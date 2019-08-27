Сборная 7-го тура: обидчики «Зенита» и завсегдатаи

вчера, 15:45

7-й тур в РПЛ стал особенным, ведь после него в турнирной таблице установилось пятивластие. «Соккер.ру» - о тех, кто этому поспособствовал.

Вратарь

Михаил Левашов («Арсенал»)

Максименко спас «Спартак» в решающий момент в Самаре и оставил шанс на победу, которым его партнеры воспользовались; Лунев геройствовал в матче против своей бывшей команды, но проиграл вместе с «Зенитом» в Уфе; у Гильерме было немало работы в Краснодаре. В седьмом туре было несколько запоминающихся вратарских историй, но выбрать нужно одного, и наш фаворит — Левашов. Голкипер «Арсенала» проделал потрясающую работу, чтобы его команда победила: Михаил совершил 8 сэйвов, несколько раз откровенно выручил команду и внес огромный вклад в итоговый победный результат.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Прописался в символической сборной. Не может не радовать форма, которую Фернандес набрал накануне важных матчей сборной России в отборочном турнире Евро-2020. Марио — Машина, именно он сейчас создает голы и результат для ЦСКА . В прошлый понедельник Фернандес забил «Спартаку», но это не принесло армейцам очков, зато в матче с «Ахматом» русский бразилец положил начало разгрому соперника точным ударом перед перерывом, а в дебюте второго тайма совершил еще одно результативное действие, но уже в обороне, где спас ЦСКА от неминуемого гола, отразив удар вместо Акинфеева.

Ионуц Неделчару и Джемал Табидзе (оба - «Уфа»)

В центре обороны связка из «Уфы», правда, места хватило только на двух центрбеков, а ведь между Неделчару и Табидзе играл еще и третий — Пуцко, но по сумме индивидуальных показателей и впечатлений румын и грузин превзошли своего партнера. Ионуц и Джемал не дали развернуться убийственной атакующей связке «Зенита» Дзюба — Азмун. Форварды вроде бы и находили возможности, чтобы угрожать спокойствию Беленова, как и игроки второй линии атаки — Ригони и Ерохин, но это почти всегда были неудобные, дискомфортные позиции для ударов, так что мяч, если и добирался до вратаря, то спущенным. Табидзе отлично проявил себя в игре один в один, Неделчару запомнился классными действиями на втором этаже. Браво обороне «Уфы», которая сумела сыграть на ноль и обеспечила клубу из столицы Башкирии первую в истории победу над «Зенитом».

Евгений Чернов («Ростов»)

Нельзя не отметить роскошную голевую передачу Евгения Чернова с неродной правой ноги на голову Саплинову в концовке матча с «Рубином». Этот гол принес «Ростову» победу, и хотя повторы показали, что у Саплинова был небольшой офсайд, это точно не умаляет заслуг Чернова, который провел отличный матч и нестандартно сыграл в решающем эпизоде. Когда Евгений переложил мяч под правую, его оппонент Данченко даже приостановился, не поверив, что пойдет передача в штрафную площадь.

Полузащитники

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

И снова он! Поляк в потрясающей форме на старте сезона, в Краснодаре он снова отметился голом, пусть не обошлось без грубейшей ошибки Сафонова. Но даже если вынести за скобки результативное действие, то можно бесконечно наслаждаться работой Крыховяка в центре поля. Это топ-уровень.

Даниил Фомин («Уфа»)

22-летний полузащитник забил уже третий гол в РПЛ , а ведь до этого новичок «Уфы» играл только в ПФЛ и ФНЛ . Прыткий оказался парень, после голов в ворота «Урала» и «Крылья Советов» огорчил действующего чемпиона и принес победу своей команде. 1:0 — самые важные цифры противостояния «Уфы» и «Зенита», но есть еще одно число, которое обращает на себя внимание: 93% - именно столько точных передач отдал в матче против «сине-бело-голубых» Фомин.

Гуус Тиль («Спартак»)

Футболист, которого Леонид Слуцкий называет «мечтой любого тренера», с первых матчей взялся отрабатывать вложенные в его приобретение деньги. Участие в трех результативных атаках в Грозном, толковая игра в дерби с ЦСКА , а теперь именно Тиль воткнул на последних минутах в ворота «Крыльев Советов» победный мяч.

Александр Ломовицкий («Арсенал»)

Долго ждали такой игры от Ломовицкого в «Спартаке», не дождались и отправили в аренду. В прошлом сезоне в Туле запустил карьеру в РПЛ Зелимхан Бакаев, который сейчас в основе «красно-белых», по его пути хочет пойти Ломовицкий, чье выступление в матче с «Оренбургом» запомнилось. Отличный гол, постоянное желание обострить игру или передачей, или дриблингом: Лесовому не хватило сантиметров, чтобы превратить пас Александра в гол, а успешных обводок у вингера целых 6 — лучший показатель тура.

Николай Димитров («Урал»)

В первом тайме «Урал» и «Сочи» обменялись голами, но «шмели» не собирались отпускать новичков РПЛ из Екатеринбурга с очками. Упорно расшатывала команда Парфенова оборону «Сочи» во втором тайме и своего добилась, а героем двух эпизодов стал Димитров: болгарин сделал выверенную подачу на голову Панюкову, а потом забил сам. 1:1 превратились в 3:1, а Николай — в героя матча.

Нападающий

Федор Чалов ( ЦСКА )

Под свой невызов в национальную сборную России Федор Чалов провел убедительный матч против «Ахмата»: гол, результативная передача, попадание в каркас ворот. Можно сказать, исправился за дерби, где не смог нанести акцентированный удар, чтобы прошить Максименко.



Тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

Конечно же, лучший тренер тура — Вадим Евсеев, который желает всем своим соперникам крепкого здоровьица, а иногда и не только. «Уфа» очень грамотно сыграла против «Зенита», сохранила хладнокровие и нейтрализовала сильные стороны чемпиона, а когда представился шанс победить - «горожане» не упустили его. Тренерская победа Вадима Валентиновича. Поздравляем!