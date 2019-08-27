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Антисборная 7-го тура: Сафонов с «бабочкой» и чемпионы

вчера, 20:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Ерохин Александр
Ерохин Александр
Полузащитник
Анюков Александр
Анюков Александр
Защитник

В седьмом туре проиграл «Зенит», а «Сочи» и «Ахмат» пропустили по три мяча. «Соккер.ру» призвал под знамена антисборной тех, кто это заслужил. 

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

В седьмом раунде РПЛ два вратаря допустили результативные ошибки: молодой краснодарец Матвей Сафонов и опытный страж ворот «Тамбова» Гиорги Шелия. Сафонов своей игрой за последний год собрал множество комплиментов, и единичная ошибка не превращает его в бесталанного «паспортиста», однако ждем от Матвея правильную реакцию на допущенную оплошность, ведь коренная ее причина в самоуверенности, которая является плохим спутником, в отличие от просто уверенности. Матвей ошибся, Матвей загремел в антисборную, Матвей должен исправиться. 

Защитники

Александр Анюков («Крылья Советов»)

Анюков, конечно, заметно постарел, и бегать за молодыми ему уже не просто, вот и в матче со «Спартаком» у Александра были проблемы с темпом: в линии обороняется толково, хватает мастерства и опыта, но подключения в атаку и рывковая работа доставляют опытному защитнику дискомфорт. А вот бойцовских качеств не занимать, рубился со спартаковцами от души, иногда даже через край, однажды пошел в стык с Зобниным прямой ногой, и хорошо, что промахнулся. 

Зоран Нижич («Ахмат»)

«Ахмат» пропустил три мяча от ЦСКА, значит, три центральных защитника не справились со своей работой. Нижич представляет в антисборной не только свою собственную персону, но и товарищей — Семенова и Анхеля, они ведь все вместе позволили ЦСКА куражиться. Если говорить о личном вкладе, Зоран эпично остановился, когда Федор Чалов и Никола Влашич убежали за третьим голом. 

Игорь Юрганов («Сочи»)

Юрганову довелось сыграть в Екатеринбурге всего лишь 36 минут, зато он успел привезти пенальти в ворота своей команды. После этого происшествия Игорь не стал действовать собраннее, поэтому, когда Александр Точилин решил перестроить свою команду на атакующий лад, он поменял ненадежное звено в защите на форварда Андрея Мостового. 

Евгений Харин («Ахмат»)

С этого сезона Харин играет в стартовом составе «Ахмата», и на его счету уже есть удачные матчи, например, против «Оренбурга», где Евгений забил гол и отдал результативную передачу, однако игру с ЦСКА левый латераль «Ахмата» провалил. Харин должен был держать Марио Фернандеса, когда тот открывал счет, Харин же прозевал рывок Чалова во время подачи корнера, когда Федор удвоил преимущество армейцев. Замешан в двух пропущенных мячах, от призыва в антисборную не отвертеться. 

Полузащитники

Игорь Коновалов («Рубин»)

Коновалов попал на расстрельную должность в матче с «Ростовом». Игорь должен был работать между линиями своей команды и наводить порядок в опорной зоне, но «Ростов» имел грандиозное преимущество, не замечая сопротивления со стороны Коновалова. Ко всему прочему, с потери Игоря на своей половине поля началась победная атака «желто-синих». Это фиаско!

Никита Бурмистров («Сочи»)

Гигантское количество брака допустил Бурмистров в игре с «Уралом», непозволительно игроку клуба РПЛ совершать так много невынужденных ошибок. За 76 минут игрового времени Никита не бил по воротам, не находил острых продолжений и совершил 49% брака в передачах. Это вообще законно?

Исмаэл («Ахмат»)

Бразилец из «Ахмата» продолжает ряд полузащитников, которые значились в протоколах матчей своих команд и вроде даже присутствовали на поле, но язык не поворачивается сказать, будто они играли в футбол. Исмаэл играл на чистых мячах, не дорабатывал эпизоды, в том числе эпизодах, завершившихся взятием ворота «Ахмата». После таких феноменальных выступлений футболисты обычно присаживаются в запас, чтобы подумать о жизни. 

Александр Ерохин («Зенит»)

«Зенит» плохо атаковал флангами, медленно двигал мяч вперед, а в темпе умирающих лебедей взломать оборону «Уфы» не получалось, что очевидно. На аналогичном уровне продуктивности, что и Ерохин, сыграл на противоположном краю поля Ригони, но аргентинец хотя бы создавал вокруг себя суету, какое-то движение, в то время как Александр на тихом ходу добегал до замены в середине второго тайма, ничем толком не запомнившись.

Бернард Бериша («Ахмат»)

Бериша за счет скорости и резкости становится неприятным противником для любого соперника, он просто берет мяч и тащит вперед на скоростном дриблинге. В матче с ЦСКА Бернард отказался от всех своих козырей, совершил кучу потерь и оставил своих оппонентов без работы. 

Нападающий

Сердар Азмун («Зенит»)

Сразу после перехода в «Зенит» Азмун летал по полю, а сейчас, возможно, расплачивается за раннее начало футбольного года, ведь в январе играл на Кубке Азии. Сердар не в лучшей форме, в этом сезоне он забил только в ворота «Оренбурга» и «Сочи», одним с пенальти, другим после подарка на первой минуте. В «Уфе» связка Азмун — Дзюба не сработала, кажется, парням нужна новая «прошивка». 

Тренер

Сергей Семак («Зенит»)

Собственно, за «программное обеспечение» в «Зените» отвечает Сергей Семак, но главный тренер не написал ни строчки изящного кода специально под «Уфу». «Зенит» вышел побеждать, как и в любом другом матче, но не был готов тактически к сопротивлению команды Евсеева. Ловушка оказалась «смертельной», Семак проиграл, оставив свою команду без оригинальных решений.  

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Все комментарии
kastites
kastites
   461 / 887
сегодня в 07:06
Где свиньи?
амурец
амурец
   77 / 887
сегодня в 02:29
вроде всё по делу
spartach n1
spartach n1
   1 / 887
вчера в 22:21
Бомжы уже и Азмуна в заболотного превращают .
swed
swed
   377 / 887
вчера в 21:38
искренне понравилось, как в матче Крылья-Спартак, судья не дал даже жёлтой карточки старому бомжу за эпизод на Зобнине
Nikola45
Nikola45
   213 / 887
вчера в 21:35
Что это так мало из Ростова?
Т34
Т34 ответил Alista
   72 / 887
вчера в 21:32
Почему нет ни одного хряка, что это за сборная?
    edubokom
    edubokom
    вчера в 21:14
    Защитника в антисборную за то что в линию оборонялся толково, бойцовских качеств не занимать,. Но вот беда, в атаке слабо сыграл. Он худший защитник поэтому.
    ALEX26659
    ALEX26659
       210 / 887
    вчера в 21:02
      МКС
      МКС
         38 / 887
      вчера в 20:53
      Анюков не промахнулся

      Эта свинья никогда не промахивается

      Промахнулся судья

      За этот фол следует прямая красная

      А свистун типа просто вообще ничего не заметил
      armeec_♞
      armeec_♞
         212 / 887
      вчера в 20:49
      Вот и звЯзда Азмун, покоряет данную сборную)))
      OLESOCC
      OLESOCC
         296 / 887
      вчера в 20:38
      Как-то всё уныло ... Нет особого отличия от 'сборной' ...
      Деникин_А
      Деникин_А
         805 / 887
      вчера в 20:35
      Ерохин в этом списке совершенно справедливо. Ни одного картинного падения, никаких предсмертных судорог от легкого касания соперников. Где обычный театр травмотологии?
      BenderBender
      BenderBender
         293 / 887
      вчера в 20:28
      Дык Локо отскочил, оказывается.
      112910415
      112910415
         37 / 887
      вчера в 20:26
      награды нашли героев
      Alista
      Alista
         269 / 887
      вчера в 20:25
      Почему нет ни одного хряка, что это за сборная?
      Аксинья
      Аксинья
         63 / 887
      вчера в 20:24
      Почему так мало Зенита?
      Serg3.12
      Serg3.12
         8 / 887
      вчера в 20:09
      Харин ещё и очень грубо играл...
      Связка Дзюба-Азмун не сработала и виноват, конечно, перс!))
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