЛ из Екатеринбурга с очками. Упорно расшатывала команда Парфенова оборону «Сочи» во втором тайме и своего добилась, а героем двух эпизодов стал Димитров: болгарин сделал выверенную подачу на голову Панюкову, а потом забил сам. 1:1 превратились в 3:1, а Николай — в героя матча.

Нападающий

Федор Чалов (ЦСКА)

Под свой невызов в национальную сборную России Федор Чалов провел убедительный матч против «Ахмата»: гол, результативная передача, попадание в каркас ворот. Можно сказать, исправился за дерби, где не смог нанести акцентированный удар, чтобы прошить Максименко.
Сборная 7-го тура: обидчики «Зенита» и завсегдатаи

Тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

Конечно же, лучший тренер тура — Вадим Евсеев, который желает всем своим соперникам крепкого здоровьица, а иногда и не только. «Уфа» очень грамотно сыграла против «Зенита», сохранила хладнокровие и нейтрализовала сильные стороны чемпиона, а когда представился шанс победить - «горожане» не упустили его. Тренерская победа Вадима Валентиновича. Поздравляем!

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Все комментарии
kastites
kastites
   461 / 887
сегодня в 07:09
Что тут делает свиненок
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Алексей Еськов
   316 / 887
сегодня в 03:11
Как и Головин
амурец
амурец
   77 / 887
сегодня в 02:35
нормально
МКС
МКС
   38 / 887
вчера в 19:26
Ну так себе сборная

А где соплечалов?

Вот истинный герой тура

Забить башкой, со сломаным носом

И даже не поморщиться

Может либо обдолбанный в хлам наркоман

Либо истинный герой
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   47 / 887
вчера в 17:55
Коней многовато, но главное где Зенит?
Дима Головашич
Дима Головашич ответил Don trambon
   75 / 887
вчера в 17:33
Нулёвого тиля за 20ку народных пропихнули просто так видимо. очередной отскок от тарасовских, ничего нового.
Тиль в трёх играх делает больше вашего распиаренного Влашича за пятнаху, лол.
Сов Армия
Сов Армия
   511 / 887
вчера в 17:12
    Бутсы
    Бутсы
       254 / 887
    вчера в 16:54
    А кто машет то?) Только правда, не более.

    А ты сиди и дальше радуйся отскокам=(
    ==============================================



    Так ты и машешь. Это вам не Локо с пенальти обыгрывать. Кстати как там ваши с теми же Крыльями сыграли? Напомнить? Что, не получилось даже на ничью отскочить? Два мячика Игорь в домик пустил.

    И у "нулевого" Тиля статистика не хуже чем у ваших нападающих, и только Чалова, остальные по сравнению с Тилем донные. Это притом что он п/з. Вообще смешно читать подобные посты, какая же досада от них сквозит.
    Don trambon
    Don trambon ответил d_fincher
       123 / 887
    вчера в 16:46
    Ну вам там снизу виднее, с 6-го места. Только где были ваши крики и оры вовремя игры Спартак-ЦСКА? Вы проиграли, а теперь кулачками машете, после драки. Храбрецы.
    А кто машет то?) Только правда, не более.

    А ты сиди и дальше радуйся отскокам=(
    d_fincher
    d_fincher ответил Don trambon
       21 / 887
    вчера в 16:41
    Нулёвого тиля за 20ку народных пропихнули просто так видимо. очередной отскок от тарасовских, ничего нового.
    Ну вам там снизу виднее, с 6-го места. Только где были ваши крики и оры вовремя игры Спартак-ЦСКА? Вы проиграли, а теперь кулачками машете, после драки. Храбрецы.
    d_fincher
    d_fincher
       21 / 887
    вчера в 16:39
    Бакаев перед голевой передачей на Тиля убрал ПЯТЕРЫХ игроков КС. А в сборной Чалов. Мда.
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
       199 / 887
    вчера в 16:37
    Так Чалову срочно золотой мяч и лучшим в туре! Опять кони будут в соц.сетях сами голосовать за жеребенка!! Малком молодец! ХА ХА ХА ХА
    Распиаренная пустышка ваш Чалов.
    Алексей Еськов
    Алексей Еськов
       199 / 887
    вчера в 16:36
    Что за полено самый в абзаце нападающий? Дзюба на его фоне сама грациозность! Шёл бы куда зовут, больше шансов не будет,замаринует его хитрый еврей!
    Don trambon
    Don trambon
       123 / 887
    вчера в 16:30
    Нулёвого тиля за 20ку народных пропихнули просто так видимо. очередной отскок от тарасовских, ничего нового.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       13 / 887
    вчера в 16:05
    Еденица автору.
    Тренер Кононов , который в сложнейшем графике на коне. Автору кол только за это. Спартак шиксрный футбол выдал в таком графике, шЕкарный.
    Вратарь Максименко, и не только в этом туре.
    Евсеев? ну выиграли дно и выиграли, где там футбол? Афтору кол
    Спагетти
    Спагетти
       215 / 887
    вчера в 15:57
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
      А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
         167 / 887
      вчера в 15:42
      Так Чалову срочно золотой мяч и лучшим в туре!
      Опять кони будут в соц.сетях сами голосовать за жеребенка!!
      Малком молодец!
      ХА ХА ХА ХА
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