Так побеждать тоже нужно

10 сентября 2019, 00:42

Сборная России выдавила победу над Казахстаном. Выжала. «Соккер.ру» - о тяжелой, но заслуженной и очень полезной победе.

К сборной Станислава Черчесова может быть много претензий, может быть много вопросов. Но одно в этой команде изменилось со времен, предшествовавших чемпионату мира. Она стала уверенной. Просто уверенной. У нее появилось то, что называют классом. Он бывает разным: первым, вторым, высшим. Но отсутствие класса создает неуютность, дискомфорт от непонимания происходящего и незнания, чего ждать.

Современная сборная России гарантирует определенный уровень игры, определенный уровень отношения к игре и определенную уверенность. Она позволяла не беспокоиться, когда Шотландия забила быстрый гол, она позволяла не волноваться, когда была добыта с трудом минимальная победа над Кипром. Она же позволила России добиться победы над Казахстаном.

И прежняя сборная России могла его обыграть, могла разгромить. Но она могла и опозориться – от нее чего угодно можно было ждать. А от этой сборной ждешь одного – победы, или игры, за которую не стыдно, после которой можно сказать, что где-то не повезло, но не стыдно. Даже если трудно – не стыдно. А трудно было. По целому ряду причин.

Например, сборной Казахстана удалось заставить россиян играть только в позиционном наступлении. Мы еще перед игрой с Шотландией говорили, что Россия не особенно любит и умеет действовать в такой манере. А казахстанцы насытили пространство в штрафной и перед ней так, что даже их нападающий оседал где-то в этой области. Это максимально дискомфортные условия для россиян. Плюс ко всему был закрыт плотно Дзюба, который как загнанный зверь пытался оторваться, искал себя и мяч даже на флангах, но все время передавался организованно от одних защищающихся другим и был связан, по сути.

А еще эта игра показала, что сборная умеет реагировать. Да, еще матч с Шотландией это продемонстрировал. Но шотландцы уступали Казахстану в уровне организации оборонительной игры, потому что слишком хотели себя дома проявить и допускали осечки, свободные зоны. Казахстан приехал терпеть и искать шанс. Он не стеснялся заседать в защите и ждать.

Если в случае с Шотландией нужно было только разозлиться и ускориться чуток, то теперь нужно было искать ресурсы, чтобы вырваться из тягучего болота. Это совсем иной уровень реакции. Показательно, как рано Черчесов провел все три замены. Показательны и зоны, в которых они произошли. Он убрал растворившихся в этом болоте Черышева и Миранчука.

Не потому, что они были плохи, а потому, что их положительные качества были нивелированы действиями соперника. Нужно было просто попробовать другую отмычку. Ты не знаешь, будет она лучше или хуже прежней. Но она просто другая. И не нужно сто раз пытаться вскрыть замок предыдущей, если есть еще варианты. Черчесов быстро на это решился, заодно использовав фактор Жиркова и Кудряшова, которые в хорошей форме, что и показали, создав связку, которая максимально растягивала эту жутко плотную защиту Казахстана.

Эти двое с одной стороны – Фернандес с другой. Это работало, это должно было сработать. Когда Россия перешла в режим дожимания и вырывания победы любой ценой, в бой еще бросили Зобнина, чтобы минимизировать риски от возможного раскрытия – ведь этого ждал Казахстан, готовый умчаться в контратаку. Этот матч вполне мог закончиться и нулевой ничьей. Тогда бы мы покачали головой, посокрушались неумению сборной вскрывать плотную защиту, играть позиционно. Но не закончился. И в этом – тоже признак данной команды.

Если раньше она упускала свое, то теперь пробует забрать «спорное». И иногда берет. Да, в силу класса, в силу мастерства. Но она готова терпеть и стараться, пробовать и пытаться. Как Головин, который успел сделать с точки зрения движения и интенсивности игры больше, чем за весь старт сезона в «Монако». Даже если из 25 ударов по воротам гостей только три пришлись в створ – это показатель качества обороны Казахстана. А то, что один из трех точных ударов стал голевым – показатель характера России.

Станислав Черчесов (главный тренер сборной России):

Команда играла, была правильно расставлена. Сложность в этом матче получилась одна - не было завершающего паса и удара. Играли с хорошей командой. Новый тренер, виден почерк, происходят замены. Все надо было учитывать. Ни о какой недооценке, конечно, речи не шло. Миранчук и Черышев - быстрые игроки, был расчет, что измотают соперников. А замена Ахметова из другой серии. Надо было забивать, но мы выпустили более оборонительного игрока Зобнина. Зачем, спросите вы. А чтобы опорники закрывали зоны, а края защиты поднимались выше. Вот так. Простой ответ на сложный вопрос. Сегодня мы даже играли на больших скоростях, чем с Шотландией... Я понимаю, что вы лучше меня многое понимаете, но тем не менее. Чисто арифметически оценим игры на пять баллов, так как взяли шесть очков. Игру с Шотландией еще не разбирали, все потом. Работа тренера сборной заключается в другом. Мы победили, но через день ребята все забудут, а через месяц они вообще все забудут. Это в клубе можно сегодня выходной, а завтра переговорили и показали. Через пару месяцев футболисты забудут, с кем играли и что натворили. Интересная работа тренера. Профессия одна. А клуб и сборная - разные истории.

Итак, главный итог сентябрьских матчей – шесть очков из шести возможных – то, на что рассчитывали. Это уверенный результат в двух матчах, в каждом из которых пришлось решать сложные задачи и сталкиваться с трудностями.