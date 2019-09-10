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Так побеждать тоже нужно

10 сентября 2019, 00:42
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник
Жирков Юрий
Жирков Юрий
Полузащитник

Сборная России выдавила победу над Казахстаном. Выжала. «Соккер.ру» - о тяжелой, но заслуженной и очень полезной победе.

К сборной Станислава Черчесова может быть много претензий, может быть много вопросов. Но одно в этой команде изменилось со времен, предшествовавших чемпионату мира. Она стала уверенной. Просто уверенной. У нее появилось то, что называют классом. Он бывает разным: первым, вторым, высшим. Но отсутствие класса создает неуютность, дискомфорт от непонимания происходящего и незнания, чего ждать. 

Современная сборная России гарантирует определенный уровень игры, определенный уровень отношения к игре и определенную уверенность. Она позволяла не беспокоиться, когда Шотландия забила быстрый гол, она позволяла не волноваться, когда была добыта с трудом минимальная победа над Кипром. Она же позволила России добиться победы над Казахстаном. 

И прежняя сборная России могла его обыграть, могла разгромить. Но она могла и опозориться – от нее чего угодно можно было ждать. А от этой сборной ждешь одного – победы, или игры, за которую не стыдно, после которой можно сказать, что где-то не повезло, но не стыдно. Даже если трудно – не стыдно. А трудно было. По целому ряду причин.

Например, сборной Казахстана удалось заставить россиян играть только в позиционном наступлении. Мы еще перед игрой с Шотландией говорили, что Россия не особенно любит и умеет действовать в такой манере. А казахстанцы насытили пространство в штрафной и перед ней так, что даже их нападающий оседал где-то в этой области. Это максимально дискомфортные условия для россиян. Плюс ко всему был закрыт плотно Дзюба, который как загнанный зверь пытался оторваться, искал себя и мяч даже на флангах, но все время передавался организованно от одних защищающихся другим и был связан, по сути. 

А еще эта игра показала, что сборная умеет реагировать. Да, еще матч с Шотландией это продемонстрировал. Но шотландцы уступали Казахстану в уровне организации оборонительной игры, потому что слишком хотели себя дома проявить и допускали осечки, свободные зоны. Казахстан приехал терпеть и искать шанс. Он не стеснялся заседать в защите и ждать. 

Если в случае с Шотландией нужно было только разозлиться и ускориться чуток, то теперь нужно было искать ресурсы, чтобы вырваться из тягучего болота. Это совсем иной уровень реакции. Показательно, как рано Черчесов провел все три замены. Показательны и зоны, в которых они произошли. Он убрал растворившихся в этом болоте Черышева и Миранчука. 

Не потому, что они были плохи, а потому, что их положительные качества были нивелированы действиями соперника. Нужно было просто попробовать другую отмычку. Ты не знаешь, будет она лучше или хуже прежней. Но она просто другая. И не нужно сто раз пытаться вскрыть замок предыдущей, если есть еще варианты. Черчесов быстро на это решился, заодно использовав фактор Жиркова и Кудряшова, которые в хорошей форме, что и показали, создав связку, которая максимально растягивала эту жутко плотную защиту Казахстана. 

Эти двое с одной стороны – Фернандес с другой. Это работало, это должно было сработать. Когда Россия перешла в режим дожимания и вырывания победы любой ценой, в бой еще бросили Зобнина, чтобы минимизировать риски от возможного раскрытия – ведь этого ждал Казахстан, готовый умчаться в контратаку. Этот матч вполне мог закончиться и нулевой ничьей. Тогда бы мы покачали головой, посокрушались неумению сборной вскрывать плотную защиту, играть позиционно. Но не закончился. И в этом – тоже признак данной команды. 

Если раньше она упускала свое, то теперь пробует забрать «спорное». И иногда берет. Да, в силу класса, в силу мастерства. Но она готова терпеть и стараться, пробовать и пытаться. Как Головин, который успел сделать с точки зрения движения и интенсивности игры больше, чем за весь старт сезона в «Монако». Даже если из 25 ударов по воротам гостей только три пришлись в створ – это показатель качества обороны Казахстана. А то, что один из трех точных ударов стал голевым – показатель характера России. 

Станислав Черчесов (главный тренер сборной России):

Команда играла, была правильно расставлена. Сложность в этом матче получилась одна - не было завершающего паса и удара. Играли с хорошей командой. Новый тренер, виден почерк, происходят замены. Все надо было учитывать. Ни о какой недооценке, конечно, речи не шло. Миранчук и Черышев - быстрые игроки, был расчет, что измотают соперников. А замена Ахметова из другой серии. Надо было забивать, но мы выпустили более оборонительного игрока Зобнина. Зачем, спросите вы. А чтобы опорники закрывали зоны, а края защиты поднимались выше. Вот так. Простой ответ на сложный вопрос. Сегодня мы даже играли на больших скоростях, чем с Шотландией... Я понимаю, что вы лучше меня многое понимаете, но тем не менее. Чисто арифметически оценим игры на пять баллов, так как взяли шесть очков. Игру с Шотландией еще не разбирали, все потом. Работа тренера сборной заключается в другом. Мы победили, но через день ребята все забудут, а через месяц они вообще все забудут. Это в клубе можно сегодня выходной, а завтра переговорили и показали. Через пару месяцев футболисты забудут, с кем играли и что натворили. Интересная работа тренера. Профессия одна. А клуб и сборная - разные истории.

Итак, главный итог сентябрьских матчей – шесть очков из шести возможных – то, на что рассчитывали. Это уверенный результат в двух матчах, в каждом из которых пришлось решать сложные задачи и сталкиваться с трудностями.

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sir_Alex
sir_Alex ответил Serg_Diamond
   140 / 744
вчера в 06:24
И так тоже нужно уметь побеждать. Через "не получается" и через "не могу"
Согласен, но не сборные уровня Казахстана. Если сб. России себя уважает.
post-navigator
post-navigator ответил trimetil
   168 / 744
10 сентября в 22:23
Смотря матч, я сразу подумал, что после первого тайма надо менять Черышева и Миранчука. Черышев не дотягивал до уровня, возможно, после травмы. Миранчук тоже не тянул. Черчесов понял, что ошибся с составом, поэтому рискнул и рано сделал все три замены... А вообще, нам срочно нужен правый вингер. Хорошо, Марио весь правый фланг просто выжег, но так не всегда получается... P.S. Поискал и ужаснулся - кроме Ионова у нас нет правых вингеров. Кокорин или Мамаев могли бы сыграть справа, но их карьера, похоже, закончена...
Грамотный непредвзятый разбор игры по делу.
Респект. Такие посты на соккере сегодня - в дефиците.
Сп62
Сп62
   144 / 744
10 сентября в 21:35
В поддержку Марио на правый край надо пробовать Бакаева.
Морро
Морро ответил Serg_Diamond
   161 / 744
10 сентября в 21:08
Про "хрупкость механизма" не согласен, этот состав далеко не оптимальный. Достаточно вспомнить как феерил Черышев в прошлых матчах, он же до сих пор лучший бомбардир сборной. Просто не все игроки сейчас в оптимальной форме. Как бы то ни было, а забили то все равно не с комбинации, а со штрафного, поданного Головиным на Фернандеса. Оба игрока начали матч с первых минут, также как и Жирков
Ну, и я примерно к тому. У казахов выиграл "шотландский" состав, который появился после замен (трех подряд- это аврал) за 30 минут до конца. С Черышевым понятно - после травмы, но вот Миранчук разочаровал. И проблема думаю возникла потому, что наигрывался состав против Шотландии, а три игрока введенные против Казахстана разбалансировали игру. Потому и мучились целый час.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Морро
   21 / 744
10 сентября в 16:24
Хорошая игра для советчиков. 60 минут играла сборная с тремя новыми игроками по сравнению с Шотландией - куча лишних пасов, которые замедляли игру и ничего не обостряли, игрок получает мяч и начинаются думки - кому и как отдать пас. И 30 минут - совсем другая игра (вариант состава с Шотландией), начали продавливать плотную защиту казахов. Показательная игра, на сколько хрупкий организм наша сборная в плане сыгранности и взаимопонимания. Очень осторожно надо подходить с вводом новых игроков в состав.
Про "хрупкость механизма" не согласен, этот состав далеко не оптимальный. Достаточно вспомнить как феерил Черышев в прошлых матчах, он же до сих пор лучший бомбардир сборной. Просто не все игроки сейчас в оптимальной форме. Как бы то ни было, а забили то все равно не с комбинации, а со штрафного, поданного Головиным на Фернандеса. Оба игрока начали матч с первых минут, также как и Жирков
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   375 / 744
10 сентября в 16:15
Уж кто кто,а Жирков лучший!Именно его рывок на 88 минуте матча!!!Карл!в 36 лет!Привел к штрафному и как следствие к голу.
самсон круглый
самсон круглый
10 сентября в 11:57
Три удара в створ ворот с такой сборной -это нормально?
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка ответил Мишаня Дмитриев
   32 / 744
10 сентября в 11:48
Чалова нужно в эту сборную не смолова но салам-пополам его почемуто игнорит... может бережет для Евро непосредственно?
Чалов в молодёжке Нуль, а ты его в основную сборную!
Нормальные игроки других стран проходят все этапы разных сборных, и за это время видно что из себя представляет такой футболист!
Для меня Чалов— что-то распиаренное, но не более, пусть доказывает для начала свою состоятельность в молодёжной сборной , а там посмотри!
Не_По_Сеньке_Шапка
Не_По_Сеньке_Шапка ответил trimetil
   32 / 744
10 сентября в 11:44
Смотря матч, я сразу подумал, что после первого тайма надо менять Черышева и Миранчука. Черышев не дотягивал до уровня, возможно, после травмы. Миранчук тоже не тянул. Черчесов понял, что ошибся с составом, поэтому рискнул и рано сделал все три замены... А вообще, нам срочно нужен правый вингер. Хорошо, Марио весь правый фланг просто выжег, но так не всегда получается... P.S. Поискал и ужаснулся - кроме Ионова у нас нет правых вингеров. Кокорин или Мамаев могли бы сыграть справа, но их карьера, похоже, закончена...
все три замены по делу, включая Ахметова, который явно не тянет до сборной, и появился в ней авансом!
Наталья Волчок
Наталья Волчок
   185 / 744
10 сентября в 10:20
Судя по игре и состоянии игроков было выпито слишком много вискаря...Практически у всех наблюдался мандраж в коленках,от этого никто не мог точно отдать пас,точно пробить....
Adonius
Adonius ответил itujan
   133 / 744
10 сентября в 09:45
Слабая игра с новым менталитетом.
Выжимает победы только спартак, потому и в еврокубки не может попасть.
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил ОлегаТэ
   373 / 744
10 сентября в 09:02
После Шотландии из хлева раздавались какие-то звуки в адрес Марио. Теперь успокоились?
Марио великолепен.....и адекватные болельщики это понимают....мы ему прощаем не знание русского....потому что это не важно....его полюбили ещё на ЧМ 2018....РОССИЯ ВПЕРЁД!!!
nick86
nick86 ответил war4ar
   549 / 744
10 сентября в 08:56
Наша сборная на Евро не будет особо играть позиционно. Мы ниже классом большинства. То есть соперник будет атаковать, а мы обороняться. Нам оно и нужно. Контратаковать мы умеем. А сейчас просто поучились вскрывать автобус, который сами же будем ставить против топов. Тоже полезно.
steelhead
steelhead
   150 / 744
10 сентября в 08:45
Только одно замечание к автору статьи: казахи вообще не думали об атаке. Только автобус.
war4ar
war4ar
   279 / 744
10 сентября в 08:44
Ну не знаю о каком классе можно говорить ) изменился только сам подход к играм , игроки сборной точно перестали дурака валять, все стараются все бегут . Но позиционная атака это ужасно , все что увидел это попытка забега по флангу с прострелом в штрафную в надежде что дзюба зацепится . Просто ужасный брак при ударах по воротам , и все это на уровне Казахстана. Россия на данный момент весьма средняя команда , нам ещё очень повезло с группой. Но за такое не стыдно , просто не надо превращать наших игроков в топов , как это у нас любят журналисты после хоть каких то серий и значимых побед) то что в Спартаке Игнатов это Зидан или Титов я слышал от комментаторов целый год , после того как человек один раз сделал финт
itujan
itujan
10 сентября в 08:40
Слабая игра с новым менталитетом.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   155 / 744
10 сентября в 08:34
Чалова нужно в эту сборную не смолова но салам-пополам его почемуто игнорит... может бережет для Евро непосредственно?
Морро
Морро
   161 / 744
10 сентября в 08:17
Хорошая игра для советчиков. 60 минут играла сборная с тремя новыми игроками по сравнению с Шотландией - куча лишних пасов, которые замедляли игру и ничего не обостряли, игрок получает мяч и начинаются думки - кому и как отдать пас. И 30 минут - совсем другая игра (вариант состава с Шотландией), начали продавливать плотную защиту казахов. Показательная игра, на сколько хрупкий организм наша сборная в плане сыгранности и взаимопонимания. Очень осторожно надо подходить с вводом новых игроков в состав.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил sir_Alex
   21 / 744
10 сентября в 07:52
Так побеждать НЕ нужно!
И так тоже нужно уметь побеждать. Через "не получается" и через "не могу"
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   21 / 744
10 сентября в 07:49
Вот нормальная трезвая оценка игры без этого нытья, которое любят у нас к месту и не к месту. Команда победила, а победителей не судят, тем более по самоотдаче к ребятам не может быть никаких вопросов. Для Казахстана эта игра была вопросом жизни или смерти. Поэтому они выставили беспрецедентный автобус. Вскрыть такой автобус даже более статусные сборные не всегда в состоянии. Нам это удалось. Давайте же просто порадуемся за ребят!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 744
10 сентября в 07:00
Сборная взяла шесть очков и это оооочень Хорошо. А вот нытье на ветке оооочень Плехо.... 😁. Мы Победили и это результат, а все остальное от лукавого.
OLESOCC
OLESOCC
   164 / 744
10 сентября в 06:45
С такой игрой и в первую 30-ку можно попасть!. (Ржу, не могу)
sir_Alex
sir_Alex
   140 / 744
10 сентября в 06:26
Так побеждать НЕ нужно!
GKN
GKN ответил trimetil
   743 / 744
10 сентября в 05:45
Смотря матч, я сразу подумал, что после первого тайма надо менять Черышева и Миранчука. Черышев не дотягивал до уровня, возможно, после травмы. Миранчук тоже не тянул. Черчесов понял, что ошибся с составом, поэтому рискнул и рано сделал все три замены... А вообще, нам срочно нужен правый вингер. Хорошо, Марио весь правый фланг просто выжег, но так не всегда получается... P.S. Поискал и ужаснулся - кроме Ионова у нас нет правых вингеров. Кокорин или Мамаев могли бы сыграть справа, но их карьера, похоже, закончена...
Согласен со всем, кроме того, что карьера Коко и Мама завершена. Они еще докажут, что рано их списывать!
112910415
112910415
   69 / 744
10 сентября в 04:49
с атакой серьёзные проблемы
Mi6
Mi6
   596 / 744
10 сентября в 01:50
А с Бельгией где класс?
trimetil
trimetil
   263 / 744
10 сентября в 01:50
Смотря матч, я сразу подумал, что после первого тайма надо менять Черышева и Миранчука. Черышев не дотягивал до уровня, возможно, после травмы. Миранчук тоже не тянул. Черчесов понял, что ошибся с составом, поэтому рискнул и рано сделал все три замены... А вообще, нам срочно нужен правый вингер. Хорошо, Марио весь правый фланг просто выжег, но так не всегда получается...
P.S. Поискал и ужаснулся - кроме Ионова у нас нет правых вингеров. Кокорин или Мамаев могли бы сыграть справа, но их карьера, похоже, закончена...
Башмакоса
Башмакоса
   223 / 744
10 сентября в 01:45
Вся статья сводится к одному утверждению - сборная Россия учится дожимать соперников. Вообще теперь каждый матч теперь будет как перед ЧМ-18 (контрольный).
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   314 / 744
10 сентября в 01:32
После Шотландии из хлева раздавались какие-то звуки в адрес Марио. Теперь успокоились?
blitz
blitz
   181 / 744
10 сентября в 00:49
Спасибо тебе Супер Марио?
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