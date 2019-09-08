«Ювентус» готов к победе в Лиге чемпионов?

Старт группового этапа не за горами, и поскольку туринцы не просто фавориты, но и соперники «Локомотива», «Соккер.ру» оценивает их шансы.
За кубок ЛЧ. Наличие Криштиану Роналду
Салах показал, что можно выигрывать Лигу чемпионов, не представляя команду Месси или Роналду. Но до этого немало лет, если в финале бывали «Барселона» или «Реал», решающий матч они и выигрывали. «Ливерпуль» уступил в Киеве самому себе, Бензема и Бэйлу, но Криштиану был частью третьего подряд кубка тренера Зидана. Теперь он работает на «Ювентус» и, когда на поле магнит для трофеев и лучший снайпер ЛЧ в истории, то шансы точно не падают.
Против победы. Толпа достойных конкурентов
У букмекеров не найдете линии, где на победу «Ювентуса» самый низкий коэффициент. «Манчестер Сити», «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал» зачастую котируются выше. Потом уже идут «Ювентус», ПСЖ и «Бавария». Не верят в успех именно туринского клуба в первую очередь люди, которые рискуют деньгами. И это правильно, ведь аргументированный трофейный зуд у того же «Манчестер Сити» сильнее, и в очном матче Гвардиола может обыграть «Ювентус» Сарри.
За кубок ЛЧ. Опытный состав «Ювентуса»
Де Лигту мало лет, но защитник был в шаге от финала. А Щесны, Бонуччи, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Игуаин, Коста и Роналду куда старше. Они, как и Манджукич или Рэмзи, давно мечтают о подобном прорыве – победе в Лиге чемпионов. Аарон в «Арсенале» и подумать о кубке не мог, а Марио, как и Роналду, просто хочет еще раз подержаться за кубок. Когда у тебя на лавке Буффон, то понятно, что речь об опытной команде. Даже у не старого Дибалы есть финал ЛЧ 2017 за плечами.
Против победы. Перестановки в линии защиты
Щесны шутит, что раз Алиссон – лучший вратарь мира по версии поляка, был его дублером в «Роме», а Буффон теперь запасной голкипер «Ювентуса» - лучший голкипер в истории (опять же, по версии Войцеха), то сам голкипер и лучший на планете, и лучший в истории. Вот только Кьеллини вылетел на полгода, у Де Лигта есть проблемы с адаптацией, и решение отпустить Канселу странное. В ЛЧ каждая мелочь важна, а оборона «Ювентуса» не станет лучше, если Бонуччи и Де Лигт не сыграются, а фланги подведут. Ну, и Щесны лишь в шутку можно назвать лучшим вратарем в мире.
За кубок ЛЧ. Свежие идеи главного тренера
Аллегри дал «Ювентусу» все, что было нужно, но не превратил в команду, которая в себе никогда не сомневается. Были красивые камбэки, яркие повороты, финалы и много домашних трофеев, но безупречным кубковым бойцом туринский гегемон объективно не стал. Следовательно, Сарри, хотя у него небольшой трофейный опыт – победа с «Челси» в Лиге Европы, должен сейчас перестроить команду тактически. Судя по первым турам в Серии А, будут играть «4-3-3», и поскольку Маурицио мотивирован, как и команда, то ставка может сыграть.
Против победы. Отсутствие качественного резерва
Основу наберут, но сезон длинный… Канселу выбрал лавку «Манчестер Сити» вместо основы «Ювентуса» - пока Уокер держится, и Зинченко не собирается отдавать португальцу левый фланг команды Гвардиолы. В Турин отправили в качестве компенсации Данило, но бразилец не второй Дани Алвес, что и демонстрировал в Мадриде и Манчестере. И за спиной у него будет Де Шильо – средний защитник. Вообще, у «Ювентуса» много добротных, но не великих. Щесны, Дуглас Коста, Сандро, Рэмзи, Куадрадо, Рабьо или Бернардески – классные игроки, но близко не великие. Джан даже в заявку в ЛЧ не попал, а Пьянич, Роналду и Игуаин не обязательно вытащат «Ювентус» в финал. И даже если так, туринцы могут быть аутсайдерами игры в Стамбуле.
Мнение читателей. «Ювентус» выиграет ЛЧ в 2020 году?
В летнем интервью испанской прессе Роналду выделил «Реал», «Барселону» и «Ювентус» как привычных фаворитов Лиги чемпионов. В целом прав, ведь если бы добрались до матча против «Тоттенхэма», то легко могли быть в финале против «Ливерпуля». И тогда посмотрели бы на «красных», которые финалы проводят обычно робко и не так ярко, как обычные матчи.
Но «Ювентус» проиграл «Аяксу», что позволяет отметить – у итальянцев далеко не идеальная команда. Достаточно класса, чтобы перестрелять «Наполи» в триллере, однако из лабиринта квест-комнат плей-офф Лиги чемпионов обычно выходят проигравшими. Роналду уверен, что если не в будущем сезоне, то еще через год или два Аньелли получит «свою прелесть» - кубок чемпионов, но вспомните историю.
«Ювентус» проигрывал финалы КЕЧ и ЛЧ постоянно – 7 поражений и всего 2 победы. Даже «Бенфика» не такая неудачливая, ведь у них пять проигранных решающих поединков из семи. Туринцы с Роналду и Сарри могут снова быть в финале – если удачно сложится жеребьевка и подойдут к плей-офф на пике формы, не отвлекаясь на чемпионат, как клубы АПЛ или Ла Лиги. Но смена тренера подсказывает, что не всем были довольны.
У «Ювентуса» нет такой четкой и поставленной игры, как у того же «Манчестер Сити». У них нет в центре поля Де Брюйне, Родри и целого набора разнообразных и крутых Силв. Пьянич – прекрасный хавбек, Хедира – опытный опорник, Матюиди – чемпион мира, вот только Роналду уже 34 года, форварда покруче, чем Игуаин или Манджукич, не пригласили, Дуглас Коста и Дибала не всегда попадают в колею, как и Бернардески.
Наконец, Сарри может оживить игру свежими решениями, но Маурицио обычно тренер шаблона, не импровизации. Будут многочисленные домашние заготовки, и хотя в Лиге чемпионов много раз побеждала именно команда заученных ходов – «Реал» Зидана спокойно повторялся, но брал свое на классе, у «Ювентуса» нет настолько именитого состава. Так что плюсов в пользу соперника «Локомотива» полно, но нет ощущения полной готовности к трофею.
«Ювентус» в финалах не был фаворитом против испанцев, не будет таковым и в случае, если придется играть против «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». Стамбул – опасный город для итальянских грандов, как показал опыт «Милана», и хотя отсылка к месту проведения, конечно же, шутливая, на полном серьезе накануне первого тура Лиги чемпионов можно констатировать, что команда с Роналду не играет лучше всех.
Даже если представить, что все складывается удачно, то не похож Щесны на Алиссона, Сандро – на Марсело, Данило – на Дани Алвеса времен «Барселоны», Хедира не лучше, чем Каземиро – иначе остался бы в «Реале» на годы вперед. Пьянич и Матюиди не ярче, чем Кроос и Модрич на пике формы. А современный Роналду хуже, чем был три-четыре года назад и не ровня молодому свежему Месси. Дибалу с Гризманном тоже не сравнить.
Как видите, у кого-то командные козыри – у «Сити» стиль и сыгранность, за которую много лет отвечает Гвардиола. У других попросту не хуже состав – у ПСЖ набор игроков не обязательно уступит тому, что у Сарри. Сам Маурицио не всегда тот, кто приманивает трофеи, поэтому наличие очевидных козырей не мешает сомневаться в «Ювентусе». Если в Серии А это однозначный фаворит – хотя и там все возможно, то в Лиге чемпионов туринцы открывают второй эшелон претендентов.
В «Баварии» и ПСЖ тоже годами мечтают о трофее, как и в «Манчестер Сити». Поэтому пока в «Ювентусе» не играют Де Хеа, Александер-Арнольд, Погба и Кейн в качестве усиления к тем, кто уже есть, назвать чемпионов Италии первыми фаворитами ЛЧ не получается. Впрочем, у вас должно быть свое мнение.