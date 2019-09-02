Символическая сборная 8-го тура. Старая гвардия и безумный сэйв

вчера, 17:40

Подвиг защитника из РПЛ оценил весь мир, а «Соккер.ру» определяет его в круг избранных – футболистов, геройствовавших на выходных.

Вратарь

Сергей Рыжиков («Крылья Советов»)

У Левашова против ЦСКА неплохо получалось, но в итоге дважды пропустил и проиграл. А вот Рыжиков против «Динамо» быстро собрался и на огрехи обороны самарцев реагировал сэйвами. Пять раз спас команду, но нервничать пришлось чаще, ведь у москвичей по традиции были также неточные и заблокированные удары. Рыжикова не испугали попытки Грулева, не заставил паниковать мощный удар Панченко. Опытный голкипер провел хороший матч.

Защитники

Федор Кудряшов («Сочи»)

Ни один правый бек в этом туре не сыграл так, чтобы поставить его в сборную тура без вопросов, и у Смольникова не все получалось идеально. Поскольку команда символическая, то опытный Федор вряд ли обидится, если используем его универсализм. Поставим автора гола в ворота «Рубина», четырех отборов и пяти перехватов на правый фланг. Кудряшов заслужил место в основе, поскольку был частью команды, которая работала успешно.

Максим Осипенко («Тамбов»)

Потеряв Гогуа, Григорян не унывает – нашелся другой крепкий центральный защитник, что может помочь возле двух ворот. Сначала Максим забил гол – уже на пятой минуте закрыл передачу Чуперки, а потом «Ахмат» отчаянно пытался отыграться. Хотя Бериша на 91-й минуте сравнял счет, Осипенко закономерно выделился и не может нести ответственность за всю команду. Ведь Максим собрал 21 удачное оборонительное действие – круто для дебютанта РПЛ .

Седрик Гогуа ( ЦСКА )

Запоминается последнее слово? Тогда Гогуа по праву в сборной тура. Но одновременно надо упомянуть, что решение бросить Седрика в бой в первой игре в ЦСКА обернулось рядом ошибок новичка именно в защите. Когда Акинфеев пропускал, то Гогуа бежал за соперником, словно в замедленной съемке. С другой стороны, были и успешные действия в обороне, а у чужих ворот смял Комбарова и забил победный мяч. 3 гола в 6 сыгранных Седриком турах РПЛ – не каждый форвард в лиге так умеет!

Евгений Чернов («Ростов») – сэйвы тура

Стал популярным на весь мир, ведь совершил умопомрачительный двойной сэйв в матче против «Локомотива». Сначала подстраховал вратаря, когда вынес мяч с линии ворот после удара Смолова головой, а потом, уже находясь на земле, умудрился в прыжке корпусом закрыть выстрел Джорджевича! Чернов и на фланге неплохо смотрелся, не только благодаря спасениям стал героем. Например, на счету Евгения также голевая передача на Шомуродова. Всюду успел на выходных.

Полузащитники

Вандерсон («Краснодар»)

Бразильцу понадобилось время, чтобы адаптироваться, но теперь Вандерсон хорош. Прет на соперников уверенно – пять обводок, вступает в борьбу – три отбора, создает моменты – 3 передачи под удары, забил сам (нанес 4 удара в сумме). Отмечаем, что проигравший «Краснодару» Димитров дрался – 2 ассиста, но Вандерсон был таким же ярким, а вдобавок победил. Лидер РПЛ набрал три очка с позиции силы, а бразильский атакующий хавбек очень хорошо смещался с правого края в центр.

Ибрагим Цаллагов («Сочи»)

Понравилась также игра Нобоа, который добавил «Сочи» в центре поля солидности – плохо, что оказался в «Зените», ведь легко мог улучшать игру более амбициозной команды, чем новичок из ФНЛ . Но годы берут свое, Кристиан не всегда стабилен. А вот Цаллагов сейчас в роли Зобнина прошлых лет – где только ни играл в последние годы. И в защите, и в опорной зоне. Ибрагим провел матч на высоком уровне, забил бывшей команде, а гол воспитанно не праздновал.

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

У Оздоева были прозрения в матче против «Зенита» - несколько заметных эпизодов, но в целом Гулиев, Зобнин и Тиль недоработали, а Барриос взял на себя часть чернового труда. А вот Ильзат Ахметов, играя рядом с Влашичем и Обяковым, которых не назвать великими мастерами прессинга, умудрился сыграть всюду. В обороне у Ильзата четыре перехвата – рекорд ЦСКА , а еще номинальный опорник 5 раз бил по чужим воротам и сравнял счет. Очень важный удар.

Юрий Жирков («Зенит») – удар тура

В матче против «Спартака» 36-летний ветеран играл в полузащите, ведь травмы Малкома и Дриусси заставили менять состав. Семак выбрал осторожный и оборонительный вариант ведения игры в Москве. «Зенит» был плох, если вспоминать о цене заявки и возможностях – с обновленным «Спартаком» могли рубиться с позиции силы. Но слаженность была лишь в оборонительной фазе, а впереди без гола Жиркова ждали разве что контратаку. Но Юрий жахнул красиво и без шансов для голкипера!

Нападающие

Ари («Краснодар»)

У Мусаева есть выбор в центре атаки – от Игнатьева, Берга и Ари ждите удачных матчей, ведь внутренняя конкуренция подстегивает, а количество форвардов позволяет каждому по очереди отдыхать и набираться сил. Но пока залечивают травмы Классон и Кабелья, а ожидаемый Ману Фернандеш не закрепился в основе, нужен человек с последним пасом. Ари взял на себя функции организатора игры, создал 3 момента, забил и отдал голевую передачу.

Элдор Шомуродов («Ростов») – безжалостность недели

Запредельный уровень понимания эпизодов демонстрирует нападающий из Узбекистана на старте сезона. Элдор читает моменты, словно играет за «Реал», а не за «Ростов». Южане получают голы Шомуродова, ведь легко отрывается от защитников – технично обманул Хеведеса, а позже оказался самым расторопным у ворот Гильерме и технично пробил мячом между ног вратаря. Хорошая новость – помог победить «Локомотив», плохая – в «Ростове» с такой игрой не задержится.

Главный тренер

Александр Точилин («Сочи»)

Семак объяснил «Зениту», как не играть самому и мешать «Спартаку», однако это не подвиг для чемпионов России. ЦСКА не сработал круто, у «Арсенала» были прекрасные подходы. «Локомотив» проиграл, «Краснодар» ярко атаковал, однако имелись ошибки в обороне. А вот у «Сочи» была игра. Новичок не хочет быть последним в таблице и обыграл в гостях «Рубин». Опытные подопечные Александра Васильевича сыграли грамотно, тренер успешно подготовился к матчу.

Очарования тура. Защитная игра у линий ворот

Пятьдесят спасений от голкиперов, два невероятных сэйва от защитника Чернова – в этом туре команды создавали моменты, но далеко не всегда могли их реализовать. Зато среднюю общую результативность помогло исправить желание атаковать не ото всех, но от многих клубов. Голкиперы часто играли прилично, что и доказывают полсотни спасений, хотя главные – от левофлангового защитника «Ростова».