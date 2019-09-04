Дорогие и знаменитые. Символическая сборная летних трансферов в Европе

вчера, 17:00

«Соккер.ру» собрал мощную команду из летних новичков европейских клубов. Чемпионы мира, трехкратный победитель Лиги чемпионов и самый дорогой защитник на планете.

Сегодня говорим только о полноценных трансферах. Арендованных футболистов обсудим отдельно, благо, там тоже целая гильдия звезд.

Вратарь

Кейлор Навас (Коста-Рика)

Трансфер: из «Реала» в ПСЖ за 15 миллионов евро

Трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала» Кейлор «Святые руки» Навас потерял статус основного вратаря в Мадриде, где Зидан решил сделать ставку на Тибо Куртуа. Костариканец принял правильное решение, перейдя в ПСЖ , где полностью обновилась вратарская линия: летом парижане окончательно расстались с Траппом и попрощались с Буффоном, отпустили с миром Реми Дешама, а Альфонса Ареоля отправили в «Реал» вместо Наваса. Теперь в распоряжении Томаса Тухеля Кейлор, а также арендованный у «Севильи» Серхио Рико и 19-летний поляк Булка, перешедший из «Челси». Навас должен стать лидером этой бригады, от него в ПСЖ ждут сэйвов и хорошего влияния на раздевалку, ведь костариканец — титулованный скромник, которого все уважают и обожают.

Защитники

Жоау Канселу (Португалия)

Трансфер: из «Ювентуса» в «Манчестер Сити» за 65 миллионов евро

Португалец приехал в Манчестер в рамках обмена защитниками между «Сити» и «Ювентусом» (в обратном направлении последовал его коллега Данило). Инициировал этот обмен Хосеп Гвардиола, который видит в Канселу идеальный набор качеств для действий на правом фланге обороны. Впрочем, сначала Жоау должен пройти процесс обучения, влиться в команду и делом доказать свое превосходство над физически крепким Уокером. У Канселу все впереди, «Ман Сити» купил его за 65 миллионов евро не для того, чтобы мариновать на скамейке.

Харри Магуайр (Англия)

Трансфер: из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» и вовсе потратил на защитника рекордные 87 миллионов евро, переезд Харри Магуайра на «Олд Траффорд» - один из главных трансферов лета, вот только МЮ после одухотворяющей победы над «Челси» в первом туре АПЛ трижды подряд потерял очки. Все отчетливее слышатся голоса тех, кто говорит, что Харри Магуайр не сможет отработать вложенных в него денег, если не доверить его развитие сильному тренеру.

Матийс де Лигт (Нидерланды)

Трансфер: из «Аякса» в «Ювентус» за 85.5 миллиона евро

Де Лигт тоже претендовал на статус самого дорогого защитника планеты, до рекордного показателя Магуайра ему не хватило совсем чуть-чуть. Матийс собирался переходить в «Барселону», потом в ПСЖ , но в итоге оказался в «Ювентусе», куда его позвал Криштиану Роналду. Пока голландец в новом клубе смотрится каким-то испуганным, неужели голова закружилась от успеха? Но рефлексировать молодому защитнику некогда, «Ювентус» после травмы Кьеллини рассчитывает на него как на игрока стартового состава.

Люка Эрнандес (Франция)

Трансфер: из «Атлетико» в «Баварию» за 80 миллионов евро

Если к большим тратам клубов АПЛ мы уже привыкли, то «Бавария» удивила, в первую очередь, этим приобретением. 80 миллионов евро за защитника, пусть он даже чемпион мира, это очень много. Но это плата не только за текущий уровень, но и за перспективы Эрнандеса, которому только 23 года. Как вы знаете, Люка не единственный победитель ЧМ -2018, оказавшийся в «Баварии» этим летом. Из «Штутгарта» за более скромную сумму (35 млн) в Мюнхен перебрался Бенджамен Павар.

Полузащитники

Родри (Испания)

Трансфер: из «Атлетико» в «Манчестер Сити» за 70 миллионов евро

Год назад «Атлетико» позвал Родри из «Вильярреала» на замену Габи, и парень изумительно зашел в команду Диего Симеоне. За год хавбек прибавил в цене почти в три раза и привлек внимание Хосепа Гвардиолы, который находится в постоянном поиске идеального сочетания в полузащите. Похоже, в этом сезоне Пеп будет тестировать треугольник Родри — Де Брюйне — Давид Сильва. У испанца после четырех туров АПЛ точность передач 94%.

Френки де Йонг (Нидерланды)

Трансфер: из «Аякса» в «Барселону» за 75 миллионов евро

Френки тоже точно пасует в 94% случаев на старте своей карьеры в «Барселоне», только в его случае это не впечатляет, ведь каталонцы скованно смотрятся в центре поля, часто контролируют мяч ради контроля. Конечно, это не причина делать далеко идущие выводы о футболисте, чей талант очевиден, а вот на Эрнесто Вальверде нужно смотреть вопросительно и даже с вызовом. В распоряжении этого тренера, пожалуй, лучший состав в мире, но способен ли он сделать команду-звезду из звезд?

Эден Азар (Бельгия)

Трансфер: из «Челси» в «Реал» за 100 миллионов евро

Рано или поздно Азар должен был оказаться в «Реале». Во-первых, Эден футболист потрясающий, во-вторых, он жаждал надеть «сливочную» футболку, о чем не стеснялся говорить, даже выступая за «Челси». И вот этот знаменательный час настал, от бельгийца в Мадриде сразу ждут эффектной и эффективной игры. Дебют за «Реал» в официальном матче только предстоит Азару, который пропустил старт сезона из-за травмы.

Нападающие

Николя Пепе (Кот-д`Ивуар)

Трансфер: из «Лилля» в «Арсенал» за 80 миллионов евро

«Арсенал» выложил за Пепе 80 миллионов евро и сделал его самым дорогим африканцем в истории мирового футбола. Николя мог оказаться в «Баварии» и «Манчестер Юнайтед», но выбрал «Арсенал», где Унаи Эмери собирается сделать его равноценным членом убойной тройки нападения ПОЛ (Пепе — Обамеянг — Ляказетт). Первое результативное действие новичок «канониров» совершил в Дерби Северного Лондона против «Тоттенхэма», где отметился результативным пасом на Ляказетта.

Антуан Гризманн (Франция)

Трансфер: из «Атлетико» в «Барселону» за 120 миллионов евро

Гризманн мог перейти в «Барселону» еще прошлым летом, но тогда устроил шоу из своих сомнений и в итоге отказал каталонцам, подписав новый контракт с «матрасниками». Год спустя Антуан снова передумал и принял новое приглашение «блаугранас», тем самым убив хорошую память о себе в Мадриде. Зато собирается выиграть все на свете с «Барселоной».

Жоау Фелиш (Португалия)

Трансфер: из «Бенфики» в «Атлетико» за 126 миллионов евро

Свято место пусто не бывает, и «Атлетико» на место Гризманна подписал суперталанта из Португалии — Жоау Фелиша. 19-летний парень совсем недавно заявил о себе в «Бенфике», а тут и трансфер за 126 миллионов евро подоспел. Риск большой, но все указывает, что «матрасники» подписали одного из сильнейших футболистов своего поколения. Жоау резво начал в «Атлетико»: помог обыграть «Леганес» результативной передачей на Витоло, а в следующем туре положил начало камбэку в матче с «Эйбаром» со счета 0:2. В итоге, у «Атлетико» с Фелишем после трех туров на 5 очков больше, чем у «Барселоны» с Гризманном. Впрочем, турнирными баллами нужно мериться после 38 туров Ла Лиги.