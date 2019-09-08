«Ювентус» готов к победе в Лиге чемпионов?

вчера, 20:30

Старт группового этапа не за горами, и поскольку туринцы не просто фавориты, но и соперники «Локомотива», «Соккер.ру» оценивает их шансы.

За кубок ЛЧ . Наличие Криштиану Роналду

Салах показал, что можно выигрывать Лигу чемпионов, не представляя команду Месси или Роналду. Но до этого немало лет, если в финале бывали «Барселона» или «Реал», решающий матч они и выигрывали. «Ливерпуль» уступил в Киеве самому себе, Бензема и Бэйлу, но Криштиану был частью третьего подряд кубка тренера Зидана. Теперь он работает на «Ювентус» и, когда на поле магнит для трофеев и лучший снайпер ЛЧ в истории, то шансы точно не падают.

Против победы. Толпа достойных конкурентов

У букмекеров не найдете линии, где на победу «Ювентуса» самый низкий коэффициент. «Манчестер Сити», «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал» зачастую котируются выше. Потом уже идут «Ювентус», ПСЖ и «Бавария». Не верят в успех именно туринского клуба в первую очередь люди, которые рискуют деньгами. И это правильно, ведь аргументированный трофейный зуд у того же «Манчестер Сити» сильнее, и в очном матче Гвардиола может обыграть «Ювентус» Сарри.

За кубок ЛЧ . Опытный состав «Ювентуса»

Де Лигту мало лет, но защитник был в шаге от финала. А Щесны, Бонуччи, Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Игуаин, Коста и Роналду куда старше. Они, как и Манджукич или Рэмзи, давно мечтают о подобном прорыве – победе в Лиге чемпионов. Аарон в «Арсенале» и подумать о кубке не мог, а Марио, как и Роналду, просто хочет еще раз подержаться за кубок. Когда у тебя на лавке Буффон, то понятно, что речь об опытной команде. Даже у не старого Дибалы есть финал ЛЧ 2017 за плечами.

Против победы. Перестановки в линии защиты

Щесны шутит, что раз Алиссон – лучший вратарь мира по версии поляка, был его дублером в «Роме», а Буффон теперь запасной голкипер «Ювентуса» - лучший голкипер в истории (опять же, по версии Войцеха), то сам голкипер и лучший на планете, и лучший в истории. Вот только Кьеллини вылетел на полгода, у Де Лигта есть проблемы с адаптацией, и решение отпустить Канселу странное. В ЛЧ каждая мелочь важна, а оборона «Ювентуса» не станет лучше, если Бонуччи и Де Лигт не сыграются, а фланги подведут. Ну, и Щесны лишь в шутку можно назвать лучшим вратарем в мире.

За кубок ЛЧ . Свежие идеи главного тренера

Аллегри дал «Ювентусу» все, что было нужно, но не превратил в команду, которая в себе никогда не сомневается. Были красивые камбэки, яркие повороты, финалы и много домашних трофеев, но безупречным кубковым бойцом туринский гегемон объективно не стал. Следовательно, Сарри, хотя у него небольшой трофейный опыт – победа с «Челси» в Лиге Европы, должен сейчас перестроить команду тактически. Судя по первым турам в Серии А, будут играть «4-3-3», и поскольку Маурицио мотивирован, как и команда, то ставка может сыграть.

Против победы. Отсутствие качественного резерва

Основу наберут, но сезон длинный… Канселу выбрал лавку «Манчестер Сити» вместо основы «Ювентуса» - пока Уокер держится, и Зинченко не собирается отдавать португальцу левый фланг команды Гвардиолы. В Турин отправили в качестве компенсации Данило, но бразилец не второй Дани Алвес, что и демонстрировал в Мадриде и Манчестере. И за спиной у него будет Де Шильо – средний защитник. Вообще, у «Ювентуса» много добротных, но не великих. Щесны, Дуглас Коста, Сандро, Рэмзи, Куадрадо, Рабьо или Бернардески – классные игроки, но близко не великие. Джан даже в заявку в ЛЧ не попал, а Пьянич, Роналду и Игуаин не обязательно вытащат «Ювентус» в финал. И даже если так, туринцы могут быть аутсайдерами игры в Стамбуле.

Мнение читателей. «Ювентус» выиграет ЛЧ в 2020 году?

В летнем интервью испанской прессе Роналду выделил «Реал», «Барселону» и «Ювентус» как привычных фаворитов Лиги чемпионов. В целом прав, ведь если бы добрались до матча против «Тоттенхэма», то легко могли быть в финале против «Ливерпуля». И тогда посмотрели бы на «красных», которые финалы проводят обычно робко и не так ярко, как обычные матчи.

Но «Ювентус» проиграл «Аяксу», что позволяет отметить – у итальянцев далеко не идеальная команда. Достаточно класса, чтобы перестрелять «Наполи» в триллере, однако из лабиринта квест-комнат плей-офф Лиги чемпионов обычно выходят проигравшими. Роналду уверен, что если не в будущем сезоне, то еще через год или два Аньелли получит «свою прелесть» - кубок чемпионов, но вспомните историю.

«Ювентус» проигрывал финалы КЕЧ и ЛЧ постоянно – 7 поражений и всего 2 победы. Даже «Бенфика» не такая неудачливая, ведь у них пять проигранных решающих поединков из семи. Туринцы с Роналду и Сарри могут снова быть в финале – если удачно сложится жеребьевка и подойдут к плей-офф на пике формы, не отвлекаясь на чемпионат, как клубы АПЛ или Ла Лиги. Но смена тренера подсказывает, что не всем были довольны.

У «Ювентуса» нет такой четкой и поставленной игры, как у того же «Манчестер Сити». У них нет в центре поля Де Брюйне, Родри и целого набора разнообразных и крутых Силв. Пьянич – прекрасный хавбек, Хедира – опытный опорник, Матюиди – чемпион мира, вот только Роналду уже 34 года, форварда покруче, чем Игуаин или Манджукич, не пригласили, Дуглас Коста и Дибала не всегда попадают в колею, как и Бернардески.

Наконец, Сарри может оживить игру свежими решениями, но Маурицио обычно тренер шаблона, не импровизации. Будут многочисленные домашние заготовки, и хотя в Лиге чемпионов много раз побеждала именно команда заученных ходов – «Реал» Зидана спокойно повторялся, но брал свое на классе, у «Ювентуса» нет настолько именитого состава. Так что плюсов в пользу соперника «Локомотива» полно, но нет ощущения полной готовности к трофею.

«Ювентус» в финалах не был фаворитом против испанцев, не будет таковым и в случае, если придется играть против «Манчестер Сити» или «Ливерпуля». Стамбул – опасный город для итальянских грандов, как показал опыт «Милана», и хотя отсылка к месту проведения, конечно же, шутливая, на полном серьезе накануне первого тура Лиги чемпионов можно констатировать, что команда с Роналду не играет лучше всех.

Даже если представить, что все складывается удачно, то не похож Щесны на Алиссона, Сандро – на Марсело, Данило – на Дани Алвеса времен «Барселоны», Хедира не лучше, чем Каземиро – иначе остался бы в «Реале» на годы вперед. Пьянич и Матюиди не ярче, чем Кроос и Модрич на пике формы. А современный Роналду хуже, чем был три-четыре года назад и не ровня молодому свежему Месси. Дибалу с Гризманном тоже не сравнить.

Как видите, у кого-то командные козыри – у «Сити» стиль и сыгранность, за которую много лет отвечает Гвардиола. У других попросту не хуже состав – у ПСЖ набор игроков не обязательно уступит тому, что у Сарри. Сам Маурицио не всегда тот, кто приманивает трофеи, поэтому наличие очевидных козырей не мешает сомневаться в «Ювентусе». Если в Серии А это однозначный фаворит – хотя и там все возможно, то в Лиге чемпионов туринцы открывают второй эшелон претендентов.