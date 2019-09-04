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Дорогие и знаменитые. Символическая сборная летних трансферов в Европе

вчера, 17:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Навас Кейлор
Навас Кейлор
Вратарь

«Соккер.ру» собрал мощную команду из летних новичков европейских клубов. Чемпионы мира, трехкратный победитель Лиги чемпионов и самый дорогой защитник на планете.

Сегодня говорим только о полноценных трансферах. Арендованных футболистов обсудим отдельно, благо, там тоже целая гильдия звезд.

Вратарь

Кейлор Навас (Коста-Рика)
Трансфер: из «Реала» в ПСЖ за 15 миллионов евро

Трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Кейлор «Святые руки» Навас потерял статус основного вратаря в Мадриде, где Зидан решил сделать ставку на Тибо Куртуа. Костариканец принял правильное решение, перейдя в ПСЖ, где полностью обновилась вратарская линия: летом парижане окончательно расстались с Траппом и попрощались с Буффоном, отпустили с миром Реми Дешама, а Альфонса Ареоля отправили в «Реал» вместо Наваса. Теперь в распоряжении Томаса Тухеля Кейлор, а также арендованный у «Севильи» Серхио Рико и 19-летний поляк Булка, перешедший из «Челси». Навас должен стать лидером этой бригады, от него в ПСЖ ждут сэйвов и хорошего влияния на раздевалку, ведь костариканец — титулованный скромник, которого все уважают и обожают.

Защитники

Жоау Канселу (Португалия)
Трансфер: из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 миллионов евро

Португалец приехал в Манчестер в рамках обмена защитниками между «Сити» и «Ювентусом» (в обратном направлении последовал его коллега Данило). Инициировал этот обмен Хосеп Гвардиола, который видит в Канселу идеальный набор качеств для действий на правом фланге обороны. Впрочем, сначала Жоау должен пройти процесс обучения, влиться в команду и делом доказать свое превосходство над физически крепким Уокером. У Канселу все впереди, «Ман Сити» купил его за 65 миллионов евро не для того, чтобы мариновать на скамейке.

Харри Магуайр (Англия)
Трансфер: из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» и вовсе потратил на защитника рекордные 87 миллионов евро, переезд Харри Магуайра на «Олд Траффорд» - один из главных трансферов лета, вот только МЮ после одухотворяющей победы над «Челси» в первом туре АПЛ трижды подряд потерял очки. Все отчетливее слышатся голоса тех, кто говорит, что Харри Магуайр не сможет отработать вложенных в него денег, если не доверить его развитие сильному тренеру.

Матийс де Лигт (Нидерланды)
Трансфер: из «Аякса» в «Ювентус» за 85.5 миллиона евро

Де Лигт тоже претендовал на статус самого дорогого защитника планеты, до рекордного показателя Магуайра ему не хватило совсем чуть-чуть. Матийс собирался переходить в «Барселону», потом в ПСЖ, но в итоге оказался в «Ювентусе», куда его позвал Криштиану Роналду. Пока голландец в новом клубе смотрится каким-то испуганным, неужели голова закружилась от успеха? Но рефлексировать молодому защитнику некогда, «Ювентус» после травмы Кьеллини рассчитывает на него как на игрока стартового состава.

Люка Эрнандес (Франция)
Трансфер: из «Атлетико» в «Баварию» за 80 миллионов евро

Если к большим тратам клубов АПЛ мы уже привыкли, то «Бавария» удивила, в первую очередь, этим приобретением. 80 миллионов евро за защитника, пусть он даже чемпион мира, это очень много. Но это плата не только за текущий уровень, но и за перспективы Эрнандеса, которому только 23 года. Как вы знаете, Люка не единственный победитель ЧМ-2018, оказавшийся в «Баварии» этим летом. Из «Штутгарта» за более скромную сумму (35 млн) в Мюнхен перебрался Бенджамен Павар.

Полузащитники

Родри (Испания)
Трансфер: из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро

Год назад «Атлетико» позвал Родри из «Вильярреала» на замену Габи, и парень изумительно зашел в команду Диего Симеоне. За год хавбек прибавил в цене почти в три раза и привлек внимание Хосепа Гвардиолы, который находится в постоянном поиске идеального сочетания в полузащите. Похоже, в этом сезоне Пеп будет тестировать треугольник Родри — Де Брюйне — Давид Сильва. У испанца после четырех туров АПЛ точность передач 94%.

Френки де Йонг (Нидерланды)
Трансфер: из «Аякса» в «Барселону» за 75 миллионов евро

Френки тоже точно пасует в 94% случаев на старте своей карьеры в «Барселоне», только в его случае это не впечатляет, ведь каталонцы скованно смотрятся в центре поля, часто контролируют мяч ради контроля. Конечно, это не причина делать далеко идущие выводы о футболисте, чей талант очевиден, а вот на Эрнесто Вальверде нужно смотреть вопросительно и даже с вызовом. В распоряжении этого тренера, пожалуй, лучший состав в мире, но способен ли он сделать команду-звезду из звезд?

Эден Азар (Бельгия)
Трансфер: из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро

Рано или поздно Азар должен был оказаться в «Реале». Во-первых, Эден футболист потрясающий, во-вторых, он жаждал надеть «сливочную» футболку, о чем не стеснялся говорить, даже выступая за «Челси». И вот этот знаменательный час настал, от бельгийца в Мадриде сразу ждут эффектной и эффективной игры. Дебют за «Реал» в официальном матче только предстоит Азару, который пропустил старт сезона из-за травмы.

Нападающие

Николя Пепе (Кот-д`Ивуар)
Трансфер: из «Лилля» в «Арсенал» за 80 миллионов евро

«Арсенал» выложил за Пепе 80 миллионов евро и сделал его самым дорогим африканцем в истории мирового футбола. Николя мог оказаться в «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», но выбрал «Арсенал», где Унаи Эмери собирается сделать его равноценным членом убойной тройки нападения ПОЛ (Пепе — Обамеянг — Ляказетт). Первое результативное действие новичок «канониров» совершил в Дерби Северного Лондона против «Тоттенхэма», где отметился результативным пасом на Ляказетта.

Антуан Гризманн (Франция)
Трансфер: из «Атлетико» в «Барселону» за 120 миллионов евро

Гризманн мог перейти в «Барселону» еще прошлым летом, но тогда устроил шоу из своих сомнений и в итоге отказал каталонцам, подписав новый контракт с «матрасниками». Год спустя Антуан снова передумал и принял новое приглашение «блаугранас», тем самым убив хорошую память о себе в Мадриде. Зато собирается выиграть все на свете с «Барселоной».

Жоау Фелиш (Португалия)
Трансфер: из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 миллионов евро

Свято место пусто не бывает, и «Атлетико» на место Гризманна подписал суперталанта из Португалии — Жоау Фелиша. 19-летний парень совсем недавно заявил о себе в «Бенфике», а тут и трансфер за 126 миллионов евро подоспел. Риск большой, но все указывает, что «матрасники» подписали одного из сильнейших футболистов своего поколения. Жоау резво начал в «Атлетико»: помог обыграть «Леганес» результативной передачей на Витоло, а в следующем туре положил начало камбэку в матче с «Эйбаром» со счета 0:2. В итоге, у «Атлетико» с Фелишем после трех туров на 5 очков больше, чем у «Барселоны» с Гризманном. Впрочем, турнирными баллами нужно мериться после 38 туров Ла Лиги.

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Все комментарии
Nety-net
Nety-net
сегодня в 03:05
Повар интереснее конселу.
cska plus
cska plus
   4 / 964
вчера в 18:23
Всякую херню накалякали просто убил время, прочитав всю эту муть.
NOVA
NOVA
   361 / 964
вчера в 18:23
мне кажется жаль Реал не подписал фелиша, как раньше не подписали мбаппе!! потом дороже будут эти же игроки!!
поглотитель недоразумений
поглотитель недоразумений
   472 / 964
вчера в 18:07
статья о чем вообще? какая сборная? таких сборных можно составлять каждый день миллион и в чем смысл статьи? повторить какие трансферы были или просто ради писанины?
Roger Young
Roger Young
   102 / 964
вчера в 17:11
Абсолютно нереальные и неоправданные суммы.

Футбол свихнулся .
дурман
дурман
   166 / 964
вчера в 17:02
Соккер, как у Арсенала получается "ЛОМ" в нападении?
Don trambon
Don trambon
   28 / 964
вчера в 17:00
Целая команда способная всех выносить прям собралась.
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